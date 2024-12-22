Synapse Trader MT5

4.5

Synapse Trader: Нейросеть, открывающая новые горизонты в трейдинге

Представьте себе советника, который не просто анализирует рынок, а становится вашим интеллектуальным помощником, обучающимся каждый день и адаптирующимся к меняющимся условиям. Synapse Trader — это уникальный инструмент, построенный на основе передовых технологий нейронных сетей, способный улавливать самые тонкие рыночные сигналы. Это не просто советник — это живая нейросеть, которая думает, предсказывает и развивается.

Специальное предложение!
Synapse Trader EA доступен всего за $399 в праздничный период. После этого цена значительно увеличится. Не упустите возможность!

Осталось всего 5 копий по цене $399.

Для подписки на приватный канал напишите мне в личные сообщения.

Обязательно свяжитесь со мной после покупки, чтобы я мог помочь вам с настройками советника.

Миссия Synapse Trader

Synapse Trader создан с одной целью: раскрыть всю мощь нейронных сетей в трейдинге, предоставляя трейдерам инструмент, который анализирует рынок глубже, чем когда-либо раньше, и помогает принимать взвешенные решения на основе сотен факторов. Это не просто алгоритм — это нейронный мозг трейдинга.

Ключевые особенности

1. Synaptic Neural Core™

В основе советника лежит мощная многослойная нейронная сеть Synaptic Neural Core™, которая самостоятельно обучается, анализируя исторические данные, текущие рыночные условия и даже поведение толпы. Она воспроизводит работу человеческого мозга, что делает ее способной:

  • Распознавать скрытые закономерности в данных.
  • Прогнозировать поведение рынка с учетом исторической цикличности и текущих трендов.
  • Постоянно повышать свою точность с каждой новой сделкой.

2. Dynamic Neural Evolution

Технология Dynamic Neural Evolution позволяет нейросети адаптироваться к любым изменениям рынка:

  • Сложные паттерны: Нейросеть анализирует не только ценовые движения, но и скрытые корреляции между активами.
  • Эмоциональный анализ: Улавливает настроения участников рынка, такие как паника или эйфория, используя данные о рыночных объемах и волатильности.
  • Временная адаптация: Динамически корректирует свои прогнозы в зависимости от времени суток, активности рынка и фундаментальных событий.

3. Temporal Neural Memory (TNM)

Synapse Trader интегрирует модуль Temporal Neural Memory, который позволяет нейросети запоминать ключевые рыночные события и учитывать их при анализе. Это обеспечивает следующие преимущества:

  • Прогнозирование на основе прошлых событий, схожих с текущей ситуацией.
  • Учет долгосрочных трендов и исторических закономерностей.
  • Постоянное улучшение моделей за счет увеличения объема данных.

Модули стратегии

1. Модуль точности золота (XAU/USD)
Этот модуль полностью посвящен торговле парой золото-доллар (XAU/USD), используя весь спектр возможностей нейросети Synapse Trader. Он применяет передовые технологии распознавания паттернов, прогнозирования трендов и анализа волатильности, обеспечивая точность и адаптивность в одном из самых динамичных рынков.

2. Модуль анализа евро (EUR/USD)
Создан специально для пары EUR/USD. Этот модуль настраивает нейросеть под особенности самой торгуемой валютной пары в мире. Благодаря точным настройкам и адаптации он обеспечивает стабильную производительность и оптимальные стратегии торговли.

3. Модуль динамики стерлинга (GBP/USD)
Сосредоточен исключительно на паре GBP/USD. Использует целевые корректировки и настройки для навигации по уникальной волатильности и поведенческим паттернам этой пары. Модуль сочетает глубокое обучение и рыночные адаптации для максимизации возможностей на этом рынке.

Технические характеристики

  • Валютные пары: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD
  • Таймфреймы: H1
  • Минимальный депозит: $200
  • Рекомендуемый тип счета: ECN или Raw Spread
  • Кредитное плечо: от 1:30 до 1:1000

Особенности:

  • Каждая сделка защищена Stop Loss для сохранности капитала.
  • Встроенный авторасчет лота обеспечивает оптимальное управление рисками.
  • Простая установка с настройками по умолчанию, оптимизированными для большинства брокеров.
  • Результаты тестирования стратегии полностью соответствуют реальной торговле.
  • Полностью совместим со всеми проприетарными торговыми фирмами.
  • Идеальный выбор как для новичков, так и для опытных трейдеров.
  • Работает на основе Synaptic Neural Core™, обеспечивая торговлю на базе технологий нейронных сетей.
  • Беспрепятственно работает с любым брокером и типом счета.

Примечание: Хотя прошлые результаты демонстрируют потенциал системы, будущие результаты могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.

Отзывы 6
Ely Alxssfar
155
Ely Alxssfar 2025.02.03 23:16 
 

good work

Joze Silc
455
Joze Silc 2025.01.25 10:33 
 

Good and quick support. Trades are usuly ended within day, so no swap and place for your own trades ...

dodifx2
341
dodifx2 2025.01.01 23:49 
 

It looks promising, I will update this after a month.

Ответ на отзыв