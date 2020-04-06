GoldRushX - Торговый робот, который нельзя пропустить

Представляем GoldRushX, вашего нового автоматизированного партнера для максимизации прибыли на финансовом рынке. Разработанный на основе надежных алгоритмов и непосредственно конвертированный из Pine Script, GoldRushX является полным решением для трейдеров, стремящихся к эффективности, точности и продвинутому контролю рисков.

Основные функции:

Полосы Боллинджера и скользящие средние: Благодаря точному расчету Полос Боллинджера этот робот определяет возможности покупки и продажи на основе волатильности рынка и регулируемых скользящих средних (SMA или EMA), принося еще большую ясность в ваши операции.

Интегрированное управление рисками: Легко настройте ваш риск на сделку на основе процента от баланса вашего счета. GoldRushX автоматически рассчитывает идеальный размер лота и гарантирует, что вы работаете в пределах объемов, разрешенных брокером.

Автоматические операции покупки и продажи: Робот автоматически открывает ордера на покупку или продажу, основываясь на тщательном техническом анализе. Вы можете настроить условия для активации операций покупки или продажи в соответствии с вашей стратегией.

Трейлинг-стоп и фиксированный стоп: GoldRushX предлагает гибкость как для тех, кто предпочитает использовать трейлинг-стоп, обеспечивающий максимальный захват прибыли, так и для тех, кто предпочитает фиксированный стоп, обеспечивая безопасность операций.

Прогнозирование движений и откатов: С прогнозированием движений и откатов робот автоматически рассчитывает возможные цели движения на основе корректированного процента, улучшая вашу стратегию для максимального использования разворотов трендов или продолжений.

Полный контроль ордеров: С лимитом ордеров по типам и продвинутым управлением временем между операциями GoldRushX предотвращает чрезмерные ордера и помогает поддерживать последовательность в ваших операциях.

Графическая визуализация прибыли и ордеров: Смотрите в реальном времени на графике общее количество исполненных ордеров и накопленную прибыль, что облегчает анализ производительности робота прямо на вашем торговом графике.

Гибкость для всех типов счетов: Совместимость со стандартными, микро и ультра-низкими счетами, робот разработан для адаптации к различным профилям трейдеров.

Почему выбрать GoldRushX? Если вы ищете робота, который делает больше, чем просто следование трендам, GoldRushX – идеальный выбор. Он сочетает в себе продвинутый анализ с эффективным управлением рисками и полным операционным контролем, предоставляя автоматизированное решение, которое адаптируется к вашему стилю торговли.

Не упустите возможность увеличить свои результаты на рынке. Получите GoldRushX сейчас и поднимите свою торговлю на новый уровень!

GoldRushX – будущее автоматической торговли уже здесь.

Начальная цена: $30 | Финальная цена: $2000

Параметры настройки:

Золото или XauUsd

Таймфрейм: M5

Кредитное плечо: 1:500

Типы счетов: Стандартный (Начальный капитал $200), Микро или Ультра низкий (Начальный капитал $20)

Дополнительная информация: Отправить сообщение

Сигнал скоро




