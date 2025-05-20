Валюты / FA
FA: First Advantage Corporation
15.60 USD 0.03 (0.19%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FA за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.47, а максимальная — 15.77.
Следите за динамикой First Advantage Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FA
- DAVE Skyrockets 473% in a Year: Should You Buy the Stock Now?
- Client Assets Expand: Can FUTU's Wealth Management Take Off?
- First Advantage: Softening In Hiring Environment Makes Me Cautious Again
- First Advantage Corporation (FA) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and
- First Advantage at Citi’s 2025 Conference: Strategic Growth Insights
- First Advantage stock maintains Hold rating at Needham amid growth plans
- Dave's Q2 Profits Expand Sharply: Can It Keep This Momentum?
- First Advantage Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FA)
- First Advantage Corporation (FA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- First Advantage Q2 2025 slides: Synergy realization boosts margins as integration progresses
- First Advantage earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- First Advantage (FA) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- First Advantage (FA) Q2 Revenue Up 112%
- The Optimist Fund Q2 2025 Quarterly Letter
- First Advantage Stock: Enlarged TAM, Good Execution, Early Signs Of Macro Recovery
- Fountain Asset Corp. Announces Normal Course Issuer Bid
- First Advantage at Baird Conference: Expanding in Digital Identity
- Diamond Hill Small Cap Strategy Q1 2025 Commentary
- First Advantage president Joelle Smith sells $780,593 in stock
- First Advantage at William Blair Conference: AI and Growth Strategies
- RBC maintains First Advantage stock with $20 target
- Fountain Asset Corp. Announces Its Financial Results for the Quarter Ended March 31, 2025
- First Advantage to Host Inaugural Investor Day and Introduce Long-Term Financial Targets
- First Advantage to Participate in Upcoming Investor Conferences
Дневной диапазон
15.47 15.77
Годовой диапазон
12.32 20.76
- Предыдущее закрытие
- 15.63
- Open
- 15.63
- Bid
- 15.60
- Ask
- 15.90
- Low
- 15.47
- High
- 15.77
- Объем
- 1.081 K
- Дневное изменение
- -0.19%
- Месячное изменение
- -3.35%
- 6-месячное изменение
- 11.11%
- Годовое изменение
- -21.21%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.