Pulse Break Pro Gold
- Эксперты
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- Версия: 1.2
- Обновлено: 9 августа 2026
- Активации: 15
Профессиональный торговый робот для MetaTrader 5
Pulse Break Pro Gold — современный торговый робот, разработанный для автоматической торговли на рынке золота. Основной акцент проекта сделан на стабильности работы, дисциплине исполнения сделок, эффективном управлении рисками и удобстве использования.
В течение ограниченного времени текущая версия предоставляется бесплатно. После завершения периода открытого тестирования продукт перейдёт на коммерческую модель распространения.
Основные возможности
- Автоматическая торговля на рынке золота (XAUUSD)
- Встроенная система управления рисками
- Выбор между фиксированным лотом и автоматическим расчётом риска
- Интерактивная информационная панель
- Контроль текущего состояния торговли в режиме реального времени
- Гибкие настройки управления капиталом
Управление капиталом
Pulse Break Pro Gold поддерживает два режима расчёта объёма позиции.
Fixed Lot
Пользователь самостоятельно задаёт фиксированный размер позиции.
Auto Risk
Размер позиции автоматически рассчитывается исходя из выбранного процента риска.
Информационная панель отображает расчётный риск, размер позиции и текущее состояние торговли, позволяя постоянно контролировать работу советника.
Защита каждой сделки
Каждая сделка открывается с заранее установленными уровнями защиты.
Советник использует:
- Stop Loss
- Take Profit
Это позволяет заранее определить максимально допустимый риск и целевой уровень фиксации прибыли для каждой открываемой позиции.
Безопасный подход к торговле
Pulse Break Pro Gold:
- не использует Martingale;
- не использует Grid (сеточную торговлю);
- не увеличивает объём позиции после серии убыточных сделок.
Все торговые решения принимаются в соответствии с внутренними правилами торгового алгоритма и выбранными пользователем параметрами управления капиталом.
Рекомендуемые торговые условия
Тип счёта
Hedging
Торговый инструмент
Gold (XAUUSD)
Рабочий таймфрейм
M15
Рекомендуемый депозит
от 1 000 USD
Советник может использоваться и на счетах меньшего размера, однако рекомендуемый депозит обеспечивает более комфортное управление рисками и больший запас свободной маржи.
Предупреждение о рисках
Торговля на финансовых рынках связана с высоким уровнем риска. Прошлые результаты не гарантируют получения прибыли в будущем. Перед использованием советника на реальном счёте рекомендуется предварительно протестировать его на демо-счёте и убедиться, что выбранные параметры соответствуют вашему уровню допустимого риска.
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