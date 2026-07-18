One Click AUTO Close Suite
- Утилиты
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Masamitsu TakahashiCreating only what is truly necessary.
My mission is to develop high-quality, high-performance tools that eliminate complexity, allowing you to focus entirely on the market.
- Версия: 1.1
- Обновлено: 30 июля 2026
- Активации: 8
Данный продукт — советник поддержки автоматического закрытия, который помогает трейдерам, торгующим по собственному усмотрению, выполнять уже принятые правила закрытия. Вы можете задавать условия закрытия по заданному времени, подтверждению свечи или пересечению/приближению MA, и использовать TIME, CANDLE и MA CROSS по отдельности или одновременно. Также можно отображать MA таймфреймов 1H, 4H, дневного, недельного и месячного на текущем графике.
Это не продукт, автоматизирующий торговые решения или открытие сделок. Он помогает выполнять уже принятые вами правила закрытия — от настройки условий до мониторинга и исполнения.
Что умеет
- Автоматическое закрытие в заданное время (например, перед публикацией новостей или перед сном)
- Автоматическое закрытие по подтверждению бычьей/медвежьей свечи заданного таймфрейма
- Автоматическое закрытие по заданному пересечению MA, или при приближении цены на заданное расстояние
- Настройте TIME, CANDLE и MA CROSS по отдельности и отслеживайте их одновременно
- Любое из условий можно настроить только на уведомление, без закрытия
- Отображение MA таймфреймов 1H, 4H, дневного, недельного и месячного на текущем графике (поддерживается отображение только при приближении цены и мигающий режим)
Когда этот продукт полезен
Даже при чётко определённом правиле закрытия, вид открытой прибыли или убытка может изменить решение, а невозможность проверить график во время работы, сна или отсутствия может помешать закрыть сделку по плану. Данный продукт не принимает решения за вас — он помогает выполнять уже принятые вами условия закрытия.Дискреционный вход в сочетании с закрытием по правилам
Используйте, если хотите принимать решение о входе самостоятельно, а закрытие выполнять согласно уже заданному условию по времени, свече или MA.
- Автоматическое закрытие в заданное время перед важным экономическим событием
- Автоматическое закрытие после ожидания подтверждения заданной свечи
- Автоматическое закрытие по пересечению MA или приближению к MA
- Условия отслеживаются даже когда вы не можете проверить график
- Также можно настроить только на уведомление, без закрытия
Время, свеча и MA соответствуют разным правилам закрытия. Данный продукт позволяет настроить нужные условия по отдельности и отслеживать их одновременно.
- Использование TIME, CANDLE и MA CROSS по отдельности
- Одновременный мониторинг нескольких условий
- Выбор автоматического закрытия или только уведомления для каждого условия
Снижает необходимость переключать графики для проверки MA старших таймфреймов, и позволяет проверять те же MA, что используются для мониторинга автозакрытия, на одном экране.
- Отображение MA таймфреймов 1H, 4H, дневного, недельного и месячного горизонтальными линиями на текущем графике
- Режим AUTO — отображение только при приближении цены
- Поддерживается также мигающий режим, снижающий риск не заметить линию
Сравнение продуктов
|Продукт
|TP/SL
пакетно
|Ордер по
линии
|Закрытие
клавишей
|Точка
безубыточности (BE)
|Оценка
P/L
|Пересечение
MA
|Подтверждение
свечи
|Заданное
время
|Линии
MA
|Цена
|One Click Pro SL TP Batch Auto Close
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|$86
|One Click Plus SL TP Batch and MA Line
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|$55
|One Click Core SL TP Batch
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|$46
|One Click Auto Close Suite (этот продукт)
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|$43
|One Click MA Cross Auto Close
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|$30
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Дополнительные особенности
- Панель, встроенное руководство и уведомления поддерживают 9 языков (английский, японский, русский, китайский, корейский, португальский, испанский, индонезийский и тайский)
- Встроенное руководство пользователя (также доступен экспорт в текстовый файл)
- Изменение размера панели (от 1.0 до 2.0)
- Настройки сохраняются и автоматически восстанавливаются после перезапуска
- Функция сброса к настройкам по умолчанию
- Цвет, тип и толщину линий, а также размер шрифта подписей можно изменить (настройки сохраняются)
Данный продукт не гарантирует торговые решения или прибыль. Это вспомогательный инструмент, который помогает выполнять уже принятые вами правила закрытия.
По вопросам и пожеланиям обращайтесь через систему сообщений MQL5.