kukhan kim

MetatraderTH

kukhan kim
0 отзывов
Надежность
202 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2022 2 275%
ZeroMarkets-Live-1
1:500
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
11 349
Прибыльных трейдов:
7 883 (69.45%)
Убыточных трейдов:
3 466 (30.54%)
Лучший трейд:
2 279.42 USD
Худший трейд:
-481.47 USD
Общая прибыль:
48 735.60 USD (1 513 346 pips)
Общий убыток:
-31 018.23 USD (1 507 590 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (201.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 904.69 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.36%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
48
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
6.65
Длинных трейдов:
6 752 (59.49%)
Коротких трейдов:
4 597 (40.51%)
Профит фактор:
1.57
Мат. ожидание:
1.56 USD
Средняя прибыль:
6.18 USD
Средний убыток:
-8.95 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-2 664.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 664.27 USD (11)
Прирост в месяц:
1.64%
Годовой прогноз:
19.96%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
41.12 USD
Максимальная:
2 664.27 USD (22.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.14% (248.34 USD)
По эквити:
0.46% (47.06 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 4504
GBPUSD 3936
EURUSD 2851
EURJPY 11
AUDUSD 9
GBPJPY 9
NZDUSD 8
USDCHF 7
USDCAD 7
EURGBP 7
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 8K
GBPUSD 6.1K
EURUSD 3.6K
EURJPY -5
AUDUSD 16
GBPJPY -35
NZDUSD 15
USDCHF 6
USDCAD 8
EURGBP 11
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY -21K
GBPUSD 31K
EURUSD -5.4K
EURJPY -548
AUDUSD 1.6K
GBPJPY -4K
NZDUSD 1.5K
USDCHF 626
USDCAD 1.1K
EURGBP 842
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 279.42 USD
Худший трейд: -481 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +201.77 USD
Макс. убыток в серии: -2 664.27 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ZeroMarkets-Live-1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 19
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
EBCGroup-Live
0.00 × 2
FXCC1-Live
0.00 × 3
LandFX-Demo
0.07 × 43
ThreeTrader-Live
0.08 × 65
SwitchMarkets-Real
0.09 × 34
FPMarkets-Live2
0.11 × 765
KOT-Live3
0.11 × 9
FusionMarkets-Live 2
0.16 × 172
Afterprime-Live AP
0.17 × 12
Monex-Server3
0.20 × 44
KohleCapitalMarkets-Live
0.23 × 1706
VantageInternational-Live 2
0.24 × 29
XM.COM-Real 1
0.27 × 662
ICMarketsSC-Live24
0.29 × 1456
EurotradeSA-Live01
0.31 × 600
MEXExchange-Demo
0.32 × 309
FusionMarkets-Live
0.35 × 170
DooPrime-Live 2
0.38 × 149
XMTrading-Real 258
0.38 × 810
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.39 × 1106
It's my private trading bot.

Do not subscribe.

Нет отзывов
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.