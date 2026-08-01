Pulse Break Pro Gold

Pulse Break Pro Gold

Профессиональный торговый робот для MetaTrader 5

Pulse Break Pro Gold — современный торговый робот, разработанный для автоматической торговли на рынке золота. Основной акцент проекта сделан на стабильности работы, дисциплине исполнения сделок, эффективном управлении рисками и удобстве использования.

В течение ограниченного времени текущая версия предоставляется бесплатно. После завершения периода открытого тестирования продукт перейдёт на коммерческую модель распространения.

Основные возможности

  • Автоматическая торговля на рынке золота (XAUUSD)
  • Встроенная система управления рисками
  • Выбор между фиксированным лотом и автоматическим расчётом риска
  • Интерактивная информационная панель
  • Контроль текущего состояния торговли в режиме реального времени
  • Гибкие настройки управления капиталом

Управление капиталом

Pulse Break Pro Gold поддерживает два режима расчёта объёма позиции.

Fixed Lot

Пользователь самостоятельно задаёт фиксированный размер позиции.

Auto Risk

Размер позиции автоматически рассчитывается исходя из выбранного процента риска.

Информационная панель отображает расчётный риск, размер позиции и текущее состояние торговли, позволяя постоянно контролировать работу советника.

Защита каждой сделки

Каждая сделка открывается с заранее установленными уровнями защиты.

Советник использует:

  • Stop Loss
  • Take Profit

Это позволяет заранее определить максимально допустимый риск и целевой уровень фиксации прибыли для каждой открываемой позиции.

Безопасный подход к торговле

Pulse Break Pro Gold:

  • не использует Martingale;
  • не использует Grid (сеточную торговлю);
  • не увеличивает объём позиции после серии убыточных сделок.

Все торговые решения принимаются в соответствии с внутренними правилами торгового алгоритма и выбранными пользователем параметрами управления капиталом.

Рекомендуемые торговые условия

Тип счёта

Hedging

Торговый инструмент

Gold (XAUUSD)

Рабочий таймфрейм

M15

Рекомендуемый депозит

от 1 000 USD

Советник может использоваться и на счетах меньшего размера, однако рекомендуемый депозит обеспечивает более комфортное управление рисками и больший запас свободной маржи.

Предупреждение о рисках

Торговля на финансовых рынках связана с высоким уровнем риска. Прошлые результаты не гарантируют получения прибыли в будущем. Перед использованием советника на реальном счёте рекомендуется предварительно протестировать его на демо-счёте и убедиться, что выбранные параметры соответствуют вашему уровню допустимого риска.


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NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
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Фильтр:
Harvey Franco
265
Harvey Franco 2026.08.09 08:37 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Alexandr Samonii
1508
Ответ разработчика Alexandr Samonii 2026.08.09 08:42
Thank you for your feedback! We are glad that Pulse Break Pro Gold's risk management and XAUUSD execution meet your high standards.
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