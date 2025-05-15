Moedas / EGBN
EGBN: Eagle Bancorp Inc
21.00 USD 0.51 (2.49%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EGBN para hoje mudou para 2.49%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.59 e o mais alto foi 21.36.
Veja a dinâmica do par de moedas Eagle Bancorp Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
EGBN Notícias
Faixa diária
20.59 21.36
Faixa anual
15.47 30.94
- Fechamento anterior
- 20.49
- Open
- 20.59
- Bid
- 21.00
- Ask
- 21.30
- Low
- 20.59
- High
- 21.36
- Volume
- 369
- Mudança diária
- 2.49%
- Mudança mensal
- 10.01%
- Mudança de 6 meses
- 0.43%
- Mudança anual
- -3.23%
