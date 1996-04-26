Shved Supply and Demand structure engine mt4

Shved Supply and Demand Structure Engine

Часть Shved Market Analysis System (SMAS)

Shved Structure Engine — профессиональный модуль анализа структуры рынка, предназначенный для автоматического построения динамических рыночных каналов на основе технологии Supply & Demand.

В отличие от традиционных канальных индикаторов, использующих скользящие средние, линии регрессии или ценовые экстремумы, Structure Engine анализирует структуру рынка и автоматически формирует адаптивные каналы, отражающие изменение рыночных условий.

Используя собственные методы структурного анализа, модуль строит динамическую модель рынка, позволяющую лучше оценивать направление движения цены, ключевые структурные границы и общую рыночную картину.

Основные возможности

  • Автоматическое построение динамических каналов структуры рынка.
  • Анализ рыночной структуры на основе технологии Supply & Demand.
  • Адаптация каналов при изменении рыночной структуры.
  • Высокая скорость обработки данных.
  • Работа на любых торговых инструментах и таймфреймах.
  • Без использования классических запаздывающих индикаторов.
  • Чистая и информативная визуализация.

Преимущества

Большинство канальных индикаторов строятся на основе цены.

Structure Engine строится на основе структуры рынка.

Благодаря собственным алгоритмам анализа рыночной структуры индикатор предоставляет объективное представление о направлении рынка и его ключевых структурных уровнях, помогая трейдеру принимать более обоснованные торговые решения.

Часть экосистемы SMAS

Structure Engine является одним из ключевых модулей Shved Market Analysis System (SMAS) — профессиональной экосистемы аналитических инструментов.

В состав SMAS входят:

  • Chart Pro — анализ и построение зон спроса и предложения.
  • Structure Engine — динамический анализ структуры рынка.
  • Sidebar — многотаймфреймовая аналитическая панель.
  • Cluster Profile — анализ плотности и совпадений зон спроса и предложения.

Каждый модуль может использоваться отдельно, однако максимальная эффективность достигается при совместной работе всех компонентов SMAS.


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Quant Direction — это инструмент трехмерного анализа рынка. Он обеспечивает полностью объективный, основанный на алгоритмах анализ рынка, одновременно вычисляя точные процентные отклонения по нескольким параметрам. Разработанный с использованием передовых инструментов моделирования на основе искусственного интеллекта и тщательно протестированный, алгоритм предназначен для интерпретации рынка с уникальной точностью. Он может анализировать любую валютную пару или финансовый инструмент на вашей пла
Congestioni
Stefano Frisetti
5 (1)
Индикаторы
This indicator is very usefull to TRADE Trading Ranges and helps identify the following TREND. Every Trader knows that any market stay 80% of the time in trading ranges and only 20% of the time in TREND; this indicator has been built to help traders trade trading ranges. Now instead of waiting for the next TREND, You can SWING TRADE on trading ranges with this simple yet very effective indicator. TRADING with CONGESTIONI INDICATOR: The CONGESTIONI Indicator identify a new trading range and ale
RFI levels PRO
Roman Podpora
5 (1)
Индикаторы
Индикатор точно показывает точки разворота и зоны возврата цены, где входят крупные игроки . Вы видите, где формируется новый тренд, и принимаете решения с максимальной точностью, держа контроль над каждой сделкой. VERSION MT5     -     Раскрывает свой максимальный потенциал в связке с индикатором  TREND LINES PRO Что показывает индикатор: Разворотные конструкции и разворотные уровни с активацией в начале нового тренда. Отображение уровней  TAKE PROFIT  и  STOP LOSS  с минимальным соотношением
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Индикаторы
TREND LINES PRO помогает понять, где рынок действительно меняет направление. Индикатор показывает реальные развороты тренда и места, где крупные участники входят повторно. Вы видите BOS-линии смены тренда и ключевые уровни старших таймфреймов — без сложных настроек и лишнего шума. Сигналы не перерисовываются и остаются на графике после закрытия бара. VERSION MT 5     -     Раскрывает свой максимальный потенциал в связке с индикатором  RFI LEVELS PRO Что показывает индикатор: Реальные смены   тр
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
Индикаторы
Сложно найти и дефицит по частоте, дивергенции являются одним из самых надежных торговых сценариев. Этот индикатор автоматически находит и сканирует регулярные и скрытые расхождения, используя ваш любимый осциллятор. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Легко торговать Находит регулярные и скрытые расхождения Поддерживает много известных генераторов Реализует торговые сигналы на основе прорывов Отображает подходящие уровни стоп-
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Индикаторы
Индикатор Miraculous – 100% ненарисовывающийся инструмент для Форекс и бинарных опционов, основанный на Квадрате Девяти Ганна Это видео представляет индикатор Miraculous – высокоточный и мощный торговый инструмент, специально разработанный для трейдеров Форекс и бинарных опционов. Что делает этот индикатор уникальным, так это его основа на легендарном Квадрате Девяти Ганна и Законе вибрации Ганна , что делает его одним из самых точных инструментов прогнозирования, доступных в современном трейдин
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ShvedSupDem Pro Zone
Andrey Shvedov
4.6 (5)
Индикаторы
Часть Shved Market Analytics System (SMAS). ShvedSupDem Pro Zone(Chart Pro) — один из ключевых модулей экосистемы SMAS — профессиональной системы анализа рынка, построенной на концепциях спроса и предложения, структуры рынка и мультитаймфреймового подтверждения. ShvedSupDem Pro Zone(Chart Pro) — это профессиональный индикатор автоматического построения зон спроса и предложения (Supply and Demand) непосредственно на ценовом графике терминала MetaTrader 4.Индикатор автоматически находит и выстр
ShvedSupDem Pro Buttons
Andrey Shvedov
Утилиты
Эта панель является частью торговой системы SupDem-Pro и служит для поиска наилучших возможностей по любым доступным инструментам. Которые вы можете самостоятельно выбрать из Market Watch (открыв его CTRL+M). Использование этой торговой панели совместно с индикатором ShvedSupDem-Pro_Zone открывает возможность анализировать множество инструментов всего одним нажатием кнопки. Панель позволяет загружать любые инструменты из Market Watch от 6 основных валютных пар вплоть до всех инструментов (480).
Shved Supply and Demand MTF sidebar mt4
Andrey Shvedov
Индикаторы
Индикатор MTF Sidebar  является частью  Shved Market Analysis System (SMAS). Собирает и синхронизирует рыночные данные с нескольких таймфреймов, обеспечивая комплексный обзор рынка как часть единой экосистемы SMAS. О создателе и уникальности алгоритма: Этот индикатор разработан непосредственным автором самого первого, ставшего классическим и завоевавшего признание тысяч трейдеров индикатора   Shved Supply and Demand . Представленный MTF Сайдбар для MT4 — это результат   более 4 лет   непрер
Shved Position Pips Label mt4
Andrey Shvedov
Утилиты
Shved Position Pips Label MT4   — это профессиональный информационный индикатор для торгового терминала MetaTrader 4, который отображает текущий плавающий результат всех ваших открытых сделок непосредственно на графике. Больше не нужно отвлекаться на вкладку «Торговля» внизу терминала — вся критически важная информация о прибыли или убытке по каждому ордеру находится прямо перед вашими глазами на линии текущей цены! Основные преимущества: Динамическая привязка к свече:   Плашки результатов привя
Shved TMA channel pro mt4
Andrey Shvedov
Индикаторы
Shved TMA Channel Pro   — это высокоточный профессиональный канальный индикатор, построенный на основе проверенной временем комбинации Треугольной скользящей средней (TMA) и математического алгоритма Центров Тяжести (Center of Gravity — CG). ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО: БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ (NO REPAINT) Большинство стандартных индикаторов семейства TMA на рынке перерисовывают свои значения на истории, затирая старые ложные сигналы, что делает их абсолютно непригодными для реальной торговли на живых счета
Shved Supply and Demand Cluster Profile mt4
Andrey Shvedov
Индикаторы
Индикатор Shved Supply and Demand Cluster Profile является  частью экосистемы анализа рынка Shved Market Analysis System (SMAS). Определяет области максимальной плотности и совпадения зон спроса и предложения, обеспечивая более глубокое понимание рынка как часть единой экосистемы SMAS. Shved Supply and Demand Cluster Profile — это революционный многофункциональный инструмент визуализации рыночных объемов и плотности зон спроса и предложения, созданный профессиональным трейдером для трейдеров
Shved Supply and Demand Chart Pro
Andrey Shvedov
Индикаторы
Индикатор Shved Supply and Demand Chart Pro является частью торговой системы  Market Analytics System (SMAS). Shved Supply and Demand Chart Pro   — это профессиональный индикатор для MetaTrader 5, предназначенный для автоматического поиска и динамического ведения сильных зон спроса и предложения (Supply & Demand) непосредственно на вашем ценовом графике. Этот индикатор создан на базе моего оригинального индикатора   Shved Supply and Demand , который исторически был самым первым в моей линейке р
Shved Position Pips Label
Andrey Shvedov
Утилиты
Shved Position Pips Label   — это профессиональный информационный индикатор для терминала MetaTrader 5, который отображает текущий плавающий результат всех ваших открытых сделок непосредственно на графике. Больше не нужно отвлекаться на вкладку «Торговля» внизу терминала — вся критически важная информация о прибыли или убытке по каждому ордеру находится прямо перед вашими глазами на линии текущей цены! Основные преимущества: Динамическая привязка к свече:   Плашки результатов привязаны к последн
Shved Supply and Demand MTF Sidebar
Andrey Shvedov
Индикаторы
Индикатор MTF Sidebar  является частью    Shved Market Analysis System (SMAS). Собирает и синхронизирует рыночные данные с нескольких таймфреймов, обеспечивая комплексный обзор рынка как часть единой экосистемы SMAS. О создателе и уникальности алгоритма: Этот индикатор разработан непосредственным автором самого первого, ставшего классическим и завоевавшего признание тысяч трейдеров индикатора   Shved Supply and Demand . Представленный MTF Сайдбар — это результат   более 4 лет   непрерывных исс
Shved TMA channel pro
Andrey Shvedov
Индикаторы
Shved TMA Channel Pro   — это высокоточный профессиональный канальный индикатор для терминала MetaTrader 5, построенный на основе проверенной временем комбинации Треугольной скользящей средней (TMA) и математического алгоритма Центров Тяжести (Center of Gravity — CG). ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО: БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ (NO REPAINT) Большинство стандартных индикаторов семейства TMA на рынке перерисовывают свои значения на истории, затирая старые ложные сигналы, что делает их абсолютно непригодными для реаль
Shved Supply and Demand cluster profile
Andrey Shvedov
Индикаторы
Индикатор Shved Supply and Demand Cluster Profile является  частью экосистемы анализа рынка Shved Market Analysis System (SMAS). Определяет области максимальной плотности и совпадения зон спроса и предложения, обеспечивая более глубокое понимание рынка как часть единой экосистемы SMAS. Shved Supply and Demand Cluster Profile — это революционный многофункциональный инструмент визуализации рыночных объемов и плотности зон спроса и предложения, созданный профессиональным трейдером для трейдеров.
Shved Supply and Demand structure engine
Andrey Shvedov
Индикаторы
Shved Supply and Demand Structure Engine Часть Shved Market Analysis System (SMAS) Shved Structure Engine — профессиональный модуль анализа структуры рынка, предназначенный для автоматического построения динамических рыночных каналов на основе технологии Supply & Demand . В отличие от традиционных канальных индикаторов, использующих скользящие средние, линии регрессии или ценовые экстремумы, Structure Engine анализирует структуру рынка и автоматически формирует адаптивные каналы, отражающие изм
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