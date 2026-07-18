One Click AUTO Close Suite

Данный продукт — советник поддержки автоматического закрытия, который помогает трейдерам, торгующим по собственному усмотрению, выполнять уже принятые правила закрытия. Вы можете задавать условия закрытия по заданному времени, подтверждению свечи или пересечению/приближению MA, и использовать TIME, CANDLE и MA CROSS по отдельности или одновременно. Также можно отображать MA таймфреймов 1H, 4H, дневного, недельного и месячного на текущем графике.

Это не продукт, автоматизирующий торговые решения или открытие сделок. Он помогает выполнять уже принятые вами правила закрытия — от настройки условий до мониторинга и исполнения.

Что умеет

  • Автоматическое закрытие в заданное время (например, перед публикацией новостей или перед сном)
  • Автоматическое закрытие по подтверждению бычьей/медвежьей свечи заданного таймфрейма
  • Автоматическое закрытие по заданному пересечению MA, или при приближении цены на заданное расстояние
  • Настройте TIME, CANDLE и MA CROSS по отдельности и отслеживайте их одновременно
  • Любое из условий можно настроить только на уведомление, без закрытия
  • Отображение MA таймфреймов 1H, 4H, дневного, недельного и месячного на текущем графике (поддерживается отображение только при приближении цены и мигающий режим)

Когда этот продукт полезен

Даже при чётко определённом правиле закрытия, вид открытой прибыли или убытка может изменить решение, а невозможность проверить график во время работы, сна или отсутствия может помешать закрыть сделку по плану. Данный продукт не принимает решения за вас — он помогает выполнять уже принятые вами условия закрытия.

Дискреционный вход в сочетании с закрытием по правилам

Используйте, если хотите принимать решение о входе самостоятельно, а закрытие выполнять согласно уже заданному условию по времени, свече или MA.

  • Автоматическое закрытие в заданное время перед важным экономическим событием
  • Автоматическое закрытие после ожидания подтверждения заданной свечи
  • Автоматическое закрытие по пересечению MA или приближению к MA
  • Условия отслеживаются даже когда вы не можете проверить график
  • Также можно настроить только на уведомление, без закрытия
Использование нескольких условий закрытия

Время, свеча и MA соответствуют разным правилам закрытия. Данный продукт позволяет настроить нужные условия по отдельности и отслеживать их одновременно.

  • Использование TIME, CANDLE и MA CROSS по отдельности
  • Одновременный мониторинг нескольких условий
  • Выбор автоматического закрытия или только уведомления для каждого условия
Анализ по MA старших таймфреймов

Снижает необходимость переключать графики для проверки MA старших таймфреймов, и позволяет проверять те же MA, что используются для мониторинга автозакрытия, на одном экране.

  • Отображение MA таймфреймов 1H, 4H, дневного, недельного и месячного горизонтальными линиями на текущем графике
  • Режим AUTO — отображение только при приближении цены
  • Поддерживается также мигающий режим, снижающий риск не заметить линию

Сравнение продуктов

Продукт TP/SL
пакетно		 Ордер по
линии		 Закрытие
клавишей		 Точка
безубыточности (BE)		 Оценка
P/L		 Пересечение
MA		 Подтверждение
свечи		 Заданное
время		 Линии
MA		 Цена
One Click Pro SL TP Batch Auto Close $86
One Click Plus SL TP Batch and MA Line $55
One Click Core SL TP Batch $46
One Click Auto Close Suite (этот продукт) $43
One Click MA Cross Auto Close $30

Нажмите на название продукта, чтобы перейти на его страницу.

Дополнительные особенности

  • Панель, встроенное руководство и уведомления поддерживают 9 языков (английский, японский, русский, китайский, корейский, португальский, испанский, индонезийский и тайский)
  • Встроенное руководство пользователя (также доступен экспорт в текстовый файл)
  • Изменение размера панели (от 1.0 до 2.0)
  • Настройки сохраняются и автоматически восстанавливаются после перезапуска
  • Функция сброса к настройкам по умолчанию
  • Цвет, тип и толщину линий, а также размер шрифта подписей можно изменить (настройки сохраняются)

Данный продукт не гарантирует торговые решения или прибыль. Это вспомогательный инструмент, который помогает выполнять уже принятые вами правила закрытия.

По вопросам и пожеланиям обращайтесь через систему сообщений MQL5.

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Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
Утилиты
Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
Trading Panel PRO MT5
Prime Horizon
Утилиты
Trade Panel PRO MT5 Trade Panel PRO MT5 - это панель ручной торговли для MetaTrader 5, предназначенная для подготовки, исполнения и управления позициями непосредственно с графика, с визуальным контролем риска на каждом этапе. Инструмент объединяет в одном интерфейсе подготовку ордеров, автоматический расчет объема позиции по риску, интерактивные зоны Entry, Stop Loss и Take Profit, а также несколько функций управления сделкой после исполнения. Обновления версии 2.0 Версия 2.0 вводит несколько ул
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
Утилиты
Seconds Chart - уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
Active Lines
Yury Kulikov
5 (2)
Утилиты
Внимание :  Демо-версию для ознакомления и тестирования можно скачать здесь .  Демо-версия не позволяет совершать торговые операции и может быть запущена только на одном графике. Active Lines - мощный профессиональный инструмент для работы с линиями на графике. Active Lines предоставляет широкий набор действий для событий, связанных с пересечением ценой линий. Например: оповестить, открыть/модифицировать/закрыть позицию, разместить/удалить отложенные ордера. Active Lines позволяет к одной линии
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Случалось ли вам поддаваться сиюминутным движениям рынка, когда тренд продолжается уже долгое время? Контртрендовая торговля из чувства, что «скоро наступит разворот». Преждевременная фиксация прибыли из-за страха «потерять то, что уже заработано». Всех этих сожалений можно было бы избежать, если бы вы просто дождались закрытия свечи. Этот инструмент был создан, чтобы избавить вас от стресса ожидания перед монитором и поддержать дисциплинированную торговлю. Этот инструмент представляет собой п
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Masamitsu Takahashi
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Акция: только для первых 10 покупателей. Спеццена: $ 50   (Обычно: $90). Осталось: 10 Для повышения узнаваемости я предлагаю скидку первым 10 покупателям. После этого цена вернется к $90. Вы тратите слишком много времени на поиск прошлых графиков и ценовых паттернов? Вы снова и снова прокручиваете график, чтобы найти конкретную торговую ситуацию. Когда вам кажется, что вы наконец её нашли, вы теряете понимание, где она находится на меньшем таймфрейме. Даже небольшое смещение или масштабировани
Focus Time Line MT4
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Акция: только для первых 10 покупателей. Спеццена: $30 (Обычно: $40). Осталось: 10 Для повышения узнаваемости я предлагаю скидку первым 10 покупателям.  Легко и мгновенно находите «нужное время». Ультимативная синхронизация для мультитаймфреймового анализа. Где именно на младшем таймфрейме находится та точка, которую вы отметили на старшем? Вам больше не нужно бесконечно прокручивать график в поисках этого места. Мгновенный и высокоточный фокус на нужной временной точке как на одном графике, т
Chart Auto Flow MT4
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Акция: только для первых 10 покупателей. Спеццена: $30 (Обычно: $40). Осталось: 10 Для повышения узнаваемости я предлагаю скидку первым 10 покупателям.  «Воспроизведение прошлых графиков с движением в реальном времени» Chart Auto Flow — это инструмент поддержки тестирования, который позволяет   воспроизводить и перематывать   прошлые графики на основе   японских свечей с изменяемой скоростью . Вместо того чтобы просто смотреть на застывшие графики, вы можете воспроизводить движение,   максимал
Chart Auto Flow
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Акция: только для первых 10 покупателей. Спеццена: $30 (Обычно: $40). Осталось: 10 Для повышения узнаваемости я предлагаю скидку первым 10 покупателям.  «Воспроизведение прошлых графиков с движением в реальном времени» Chart Auto Flow — это инструмент поддержки тестирования, который позволяет воспроизводить и перематывать прошлые графики на основе японских свечей с изменяемой скоростью . Вместо того чтобы просто смотреть на застывшие графики, вы можете воспроизводить движение, максимально приб
Focus Time Line
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Акция: только для первых 10 покупателей. Спеццена: $30 (Обычно: $40). Осталось: 10 Для повышения узнаваемости я предлагаю скидку первым 10 покупателям.  Легко и мгновенно находите «нужное время». Ультимативная синхронизация для мультитаймфреймового анализа. Где именно на младшем таймфрейме находится та точка, которую вы отметили на старшем? Вам больше не нужно бесконечно прокручивать график в поисках этого места. Мгновенный и высокоточный фокус на нужной временной точке как на одном графике, т
Chart Auto Flow Focus Edition
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Акция: только для первых 10 покупателей. Спеццена: $35   (Обычно: $90). Осталось: 10 Для повышения узнаваемости я предлагаю скидку первым 10 покупателям.  Вы тратите слишком много времени на поиск прошлых графиков и ценовых паттернов? Вы снова и снова прокручиваете график, чтобы найти конкретную торговую ситуацию. Когда вам кажется, что вы наконец её нашли, вы теряете понимание, где она находится на меньшем таймфрейме. Даже небольшое смещение или масштабирование графика может снова привести к
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One Click Plus SL TP Batch and MA Line
Masamitsu Takahashi
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Данный продукт — советник для управления позициями, предназначенный для трейдеров, торгующих по собственному усмотрению. Он позволяет управлять несколькими позициями и проверять MA старших таймфреймов из одного советника. Помимо пакетной установки TP/SL и проверки прибыли/убытка, он отображает MA таймфреймов 1H, 4H, дневного, недельного и месячного на текущем графике, поэтому проверять их можно без переключения графиков. Это не продукт, автоматизирующий торговые решения или открытие сделок. Он п
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