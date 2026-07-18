One Click Pro SL TP Batch Auto Close

Данный продукт — советник для управления позициями и поддержки закрытия сделок, предназначенный для трейдеров, торгующих по собственному усмотрению. Из одного советника вы можете пакетно устанавливать TP/SL для нескольких позиций, проверять точку безубыточности (BE) и предполагаемую прибыль/убыток, автоматически закрывать сделки по заданным правилам, отображать MA старших таймфреймов и мгновенно закрывать все позиции клавишей Enter.

Это не продукт, автоматизирующий торговые решения или открытие сделок. Он помогает выполнять уже принятые вами правила управления позициями и закрытия — от проверки условий до установки значений и исполнения закрытия.

Что умеет

  • Пакетная установка TP/SL для всех позиций (поддерживается указание в цене, pips и сумме в валюте счёта)
  • Укажите целевую прибыль или допустимый убыток в валюте счёта — советник автоматически рассчитает и установит соответствующую цену TP/SL
  • Отображение цены точки безубыточности (BE) для всех позиций с учётом спреда, комиссии и свопа (линия All-In BE)
  • Отображение предполагаемой суммарной прибыли/убытка по всем позициям при любой цене (линия P/L Preview)
  • Перетащите линию P/L Preview, чтобы пакетно установить TP/SL для всех позиций
  • Автоматическое закрытие по времени, подтверждению свечи или пересечению MA (доступен также режим только с уведомлением)
  • Выборочное отображение MA 1H, 4H, дневного, недельного и месячного таймфреймов на текущем графике (поддерживается отображение только при приближении цены и мигающий режим)
  • Мгновенное закрытие всех позиций клавишей Enter

Когда этот продукт полезен

Даже при чётко определённом правиле закрытия эмоции или невозможность следить за графиком могут помешать выполнить его вовремя. Данный продукт не принимает решения за вас — он помогает выполнять уже принятые вами правила.

Управление несколькими позициями

При удержании нескольких позиций сложнее управлять TP/SL и отслеживать общую прибыль/убыток. Продукт полезен, если вы хотите рассчитать цену TP/SL по целевой сумме, узнать точку безубыточности по всем позициям или узнать общую прибыль/убыток при определённой цене.

  • Пакетная установка TP/SL для всех позиций
  • Отображение точки безубыточности (BE) и предполагаемой суммарной прибыли/убытка по всем позициям
  • Перетаскивание линии P/L Preview для пакетной установки TP/SL
  • Мгновенное закрытие всех позиций клавишей Enter (меньше действий мышью, закрытие в нужный момент)
Дискреционный вход в сочетании с закрытием по правилам

Вход в сделку может быть дискреционным, а закрытие — выполняться по заранее заданному правилу. Это актуально, если нужно закрыть позицию перед важным экономическим событием, если условие закрытия наступает, пока вы не можете следить за графиком, или если нужно закрыть сделку по подтверждению определённой свечи или пересечению MA.

  • Автоматическое закрытие в заданное время
  • Автоматическое закрытие по подтверждению бычьей/медвежьей свечи на заданном таймфрейме
  • Автоматическое закрытие по заданному пересечению MA или при приближении цены на заданное расстояние
  • TIME, CANDLE и MA CROSS можно свободно комбинировать
  • Доступен также режим только с уведомлением, без закрытия сделки
Использование MA старших таймфреймов для анализа

Помогает реже переключаться между графиками для проверки MA старших таймфреймов.

  • Отображение MA 1H, 4H, дневного, недельного и месячного таймфреймов горизонтальными линиями на текущем графике
  • Режим AUTO — отображение только при приближении цены
  • Поддерживается также мигающий режим, снижающий риск не заметить линию

Сравнение продуктов

Продукт TP/SL
пакетно		 Ордер по
линии		 Закрытие
клавишей		 Точка
безубыточности (BE)		 Оценка
P/L		 Пересечение
MA		 Подтверждение
свечи		 Заданное
время		 Линии
MA		 Цена
One Click Pro SL TP Batch Auto Close (этот продукт) $86
One Click Plus SL TP Batch and MA Line $55
One Click Core SL TP Batch $46
One Click Auto Close Suite $43
One Click MA Cross Auto Close $30

Нажмите на название продукта, чтобы перейти на его страницу.

Дополнительные особенности

  • Панель, встроенное руководство и уведомления поддерживают 9 языков (английский, японский, русский, китайский, корейский, португальский, испанский, индонезийский и тайский)
  • Встроенное руководство пользователя (также доступен экспорт в текстовый файл)
  • Изменение размера панели (от 1.0 до 2.0)
  • Ненужные элементы панели можно свернуть для компактного отображения
  • Настройки сохраняются и автоматически восстанавливаются после перезапуска
  • Функция сброса к настройкам по умолчанию
  • Цвет, тип и толщину линий, а также размер шрифта и положение подписей можно изменить (настройки сохраняются)

Данный продукт не гарантирует торговые решения или прибыль. Это вспомогательный инструмент, который помогает выполнять уже принятые вами правила управления позициями и закрытия сделок.

По вопросам и пожеланиям обращайтесь через систему сообщений MQL5.

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Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.92 (12)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Axiom Trade
Issam Kassas
Утилиты
This product was created for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds. 50% OFF LAUNCH OFFER:  Axiom Trade is currently available for a $30 monthly rental or a $99 lifetime license. The lifetime price will increase to $199 after the next 30 purchases. Axiom Trade is a complete visual trading, risk-calculation, order-management, recovery, and Grid system designed to help traders prepare and control trades directly from one MetaTrader 5 chart. SPECIAL OFFER:  After purchasing Axiom T
AZT Plocker
Ntobeko Zulu
Утилиты
The AZT Profit Locker is an advanced automated risk-management utility designed specifically for MetaTrader 5 (MT5) traders who want to remove emotional interference and protect their hard-earned profits. Traders aren't just fighting the Forex market, they're fighting their own biology. Fear, Greed and Anxiety lead to holding losers too long and cutting winners too early. The utility flips the script by removing emotion from risk management. Operating as a dedicated automated risk manager, this
BlueDigitsFx Command Center MT5
Ziggy Janssen
Утилиты
Official BlueDigitsFx Ecosystem Access Get infrastructure updates, workflow resources, product releases, and ecosystem access through the official BlueDigitsFx ecosystem. Telegram Ecosystem Website MT4 Version BlueDigitsFx Command Center — MT5 Trading Dashboard for Execution, Risk Management & Market Analysis BlueDigitsFx Command Center is a professional MT5 execution and workflow dashboard designed to help traders manage entries, risk, market direction, momentum, and session awareness from
AI Agents Supervisor
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
AI Agent Supervisor is NOT an Expert Advisor. AI Agent Supervisor   is a   multi-agent AI risk & portfolio supervisor   that watches every EA on your account and intervenes in real time.  WANT AN AI PORTFOLIO MANAGER WATCHING YOUR FLEET 24/7?   Run your fleet on the same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating unique data streams. The Supervisor r
Orderflow Footprint Futures Chart
Abdul Jalil
Утилиты
FUTURES ORDERFLOW FOOTPRINT CHART Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 1.01| Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization STRATEGY TESTER USERS - PLEASE SELECT EVERY REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROL
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (11)
Утилиты
Unlimited Trade Copier Pro - это мощный инструмент для удаленного копирования сделок между несколькими счетами MetaTrader 4/MetaTrader 5, расположенными удаленно друг от друга, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на неограниченное количество счетов-получателей, а один получатель также может копировать сделки неограниченного количества провайдеров. Пост
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.83 (6)
Утилиты
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please TEST this product before BUYING  and watch my video about it. The price of the ManHedger will increase to 250$ after 20 copies sold. Contact me for user support or bug reports or if you want the MT4 version! MT4 Version  I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own Zone Recovery strategy to capitalize on trending markets. Create Grid trading s
Custom Timeframe Chart Manager
Aliaksei Tamashou
Утилиты
Custom Timeframe Manager Pro: неограниченные таймфреймы в MetaTrader 5 Стандартные настройки терминала часто скрывают важные детали движения цены. Ограничивая анализ только классическими периодами, трейдер рискует упустить моменты зарождения тренда и истинные уровни волатильности. Custom Timeframe Manager Pro — это профессиональная утилита, расширяющая границы MetaTrader 5. Создавайте любые кастомные периоды, включая дробные и экзотические, и работайте с ними как с обычными графиками терминала.
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Утилиты
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
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Masamitsu Takahashi
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Акция: только для первых 10 покупателей. Спеццена: $ 50   (Обычно: $90). Осталось: 10 Для повышения узнаваемости я предлагаю скидку первым 10 покупателям. После этого цена вернется к $90. Вы тратите слишком много времени на поиск прошлых графиков и ценовых паттернов? Вы снова и снова прокручиваете график, чтобы найти конкретную торговую ситуацию. Когда вам кажется, что вы наконец её нашли, вы теряете понимание, где она находится на меньшем таймфрейме. Даже небольшое смещение или масштабировани
Focus Time Line MT4
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Акция: только для первых 10 покупателей. Спеццена: $30 (Обычно: $40). Осталось: 10 Для повышения узнаваемости я предлагаю скидку первым 10 покупателям.  Легко и мгновенно находите «нужное время». Ультимативная синхронизация для мультитаймфреймового анализа. Где именно на младшем таймфрейме находится та точка, которую вы отметили на старшем? Вам больше не нужно бесконечно прокручивать график в поисках этого места. Мгновенный и высокоточный фокус на нужной временной точке как на одном графике, т
Chart Auto Flow MT4
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Акция: только для первых 10 покупателей. Спеццена: $30 (Обычно: $40). Осталось: 10 Для повышения узнаваемости я предлагаю скидку первым 10 покупателям.  «Воспроизведение прошлых графиков с движением в реальном времени» Chart Auto Flow — это инструмент поддержки тестирования, который позволяет   воспроизводить и перематывать   прошлые графики на основе   японских свечей с изменяемой скоростью . Вместо того чтобы просто смотреть на застывшие графики, вы можете воспроизводить движение,   максимал
Chart Auto Flow
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Акция: только для первых 10 покупателей. Спеццена: $30 (Обычно: $40). Осталось: 10 Для повышения узнаваемости я предлагаю скидку первым 10 покупателям.  «Воспроизведение прошлых графиков с движением в реальном времени» Chart Auto Flow — это инструмент поддержки тестирования, который позволяет воспроизводить и перематывать прошлые графики на основе японских свечей с изменяемой скоростью . Вместо того чтобы просто смотреть на застывшие графики, вы можете воспроизводить движение, максимально приб
Focus Time Line
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Акция: только для первых 10 покупателей. Спеццена: $30 (Обычно: $40). Осталось: 10 Для повышения узнаваемости я предлагаю скидку первым 10 покупателям.  Легко и мгновенно находите «нужное время». Ультимативная синхронизация для мультитаймфреймового анализа. Где именно на младшем таймфрейме находится та точка, которую вы отметили на старшем? Вам больше не нужно бесконечно прокручивать график в поисках этого места. Мгновенный и высокоточный фокус на нужной временной точке как на одном графике, т
Chart Auto Flow Focus Edition
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Акция: только для первых 10 покупателей. Спеццена: $35   (Обычно: $90). Осталось: 10 Для повышения узнаваемости я предлагаю скидку первым 10 покупателям.  Вы тратите слишком много времени на поиск прошлых графиков и ценовых паттернов? Вы снова и снова прокручиваете график, чтобы найти конкретную торговую ситуацию. Когда вам кажется, что вы наконец её нашли, вы теряете понимание, где она находится на меньшем таймфрейме. Даже небольшое смещение или масштабирование графика может снова привести к
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Masamitsu Takahashi
Утилиты
Данный продукт — советник для управления позициями, предназначенный для трейдеров, торгующих по собственному усмотрению. Он позволяет управлять несколькими позициями и проверять MA старших таймфреймов из одного советника. Помимо пакетной установки TP/SL и проверки прибыли/убытка, он отображает MA таймфреймов 1H, 4H, дневного, недельного и месячного на текущем графике, поэтому проверять их можно без переключения графиков. Это не продукт, автоматизирующий торговые решения или открытие сделок. Он п
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Masamitsu Takahashi
Утилиты
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One Click AUTO Close Suite
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Данный продукт — советник поддержки автоматического закрытия, который помогает трейдерам, торгующим по собственному усмотрению, выполнять уже принятые правила закрытия. Вы можете задавать условия закрытия по заданному времени, подтверждению свечи или пересечению/приближению MA, и использовать TIME, CANDLE и MA CROSS по отдельности или одновременно. Также можно отображать MA таймфреймов 1H, 4H, дневного, недельного и месячного на текущем графике. Это не продукт, автоматизирующий торговые решения
One Click MA Cross Auto Close
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Данный продукт — советник поддержки мониторинга MA и закрытия для трейдеров, торгующих по собственному усмотрению, который отслеживает пересечение MA или приближение цены к MA и выполняет автоматическое закрытие или уведомления. Он одновременно отслеживает несколько таймфреймов и позволяет свободно настраивать отслеживаемые MA, такие как 20MA, 75MA и 200MA. Это не продукт, автоматизирующий торговые решения или открытие сделок. Он помогает выполнять уже принятые вами условия по MA — от мониторинг
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