Всего трейдов:
192
Прибыльных трейдов:
110 (57.29%)
Убыточных трейдов:
82 (42.71%)
Лучший трейд:
92.00 USD
Худший трейд:
-41.44 USD
Общая прибыль:
2 152.76 USD (217 255 pips)
Общий убыток:
-806.56 USD (90 534 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (201.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
296.61 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
9.45%
Макс. загрузка депозита:
10.63%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
7.15
Длинных трейдов:
161 (83.85%)
Коротких трейдов:
31 (16.15%)
Профит фактор:
2.67
Мат. ожидание:
7.01 USD
Средняя прибыль:
19.57 USD
Средний убыток:
-9.84 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-62.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-176.96 USD (7)
Прирост в месяц:
27.90%
Годовой прогноз:
338.49%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
71.03 USD
Максимальная:
188.18 USD (11.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.87% (134.50 USD)
По эквити:
13.35% (101.57 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|190
|NDX100
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.4K
|NDX100
|-11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|138K
|NDX100
|-11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EightcapLtd-Real-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|1.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|1.44 × 131
|
VantageFX-Live 1
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.86 × 73
|
EightcapLtd-Real2
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|3.20 × 5
|
EightcapLtd-Real-4
|3.86 × 2667
|
Axi-US09-Live
|4.86 × 220
|
Exness-Real2
|5.65 × 111
|
RoboForex-Pro-5
|7.00 × 924
|
XMGlobal-Real 8
|12.67 × 460
|
Tradeview-Markets Live 2
|19.00 × 1
