Валюты / EGBN
EGBN: Eagle Bancorp Inc
20.34 USD 0.13 (0.64%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EGBN за сегодня изменился на -0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.05, а максимальная — 20.53.
Следите за динамикой Eagle Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости EGBN
- Eagle Bancorp adds two independent directors to board
- U.S. Bank Stocks Outperform In August With Widespread Rally
- Eagle Bancorp Montana SVP Rensmon buys $2543 in stock
- U.S. Bank Stocks Tread Water In July
- Tesla, IBM Slide; West Pharma Soars Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- Eagle Bancorp Still Doesn't Deserve To Rise From Here (NASDAQ:EGBN)
- Eagle Bancorp (EGBN) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Eagle Bancorp reports $69.8 million net loss in Q2 amid office loan issues
- Eagle earnings missed by $2.74, revenue fell short of estimates
- U.S. Bank Stocks Underperform Broader Markets In June
- Jefferies initiates Eagle Bancorp with hold, sets $20 target
- Eagle Bancorp shareholders approve new equity plan
Дневной диапазон
20.05 20.53
Годовой диапазон
15.47 30.94
- Предыдущее закрытие
- 20.47
- Open
- 20.38
- Bid
- 20.34
- Ask
- 20.64
- Low
- 20.05
- High
- 20.53
- Объем
- 1.051 K
- Дневное изменение
- -0.64%
- Месячное изменение
- 6.55%
- 6-месячное изменение
- -2.73%
- Годовое изменение
- -6.27%
