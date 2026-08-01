Pulse Break Pro Gold

Профессиональный торговый робот для MetaTrader 5

Pulse Break Pro Gold — современный торговый робот, разработанный для автоматической торговли на рынке золота. Основной акцент проекта сделан на стабильности работы, дисциплине исполнения сделок, эффективном управлении рисками и удобстве использования.

В течение ограниченного времени текущая версия предоставляется бесплатно. После завершения периода открытого тестирования продукт перейдёт на коммерческую модель распространения.

Основные возможности

Автоматическая торговля на рынке золота (XAUUSD)

Встроенная система управления рисками

Выбор между фиксированным лотом и автоматическим расчётом риска

Интерактивная информационная панель

Контроль текущего состояния торговли в режиме реального времени

Гибкие настройки управления капиталом

Управление капиталом

Pulse Break Pro Gold поддерживает два режима расчёта объёма позиции.

Fixed Lot

Пользователь самостоятельно задаёт фиксированный размер позиции.

Auto Risk

Размер позиции автоматически рассчитывается исходя из выбранного процента риска.

Информационная панель отображает расчётный риск, размер позиции и текущее состояние торговли, позволяя постоянно контролировать работу советника.

Защита каждой сделки

Каждая сделка открывается с заранее установленными уровнями защиты.

Советник использует:

Stop Loss

Take Profit

Это позволяет заранее определить максимально допустимый риск и целевой уровень фиксации прибыли для каждой открываемой позиции.

Безопасный подход к торговле

Pulse Break Pro Gold:

не использует Martingale;

не использует Grid (сеточную торговлю);

не увеличивает объём позиции после серии убыточных сделок.

Все торговые решения принимаются в соответствии с внутренними правилами торгового алгоритма и выбранными пользователем параметрами управления капиталом.

Рекомендуемые торговые условия

Тип счёта

Hedging

Торговый инструмент

Gold (XAUUSD)

Рабочий таймфрейм

M15

Рекомендуемый депозит

от 1 000 USD

Советник может использоваться и на счетах меньшего размера, однако рекомендуемый депозит обеспечивает более комфортное управление рисками и больший запас свободной маржи.

Предупреждение о рисках

Торговля на финансовых рынках связана с высоким уровнем риска. Прошлые результаты не гарантируют получения прибыли в будущем. Перед использованием советника на реальном счёте рекомендуется предварительно протестировать его на демо-счёте и убедиться, что выбранные параметры соответствуют вашему уровню допустимого риска.