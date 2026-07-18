One Click Pro SL TP Batch Auto Close

Данный продукт — советник для управления позициями и поддержки закрытия сделок, предназначенный для трейдеров, торгующих по собственному усмотрению. Из одного советника вы можете пакетно устанавливать TP/SL для нескольких позиций, проверять точку безубыточности (BE) и предполагаемую прибыль/убыток, автоматически закрывать сделки по заданным правилам, отображать MA старших таймфреймов и мгновенно закрывать все позиции клавишей Enter.

Это не продукт, автоматизирующий торговые решения или открытие сделок. Он помогает выполнять уже принятые вами правила управления позициями и закрытия — от проверки условий до установки значений и исполнения закрытия.

Что умеет

Пакетная установка TP/SL для всех позиций (поддерживается указание в цене, pips и сумме в валюте счёта)

Укажите целевую прибыль или допустимый убыток в валюте счёта — советник автоматически рассчитает и установит соответствующую цену TP/SL

Отображение цены точки безубыточности (BE) для всех позиций с учётом спреда, комиссии и свопа (линия All-In BE)

Отображение предполагаемой суммарной прибыли/убытка по всем позициям при любой цене (линия P/L Preview)

Перетащите линию P/L Preview, чтобы пакетно установить TP/SL для всех позиций

Автоматическое закрытие по времени, подтверждению свечи или пересечению MA (доступен также режим только с уведомлением)

Выборочное отображение MA 1H, 4H, дневного, недельного и месячного таймфреймов на текущем графике (поддерживается отображение только при приближении цены и мигающий режим)

Мгновенное закрытие всех позиций клавишей Enter

Когда этот продукт полезен

Даже при чётко определённом правиле закрытия эмоции или невозможность следить за графиком могут помешать выполнить его вовремя. Данный продукт не принимает решения за вас — он помогает выполнять уже принятые вами правила.

При удержании нескольких позиций сложнее управлять TP/SL и отслеживать общую прибыль/убыток. Продукт полезен, если вы хотите рассчитать цену TP/SL по целевой сумме, узнать точку безубыточности по всем позициям или узнать общую прибыль/убыток при определённой цене.

Пакетная установка TP/SL для всех позиций

Отображение точки безубыточности (BE) и предполагаемой суммарной прибыли/убытка по всем позициям

Перетаскивание линии P/L Preview для пакетной установки TP/SL

Мгновенное закрытие всех позиций клавишей Enter (меньше действий мышью, закрытие в нужный момент)

Вход в сделку может быть дискреционным, а закрытие — выполняться по заранее заданному правилу. Это актуально, если нужно закрыть позицию перед важным экономическим событием, если условие закрытия наступает, пока вы не можете следить за графиком, или если нужно закрыть сделку по подтверждению определённой свечи или пересечению MA.

Автоматическое закрытие в заданное время

Автоматическое закрытие по подтверждению бычьей/медвежьей свечи на заданном таймфрейме

Автоматическое закрытие по заданному пересечению MA или при приближении цены на заданное расстояние

TIME, CANDLE и MA CROSS можно свободно комбинировать

Доступен также режим только с уведомлением, без закрытия сделки

Помогает реже переключаться между графиками для проверки MA старших таймфреймов.

Отображение MA 1H, 4H, дневного, недельного и месячного таймфреймов горизонтальными линиями на текущем графике

Режим AUTO — отображение только при приближении цены

Поддерживается также мигающий режим, снижающий риск не заметить линию

Сравнение продуктов

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Дополнительные особенности

Панель, встроенное руководство и уведомления поддерживают 9 языков (английский, японский, русский, китайский, корейский, португальский, испанский, индонезийский и тайский)

Встроенное руководство пользователя (также доступен экспорт в текстовый файл)

Изменение размера панели (от 1.0 до 2.0)

Ненужные элементы панели можно свернуть для компактного отображения

Настройки сохраняются и автоматически восстанавливаются после перезапуска

Функция сброса к настройкам по умолчанию

Цвет, тип и толщину линий, а также размер шрифта и положение подписей можно изменить (настройки сохраняются)

Данный продукт не гарантирует торговые решения или прибыль. Это вспомогательный инструмент, который помогает выполнять уже принятые вами правила управления позициями и закрытия сделок.

По вопросам и пожеланиям обращайтесь через систему сообщений MQL5.