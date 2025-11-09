СигналыРазделы
Andri Husman

JossGrowth

Andri Husman
0 отзывов
Надежность
24 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 798%
JustMarkets-Live6
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 476
Прибыльных трейдов:
1 168 (79.13%)
Убыточных трейдов:
308 (20.87%)
Лучший трейд:
58.50 USD
Худший трейд:
-48.56 USD
Общая прибыль:
3 526.54 USD (312 080 pips)
Общий убыток:
-1 199.08 USD (117 250 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (36.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
163.40 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
11.33%
Макс. загрузка депозита:
2.51%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
186
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
30.23
Длинных трейдов:
1 060 (71.82%)
Коротких трейдов:
416 (28.18%)
Профит фактор:
2.94
Мат. ожидание:
1.58 USD
Средняя прибыль:
3.02 USD
Средний убыток:
-3.89 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-67.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-76.98 USD (6)
Прирост в месяц:
14.44%
Годовой прогноз:
175.23%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
21.20 USD
Максимальная:
76.98 USD (3.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.89% (76.05 USD)
По эквити:
5.43% (57.33 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.s 1476
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.s 2.3K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.s 195K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +58.50 USD
Худший трейд: -49 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +36.29 USD
Макс. убыток в серии: -67.37 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "JustMarkets-Live6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

This signal is powered 100% by an EA for consistent, emotion-free trading. Beware accounts with no real history and small capital—they rarely last even a month. 

Recommended investment: 300 USD per multiplier. 

Master balance resets to 1000 USD weekly. 


Нет отзывов
2025.12.23 01:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 01:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.23 01:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 01:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.21 22:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.21 22:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.21 22:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.17 09:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.07 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.07 19:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.07 19:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.07 19:11
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.07 00:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.07 00:28
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.07 00:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.14 02:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 08:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
JossGrowth
30 USD в месяц
798%
0
0
USD
1.1K
USD
24
99%
1 476
79%
11%
2.94
1.58
USD
7%
1:500
