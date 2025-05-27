KurseKategorien
Währungen / FA
Zurück zum Aktien

FA: First Advantage Corporation

15.66 USD 0.08 (0.51%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FA hat sich für heute um 0.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.49 bis zu einem Hoch von 15.87 gehandelt.

Verfolgen Sie die First Advantage Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FA News

Tagesspanne
15.49 15.87
Jahresspanne
12.32 20.76
Vorheriger Schlusskurs
15.58
Eröffnung
15.69
Bid
15.66
Ask
15.96
Tief
15.49
Hoch
15.87
Volumen
1.002 K
Tagesänderung
0.51%
Monatsänderung
-2.97%
6-Monatsänderung
11.54%
Jahresänderung
-20.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K