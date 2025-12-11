- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
5 335
Прибыльных трейдов:
3 911 (73.30%)
Убыточных трейдов:
1 424 (26.69%)
Лучший трейд:
111.36 USD
Худший трейд:
-109.64 USD
Общая прибыль:
12 595.31 USD (582 982 pips)
Общий убыток:
-7 902.55 USD (436 011 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (38.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
185.32 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
2.67%
Макс. загрузка депозита:
1.63%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
60
Ср. время удержания:
19 минут
Фактор восстановления:
28.80
Длинных трейдов:
2 654 (49.75%)
Коротких трейдов:
2 681 (50.25%)
Профит фактор:
1.59
Мат. ожидание:
0.88 USD
Средняя прибыль:
3.22 USD
Средний убыток:
-5.55 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-8.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-162.95 USD (2)
Прирост в месяц:
5.76%
Годовой прогноз:
69.85%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.30 USD
Максимальная:
162.95 USD (4.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.26% (162.95 USD)
По эквити:
0.57% (29.93 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|3876
|XAUUSD
|1400
|US30+
|59
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|3.6K
|XAUUSD
|1.1K
|US30+
|50
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|90K
|XAUUSD
|16K
|US30+
|41K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +111.36 USD
Худший трейд: -110 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +38.06 USD
Макс. убыток в серии: -8.86 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "STARTRADERFinancial-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
599%
0
0
USD
USD
5.4K
USD
USD
72
99%
5 335
73%
3%
1.59
0.88
USD
USD
5%
1:500