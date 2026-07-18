One Click AUTO Close Suite

Данный продукт — советник поддержки автоматического закрытия, который помогает трейдерам, торгующим по собственному усмотрению, выполнять уже принятые правила закрытия. Вы можете задавать условия закрытия по заданному времени, подтверждению свечи или пересечению/приближению MA, и использовать TIME, CANDLE и MA CROSS по отдельности или одновременно. Также можно отображать MA таймфреймов 1H, 4H, дневного, недельного и месячного на текущем графике.

Это не продукт, автоматизирующий торговые решения или открытие сделок. Он помогает выполнять уже принятые вами правила закрытия — от настройки условий до мониторинга и исполнения.

Что умеет

Автоматическое закрытие в заданное время (например, перед публикацией новостей или перед сном)

Автоматическое закрытие по подтверждению бычьей/медвежьей свечи заданного таймфрейма

Автоматическое закрытие по заданному пересечению MA, или при приближении цены на заданное расстояние

Настройте TIME, CANDLE и MA CROSS по отдельности и отслеживайте их одновременно

Любое из условий можно настроить только на уведомление, без закрытия

Отображение MA таймфреймов 1H, 4H, дневного, недельного и месячного на текущем графике (поддерживается отображение только при приближении цены и мигающий режим)

Когда этот продукт полезен

Даже при чётко определённом правиле закрытия, вид открытой прибыли или убытка может изменить решение, а невозможность проверить график во время работы, сна или отсутствия может помешать закрыть сделку по плану. Данный продукт не принимает решения за вас — он помогает выполнять уже принятые вами условия закрытия.

Используйте, если хотите принимать решение о входе самостоятельно, а закрытие выполнять согласно уже заданному условию по времени, свече или MA.

Автоматическое закрытие в заданное время перед важным экономическим событием

Автоматическое закрытие после ожидания подтверждения заданной свечи

Автоматическое закрытие по пересечению MA или приближению к MA

Условия отслеживаются даже когда вы не можете проверить график

Также можно настроить только на уведомление, без закрытия

Время, свеча и MA соответствуют разным правилам закрытия. Данный продукт позволяет настроить нужные условия по отдельности и отслеживать их одновременно.

Использование TIME, CANDLE и MA CROSS по отдельности

Одновременный мониторинг нескольких условий

Выбор автоматического закрытия или только уведомления для каждого условия

Снижает необходимость переключать графики для проверки MA старших таймфреймов, и позволяет проверять те же MA, что используются для мониторинга автозакрытия, на одном экране.

Отображение MA таймфреймов 1H, 4H, дневного, недельного и месячного горизонтальными линиями на текущем графике

Режим AUTO — отображение только при приближении цены

Поддерживается также мигающий режим, снижающий риск не заметить линию

Сравнение продуктов

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Дополнительные особенности

Панель, встроенное руководство и уведомления поддерживают 9 языков (английский, японский, русский, китайский, корейский, португальский, испанский, индонезийский и тайский)

Встроенное руководство пользователя (также доступен экспорт в текстовый файл)

Изменение размера панели (от 1.0 до 2.0)

Настройки сохраняются и автоматически восстанавливаются после перезапуска

Функция сброса к настройкам по умолчанию

Цвет, тип и толщину линий, а также размер шрифта подписей можно изменить (настройки сохраняются)

Данный продукт не гарантирует торговые решения или прибыль. Это вспомогательный инструмент, который помогает выполнять уже принятые вами правила закрытия.

По вопросам и пожеланиям обращайтесь через систему сообщений MQL5.