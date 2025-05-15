QuotazioniSezioni
Valute / EGBN
Tornare a Azioni

EGBN: Eagle Bancorp Inc

21.17 USD 0.25 (1.17%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EGBN ha avuto una variazione del -1.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.78 e ad un massimo di 21.41.

Segui le dinamiche di Eagle Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EGBN News

Intervallo Giornaliero
20.78 21.41
Intervallo Annuale
15.47 30.94
Chiusura Precedente
21.42
Apertura
21.37
Bid
21.17
Ask
21.47
Minimo
20.78
Massimo
21.41
Volume
1.306 K
Variazione giornaliera
-1.17%
Variazione Mensile
10.90%
Variazione Semestrale
1.24%
Variazione Annuale
-2.44%
20 settembre, sabato