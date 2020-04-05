ValetTrader AUDCAD

ValetTrader AUDCAD

Стабильная торговля вместо погони за быстрым богатством

ValetTrader AUDCAD — автоматический торговый советник для MetaTrader 5, созданный для последовательной работы с капиталом на длительной дистанции.

Его задача — не демонстрировать экстремальную доходность за несколько недель, а искать разумный баланс между прибылью, торговой нагрузкой и уровнем риска.

ValetTrader подойдёт тем, кто хочет использовать автоматическую торговлю без постоянного вмешательства, ручной настройки десятков параметров и бесконечной оптимизации.

Это не советник для тех, кто рассчитывает разбогатеть за один месяц. Быстрая прибыль почти всегда требует принятия повышенного риска. ValetTrader использует другой подход: дисциплинированная торговля, контроль открытых позиций и постепенное увеличение капитала.

Чем отличается ValetTrader

Управление всей торговой ситуацией

Советник рассматривает связанные позиции как единый торговый цикл. Он оценивает не только отдельную сделку, но и состояние всей открытой корзины: направление, объём, текущий результат и возможности её завершения.

Такой подход позволяет согласованно управлять входами, дополнительными позициями и выходом из рынка.

Анализ рыночной структуры

Перед открытием нового торгового цикла ValetTrader анализирует:

  • текущее состояние рынка;
  • направление ценового движения;
  • рабочие торговые уровни;
  • положение цены внутри рыночной структуры;
  • допустимость новой сделки с учётом уже используемого капитала.

Сделка открывается только после прохождения внутренних условий допуска.

Контролируемая работа с позициями

В ValetTrader реализована многоуровневая система сопровождения:

  • управление торговыми циклами;
  • контроль общей экспозиции;
  • ограниченное добавление позиций;
  • механизм восстановления;
  • частичное сокращение корзины;
  • совместное закрытие позиций при достижении подходящего результата;
  • контроль маржи и брокерских ограничений.

Советник не использует неограниченное увеличение количества позиций.

Только необходимые настройки

Пользователю доступны параметры, которые действительно нужны для установки и повседневного использования советника.

Сложная внутренняя математика скрыта и уже настроена. Это защищает систему от случайного изменения ключевых параметров, способного нарушить торговую логику.

Советник можно установить с настройками по умолчанию без самостоятельного поиска «оптимальных» комбинаций.

Понятная информационная панель

На графике отображается основная информация о работе системы:

  • состояние счёта;
  • текущая просадка;
  • открытая торговая корзина;
  • количество и общий объём позиций;
  • состояние рынка;
  • активность механизмов сопровождения;
  • результат текущей торговли.

Панель позволяет контролировать советник, не изучая технический журнал терминала.

Проверка торговых условий перед исполнением

Перед отправкой торговой операции ValetTrader учитывает:

  • допустимый спред;
  • минимальный и максимальный объём;
  • шаг изменения лота;
  • доступную маржу;
  • лимит совокупного объёма по символу;
  • ограничения торгового сервера;
  • фактический результат исполнения заявки.

Это снижает вероятность некорректных торговых запросов и повторяющихся ошибок исполнения.

Для кого создан ValetTrader

Советник подойдёт пользователям, которые:

  • предпочитают постепенный рост капитала;
  • не хотят постоянно контролировать каждую сделку;
  • ценят системный подход и дисциплину;
  • понимают, что стабильность важнее кратковременной сверхприбыли;
  • готовы оценивать результат на длительной дистанции;
  • хотят использовать готовую торговую конфигурацию без сложной оптимизации.

Кому ValetTrader не подойдёт

Советник не рассчитан на пользователей, которые:

  • ожидают удвоения депозита каждый месяц;
  • ищут максимально агрессивную торговлю;
  • готовы принимать экстремальные просадки ради быстрой прибыли;
  • хотят вручную изменять десятки внутренних параметров;
  • воспринимают алгоритмическую торговлю как способ гарантированно заработать.

Рекомендуемая конфигурация

Торговая платформа: MetaTrader 5
Валютная пара: AUDCAD
Рабочий таймфрейм: M5
Тип счёта: Hedging
Настройки: значения по умолчанию
Режим работы: постоянное подключение терминала или VPS

Советник разработан и протестирован прежде всего для AUDCAD на таймфрейме M5. Использование на других инструментах не является рекомендованной конфигурацией.

Важная информация о риске

ValetTrader использует добавление позиций и механизмы управления торговой корзиной. Такая торговля может сопровождаться плавающей просадкой и требует достаточного размера депозита.

Результаты тестирования не гарантируют аналогичную доходность в будущем. На итог торговли могут влиять спред, комиссия, исполнение ордеров, котировки брокера, кредитное плечо и рыночные условия.

Перед использованием на реальном счёте рекомендуется протестировать советник в демонстрационном режиме у своего брокера.

Философия ValetTrader

Не пытаться разбогатеть за один месяц.
Системно работать с капиталом на длительной дистанции.


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3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Другие продукты этого автора
Pulse Break EA
Alexandr Samonii
5 (1)
Эксперты
Pulse Break EA ВНИМАНИЕ: Для получения результатов, соответствующих тестам, обязательно использование VPS-сервера (Лондон или Нью-Йорк) и торговых счетов типа RAW с нулевым спредом и мгновенным исполнением (рекомендуемые брокеры: Tickmill или IC Markets). Pulse Break EA — профессиональный алгоритмический советник, разработанный для работы в условиях реального рынка с учетом факторов исполнения и ликвидности. Советник реализует высокоточную торговую логику, критически зависящую от околонулевых с
FREE
Pulse Break Pro Gold
Alexandr Samonii
Эксперты
Pulse Break Pro Gold Профессиональный торговый робот для MetaTrader 5 Pulse Break Pro Gold   — современный торговый робот, разработанный для автоматической торговли на рынке золота. Основной акцент проекта сделан на стабильности работы, дисциплине исполнения сделок, эффективном управлении рисками и удобстве использования. В течение ограниченного времени текущая версия предоставляется   бесплатно . После завершения периода открытого тестирования продукт перейдёт на коммерческую модель распростран
Golden Breakout Levels
Alexandr Samonii
Индикаторы
Golden Breakout Levels Golden Breakout Levels — профессиональный индикатор подтверждённых пробоев для XAUUSD, разработанный для трейдеров, которые ценят точность сигналов и удобство анализа. Вместо большого количества случайных сигналов индикатор обычно формирует один основной торговый сценарий в течение торгового дня , позволяя сосредоточиться на действительно интересных возможностях рынка. После появления сигнала на графике автоматически отображается полностью готовый торговый план: направлени
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