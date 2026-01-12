- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 224
Прибыльных трейдов:
841 (68.70%)
Убыточных трейдов:
383 (31.29%)
Лучший трейд:
4 617.50 USD
Худший трейд:
-1 888.00 USD
Общая прибыль:
66 613.70 USD (281 553 pips)
Общий убыток:
-29 840.60 USD (196 817 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (2 379.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
9 828.80 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
71
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
10.81
Длинных трейдов:
768 (62.75%)
Коротких трейдов:
456 (37.25%)
Профит фактор:
2.23
Мат. ожидание:
30.04 USD
Средняя прибыль:
79.21 USD
Средний убыток:
-77.91 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-344.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 888.00 USD (1)
Прирост в месяц:
24.51%
Годовой прогноз:
297.36%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 850.80 USD
Максимальная:
3 401.60 USD (11.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.15% (3 401.60 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDz
|1221
|XAGUSDz
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDz
|27K
|XAGUSDz
|9.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDz
|66K
|XAGUSDz
|19K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4 617.50 USD
Худший трейд: -1 888 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +2 379.10 USD
Макс. убыток в серии: -344.60 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Maxco-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
follow the trend Gold
Нет отзывов