KurseKategorien
Währungen / EGBN
Zurück zum Aktien

EGBN: Eagle Bancorp Inc

21.26 USD 0.16 (0.75%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EGBN hat sich für heute um -0.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.23 bis zu einem Hoch von 21.41 gehandelt.

Verfolgen Sie die Eagle Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EGBN News

Tagesspanne
21.23 21.41
Jahresspanne
15.47 30.94
Vorheriger Schlusskurs
21.42
Eröffnung
21.37
Bid
21.26
Ask
21.56
Tief
21.23
Hoch
21.41
Volumen
60
Tagesänderung
-0.75%
Monatsänderung
11.37%
6-Monatsänderung
1.67%
Jahresänderung
-2.03%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K