GoldRushX

GoldRushX - Торговый робот, который нельзя пропустить

Представляем GoldRushX, вашего нового автоматизированного партнера для максимизации прибыли на финансовом рынке. Разработанный на основе надежных алгоритмов и непосредственно конвертированный из Pine Script, GoldRushX является полным решением для трейдеров, стремящихся к эффективности, точности и продвинутому контролю рисков.

Основные функции:

  • Полосы Боллинджера и скользящие средние: Благодаря точному расчету Полос Боллинджера этот робот определяет возможности покупки и продажи на основе волатильности рынка и регулируемых скользящих средних (SMA или EMA), принося еще большую ясность в ваши операции.

  • Интегрированное управление рисками: Легко настройте ваш риск на сделку на основе процента от баланса вашего счета. GoldRushX автоматически рассчитывает идеальный размер лота и гарантирует, что вы работаете в пределах объемов, разрешенных брокером.

  • Автоматические операции покупки и продажи: Робот автоматически открывает ордера на покупку или продажу, основываясь на тщательном техническом анализе. Вы можете настроить условия для активации операций покупки или продажи в соответствии с вашей стратегией.

  • Трейлинг-стоп и фиксированный стоп: GoldRushX предлагает гибкость как для тех, кто предпочитает использовать трейлинг-стоп, обеспечивающий максимальный захват прибыли, так и для тех, кто предпочитает фиксированный стоп, обеспечивая безопасность операций.

  • Прогнозирование движений и откатов: С прогнозированием движений и откатов робот автоматически рассчитывает возможные цели движения на основе корректированного процента, улучшая вашу стратегию для максимального использования разворотов трендов или продолжений.

  • Полный контроль ордеров: С лимитом ордеров по типам и продвинутым управлением временем между операциями GoldRushX предотвращает чрезмерные ордера и помогает поддерживать последовательность в ваших операциях.

  • Графическая визуализация прибыли и ордеров: Смотрите в реальном времени на графике общее количество исполненных ордеров и накопленную прибыль, что облегчает анализ производительности робота прямо на вашем торговом графике.

  • Гибкость для всех типов счетов: Совместимость со стандартными, микро и ультра-низкими счетами, робот разработан для адаптации к различным профилям трейдеров.

Почему выбрать GoldRushX? Если вы ищете робота, который делает больше, чем просто следование трендам, GoldRushX – идеальный выбор. Он сочетает в себе продвинутый анализ с эффективным управлением рисками и полным операционным контролем, предоставляя автоматизированное решение, которое адаптируется к вашему стилю торговли.

Не упустите возможность увеличить свои результаты на рынке. Получите GoldRushX сейчас и поднимите свою торговлю на новый уровень!

GoldRushX – будущее автоматической торговли уже здесь.

Начальная цена: $30 | Финальная цена: $2000

Параметры настройки:

  • Золото или XauUsd
  • Таймфрейм: M5
  • Кредитное плечо: 1:500
  • Типы счетов: Стандартный (Начальный капитал $200), Микро или Ультра низкий (Начальный капитал $20)
  • Дополнительная информация: Отправить сообщение
  • Сигнал скоро


Рекомендуем также
MA Fibo Retracement
Sylvestre Setufa Djagbavi
Эксперты
General idea of the strategy This robot does not use a Grid or a Martingale system. It just uses a simple strategy based on 2 indicators: Moving Average and Fibonacci retracement. Buy Signal: When the price is below the moving average, it indicates that the market is in a downtrend. In a downtrend, the market never falls in a straight line. It alternates between: Bearish impulses (the main downward movement) Bullish retracements (small upward bounces before the next decline) The robot, on the ot
Fibonacci MT5
Konstantin Chechnev
Эксперты
Fibonacci EA MT5 представляет собой советник для автоматизации торговли на основе уровней Фибоначчи. Он определяет минимум и максимум цены за указанное количество баров, строит уровни Фибоначчи и открывает сделки при достижении текущей ценой выбранных уровней. Советник может торговать в направлении тренда или против него, с учетом заданных параметров. Он также позволяет настраивать уровни для закрытия сделок, управление рисками и фильтры времени. Особенности : Автоматическое определение локальны
SYO strategy EA
Ivan Isern Puyuelo
Эксперты
A powerful and reliable Expert Advisor based on the trading logic behind one of Darwinex's top-performing strategies : SYO . With over $10 million under management and a public track record of more than 10 years , this system has stood the test of time — and now you can automate it on your MetaTrader terminal. The system was shared during a private conference, revelaing the code that the fund managing 10 Million uses. Its a breakout EA that trades the indices in the 1h hour time frame (it can be
Fortuno MT5
Sandy Mirelle Dos Santos Almeida
Эксперты
Fortuno — это торговый робот для MetaTrader 5, разработанный для стратегической работы на основе индикатора RSI (индекс относительной силы). Fortuno идеально подходит для трейдеров, ищущих точные, дисциплинированные операции с четкой логикой входа и выхода. Fortuno обеспечивает автоматическую работу на 5-минутных графиках с акцентом на моменты перекупленности и перепроданности. Основные характеристики На основе регулируемого периода RSI (по умолчанию: 14) Независимые настройки входа, SL
Maxi Daxi
Malhar Utpalkumar Jivrajani
Эксперты
Introducing Maxi Daxi, a meticulously crafted Expert Advisor designed for consistent, long-term success in the Germany Index (DAX) market. Maxi Daxi will NOT BLOW your account. No Grid, No Martingale, No Averaging, No AI/ML, No Quantum gimmicks. We made it to be steady and not risky. DO NOT WORRY! WE ARE NOT GOING TO INCREASE THE PRICE! Instead, we will stop selling this once we reach to the 30 sales. After purchasing, DM me for LIVE SIGNAL (myfxbook).  LIVE TRADES match 100% with myfxbook . In
Double RSI Trend EA
Hasmukh B Kholia
4.5 (4)
Эксперты
Double RSI EA – Smart Multi-Timeframe Strategy This Expert Advisor uses two RSI indicators from different timeframes to confirm Buy/Sell signals. A trade is opened only when both RSI values meet the required level — reducing false entries and improving accuracy. Dual RSI confirmation (e.g., H1 + M15) Price-based SL/TP and optional trailing stop Only one active trade at a time Reverse trades enabled after signal change ️ On-chart status panel for RSI1, RSI2 & trade status Works
FREE
The Fibonacci Scalper
STANTON ROUX
4.2 (44)
Эксперты
The Fibonacci Trader MQL5 expert advisor uses the Fibonacci levels to determine a buy or sell trade with the MACD as confirmation. The Fibonacci levels work as follows: Above 61.8 SELL if MACD trend is SELL Trading Range (Ability to select trading input parameters) BUY if MACD trend is BUY SELL if MACD trend is SELL Below 23.6 BUY if MACD trend is BUY Default settings are configured for EURUSD on M5 Chart. To work with the news server, you must add the URL ‘ http://ec.forexprostools.com/ ’ in t
FREE
Dynamic Linear Regression EA
Abraao Moreira
4.71 (7)
Эксперты
The Expert Advisor (EA) is based on the Dynamic Linear Regression indicator ( https://www.mql5.com/en/market/product/49702 ). User inputs: Number of candles is considered when calculating linear regression; Distance to the top line; Distance to the bottom line; Stop the loss of. The EA executes purchase and sale orders in the market when the value of a line, higher or lower, is reached at the current price, when the lower line is reached, a buy order at market is executed and when the upper li
FREE
Golden Cream Scalper
Andrii Soma
Эксперты
Ссылка на сигнал:    https://www.mql5.com/en/signals/2245913 Чат для обсуждений и вопросов:    https://www.mql5.com/en/messages/013c55ab4fefda01 Начальная цена: 99$ Повышение цены: цена будет увеличиваться на 100 долларов США ежемесячно в случае хороших показателей за месяц (10% и более). Работает на стандартном счете (ECN не требуется). Он был оптимизирован на небольшом объеме данных (8 месяцев 2024 года), но бэктест показывает отличные результаты при длительном тестировании с использованием р
Vates
Pavel Gotkevitch
4.2 (5)
Эксперты
Vates в переводе с латинского - провидец, пророк. Vates - это мультивалютный трендовый советник, работающий на реальных счетах любого типа, на любом временном интервале, с любым начальным депозитом, с постоянным или изменяющимся размером лота, с четырех- и с пятизначными котировками, а также с брокерами, использующими различный тип заливки ордеров. Отличительной особенностью советника является его стабильность и, что особенно важно, его достоверность. Результаты проверки советника в тестере стра
Auto Orders
Sebastien Ludovic Rodolf Lelu
Эксперты
Эксперт-советник для автоматической торговли валютными парами Форекс для MT5 Эксперт-советник размещает два отложенных ордера на одинаковом расстоянии от рыночной цены, один ордер на покупку и один ордер на продажу. Как только один ордер активируется, оставшийся ордер удаляется и размещаются два новых ордера, создавая тем самым непрерывность с последовательно открытой позицией, а также постоянное присутствие на рынках. Идеально подходит для реализации стратегии типа опционов на разницу цен (би
EA Alpha Expert
Jonatas Da Silva Cruz
Эксперты
Eu tentei muitas coisas na negociação forex no passado e aprendi muito nos últimos 3,5 anos. Tentei   varias  ferramentas para negociação manual e nao tive muito sucesso. Sempre fui fascinado com o mercado forex, . A integração dos dados de volume é uma característica única e aumenta muito a qualidade das decisões comerciais do Expert Advisor. E sim, você tem que lembrar que os resultados do backtest não são os mesmos que resultados ao vivo. Mas aqui eles estão muito próximos. agora o único Exp
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Эксперты
The Keltner Grid Scalper MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It uses the Keltner Channel indicator for entry signals in a grid-based strategy. This EA generates trades based on Keltner Channel crossovers and manages them through baskets. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1 but you can test and optimize on any other. The system organizes trades into baskets, with options for lot sizing, breakeven adjustments, and trailing stops. It includes da
FREE
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Эксперты
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
Cuervo Candles Scalping
Cristobal Hidalgo Soriano
Эксперты
Main features:    1. Scalping strategy: The Crow Candles Scalping EA focuses on taking advantage of quick market movements. The strategy is based on identifying candlestick patterns and technical analysis to make entry and exit decisions.    2. Advanced risk management: The EA incorporates robust risk management to protect your trading account. You can adjust the stop-loss and take-profit parameters to tailor the risk level to your preferences.    3. Flexible configuration: The Crow Candles Sca
Scalping StrikeX
Paline Maina
Эксперты
Mascalper EA Pro is an automated trading system (Expert Advisor) designed to execute high-frequency trades with precision, based on market scalping strategies. It helps traders take advantage of small price movements in the forex market with minimal manual intervention. Key Features Fully Automated Trading : Executes trades automatically based on pre-set conditions, saving you time and effort. Scalping Strategy : Focuses on quick, small profits by entering and exiting positions rapidly. Built-
Wolftrix EA MT5
Mohamed Samsudeen
Эксперты
Wolftrix EA MT5!   Usage Recommendations: Instrument: XAUUSD (Gold) Timeframe: M15 with H1 (Default Suggestion) Minimum Balance: $500 for 0.01 lot size Account Type: Any MT5 account supporting Gold trading Broker Conditions: Low spread and stable execution recommended Wolftrix EA MT5! Is an advanced XAUUSD Trading Robot designed for traders who prefer precision-based entries with controlled frequency.  It operates exclusively on Gold EA (XAUUSD) and focuses on executing trades only when strong
FREE
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Эксперты
Советник Investopedia FIVE EA основан на этой статье: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ - Ищите валютную пару, торгующуюся ниже EMA X-периода, а MACD находится на отрицательной территории. - Подождите, пока цена пересечет EMA X-периода, затем убедитесь, что MACD либо находится в процессе перехода от отрицательного к положительному, либо перешел на положительную территорию в течение пяти баров. - Открывайте длинные позиции на X пунктов выше
Supply and Demand Price Action MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Эксперты
The Supply and Demand Price Action MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It identifies supply and demand zones based on price consolidation patterns and trades on zone retests (taps). This EA generates trades when price returns to valid zones after an initial breakout, with configurable risk management. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1, but you can test and optimize on any other instrument or timeframe. The system detects zones through conso
FREE
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Эксперты
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
EA builder master
Davi Silva Campos
Эксперты
Join our group and help us build a better EA and discover profitable setups. https://discord.gg/ebPS82eM EA Builder Master: Master the Market with Intelligent Automation and Total Control The ultimate tool for traders who want to build, test, and automate their own strategies in MetaTrader 5, without writing a single line of code. Have you ever felt frustrated by missing opportunities because you weren't in front of the chart? Have you struggled with indiscipline and emotional decisions that sa
FREE
EURUSD 3m hunter
Sergio Tiscar Ortega
Эксперты
EA that operates the EURUSD through order blocks and liquidity gaps in a 3-minute time frame. Backtested between 01/01/2020 and today (10/26/2023) where it can generate a net profit of $39,303.75 (basic Pepperstone account commissions) starting from a base account of $10,000. The maximum balance reduction is 24.14% and the maximum equity reduction is 28.51%, using a constant risk of 2.1% of the initial account balance and a maximum lot size of 1.6. There are several variables that the user can
FREE
Bantam
Calvin Andile Mahlangu
Эксперты
Bantam EA – Structured Scalping on EUR/USD (H1) Bantam is an automated Expert Advisor developed for the EUR/USD currency pair on the 1-hour timeframe (H1) . It is designed to identify and trade price breakouts around recent high and low levels , based on internal logic derived from price structure. The EA places pending orders at selected price points and manages positions with a built-in trailing stop system . Once a trade is activated, the EA may close the position quickly or allow it to cont
Blind Trading
Abdelaziz Omar Abdelaziz Nader
Эксперты
Automatic Grid Trading Places Buy Stop and Sell Stop orders in both directions with a defined step size. TP Flip Logic When a trade hits Take Profit, a flip trade is opened in the opposite direction at the same level with a larger lot size — great for catching trend continuation. SL Retry System ( Optional) If a trade hits Stop Loss, a retry order is placed at the same level to re- engage the opportunity. Live Stats Panel Displays live account , trade , risk , and market stats in
Centundecim
Alexandro Matos
Эксперты
NO DLL NEEDED ! Centundecim Automata Negotiationis Strategia mathematica a gradibus numericis universalibus inspirata Centundecim Automata Negotiationis est Consiliarius Peritus plene automatus qui pretia in millesimis identificat et negotiationes in punctis mathematice pertinentibus in charta aperit. Proprietates principales: Inscriptiones in incitamentis numericis (L1–L6) fundatae, sine indicibus externis. Gestio voluminis automatica: magnitudinem partis ad bilancium et marginem praest
Many Moving Averages MT5
Alexander Nikolaev
Эксперты
Скользящие средние очень часто используются для анализа валютных пар и торговли. Данный советник может анализировать сразу много скользящих средних и торговать исходя из этого. Когда необходимое количество скользящих средних сигнализируют о покупке, советник совершает покупку, если индикаторы сигнализируют о продажи, советник продаёт. Также, есть фильтрация ложных сигналов при низкой волатильности на основе индикатора ADX.   В настройках советника можно задать необходимое количество скользящих,
Clock Trades MT5
Antonio Franco
Эксперты
Clock Trades – Торговля по расписанию! Clock Trades — это умный и надёжный советник, который позволяет автоматизировать торговлю по времени . Установите точное время открытия Buy или Sell ордеров, настройте параметры, и советник выполнит всё с точностью и контролем. Торговля по времени сервера или локальному времени Работает с любым символом или пользовательским списком Полный контроль над исключениями для Buy и Sell TP/SL в пунктах, поинтах или деньгах Автоматическая повторная
Nexus Range Breakout
Mohammed Kaddour
Эксперты
Это классическая система Range BreakOut. Диапазон определяется минимальным количеством баров и максимальной шириной в пипсах. Пользователь может настроить оба параметра. Советник Range Breakout может использоваться для торговли во временных диапазонах. Часто рынок устанавливает свое направление утром, а затем следует этому тренду в течение дня. Этот советник предназначен для торговли этими трендами после утреннего прорыва. Тем не менее, с помощью этой программы можно торговать различными времен
MA and MACD EA
Nanthachak Khamhung
Эксперты
MA and MACD EA (MAXD) , a powerful and reliable trading tool designed for traders who want to enhance their trading strategy using a combination of Moving Average (MA) and MACD indicators. MAXD offers customizable settings that can be adapted to any asset, ensuring flexibility across various market conditions. With built-in risk management features, MAXD allows traders to set precise Stop Loss and Take Profit levels, control daily positions, and adjust lot sizes based on account growth. Whether
Max
Carlos Alfonso Barboza Espinoza
Эксперты
·          MAX   En este producto se utiliza una estrategia de trading con uno de los indicadores comúnmente utilizados en el mercado, esto en conjunto con otro indicador no tan utilizado en el mercado, pero al utilizarlo en conjunto con el primer indicador entrega resultados que podrá ver a continuación. Los indicadores de los que hablamos son SMMA y ADX. Por otro lado, el Take Profit, así como el Stop Loss serán fijados en ciertos pips que pueden ser modificados por el usuario si este así lo
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
Эксперты
AOT MT5 - Мультивалютная система с искусственным интеллектом нового поколения Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке: Ресурс Описание Понимание торговой частоты AOT Почему бот не торгует каждый день Как настроить AOT Bot Пошаговое руководство по установке Set files AOT MT5 - это продвинутый Expert Advisor, работающий н
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (13)
Эксперты
С пециальная цена  $109  (обычная цена: $365) . Руководство по настройке и использованию :  ABS Channel . Мониторинг в реальном времени:   ABS Signal .  Файл настроек от реального сигнала Базовый файл настроек Что такое ABS EA? ABS EA — это профессиональный торговый робот, разработанный специально для XAUUSD (золото) на таймфрейме H1. Он основан на системе Мартингейл с встроенным контролем рисков . Разработанный как для начинающих, так и для опытных трейдеров, ABS EA прост в настройке, по
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
Эксперты
X Fusion AI — Нейро-адаптивная гибридная торговая система Скидка на ограниченное время. Осталось всего 7 из 20 — почти распродано. Текущая цена по акции — 149 долларов, скоро вернётся к 999 долларам. Демонстрация работы Реальная торговая производительность После покупки, пожалуйста, не забудьте написать нам в личные сообщения, чтобы получить рекомендуемые параметры, инструкции, меры предосторожности, советы по использованию и другую информацию. Большое спасибо за вашу поддержку. 1. Обзор X Fus
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Эксперты
Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
Эксперты
Первый в мире публичный алгоритм Арбитража между Gold и Bitcoin! Сделки открываются каждый день! Live Signal -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Рекомендуемые брокеры со временем как:  IC Markets Торгуемые пары:  XAUUSD, BTCUSD Символ для прикрепления:  XAUUSD H1 Обязательно проверьте, чтобы в окне  «Обзор Рынка » были добавлены торгуемые валютные пары! Тип счета: ECN/Raw Spread Настройки Префикса: Если у вашего брокера валютная пара имеет префикс у символа, например - XAUUSD _i То
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Другие продукты этого автора
Vwapbandsmoderno
Mateus Barboza De Paula
4 (1)
Индикаторы
VWAP Bands 3 Camadas – Indicador para MetaTrader 5 O VWAP Bands 3 Camadas é um indicador avançado para MetaTrader 5 que combina o Volume Weighted Average Price (VWAP) com bandas de desvio padrão, proporcionando uma visão clara dos níveis de suporte e resistência dinâmicos no mercado. Principais Características: VWAP Dinâmico – Média ponderada pelo volume, ajustando-se ao comportamento do mercado. 3 Camadas de Bandas – Bandas baseadas em desvios padrão (+1, +2 e +3), ajudando a identifica
FREE
GannMACDX
Mateus Barboza De Paula
Эксперты
GANNMACD — это экспертный советник (EA), разработанный для MetaTrader 5 (MT5), который сочетает две стратегии технического анализа: MACD (Схождение/Расхождение Скользящих Средних) и Уровни Ганна. Он использует эти инструменты для определения условий покупки и продажи, автоматически исполняя сделки на основе настраиваемых параметров. Основные функции: MACD: Индикатор MACD используется для генерации сигналов покупки и продажи. Скрипт сравнивает основную линию MACD с сигнальной линией для выявления
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв