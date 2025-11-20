СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Jossgrowthh
Andri Husman

Jossgrowthh

Andri Husman
0 отзывов
Надежность
22 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 467%
JustMarkets-Live6
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 151
Прибыльных трейдов:
899 (78.10%)
Убыточных трейдов:
252 (21.89%)
Лучший трейд:
58.35 USD
Худший трейд:
-44.27 USD
Общая прибыль:
2 864.22 USD (256 417 pips)
Общий убыток:
-991.04 USD (96 479 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (31.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
201.60 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
7.72%
Макс. загрузка депозита:
6.82%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
187
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
24.63
Длинных трейдов:
827 (71.85%)
Коротких трейдов:
324 (28.15%)
Профит фактор:
2.89
Мат. ожидание:
1.63 USD
Средняя прибыль:
3.19 USD
Средний убыток:
-3.93 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-67.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-76.05 USD (7)
Прирост в месяц:
13.47%
Годовой прогноз:
163.40%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
76.05 USD (5.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.89% (76.05 USD)
По эквити:
4.39% (42.79 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.s 1151
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.s 1.9K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.s 160K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +58.35 USD
Худший трейд: -44 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +31.66 USD
Макс. убыток в серии: -67.45 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "JustMarkets-Live6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Smart traders rely on verified data.

This signal is 100% EA-controlled for consistent performance.
Many copytrade accounts fail within weeks—tiny balances, weak history, hit-and-run setups.

Recommended investment: 300 USD per multiplier.
Master balance resets weekly to 1000 USD. 
Нет отзывов
2025.12.22 07:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 04:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Jossgrowthh
30 USD в месяц
467%
0
0
USD
1.1K
USD
22
99%
1 151
78%
8%
2.89
1.63
USD
7%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.