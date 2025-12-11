СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Axis Alpha Capital
NES Technology

Axis Alpha Capital

NES Technology
0 отзывов
Надежность
72 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 599%
STARTRADERFinancial-Live2
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
5 335
Прибыльных трейдов:
3 911 (73.30%)
Убыточных трейдов:
1 424 (26.69%)
Лучший трейд:
111.36 USD
Худший трейд:
-109.64 USD
Общая прибыль:
12 595.31 USD (582 982 pips)
Общий убыток:
-7 902.55 USD (436 011 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (38.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
185.32 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
2.67%
Макс. загрузка депозита:
1.63%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
60
Ср. время удержания:
19 минут
Фактор восстановления:
28.80
Длинных трейдов:
2 654 (49.75%)
Коротких трейдов:
2 681 (50.25%)
Профит фактор:
1.59
Мат. ожидание:
0.88 USD
Средняя прибыль:
3.22 USD
Средний убыток:
-5.55 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-8.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-162.95 USD (2)
Прирост в месяц:
5.76%
Годовой прогноз:
69.85%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.30 USD
Максимальная:
162.95 USD (4.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.26% (162.95 USD)
По эквити:
0.57% (29.93 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 3876
XAUUSD 1400
US30+ 59
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 3.6K
XAUUSD 1.1K
US30+ 50
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 90K
XAUUSD 16K
US30+ 41K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +111.36 USD
Худший трейд: -110 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +38.06 USD
Макс. убыток в серии: -8.86 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "STARTRADERFinancial-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.18 16:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 07:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 03:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 03:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 02:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 09:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 10:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 00:04
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Axis Alpha Capital
30 USD в месяц
599%
0
0
USD
5.4K
USD
72
99%
5 335
73%
3%
1.59
0.88
USD
5%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.