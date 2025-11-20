- Прирост
Всего трейдов:
1 151
Прибыльных трейдов:
899 (78.10%)
Убыточных трейдов:
252 (21.89%)
Лучший трейд:
58.35 USD
Худший трейд:
-44.27 USD
Общая прибыль:
2 864.22 USD (256 417 pips)
Общий убыток:
-991.04 USD (96 479 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (31.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
201.60 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
7.72%
Макс. загрузка депозита:
6.82%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
187
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
24.63
Длинных трейдов:
827 (71.85%)
Коротких трейдов:
324 (28.15%)
Профит фактор:
2.89
Мат. ожидание:
1.63 USD
Средняя прибыль:
3.19 USD
Средний убыток:
-3.93 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-67.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-76.05 USD (7)
Прирост в месяц:
13.47%
Годовой прогноз:
163.40%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
76.05 USD (5.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.89% (76.05 USD)
По эквити:
4.39% (42.79 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|1151
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.s
|1.9K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.s
|160K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +58.35 USD
Худший трейд: -44 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +31.66 USD
Макс. убыток в серии: -67.45 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "JustMarkets-Live6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Smart traders rely on verified data.
This signal is 100% EA-controlled for consistent performance.
Many copytrade accounts fail within weeks—tiny balances, weak history, hit-and-run setups.
Recommended investment: 300 USD per multiplier.
Master balance resets weekly to 1000 USD.
This signal is 100% EA-controlled for consistent performance.
Many copytrade accounts fail within weeks—tiny balances, weak history, hit-and-run setups.
Recommended investment: 300 USD per multiplier.
Master balance resets weekly to 1000 USD.
