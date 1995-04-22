Alligator Heiken Gold M5
- Эксперты
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- Версия: 2.11
- Активации: 5
Alligator Heiken Gold M5 es un Asesor Experto de seguimiento de tendencias desarrollado principalmente para XAUUSD / GOLD en MetaTrader 5.
Su lógica se basa en el archivo original ALLIGATOR_RSI_HEIKEN_PRO_V2_M5_PANEL, utilizando un marco temporal de señal M5 y un contexto de tendencia H1. El sistema combina la alineación Alligator, el filtrado RSI, la confirmación de velas Heiken Ashi y un marco de protección diseñado para el trading disciplinado.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
- Diseñado para XAUUSD / ORO.
- Marco temporal de la señal: M5.
- Marco temporal del contexto de la tendencia: H1.
- Lógica de compra y venta.
- Confirmación del caimán.
- Filtro de impulso RSI.
- Confirmación de Heiken Ashi.
- Panel visual integrado.
- Stop Loss y Take Profit automáticos.
- Punto de equilibrio y stop loss dinámico.
- Dimensionamiento automático en función del porcentaje de riesgo.
- Número máximo de operaciones diarias.
- Tiempo de espera entre intercambios.
- Protección contra pérdidas diarias y pérdida total.
- Sin martingala, sin cuadrícula y sin promedio de pérdidas.
CONFIGURACIÓN IDENTIFICADA EN EL ARCHIVO ORIGINAL
Símbolo recomendado: XAUUSD / ORO
Marco temporal de la señal: M5
Marco temporal de la tendencia: H1
Sesión predeterminada: 07:00–21:00 hora del servidor
Riesgo de impago: 0,10%
Máximo predeterminado: 3 operaciones por día
La versión preparada para el mercado debe conservar la lógica del archivo original y limitar los cambios únicamente a la compatibilidad con la ejecución del broker, como el nivel de stop, el nivel de congelación, el tamaño del tick, la gestión del volumen y los controles de margen libre.
Antes de utilizar este Asesor Experto en una cuenta real, ejecute siempre una prueba retrospectiva con los datos de su bróker y pruébelo en una cuenta demo.
Los resultados pueden variar en función del diferencial, la comisión, el deslizamiento, los datos históricos y las condiciones de ejecución.
Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.