Всего трейдов:
403
Прибыльных трейдов:
209 (51.86%)
Убыточных трейдов:
194 (48.14%)
Лучший трейд:
59.19 USD
Худший трейд:
-11.47 USD
Общая прибыль:
2 341.19 USD (234 007 pips)
Общий убыток:
-1 956.46 USD (195 595 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (117.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
117.56 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
34.76%
Макс. загрузка депозита:
3.66%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
2.02
Длинных трейдов:
231 (57.32%)
Коротких трейдов:
172 (42.68%)
Профит фактор:
1.20
Мат. ожидание:
0.95 USD
Средняя прибыль:
11.20 USD
Средний убыток:
-10.08 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-111.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-111.06 USD (11)
Прирост в месяц:
11.00%
Годовой прогноз:
133.47%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
17.59 USD
Максимальная:
190.25 USD (36.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.81% (190.25 USD)
По эквити:
2.90% (9.67 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NAS100
|403
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NAS100
|385
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NAS100
|38K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +59.19 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +117.56 USD
Макс. убыток в серии: -111.06 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
GoDo-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.08 × 12
|
OctaFX-Real10
|1.46 × 13
|
OctaFX-Real8
|1.52 × 25
|
OctaFX-Real7
|3.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|4.41 × 49
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
416%
0
0
USD
USD
477
USD
USD
91
100%
403
51%
35%
1.19
0.95
USD
USD
37%
1:500