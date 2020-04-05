Стабильная торговля вместо погони за быстрым богатством

ValetTrader AUDCAD

ValetTrader AUDCAD — автоматический торговый советник для MetaTrader 5, созданный для последовательной работы с капиталом на длительной дистанции.

Его задача — не демонстрировать экстремальную доходность за несколько недель, а искать разумный баланс между прибылью, торговой нагрузкой и уровнем риска.

ValetTrader подойдёт тем, кто хочет использовать автоматическую торговлю без постоянного вмешательства, ручной настройки десятков параметров и бесконечной оптимизации.

Это не советник для тех, кто рассчитывает разбогатеть за один месяц. Быстрая прибыль почти всегда требует принятия повышенного риска. ValetTrader использует другой подход: дисциплинированная торговля, контроль открытых позиций и постепенное увеличение капитала.

Чем отличается ValetTrader

Управление всей торговой ситуацией

Советник рассматривает связанные позиции как единый торговый цикл. Он оценивает не только отдельную сделку, но и состояние всей открытой корзины: направление, объём, текущий результат и возможности её завершения.

Такой подход позволяет согласованно управлять входами, дополнительными позициями и выходом из рынка.

Анализ рыночной структуры

Перед открытием нового торгового цикла ValetTrader анализирует:

текущее состояние рынка;

направление ценового движения;

рабочие торговые уровни;

положение цены внутри рыночной структуры;

допустимость новой сделки с учётом уже используемого капитала.

Сделка открывается только после прохождения внутренних условий допуска.

Контролируемая работа с позициями

В ValetTrader реализована многоуровневая система сопровождения:

управление торговыми циклами;

контроль общей экспозиции;

ограниченное добавление позиций;

механизм восстановления;

частичное сокращение корзины;

совместное закрытие позиций при достижении подходящего результата;

контроль маржи и брокерских ограничений.

Советник не использует неограниченное увеличение количества позиций.

Только необходимые настройки

Пользователю доступны параметры, которые действительно нужны для установки и повседневного использования советника.

Сложная внутренняя математика скрыта и уже настроена. Это защищает систему от случайного изменения ключевых параметров, способного нарушить торговую логику.

Советник можно установить с настройками по умолчанию без самостоятельного поиска «оптимальных» комбинаций.

Понятная информационная панель

На графике отображается основная информация о работе системы:

состояние счёта;

текущая просадка;

открытая торговая корзина;

количество и общий объём позиций;

состояние рынка;

активность механизмов сопровождения;

результат текущей торговли.

Панель позволяет контролировать советник, не изучая технический журнал терминала.

Проверка торговых условий перед исполнением

Перед отправкой торговой операции ValetTrader учитывает:

допустимый спред;

минимальный и максимальный объём;

шаг изменения лота;

доступную маржу;

лимит совокупного объёма по символу;

ограничения торгового сервера;

фактический результат исполнения заявки.

Это снижает вероятность некорректных торговых запросов и повторяющихся ошибок исполнения.

Для кого создан ValetTrader

Советник подойдёт пользователям, которые:

предпочитают постепенный рост капитала;

не хотят постоянно контролировать каждую сделку;

ценят системный подход и дисциплину;

понимают, что стабильность важнее кратковременной сверхприбыли;

готовы оценивать результат на длительной дистанции;

хотят использовать готовую торговую конфигурацию без сложной оптимизации.

Кому ValetTrader не подойдёт

Советник не рассчитан на пользователей, которые:

ожидают удвоения депозита каждый месяц;

ищут максимально агрессивную торговлю;

готовы принимать экстремальные просадки ради быстрой прибыли;

хотят вручную изменять десятки внутренних параметров;

воспринимают алгоритмическую торговлю как способ гарантированно заработать.

Рекомендуемая конфигурация

Торговая платформа: MetaTrader 5

Валютная пара: AUDCAD

Рабочий таймфрейм: M5

Тип счёта: Hedging

Настройки: значения по умолчанию

Режим работы: постоянное подключение терминала или VPS

Советник разработан и протестирован прежде всего для AUDCAD на таймфрейме M5. Использование на других инструментах не является рекомендованной конфигурацией.

Важная информация о риске

ValetTrader использует добавление позиций и механизмы управления торговой корзиной. Такая торговля может сопровождаться плавающей просадкой и требует достаточного размера депозита.

Результаты тестирования не гарантируют аналогичную доходность в будущем. На итог торговли могут влиять спред, комиссия, исполнение ордеров, котировки брокера, кредитное плечо и рыночные условия.

Перед использованием на реальном счёте рекомендуется протестировать советник в демонстрационном режиме у своего брокера.

Философия ValetTrader

Не пытаться разбогатеть за один месяц.

Системно работать с капиталом на длительной дистанции.