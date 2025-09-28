СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Irenyun
Hui Bin Su

Irenyun

Hui Bin Su
0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 503%
Exness-Real7
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 845
Прибыльных трейдов:
1 418 (76.85%)
Убыточных трейдов:
427 (23.14%)
Лучший трейд:
351.90 USD
Худший трейд:
-377.72 USD
Общая прибыль:
13 611.80 USD (8 544 659 pips)
Общий убыток:
-8 972.29 USD (5 973 548 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (313.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
565.10 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
19.38%
Макс. загрузка депозита:
34.38%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
81
Ср. время удержания:
39 минут
Фактор восстановления:
2.67
Длинных трейдов:
968 (52.47%)
Коротких трейдов:
877 (47.53%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
2.51 USD
Средняя прибыль:
9.60 USD
Средний убыток:
-21.01 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-137.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 106.88 USD (7)
Прирост в месяц:
3.04%
Годовой прогноз:
36.87%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
40.17 USD
Максимальная:
1 735.20 USD (28.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
46.03% (1 735.20 USD)
По эквити:
29.93% (940.44 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 1652
BTCUSDm 172
USOILm 20
NZDUSDm 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 4.3K
BTCUSDm 286
USOILm 23
NZDUSDm 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 1.2M
BTCUSDm 1.3M
USOILm 1.5K
NZDUSDm 14
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +351.90 USD
Худший трейд: -378 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +313.52 USD
Макс. убыток в серии: -137.47 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

黄金原油比特币，纯手动，短线
Нет отзывов
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.