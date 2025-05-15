通貨 / EGBN
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
EGBN: Eagle Bancorp Inc
21.42 USD 0.93 (4.54%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EGBNの今日の為替レートは、4.54%変化しました。日中、通貨は1あたり20.59の安値と21.45の高値で取引されました。
Eagle Bancorp Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EGBN News
- Eagle Bancorp adds two independent directors to board
- U.S. Bank Stocks Outperform In August With Widespread Rally
- Eagle Bancorp Montana SVP Rensmon buys $2543 in stock
- U.S. Bank Stocks Tread Water In July
- Tesla, IBM Slide; West Pharma Soars Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- Eagle Bancorp Still Doesn't Deserve To Rise From Here (NASDAQ:EGBN)
- Eagle Bancorp (EGBN) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Eagle Bancorp reports $69.8 million net loss in Q2 amid office loan issues
- Eagle earnings missed by $2.74, revenue fell short of estimates
- U.S. Bank Stocks Underperform Broader Markets In June
- Jefferies initiates Eagle Bancorp with hold, sets $20 target
- Eagle Bancorp shareholders approve new equity plan
1日のレンジ
20.59 21.45
1年のレンジ
15.47 30.94
- 以前の終値
- 20.49
- 始値
- 20.59
- 買値
- 21.42
- 買値
- 21.72
- 安値
- 20.59
- 高値
- 21.45
- 出来高
- 1.140 K
- 1日の変化
- 4.54%
- 1ヶ月の変化
- 12.21%
- 6ヶ月の変化
- 2.44%
- 1年の変化
- -1.29%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K