EGBN: Eagle Bancorp Inc
21.17 USD 0.25 (1.17%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de EGBN a changé de -1.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 20.78 et à un maximum de 21.41.
Suivez la dynamique Eagle Bancorp Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
EGBN Nouvelles
- Eagle Bancorp adds two independent directors to board
- U.S. Bank Stocks Outperform In August With Widespread Rally
- Eagle Bancorp Montana SVP Rensmon buys $2543 in stock
- U.S. Bank Stocks Tread Water In July
- Tesla, IBM Slide; West Pharma Soars Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- Eagle Bancorp Still Doesn't Deserve To Rise From Here (NASDAQ:EGBN)
- Eagle Bancorp (EGBN) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Eagle Bancorp reports $69.8 million net loss in Q2 amid office loan issues
- Eagle earnings missed by $2.74, revenue fell short of estimates
- U.S. Bank Stocks Underperform Broader Markets In June
- Jefferies initiates Eagle Bancorp with hold, sets $20 target
- Eagle Bancorp shareholders approve new equity plan
Range quotidien
20.78 21.41
Range Annuel
15.47 30.94
- Clôture Précédente
- 21.42
- Ouverture
- 21.37
- Bid
- 21.17
- Ask
- 21.47
- Plus Bas
- 20.78
- Plus Haut
- 21.41
- Volume
- 1.306 K
- Changement quotidien
- -1.17%
- Changement Mensuel
- 10.90%
- Changement à 6 Mois
- 1.24%
- Changement Annuel
- -2.44%
20 septembre, samedi