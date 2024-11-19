СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Multi Trend Strategy
You Ming Xing

Multi Trend Strategy

You Ming Xing
0 отзывов
Надежность
62 недели
0 / 0 USD
прирост с 2024 479%
ICMarkets-Live08
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
6 861
Прибыльных трейдов:
3 517 (51.26%)
Убыточных трейдов:
3 344 (48.74%)
Лучший трейд:
273.86 USD
Худший трейд:
-141.25 USD
Общая прибыль:
24 068.69 USD (3 329 312 pips)
Общий убыток:
-18 707.94 USD (3 485 829 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (308.15 USD)
Макс. прибыль в серии:
434.32 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
97.32%
Макс. загрузка депозита:
48.54%
Последний трейд:
24 минуты
Трейдов в неделю:
96
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
7.42
Длинных трейдов:
4 513 (65.78%)
Коротких трейдов:
2 348 (34.22%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
0.78 USD
Средняя прибыль:
6.84 USD
Средний убыток:
-5.59 USD
Макс. серия проигрышей:
22 (-102.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-252.96 USD (2)
Прирост в месяц:
45.12%
Годовой прогноз:
547.40%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
383.73 USD
Максимальная:
722.51 USD (26.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.95% (627.10 USD)
По эквити:
10.52% (318.75 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 1765
XAUUSD 1242
GBPJPY 914
EURJPY 861
EURUSD 623
GBPUSD 595
CADJPY 323
XAUJPY 306
EURGBP 197
BTCUSD 33
AUDUSD 1
NZDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 8
XAUUSD 3.5K
GBPJPY -200
EURJPY -193
EURUSD 258
GBPUSD 26
CADJPY -104
XAUJPY 2.2K
EURGBP 4
BTCUSD -156
AUDUSD 1
NZDUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 11K
XAUUSD 345K
GBPJPY -25K
EURJPY -19K
EURUSD 34K
GBPUSD 4.9K
CADJPY -11K
XAUJPY 347K
EURGBP 2.5K
BTCUSD -844K
AUDUSD 124
NZDUSD 68
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +273.86 USD
Худший трейд: -141 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +308.15 USD
Макс. убыток в серии: -102.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarkets-Live08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

LMAXNZ2-LIVE
0.00 × 4
KeyToMarkets-Live
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge09
0.00 × 1
RusdavLtd-Live
0.00 × 12
UniverseWheel-Live
0.30 × 10
CapitalPointTrading-Live29
0.31 × 1131
AdmiralMarkets-Live2
0.37 × 19
ICMarkets-Live02
0.38 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.45 × 11
ECMarkets-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 679
FusionMarkets-Live 2
0.60 × 10
ICMarkets-Live20
0.79 × 52
ICMarkets-Live08
0.84 × 1992
ICMarketsSC-Live08
0.87 × 10303
Exness-Real9
0.90 × 1016
ICMarketsSC-Live04
0.91 × 348
Pepperstone-Edge04
1.00 × 4
XMTrading-Real 34
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
1.03 × 7634
ICMarkets-Live19
1.12 × 174
GlobalFinInterflow-Asia 1
1.13 × 110
ICMarkets-Live14
1.15 × 71
ILQAu-A1 Live
1.16 × 50
еще 171...
Нет отзывов
2025.11.20 21:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 14:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 02:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 18:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.30 14:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.14% of days out of 88 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.24 03:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.22 16:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.25% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.13 10:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.06 14:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.02 17:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.31 03:38
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.19 14:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.03 16:41
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.03 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.02 19:00
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.02 16:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.19 10:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Multi Trend Strategy
49 USD в месяц
479%
0
0
USD
3.2K
USD
62
99%
6 861
51%
97%
1.28
0.78
USD
28%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.