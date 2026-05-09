One Click SL TP Batch Manager Mini
- Утилиты
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Masamitsu TakahashiCreating only what is truly necessary.
My mission is to develop high-quality, high-performance tools that eliminate complexity, allowing you to focus entirely on the market.
- Версия: 1.6
- Обновлено: 10 мая 2026
■ Обзор продукта
Этот инструмент позволяет пакетно устанавливать Take Profit (TP) и Stop Loss (SL) для всех позиций на графике.
Он избавляет от необходимости вручную настраивать каждую позицию, обеспечивая быстрое управление рисками.
Попробуйте «One Click Pro SL TP Batch Auto Close» для более практичного пакетного управления и автоматического закрытия.
■ Инструкция по эксплуатации
1. Ввод значений: Введите желаемую цену в соответствующие поля в области "ALL POSITIONS TP/SL".
2. Выполнение: Нажмите кнопку "SET", чтобы применить значения ко всем позициям одновременно.
* Чтобы установить только один уровень, оставьте другое поле пустым.
* В случае неудачи из-за ограничений стоп-уровня брокера или других причин, вы получите уведомление через алерт.
■ Функции кнопок
SET: Применяет введенные значения TP/SL ко всем позициям.
[ < ]: Автоматически вводит текущую рыночную цену (Bid/Ask) в поле ввода.
[ X ]: Очищает введенное значение.
[ △ ][ ▽ ]: Увеличивает или уменьшает значение на 10 пунктов (pips).
【PRO】Пожалуйста, также рассмотрите Pro-версию, которая включает в себя такие расширенные функции, как массовое закрытие, автоматическое закрытие в заданное время или по закрытию свечи, настройки SL на основе стратегии и автотрейлинг.
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One Click Pro SL TP Batch Auto Close