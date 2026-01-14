СигналыРазделы
DayFunded

Derrick Kityo
0 отзывов
Надежность
255 недель
0 / 0 USD
прирост с 2021 176%
ICMarketsSC-Live22
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
4 407
Прибыльных трейдов:
3 338 (75.74%)
Убыточных трейдов:
1 069 (24.26%)
Лучший трейд:
257.00 GBP
Худший трейд:
-225.17 GBP
Общая прибыль:
9 778.43 GBP (1 224 659 pips)
Общий убыток:
-7 444.62 GBP (1 137 080 pips)
Макс. серия выигрышей:
58 (66.50 GBP)
Макс. прибыль в серии:
428.02 GBP (5)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
15.93%
Макс. загрузка депозита:
8.91%
Последний трейд:
31 минута
Трейдов в неделю:
60
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
5.48
Длинных трейдов:
2 240 (50.83%)
Коротких трейдов:
2 167 (49.17%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
0.53 GBP
Средняя прибыль:
2.93 GBP
Средний убыток:
-6.96 GBP
Макс. серия проигрышей:
8 (-21.62 GBP)
Макс. убыток в серии:
-226.01 GBP (2)
Прирост в месяц:
17.94%
Годовой прогноз:
217.65%
Алготрейдинг:
80%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
43.21 GBP
Максимальная:
425.86 GBP (8.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.02% (410.05 GBP)
По эквити:
12.61% (367.38 GBP)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD 956
AUDCAD 643
AUDNZD 507
NZDCHF 357
XAUUSD 331
EURUSD 331
USDJPY 120
AUDCHF 116
GBPUSD 107
USDCAD 102
BTCUSD 89
EURAUD 85
EURGBP 81
EURJPY 77
GBPCAD 76
GBPAUD 56
USDCHF 52
EURCAD 47
ETHUSD 44
AUDUSD 37
AUDJPY 23
GBPJPY 21
EURSGD 16
USDSGD 16
GBPCHF 14
XAGUSD 12
EURCHF 12
XAUJPY 11
XAUCHF 11
XAUAUD 9
XAUEUR 9
EURNZD 9
XAUGBP 9
NZDUSD 6
SUMMARY 5
CADCHF 5
CHFJPY 4
US30 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD 53
AUDCAD 464
AUDNZD 118
NZDCHF 186
XAUUSD 2.4K
EURUSD -67
USDJPY 24
AUDCHF -139
GBPUSD 14
USDCAD 6
BTCUSD -136
EURAUD -25
EURGBP 5
EURJPY 104
GBPCAD -21
GBPAUD 10
USDCHF -9
EURCAD -11
ETHUSD -2
AUDUSD 11
AUDJPY -3
GBPJPY 2
EURSGD 13
USDSGD -2
GBPCHF 0
XAGUSD -3
EURCHF -11
XAUJPY 1
XAUCHF -8
XAUAUD -5
XAUEUR -13
EURNZD 18
XAUGBP -2
NZDUSD 3
SUMMARY 28
CADCHF 4
CHFJPY -2
US30 -23
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD 23K
AUDCAD 43K
AUDNZD 16K
NZDCHF 9.6K
XAUUSD 53K
EURUSD 2.3K
USDJPY 1.1K
AUDCHF -5.7K
GBPUSD 2.1K
USDCAD 1.2K
BTCUSD -40K
EURAUD 1.2K
EURGBP 315
EURJPY 4.6K
GBPCAD 158
GBPAUD 1.5K
USDCHF -58
EURCAD 47
ETHUSD -24K
AUDUSD 313
AUDJPY 53
GBPJPY 180
EURSGD 313
USDSGD 46
GBPCHF 97
XAGUSD -38
EURCHF -212
XAUJPY 210
XAUCHF -257
XAUAUD -225
XAUEUR -434
EURNZD 1.3K
XAUGBP -10
NZDUSD 240
SUMMARY 0
CADCHF 191
CHFJPY 6
US30 -2.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +257.00 GBP
Худший трейд: -225 GBP
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +66.50 GBP
Макс. убыток в серии: -21.62 GBP

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live22" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICTrading-Live29
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
FBS-Real-3
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.00 × 8
ICMarkets-Live07
0.00 × 3
ICMarkets-Live23
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.50 × 2
ICMarkets-Live18
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live11
0.61 × 147
ICMarkets-Live11
0.65 × 55
ICMarketsSC-Live18
0.93 × 116
ICMarkets-Live20
0.96 × 438
ICMarketsSC-Live32
1.15 × 643
SquaredFinancial-Live2
1.25 × 150
ICMarketsSC-Live24
1.28 × 1290
ICMarketsSC-Live27
1.33 × 3
ICMarketsSC-Live08
1.36 × 58
ICMarketsSC-Live19
1.36 × 8625
ICMarkets-Live10
1.44 × 9
ICMarketsSC-Live12
1.53 × 2833
ICMarketsSC-Live14
1.60 × 10
ICMarkets-Live12
1.68 × 550
ICMarkets-Live14
1.74 × 27
VantageFXInternational-Live 3
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
2.12 × 441
еще 48...
My account has been alive for 5 years. That should tell you something.

The focus here isn’t chasing flashy returns—it’s about survival, consistency, and disciplined execution. This strategy is built around smart money concepts (SMC), price action, and institutional-style entries, with a focus on setups like liquidity grabs, breaks of structure, and fair value gaps—executed primarily during high-volume sessions like London and New York overlaps.

If you're copying this account, be sure to use appropriate lot sizes, stay within your personal risk tolerance, and focus on protecting your capital first. This approach avoids risky systems like grid or martingale and follows strict risk parameters on every trade.

This is a strategy designed for traders and investors who value longevity, technical edge, and clean, professional execution.
Нет отзывов
2026.01.14 21:33
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 0.67% of days out of 1782 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
DayFunded
30 USD в месяц
176%
0
0
USD
3K
GBP
255
80%
4 407
75%
16%
1.31
0.53
GBP
20%
1:500
