Währungen / EGBN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
EGBN: Eagle Bancorp Inc
21.26 USD 0.16 (0.75%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EGBN hat sich für heute um -0.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.23 bis zu einem Hoch von 21.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die Eagle Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EGBN News
- Eagle Bancorp adds two independent directors to board
- U.S. Bank Stocks Outperform In August With Widespread Rally
- Eagle Bancorp Montana SVP Rensmon buys $2543 in stock
- U.S. Bank Stocks Tread Water In July
- Tesla, IBM Slide; West Pharma Soars Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- Eagle Bancorp Still Doesn't Deserve To Rise From Here (NASDAQ:EGBN)
- Eagle Bancorp (EGBN) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Eagle Bancorp reports $69.8 million net loss in Q2 amid office loan issues
- Eagle earnings missed by $2.74, revenue fell short of estimates
- U.S. Bank Stocks Underperform Broader Markets In June
- Jefferies initiates Eagle Bancorp with hold, sets $20 target
- Eagle Bancorp shareholders approve new equity plan
Tagesspanne
21.23 21.41
Jahresspanne
15.47 30.94
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.42
- Eröffnung
- 21.37
- Bid
- 21.26
- Ask
- 21.56
- Tief
- 21.23
- Hoch
- 21.41
- Volumen
- 60
- Tagesänderung
- -0.75%
- Monatsänderung
- 11.37%
- 6-Monatsänderung
- 1.67%
- Jahresänderung
- -2.03%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K