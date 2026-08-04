Golden Breakout Levels
- Индикаторы
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- Версия: 1.1
- Активации: 15
Golden Breakout Levels — профессиональный индикатор подтверждённых пробоев для XAUUSD, разработанный для трейдеров, которые ценят точность сигналов и удобство анализа.
Вместо большого количества случайных сигналов индикатор обычно формирует один основной торговый сценарий в течение торгового дня, позволяя сосредоточиться на действительно интересных возможностях рынка.
После появления сигнала на графике автоматически отображается полностью готовый торговый план:
- направление сделки;
- уровень входа;
- Stop Loss;
- до 5 уровней Take Profit;
- рабочие ценовые зоны;
- подтверждение пробоя;
- расстояние до Stop Loss в пунктах.
Вся информация отображается непосредственно на графике в удобной и понятной форме без необходимости выполнять дополнительные расчёты.
Основные преимущества
- Высокая точность сигналов.
- До 5 уровней Take Profit для гибкого сопровождения позиции.
- Автоматическое отображение Entry и Stop Loss.
- Наглядная визуализация торгового сценария.
- Звуковые уведомления.
- Push-уведомления на мобильное устройство.
- Простой и интуитивно понятный интерфейс.
- Минимальная нагрузка на график.
- Оптимизирован для XAUUSD (Gold).
- Рабочий таймфрейм: M15. Индикатор предназначен исключительно для использования на таймфрейме M15.