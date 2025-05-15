货币 / EGBN
EGBN: Eagle Bancorp Inc
20.34 USD 0.13 (0.64%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日EGBN汇率已更改-0.64%。当日，交易品种以低点20.05和高点20.53进行交易。
关注Eagle Bancorp Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EGBN新闻
- Eagle Bancorp adds two independent directors to board
- U.S. Bank Stocks Outperform In August With Widespread Rally
- Eagle Bancorp Montana SVP Rensmon buys $2543 in stock
- U.S. Bank Stocks Tread Water In July
- Tesla, IBM Slide; West Pharma Soars Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- Eagle Bancorp Still Doesn't Deserve To Rise From Here (NASDAQ:EGBN)
- Eagle Bancorp (EGBN) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Eagle Bancorp reports $69.8 million net loss in Q2 amid office loan issues
- Eagle earnings missed by $2.74, revenue fell short of estimates
- U.S. Bank Stocks Underperform Broader Markets In June
- Jefferies initiates Eagle Bancorp with hold, sets $20 target
- Eagle Bancorp shareholders approve new equity plan
日范围
20.05 20.53
年范围
15.47 30.94
- 前一天收盘价
- 20.47
- 开盘价
- 20.38
- 卖价
- 20.34
- 买价
- 20.64
- 最低价
- 20.05
- 最高价
- 20.53
- 交易量
- 1.051 K
- 日变化
- -0.64%
- 月变化
- 6.55%
- 6个月变化
- -2.73%
- 年变化
- -6.27%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值