Всего трейдов:
1 476
Прибыльных трейдов:
1 168 (79.13%)
Убыточных трейдов:
308 (20.87%)
Лучший трейд:
58.50 USD
Худший трейд:
-48.56 USD
Общая прибыль:
3 526.54 USD (312 080 pips)
Общий убыток:
-1 199.08 USD (117 250 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (36.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
163.40 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
11.33%
Макс. загрузка депозита:
2.51%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
186
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
30.23
Длинных трейдов:
1 060 (71.82%)
Коротких трейдов:
416 (28.18%)
Профит фактор:
2.94
Мат. ожидание:
1.58 USD
Средняя прибыль:
3.02 USD
Средний убыток:
-3.89 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-67.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-76.98 USD (6)
Прирост в месяц:
14.44%
Годовой прогноз:
175.23%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
21.20 USD
Максимальная:
76.98 USD (3.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.89% (76.05 USD)
По эквити:
5.43% (57.33 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|1476
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.s
|2.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.s
|195K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +58.50 USD
Худший трейд: -49 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +36.29 USD
Макс. убыток в серии: -67.37 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "JustMarkets-Live6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
This signal is powered 100% by an EA for consistent, emotion-free trading. Beware accounts with no real history and small capital—they rarely last even a month.
Recommended investment: 300 USD per multiplier.
Master balance resets to 1000 USD weekly.
30 USD в месяц
798%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
24
99%
1 476
79%
11%
2.94
1.58
USD
USD
7%
1:500