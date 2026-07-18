One Click Pro SL TP Batch Auto Close

本产品是面向自由裁量交易者的仓位管理与平仓支持EA。您可以在同一个EA中完成多仓位TP/SL批量设置、盈亏平衡（BE）与预估盈亏的确认、基于规则的自动平仓、上位周期MA显示，以及通过Enter键立即全部平仓等操作。

本产品并非自动完成交易判断或开仓的产品，而是帮助您执行自己已经决定的仓位管理与平仓规则，从确认条件到设置数值、执行平仓均可获得支持。

功能

批量设置所有仓位的TP/SL（支持价格、pips、账户货币金额指定）

以账户货币指定目标盈利额或可承受亏损额，自动计算并设置对应的TP/SL价格

综合考虑点差、手续费和隔夜利息，显示多仓位整体的盈亏平衡（BE）价格（All-In BE线）

显示任意价格下多仓位整体的预估总盈亏（P/L Preview线）

拖动P/L Preview线，即可直接对全部仓位批量设置TP/SL

按时间、K线确认或MA交叉自动平仓（也可仅设置提醒通知）

在当前图表上选择性显示1小时、4小时、日线、周线、月线的MA（支持仅在价格接近时显示、闪烁显示）

通过Enter键立即全部平仓

适用场景

即使已经决定好平仓规则，也可能因为情绪波动或无法查看图表而无法按计划执行。本产品并非代替您做判断，而是帮助您更容易地执行自己已经决定的规则。

持有多个仓位时，TP/SL的管理和整体盈亏的把握会变得更复杂。当您想根据目标盈亏额计算TP/SL价格、想了解多仓位整体的盈亏平衡价格，或想确认某一价格下的整体盈亏时，本产品可以提供帮助。

批量设置多仓位整体的TP/SL

显示多仓位整体的盈亏平衡（BE）价格与预估总盈亏

拖动P/L Preview线批量设置TP/SL

通过Enter键立即全部平仓（减少鼠标操作，在您想要的时机平仓）

即使开仓由您自行判断，平仓也可以按照既定规则执行。适用于希望在重要经济事件前平仓、无法查看图表期间平仓条件成立，或希望在指定K线确认或MA交叉时平仓等场景。

在指定时间自动平仓

在指定周期的阳线/阴线确认时自动平仓

在指定MA交叉或价格接近至指定距离时自动平仓

可自由组合使用TIME、CANDLE、MA CROSS

除平仓外，也可仅设置提醒通知

帮助减少为查看上位周期MA而频繁切换图表的次数。

在当前图表上以水平线显示1小时、4小时、日线、周线、月线的MA

支持仅在价格接近时显示的AUTO模式

支持闪烁显示，降低遗漏风险

产品对比表

点击产品名称即可跳转至相应产品页面。

其他特点

面板显示、内置指南、提醒通知支持9种语言（英语、日语、俄语、中文、韩语、葡萄牙语、西班牙语、印度尼西亚语、泰语）

内置用户指南（也支持导出为文本文件）

支持面板尺寸调整（1.0至2.0倍）

可将不需要的面板项目折叠，实现紧凑显示

设置内容自动保存，重启后自动恢复

提供恢复默认设置的重置功能

可自由调整线条颜色、线型、粗细，以及标签字号、标签显示位置（设置会被保存）

本产品不对交易判断或利润作任何保证，而是帮助您更容易地执行自己已经决定的仓位管理与平仓规则的辅助工具。

如有任何问题或需求，请通过MQL5的消息功能与我们联系。