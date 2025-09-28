- Прирост
Всего трейдов:
1 845
Прибыльных трейдов:
1 418 (76.85%)
Убыточных трейдов:
427 (23.14%)
Лучший трейд:
351.90 USD
Худший трейд:
-377.72 USD
Общая прибыль:
13 611.80 USD (8 544 659 pips)
Общий убыток:
-8 972.29 USD (5 973 548 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (313.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
565.10 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
19.38%
Макс. загрузка депозита:
34.38%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
81
Ср. время удержания:
39 минут
Фактор восстановления:
2.67
Длинных трейдов:
968 (52.47%)
Коротких трейдов:
877 (47.53%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
2.51 USD
Средняя прибыль:
9.60 USD
Средний убыток:
-21.01 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-137.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 106.88 USD (7)
Прирост в месяц:
3.04%
Годовой прогноз:
36.87%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
40.17 USD
Максимальная:
1 735.20 USD (28.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
46.03% (1 735.20 USD)
По эквити:
29.93% (940.44 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|1652
|BTCUSDm
|172
|USOILm
|20
|NZDUSDm
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|4.3K
|BTCUSDm
|286
|USOILm
|23
|NZDUSDm
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|1.2M
|BTCUSDm
|1.3M
|USOILm
|1.5K
|NZDUSDm
|14
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
黄金原油比特币，纯手动，短线
