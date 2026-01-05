- Прирост
Как рассчитывается Прирост в сигналах?
Всего трейдов:
11 349
Прибыльных трейдов:
7 883 (69.45%)
Убыточных трейдов:
3 466 (30.54%)
Лучший трейд:
2 279.42 USD
Худший трейд:
-481.47 USD
Общая прибыль:
48 735.60 USD (1 513 346 pips)
Общий убыток:
-31 018.23 USD (1 507 590 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (201.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 904.69 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.36%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
48
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
6.65
Длинных трейдов:
6 752 (59.49%)
Коротких трейдов:
4 597 (40.51%)
Профит фактор:
1.57
Мат. ожидание:
1.56 USD
Средняя прибыль:
6.18 USD
Средний убыток:
-8.95 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-2 664.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 664.27 USD (11)
Прирост в месяц:
1.64%
Годовой прогноз:
19.96%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
41.12 USD
Максимальная:
2 664.27 USD (22.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.14% (248.34 USD)
По эквити:
0.46% (47.06 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|4504
|GBPUSD
|3936
|EURUSD
|2851
|EURJPY
|11
|AUDUSD
|9
|GBPJPY
|9
|NZDUSD
|8
|USDCHF
|7
|USDCAD
|7
|EURGBP
|7
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|8K
|GBPUSD
|6.1K
|EURUSD
|3.6K
|EURJPY
|-5
|AUDUSD
|16
|GBPJPY
|-35
|NZDUSD
|15
|USDCHF
|6
|USDCAD
|8
|EURGBP
|11
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|-21K
|GBPUSD
|31K
|EURUSD
|-5.4K
|EURJPY
|-548
|AUDUSD
|1.6K
|GBPJPY
|-4K
|NZDUSD
|1.5K
|USDCHF
|626
|USDCAD
|1.1K
|EURGBP
|842
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Лучший трейд: +2 279.42 USD
Худший трейд: -481 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +201.77 USD
Макс. убыток в серии: -2 664.27 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ZeroMarkets-Live-1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 2
|
FXCC1-Live
|0.00 × 3
|
LandFX-Demo
|0.07 × 43
|
ThreeTrader-Live
|0.08 × 65
|
SwitchMarkets-Real
|0.09 × 34
|
FPMarkets-Live2
|0.11 × 765
|
KOT-Live3
|0.11 × 9
|
FusionMarkets-Live 2
|0.16 × 172
|
Afterprime-Live AP
|0.17 × 12
|
Monex-Server3
|0.20 × 44
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.23 × 1706
|
VantageInternational-Live 2
|0.24 × 29
|
XM.COM-Real 1
|0.27 × 662
|
ICMarketsSC-Live24
|0.29 × 1456
|
EurotradeSA-Live01
|0.31 × 600
|
MEXExchange-Demo
|0.32 × 309
|
FusionMarkets-Live
|0.35 × 170
|
DooPrime-Live 2
|0.38 × 149
|
XMTrading-Real 258
|0.38 × 810
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.39 × 1106
It's my private trading bot.
Do not subscribe.
Нет отзывов
