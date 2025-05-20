통화 / FA
FA: First Advantage Corporation
15.32 USD 0.34 (2.17%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FA 환율이 오늘 -2.17%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 15.22이고 고가는 15.82이었습니다.
First Advantage Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
15.22 15.82
년간 변동
12.32 20.76
- 이전 종가
- 15.66
- 시가
- 15.66
- Bid
- 15.32
- Ask
- 15.62
- 저가
- 15.22
- 고가
- 15.82
- 볼륨
- 1.053 K
- 일일 변동
- -2.17%
- 월 변동
- -5.08%
- 6개월 변동
- 9.12%
- 년간 변동율
- -22.63%
