One Click SL TP Batch Manager Mini

■ Обзор продукта
Этот инструмент позволяет пакетно устанавливать Take Profit (TP) и Stop Loss (SL) для всех позиций на графике.
Он избавляет от необходимости вручную настраивать каждую позицию, обеспечивая быстрое управление рисками.

Попробуйте «One Click Pro SL TP Batch Auto Close» для более практичного пакетного управления и автоматического закрытия.

■ Инструкция по эксплуатации
1. Ввод значений: Введите желаемую цену в соответствующие поля в области "ALL POSITIONS TP/SL".
2. Выполнение: Нажмите кнопку "SET", чтобы применить значения ко всем позициям одновременно.
* Чтобы установить только один уровень, оставьте другое поле пустым.
* В случае неудачи из-за ограничений стоп-уровня брокера или других причин, вы получите уведомление через алерт.

■ Функции кнопок
SET: Применяет введенные значения TP/SL ко всем позициям.
[ < ]: Автоматически вводит текущую рыночную цену (Bid/Ask) в поле ввода.
[ X ]: Очищает введенное значение.

[ △ ][ ▽ ]: Увеличивает или уменьшает значение на 10 пунктов (pips).

【PRO】Пожалуйста, также рассмотрите Pro-версию, которая включает в себя такие расширенные функции, как массовое закрытие, автоматическое закрытие в заданное время или по закрытию свечи, настройки SL на основе стратегии и автотрейлинг.

One Click Pro SL TP Batch Auto Close

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Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
Другие продукты этого автора
Chart Auto Flow Player
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Простой плеер графиков для воспроизведения исторических данных. Вы можете анализировать рынок, продвигая свечи по одной. Воспроизведение можно приостановить и возобновить в любой момент. Если вам понравилось, пожалуйста, обратите внимание на «Chart Auto Flow Focus Edition»:  https://www.mql5.com/ru/market/product/154905 Быстрая прокрутка для поиска на графике, медленная прокрутка для симуляции и синхронизация нескольких графиков на одном и том же времени MTF значительно облегчают [Особенно
FREE
Chart Auto Flow Focus Edition Player
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Воспроизводите прошлые графики и мгновенно перемещайтесь к конкретным временным точкам.   Перемещайте график к созданной линии фокуса, чтобы эффективно наблюдать и анализировать важные моменты времени. Если вам понравилось, пожалуйста, обратите внимание на «Chart Auto Flow Focus Edition»:  https://www.mql5.com/ru/market/product/154905 Быстрая прокрутка для поиска на графике, медленная прокрутка для симуляции и синхронизация нескольких графиков на одном и том же времени MTF значительно облегчаю
FREE
Chart Auto Flow Player MT4
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Простой плеер графиков для воспроизведения исторических данных. Вы можете анализировать рынок, продвигая свечи по одной. Воспроизведение можно приостановить и возобновить в любой момент. [Особенности] Автоматическое воспроизведение от прошлого к будущему Продвижение по одной свече с фиксированным интервалом Возможность паузы во время воспроизведения [Параметры воспроизведения] Направление воспроизведения: Прошлое → Будущее Скорость воспроизведения: Фиксированная Количество баров: 1 бар за шаг
FREE
Chart Auto Flow Focus Edition Player MT4
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Воспроизводите прошлые графики и мгновенно перемещайтесь к конкретным временным точкам.   Перемещайте график к созданной линии фокуса, чтобы эффективно наблюдать и анализировать важные моменты времени. Особенности Мгновенное перемещение графика к фокусной точке времени Автопроигрывание позволяет отслеживать поведение графика, его динамику и искать паттерны. Характеристики воспроизведения Направление: Прошлое → Будущее Количество баров за ход: 1 Скорость воспроизведения: фиксированная Пауза / Воз
FREE
Focus Time Line Player
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Мгновенно фокусируйтесь на выбранной временной точке, независимо от перемещения графика. Если вам понравилось, пожалуйста, обратите внимание на «Focus Time Line»:  https://www.mql5.com/ru/market/product/154363 В дополнение к этой функции он позволяет синхронизировать несколько графиков на одном и том же времени MTF, что значительно облегчает мультитаймфреймовый анализ. 【Функции】 ・Focus Mode: SingleLine (отображение по умолчанию) ・Crt FocusLine: Создать одну фокусную линию в любое выбранное в
FREE
Focus Time Line Player MT4
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Мгновенно фокусируйтесь на выбранной временной точке, независимо от перемещения графика. 【Функции】 ・Focus Mode: SingleLine (отображение по умолчанию) ・Crt FocusLine: Создать одну фокусную линию в любое выбранное время ・Position: Переключение положения отображения ・Focus: Переместить вид графика к созданной фокусной линии ・X кнопка: Завершить программу 【Инструкция】 ・Используйте Focus Mode в режиме по умолчанию SingleLine ・Нажмите Crt FocusLine, чтобы создать одну FocusTimeLine ・Используйте кно
FREE
MTF MA Cross Alert M4
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Когда рынок находится выше MA 4H или 1H, рассмотрение покупки, а когда ниже — рассмотрение продажи, снижает риск крупных убытков. Это повышает вероятность выигрыша.  Система уведомляет вас в тот самый момент, когда закрытие 5-минутной свечи пересекает 20MA 1-часового (H1) или 4-часового (H4) таймфрейма. Эта утилита предназначена для трейдеров, которые ценят подтверждение на старших таймфреймах. Она отслеживает рынок в фоновом режиме, позволяя вам сосредоточиться на любом графике, не пропуская
FREE
Candle Confirm Alert MT4
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Случалось ли вам поддаваться сиюминутным движениям рынка, когда тренд продолжается уже долгое время? Контртрендовая торговля из чувства, что «скоро наступит разворот». Преждевременная фиксация прибыли из-за страха «потерять то, что уже заработано». Всех этих сожалений можно было бы избежать, если бы вы просто дождались закрытия свечи. Этот инструмент был создан, чтобы избавить вас от стресса ожидания перед монитором и поддержать дисциплинированную торговлю. Этот инструмент представляет собой
FREE
Candle Confirm Alert
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Случалось ли вам поддаваться сиюминутным движениям рынка, когда тренд продолжается уже долгое время? Контртрендовая торговля из чувства, что «скоро наступит разворот». Преждевременная фиксация прибыли из-за страха «потерять то, что уже заработано». Всех этих сожалений можно было бы избежать, если бы вы просто дождались закрытия свечи. Этот инструмент был создан, чтобы избавить вас от стресса ожидания перед монитором и поддержать дисциплинированную торговлю. Этот инструмент представляет собой п
FREE
Chart Auto Flow Focus Edition MT4
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Акция: только для первых 10 покупателей. Спеццена: $ 50   (Обычно: $90). Осталось: 10 Для повышения узнаваемости я предлагаю скидку первым 10 покупателям. После этого цена вернется к $90. Вы тратите слишком много времени на поиск прошлых графиков и ценовых паттернов? Вы снова и снова прокручиваете график, чтобы найти конкретную торговую ситуацию. Когда вам кажется, что вы наконец её нашли, вы теряете понимание, где она находится на меньшем таймфрейме. Даже небольшое смещение или масштабировани
Focus Time Line MT4
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Акция: только для первых 10 покупателей. Спеццена: $30 (Обычно: $40). Осталось: 10 Для повышения узнаваемости я предлагаю скидку первым 10 покупателям.  Легко и мгновенно находите «нужное время». Ультимативная синхронизация для мультитаймфреймового анализа. Где именно на младшем таймфрейме находится та точка, которую вы отметили на старшем? Вам больше не нужно бесконечно прокручивать график в поисках этого места. Мгновенный и высокоточный фокус на нужной временной точке как на одном графике, т
Chart Auto Flow MT4
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Акция: только для первых 10 покупателей. Спеццена: $30 (Обычно: $40). Осталось: 10 Для повышения узнаваемости я предлагаю скидку первым 10 покупателям.  «Воспроизведение прошлых графиков с движением в реальном времени» Chart Auto Flow — это инструмент поддержки тестирования, который позволяет   воспроизводить и перематывать   прошлые графики на основе   японских свечей с изменяемой скоростью . Вместо того чтобы просто смотреть на застывшие графики, вы можете воспроизводить движение,   максимал
Chart Auto Flow
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Акция: только для первых 10 покупателей. Спеццена: $30 (Обычно: $40). Осталось: 10 Для повышения узнаваемости я предлагаю скидку первым 10 покупателям.  «Воспроизведение прошлых графиков с движением в реальном времени» Chart Auto Flow — это инструмент поддержки тестирования, который позволяет воспроизводить и перематывать прошлые графики на основе японских свечей с изменяемой скоростью . Вместо того чтобы просто смотреть на застывшие графики, вы можете воспроизводить движение, максимально приб
Focus Time Line
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Акция: только для первых 10 покупателей. Спеццена: $30 (Обычно: $40). Осталось: 10 Для повышения узнаваемости я предлагаю скидку первым 10 покупателям.  Легко и мгновенно находите «нужное время». Ультимативная синхронизация для мультитаймфреймового анализа. Где именно на младшем таймфрейме находится та точка, которую вы отметили на старшем? Вам больше не нужно бесконечно прокручивать график в поисках этого места. Мгновенный и высокоточный фокус на нужной временной точке как на одном графике, т
Chart Auto Flow Focus Edition
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Акция: только для первых 10 покупателей. Спеццена: $35   (Обычно: $90). Осталось: 10 Для повышения узнаваемости я предлагаю скидку первым 10 покупателям.  Вы тратите слишком много времени на поиск прошлых графиков и ценовых паттернов? Вы снова и снова прокручиваете график, чтобы найти конкретную торговую ситуацию. Когда вам кажется, что вы наконец её нашли, вы теряете понимание, где она находится на меньшем таймфрейме. Даже небольшое смещение или масштабирование графика может снова привести к
One Click Pro SL TP Batch Auto Close
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Данный продукт — советник для управления позициями и поддержки закрытия сделок, предназначенный для трейдеров, торгующих по собственному усмотрению. Из одного советника вы можете пакетно устанавливать TP/SL для нескольких позиций, проверять точку безубыточности (BE) и предполагаемую прибыль/убыток, автоматически закрывать сделки по заданным правилам, отображать MA старших таймфреймов и мгновенно закрывать все позиции клавишей Enter. Это не продукт, автоматизирующий торговые решения или открытие
One Click Plus SL TP Batch and MA Line
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Данный продукт — советник для управления позициями, предназначенный для трейдеров, торгующих по собственному усмотрению. Он позволяет управлять несколькими позициями и проверять MA старших таймфреймов из одного советника. Помимо пакетной установки TP/SL и проверки прибыли/убытка, он отображает MA таймфреймов 1H, 4H, дневного, недельного и месячного на текущем графике, поэтому проверять их можно без переключения графиков. Это не продукт, автоматизирующий торговые решения или открытие сделок. Он п
One Click Core SL TP Batch
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Данный продукт — советник для управления позициями, предназначенный для трейдеров, торгующих по собственному усмотрению, и сосредоточенный на функциях, необходимых для управления TP/SL по нескольким позициям. От пакетной установки TP/SL до проверки точки безубыточности (BE) и предполагаемой прибыли/убытка — все операции, необходимые для управления несколькими позициями, доступны в одном советнике. Это не продукт, автоматизирующий торговые решения или открытие сделок. Он помогает выполнять уже пр
One Click AUTO Close Suite
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Данный продукт — советник поддержки автоматического закрытия, который помогает трейдерам, торгующим по собственному усмотрению, выполнять уже принятые правила закрытия. Вы можете задавать условия закрытия по заданному времени, подтверждению свечи или пересечению/приближению MA, и использовать TIME, CANDLE и MA CROSS по отдельности или одновременно. Также можно отображать MA таймфреймов 1H, 4H, дневного, недельного и месячного на текущем графике. Это не продукт, автоматизирующий торговые решения
One Click MA Cross Auto Close
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Данный продукт — советник поддержки мониторинга MA и закрытия для трейдеров, торгующих по собственному усмотрению, который отслеживает пересечение MA или приближение цены к MA и выполняет автоматическое закрытие или уведомления. Он одновременно отслеживает несколько таймфреймов и позволяет свободно настраивать отслеживаемые MA, такие как 20MA, 75MA и 200MA. Это не продукт, автоматизирующий торговые решения или открытие сделок. Он помогает выполнять уже принятые вами условия по MA — от мониторинг
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