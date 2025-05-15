Valute / EGBN
EGBN: Eagle Bancorp Inc
21.17 USD 0.25 (1.17%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EGBN ha avuto una variazione del -1.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.78 e ad un massimo di 21.41.
Segui le dinamiche di Eagle Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
20.78 21.41
Intervallo Annuale
15.47 30.94
- Chiusura Precedente
- 21.42
- Apertura
- 21.37
- Bid
- 21.17
- Ask
- 21.47
- Minimo
- 20.78
- Massimo
- 21.41
- Volume
- 1.306 K
- Variazione giornaliera
- -1.17%
- Variazione Mensile
- 10.90%
- Variazione Semestrale
- 1.24%
- Variazione Annuale
- -2.44%
20 settembre, sabato