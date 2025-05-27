Währungen / FA
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FA: First Advantage Corporation
15.66 USD 0.08 (0.51%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FA hat sich für heute um 0.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.49 bis zu einem Hoch von 15.87 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Advantage Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FA News
- DAVE Skyrockets 473% in a Year: Should You Buy the Stock Now?
- First Advantage auf Barclays-Konferenz: Strategien für einen stagnierenden Arbeitsmarkt
- Client Assets Expand: Can FUTU's Wealth Management Take Off?
- First Advantage: Softening In Hiring Environment Makes Me Cautious Again
- First Advantage Corporation (FA) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and
- First Advantage at Citi’s 2025 Conference: Strategic Growth Insights
- First Advantage stock maintains Hold rating at Needham amid growth plans
- Dave's Q2 Profits Expand Sharply: Can It Keep This Momentum?
- First Advantage Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FA)
- First Advantage Corporation (FA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- First Advantage Q2 2025 slides: Synergy realization boosts margins as integration progresses
- First Advantage earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- First Advantage (FA) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- First Advantage (FA) Q2 Revenue Up 112%
- The Optimist Fund Q2 2025 Quarterly Letter
- First Advantage Stock: Enlarged TAM, Good Execution, Early Signs Of Macro Recovery
- Fountain Asset Corp. Announces Normal Course Issuer Bid
- First Advantage at Baird Conference: Expanding in Digital Identity
- Diamond Hill Small Cap Strategy Q1 2025 Commentary
- First Advantage president Joelle Smith sells $780,593 in stock
- First Advantage at William Blair Conference: AI and Growth Strategies
- RBC maintains First Advantage stock with $20 target
- Fountain Asset Corp. Announces Its Financial Results for the Quarter Ended March 31, 2025
- First Advantage to Host Inaugural Investor Day and Introduce Long-Term Financial Targets
Tagesspanne
15.49 15.87
Jahresspanne
12.32 20.76
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.58
- Eröffnung
- 15.69
- Bid
- 15.66
- Ask
- 15.96
- Tief
- 15.49
- Hoch
- 15.87
- Volumen
- 1.002 K
- Tagesänderung
- 0.51%
- Monatsänderung
- -2.97%
- 6-Monatsänderung
- 11.54%
- Jahresänderung
- -20.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K