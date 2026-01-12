СигналыРазделы
Cipto Handoyo

Soember Oerip

Cipto Handoyo
0 отзывов
22 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 165%
Maxco-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 224
Прибыльных трейдов:
841 (68.70%)
Убыточных трейдов:
383 (31.29%)
Лучший трейд:
4 617.50 USD
Худший трейд:
-1 888.00 USD
Общая прибыль:
66 613.70 USD (281 553 pips)
Общий убыток:
-29 840.60 USD (196 817 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (2 379.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
9 828.80 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
71
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
10.81
Длинных трейдов:
768 (62.75%)
Коротких трейдов:
456 (37.25%)
Профит фактор:
2.23
Мат. ожидание:
30.04 USD
Средняя прибыль:
79.21 USD
Средний убыток:
-77.91 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-344.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 888.00 USD (1)
Прирост в месяц:
24.51%
Годовой прогноз:
297.36%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 850.80 USD
Максимальная:
3 401.60 USD (11.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.15% (3 401.60 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDz 1221
XAGUSDz 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDz 27K
XAGUSDz 9.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDz 66K
XAGUSDz 19K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4 617.50 USD
Худший трейд: -1 888 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +2 379.10 USD
Макс. убыток в серии: -344.60 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Maxco-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

follow the trend Gold



