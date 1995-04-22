Alligator Heiken Gold M5

Alligator Heiken Gold M5 es un Asesor Experto de seguimiento de tendencias desarrollado principalmente para XAUUSD / GOLD en MetaTrader 5.

Su lógica se basa en el archivo original ALLIGATOR_RSI_HEIKEN_PRO_V2_M5_PANEL, utilizando un marco temporal de señal M5 y un contexto de tendencia H1. El sistema combina la alineación Alligator, el filtrado RSI, la confirmación de velas Heiken Ashi y un marco de protección diseñado para el trading disciplinado.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Diseñado para XAUUSD / ORO.
- Marco temporal de la señal: M5.
- Marco temporal del contexto de la tendencia: H1.
- Lógica de compra y venta.
- Confirmación del caimán.
- Filtro de impulso RSI.
- Confirmación de Heiken Ashi.
- Panel visual integrado.
- Stop Loss y Take Profit automáticos.
- Punto de equilibrio y stop loss dinámico.
- Dimensionamiento automático en función del porcentaje de riesgo.
- Número máximo de operaciones diarias.
- Tiempo de espera entre intercambios.
- Protección contra pérdidas diarias y pérdida total.
- Sin martingala, sin cuadrícula y sin promedio de pérdidas.

CONFIGURACIÓN IDENTIFICADA EN EL ARCHIVO ORIGINAL

Símbolo recomendado: XAUUSD / ORO
Marco temporal de la señal: M5
Marco temporal de la tendencia: H1
Sesión predeterminada: 07:00–21:00 hora del servidor
Riesgo de impago: 0,10%
Máximo predeterminado: 3 operaciones por día

La versión preparada para el mercado debe conservar la lógica del archivo original y limitar los cambios únicamente a la compatibilidad con la ejecución del broker, como el nivel de stop, el nivel de congelación, el tamaño del tick, la gestión del volumen y los controles de margen libre.

Antes de utilizar este Asesor Experto en una cuenta real, ejecute siempre una prueba retrospectiva con los datos de su bróker y pruébelo en una cuenta demo.

Los resultados pueden variar en función del diferencial, la comisión, el deslizamiento, los datos históricos y las condiciones de ejecución.

Los resultados pasados ​​no garantizan resultados futuros.
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Chiroptera
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Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
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Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
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[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
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SomaGold
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SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
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