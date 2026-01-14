- Прирост
Всего трейдов:
4 407
Прибыльных трейдов:
3 338 (75.74%)
Убыточных трейдов:
1 069 (24.26%)
Лучший трейд:
257.00 GBP
Худший трейд:
-225.17 GBP
Общая прибыль:
9 778.43 GBP (1 224 659 pips)
Общий убыток:
-7 444.62 GBP (1 137 080 pips)
Макс. серия выигрышей:
58 (66.50 GBP)
Макс. прибыль в серии:
428.02 GBP (5)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
15.93%
Макс. загрузка депозита:
8.91%
Последний трейд:
31 минута
Трейдов в неделю:
60
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
5.48
Длинных трейдов:
2 240 (50.83%)
Коротких трейдов:
2 167 (49.17%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
0.53 GBP
Средняя прибыль:
2.93 GBP
Средний убыток:
-6.96 GBP
Макс. серия проигрышей:
8 (-21.62 GBP)
Макс. убыток в серии:
-226.01 GBP (2)
Прирост в месяц:
17.94%
Годовой прогноз:
217.65%
Алготрейдинг:
80%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
43.21 GBP
Максимальная:
425.86 GBP (8.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.02% (410.05 GBP)
По эквити:
12.61% (367.38 GBP)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|956
|AUDCAD
|643
|AUDNZD
|507
|NZDCHF
|357
|XAUUSD
|331
|EURUSD
|331
|USDJPY
|120
|AUDCHF
|116
|GBPUSD
|107
|USDCAD
|102
|BTCUSD
|89
|EURAUD
|85
|EURGBP
|81
|EURJPY
|77
|GBPCAD
|76
|GBPAUD
|56
|USDCHF
|52
|EURCAD
|47
|ETHUSD
|44
|AUDUSD
|37
|AUDJPY
|23
|GBPJPY
|21
|EURSGD
|16
|USDSGD
|16
|GBPCHF
|14
|XAGUSD
|12
|EURCHF
|12
|XAUJPY
|11
|XAUCHF
|11
|XAUAUD
|9
|XAUEUR
|9
|EURNZD
|9
|XAUGBP
|9
|NZDUSD
|6
|SUMMARY
|5
|CADCHF
|5
|CHFJPY
|4
|US30
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD
|53
|AUDCAD
|464
|AUDNZD
|118
|NZDCHF
|186
|XAUUSD
|2.4K
|EURUSD
|-67
|USDJPY
|24
|AUDCHF
|-139
|GBPUSD
|14
|USDCAD
|6
|BTCUSD
|-136
|EURAUD
|-25
|EURGBP
|5
|EURJPY
|104
|GBPCAD
|-21
|GBPAUD
|10
|USDCHF
|-9
|EURCAD
|-11
|ETHUSD
|-2
|AUDUSD
|11
|AUDJPY
|-3
|GBPJPY
|2
|EURSGD
|13
|USDSGD
|-2
|GBPCHF
|0
|XAGUSD
|-3
|EURCHF
|-11
|XAUJPY
|1
|XAUCHF
|-8
|XAUAUD
|-5
|XAUEUR
|-13
|EURNZD
|18
|XAUGBP
|-2
|NZDUSD
|3
|SUMMARY
|28
|CADCHF
|4
|CHFJPY
|-2
|US30
|-23
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD
|23K
|AUDCAD
|43K
|AUDNZD
|16K
|NZDCHF
|9.6K
|XAUUSD
|53K
|EURUSD
|2.3K
|USDJPY
|1.1K
|AUDCHF
|-5.7K
|GBPUSD
|2.1K
|USDCAD
|1.2K
|BTCUSD
|-40K
|EURAUD
|1.2K
|EURGBP
|315
|EURJPY
|4.6K
|GBPCAD
|158
|GBPAUD
|1.5K
|USDCHF
|-58
|EURCAD
|47
|ETHUSD
|-24K
|AUDUSD
|313
|AUDJPY
|53
|GBPJPY
|180
|EURSGD
|313
|USDSGD
|46
|GBPCHF
|97
|XAGUSD
|-38
|EURCHF
|-212
|XAUJPY
|210
|XAUCHF
|-257
|XAUAUD
|-225
|XAUEUR
|-434
|EURNZD
|1.3K
|XAUGBP
|-10
|NZDUSD
|240
|SUMMARY
|0
|CADCHF
|191
|CHFJPY
|6
|US30
|-2.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +257.00 GBP
Худший трейд: -225 GBP
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +66.50 GBP
Макс. убыток в серии: -21.62 GBP
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live22" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.58 × 33
|
ICMarketsSC-Live11
|0.61 × 147
|
ICMarkets-Live11
|0.65 × 55
|
ICMarketsSC-Live18
|0.93 × 116
|
ICMarkets-Live20
|0.96 × 438
|
ICMarketsSC-Live32
|1.15 × 643
|
SquaredFinancial-Live2
|1.25 × 150
|
ICMarketsSC-Live24
|1.28 × 1290
|
ICMarketsSC-Live27
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live08
|1.36 × 58
|
ICMarketsSC-Live19
|1.36 × 8625
|
ICMarkets-Live10
|1.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|1.53 × 2833
|
ICMarketsSC-Live14
|1.60 × 10
|
ICMarkets-Live12
|1.68 × 550
|
ICMarkets-Live14
|1.74 × 27
|
VantageFXInternational-Live 3
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|2.12 × 441
My account has been alive for 5 years. That should tell you something.
The focus here isn’t chasing flashy returns—it’s about survival, consistency, and disciplined execution. This strategy is built around smart money concepts (SMC), price action, and institutional-style entries, with a focus on setups like liquidity grabs, breaks of structure, and fair value gaps—executed primarily during high-volume sessions like London and New York overlaps.
If you're copying this account, be sure to use appropriate lot sizes, stay within your personal risk tolerance, and focus on protecting your capital first. This approach avoids risky systems like grid or martingale and follows strict risk parameters on every trade.
This is a strategy designed for traders and investors who value longevity, technical edge, and clean, professional execution.
