Divisas / EGBN
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
EGBN: Eagle Bancorp Inc
20.49 USD 0.15 (0.74%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EGBN de hoy ha cambiado un 0.74%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 20.34, mientras que el máximo ha alcanzado 21.17.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Eagle Bancorp Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EGBN News
- Eagle Bancorp adds two independent directors to board
- U.S. Bank Stocks Outperform In August With Widespread Rally
- Eagle Bancorp Montana SVP Rensmon buys $2543 in stock
- U.S. Bank Stocks Tread Water In July
- Tesla, IBM Slide; West Pharma Soars Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- Eagle Bancorp Still Doesn't Deserve To Rise From Here (NASDAQ:EGBN)
- Eagle Bancorp (EGBN) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Eagle Bancorp reports $69.8 million net loss in Q2 amid office loan issues
- Eagle earnings missed by $2.74, revenue fell short of estimates
- U.S. Bank Stocks Underperform Broader Markets In June
- Jefferies initiates Eagle Bancorp with hold, sets $20 target
- Eagle Bancorp shareholders approve new equity plan
Rango diario
20.34 21.17
Rango anual
15.47 30.94
- Cierres anteriores
- 20.34
- Open
- 20.42
- Bid
- 20.49
- Ask
- 20.79
- Low
- 20.34
- High
- 21.17
- Volumen
- 1.905 K
- Cambio diario
- 0.74%
- Cambio mensual
- 7.33%
- Cambio a 6 meses
- -2.01%
- Cambio anual
- -5.58%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B