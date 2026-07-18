One Click Pro SL TP Batch Auto Close

本产品是面向自由裁量交易者的仓位管理与平仓支持EA。您可以在同一个EA中完成多仓位TP/SL批量设置、盈亏平衡（BE）与预估盈亏的确认、基于规则的自动平仓、上位周期MA显示，以及通过Enter键立即全部平仓等操作。

本产品并非自动完成交易判断或开仓的产品，而是帮助您执行自己已经决定的仓位管理与平仓规则，从确认条件到设置数值、执行平仓均可获得支持。

功能

  • 批量设置所有仓位的TP/SL（支持价格、pips、账户货币金额指定）
  • 以账户货币指定目标盈利额或可承受亏损额，自动计算并设置对应的TP/SL价格
  • 综合考虑点差、手续费和隔夜利息，显示多仓位整体的盈亏平衡（BE）价格（All-In BE线）
  • 显示任意价格下多仓位整体的预估总盈亏（P/L Preview线）
  • 拖动P/L Preview线，即可直接对全部仓位批量设置TP/SL
  • 按时间、K线确认或MA交叉自动平仓（也可仅设置提醒通知）
  • 在当前图表上选择性显示1小时、4小时、日线、周线、月线的MA（支持仅在价格接近时显示、闪烁显示）
  • 通过Enter键立即全部平仓

适用场景

即使已经决定好平仓规则，也可能因为情绪波动或无法查看图表而无法按计划执行。本产品并非代替您做判断，而是帮助您更容易地执行自己已经决定的规则。

管理多个仓位时

持有多个仓位时，TP/SL的管理和整体盈亏的把握会变得更复杂。当您想根据目标盈亏额计算TP/SL价格、想了解多仓位整体的盈亏平衡价格，或想确认某一价格下的整体盈亏时，本产品可以提供帮助。

  • 批量设置多仓位整体的TP/SL
  • 显示多仓位整体的盈亏平衡（BE）价格与预估总盈亏
  • 拖动P/L Preview线批量设置TP/SL
  • 通过Enter键立即全部平仓（减少鼠标操作，在您想要的时机平仓）
裁量入场与规则平仓结合

即使开仓由您自行判断，平仓也可以按照既定规则执行。适用于希望在重要经济事件前平仓、无法查看图表期间平仓条件成立，或希望在指定K线确认或MA交叉时平仓等场景。

  • 在指定时间自动平仓
  • 在指定周期的阳线/阴线确认时自动平仓
  • 在指定MA交叉或价格接近至指定距离时自动平仓
  • 可自由组合使用TIME、CANDLE、MA CROSS
  • 除平仓外，也可仅设置提醒通知
用于上位周期MA分析

帮助减少为查看上位周期MA而频繁切换图表的次数。

  • 在当前图表上以水平线显示1小时、4小时、日线、周线、月线的MA
  • 支持仅在价格接近时显示的AUTO模式
  • 支持闪烁显示，降低遗漏风险

产品对比表

产品名称 SL/TP
批量设置		 拖动线
下单		 按键
平仓		 盈亏平衡
（BE）		 预估
盈亏		 MA
交叉		 K线
确认		 指定
时间		 MA线
显示		 价格
One Click Pro SL TP Batch Auto Close（本产品） $86
One Click Plus SL TP Batch and MA Line $55
One Click Core SL TP Batch $46
One Click Auto Close Suite $43
One Click MA Cross Auto Close $30

点击产品名称即可跳转至相应产品页面。

其他特点

  • 面板显示、内置指南、提醒通知支持9种语言（英语、日语、俄语、中文、韩语、葡萄牙语、西班牙语、印度尼西亚语、泰语）
  • 内置用户指南（也支持导出为文本文件）
  • 支持面板尺寸调整（1.0至2.0倍）
  • 可将不需要的面板项目折叠，实现紧凑显示
  • 设置内容自动保存，重启后自动恢复
  • 提供恢复默认设置的重置功能
  • 可自由调整线条颜色、线型、粗细，以及标签字号、标签显示位置（设置会被保存）

本产品不对交易判断或利润作任何保证，而是帮助您更容易地执行自己已经决定的仓位管理与平仓规则的辅助工具。

如有任何问题或需求，请通过MQL5的消息功能与我们联系。

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Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT5 — MetaTrader 5 专业交易控制中心 VirtualTradePad PRO SE 是一款基于图表的高级交易面板，也是适用于 MetaTrader 5 的交易管理工作区。它专为希望获得更快执行、更清晰持仓控制、结构化交易管理、可视化价位规划，以及直接在图表上完成专业交易流程的交易者而设计。 这不仅仅是一个 BUY / SELL 面板。PRO SE 将手动交易、挂单、持仓管理、部分平仓、篮子利润/亏损控制、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、实时市场信息、策略测试器 (Strategy Tester) 流程以及面向 VPS 的运行方式整合到一个互相关联的界面中。 MT4 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 为什么 PRO SE 比标准手动交易更高
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
实用工具
Premium Trade Manager - 内置交易导师的图表面板 Premium Trade Manager 将一位交易导师嵌入您的图表，并在其下搭载完整的执行引擎。像往常一样建立交易，然后让您的 AI 交易导师 Max 读取这笔具体的交易，结合您的实时账户给出直接判断，再由您决定是否下单：止损是否符合纪律化交易的要求、风险规模是否合理、高影响新闻事件是否即将发布、您是否接近资金盘限额。其下是完整的执行引擎，负责点击之后的一切：一键按风险下单、您在图表上拖动规划且交易进行中仍可随时调整的计划、最多四个分批止盈级别、七种移动止损方式、实时资金盘合规检查、新闻屏蔽保护，以及对自身成本进行评级的点差功能。决策由您做出。Max 给出第二次审视。面板负责此后的一切。 购买前先亲手体验。 直接在浏览器中点击实时面板，这是在购买前感受其工作方式的最快途径。 stein.investments/products/premium-trade-manager Max 是您的一对一 AI 交易导师，他直接内置于面板之中。  他了解您的账户、您的设置和您的规则，用您自己的语言回答，并在每笔交易下单前进
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Power Candles 策略扫描器——自优化多符号设置查找器 Power Candles策略扫描器 采用与Power Candles指标相同的自优化引擎，可同时扫描您“市场观察”中的所有交易品种。一个面板即可显示当前哪些品种在统计上具备交易价值、每种策略的最佳应用方向、最优止损/止盈组合，并在新信号触发时立即向您发送提醒。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 您的全面市场监控。每个交易品种超过3,000次自动优化。2种警报类型。一键切换图表并采取行动。 为何您需要此工具 大多数多标的扫描器仅展示价格 波动 。每只股票的波动率、百分比变化、RSI。您仍需自行摸索正确的策略、合适的止损位以及理想的入场阈值。Power Candles策略扫描器针对每只股票自动解答这些问题，仅在数学验证过的交易设置中触发实际入场信号时才会向您发出提示。这就是全部卖点。 自动
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
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Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
实用工具
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
MT5 To Interactivebrokers Trader
Shaoping Kuang
3.67 (3)
实用工具
Features   With MT5 to Interactive Brokers(IB) Trader, you can: 1. Load chart data from IB to MT5, and Analyze with all standard or customer Indicators. 2. Place Orders to IB Account Directly in MT5. 3. Make your Own EAs upon IB Securities by only making minus changes of the trading function. Usage 1) Installation Copy the "Mt5ToIBTraderEn.ex4" and sample files to [MT5 Data Folder]->MQL5->Experts.  2)  MT5 Settings Add the IP Address to the MT5 Allowed URLs in 'Tools->Options->Expert Adviso
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (2)
实用工具
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.92 (12)
实用工具
EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案 概述 想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。 EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。 无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。 为什么选择 EASY Insight AIO？ 真正的一体化 • 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖 • 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出 • 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容： • 三个可选周期的货币强度分析 • 净多头头寸变化体现市场情绪 • 成交量变化、
Orderflow Footprint Futures Chart
Abdul Jalil
实用工具
FUTURES ORDERFLOW FOOTPRINT CHART Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 1.01| Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization STRATEGY TESTER USERS - PLEASE SELECT EVERY REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROL
Axiom Trade
Issam Kassas
实用工具
This product was created for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds. 50% OFF LAUNCH OFFER:  Axiom Trade is currently available for a $30 monthly rental or a $99 lifetime license. The lifetime price will increase to $199 after the next 30 purchases. Axiom Trade is a complete visual trading, risk-calculation, order-management, recovery, and Grid system designed to help traders prepare and control trades directly from one MetaTrader 5 chart. SPECIAL OFFER:  After purchasing Axiom T
AZT Plocker
Ntobeko Zulu
实用工具
The AZT Profit Locker is an advanced automated risk-management utility designed specifically for MetaTrader 5 (MT5) traders who want to remove emotional interference and protect their hard-earned profits. Traders aren't just fighting the Forex market, they're fighting their own biology. Fear, Greed and Anxiety lead to holding losers too long and cutting winners too early. The utility flips the script by removing emotion from risk management. Operating as a dedicated automated risk manager, this
BlueDigitsFx Command Center MT5
Ziggy Janssen
实用工具
Official BlueDigitsFx Ecosystem Access Get infrastructure updates, workflow resources, product releases, and ecosystem access through the official BlueDigitsFx ecosystem. Telegram Ecosystem Website MT4 Version BlueDigitsFx Command Center — MT5 Trading Dashboard for Execution, Risk Management & Market Analysis BlueDigitsFx Command Center is a professional MT5 execution and workflow dashboard designed to help traders manage entries, risk, market direction, momentum, and session awareness from
AI Agents Supervisor
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
AI Agent Supervisor is NOT an Expert Advisor. AI Agent Supervisor   is a   multi-agent AI risk & portfolio supervisor   that watches every EA on your account and intervenes in real time.  WANT AN AI PORTFOLIO MANAGER WATCHING YOUR FLEET 24/7?   Run your fleet on the same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating unique data streams. The Supervisor r
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (11)
实用工具
Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
实用工具
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.83 (6)
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THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please TEST this product before BUYING  and watch my video about it. The price of the ManHedger will increase to 250$ after 20 copies sold. Contact me for user support or bug reports or if you want the MT4 version! MT4 Version  I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own Zone Recovery strategy to capitalize on trending markets. Create Grid trading s
Custom Timeframe Chart Manager
Aliaksei Tamashou
实用工具
Custom Timeframe Manager Pro：MetaTrader 5 中的无限时间周期 终端的默认设置通常会隐藏价格变动的重要细节。如果仅将分析局限于经典周期，交易者可能会错失趋势形成的时刻和真实的波动水平。 Custom Timeframe Manager Pro 是一款扩展 MetaTrader 5 边界的专业工具。您可以创建任何自定义周期（包括分数和稀有周期），并像操作终端原生图表一样使用它们。 可选周期类型： 秒级 ：任何数值（例如 S1、S5、S15、S30）。 分数级 ：用于精细化分析的非标准间隔（例如 M1.5、H1.5、D1.2）。 自定义 ：用于战略分析的多日和多周大周期。 您将获得： 全功能图表 ：创建的周期像 MT5 原生图表一样工作——您可以在其上应用任何指标、震荡指标、模板和 EA。这不是“覆盖层”，也不是视觉模拟。 即时更新 ：行情实时传输，无明显延迟。您的市场观察速度与标准图表一致。 指标稳定运行 ：专有技术确保 RSI、MACD 等震荡指标运行流畅，无伪影、无跳动、无重置。实时 K 线更新无需重新计算全部历史数据。 自动恢复 ：断网后，工
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
实用工具
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
作者的更多信息
Chart Auto Flow Focus Edition Player
Masamitsu Takahashi
实用工具
播放过去的图表，并可瞬间聚焦到特定时间点。   将图表移动到创建的焦点线，可高效观察和分析重要时间点。 如果您喜欢，也请考虑使用 “Chart Auto Flow Focus Edition”： https://www.mql5.com/zh/market/product/154905 它支持通过快速滚动进行图表检索、通过慢速滚动进行模拟，并在多个图表上进行多周期（MTF）同一时间同步，让多周期分析变得更加轻松。 功能 瞬间将图表移动到关注时间点 自动播放可用于掌握图表走势、动态并进行模式搜索 播放规格 播放方向：过去 → 未来 每次移动的K线数：1 播放速度：固定 播放中可暂停 / 恢复 END按钮结束程序 操作 Crt FocusLine：创建焦点线 Position：切换显示位置（右 / 中 / 左） Focus：瞬间将图表移动到创建的焦点线 Pause / Restart：暂停 / 恢复播放 END：退出程序 版本比较 下表显示了本产品（Player版）与高端型号（Full Version）之间的功能差异。虽然用户界面（控制面板）的布局完全相同，但可用的模式和设置范围有所不
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One Click SL TP Batch Manager Mini
Masamitsu Takahashi
实用工具
产品概述 这是一款为图表上的所有持仓批量设置止盈（TP）和止损（SL）的工具。 它省去了手动设置每个持仓的麻烦，助力快速风险管理。 请尝试使用 “One Click Pro SL TP Batch Auto Close” 来体验更实用的批量管理与自动平仓功能。 https://www.mql5.com/zh/market/product/186278 操作步骤 1. 数值输入：在“ALL POSITIONS TP/SL”区域内的每个编辑框中输入所需的结算价格。 2. 执行：点击“SET”按钮，将设置一次性应用于所有头寸。 * 如果只想设置其中一项，请将另一项留空。 * 因经纪商止损水平限制等原因导致设置失败的订单将通过警报通知。 按钮功能 SET：将输入的 TP/SL 值批量应用于所有头寸 。 [ < ]：将当前市场价格 (Bid/Ask) 自动输入到编辑框中。 [ X ]：清除当前输入的数值。   [ ][ ]：以 10 点 (pips) 为单位增减输入值 。  【PRO】 请同时考虑专业版（Pro），它包含更多高级功能，如批量平仓、指定时间或蜡烛收盘自动
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Chart Auto Flow Player MT4
Masamitsu Takahashi
实用工具
本程序是为交易者和投资者设计的简单图表播放器，旨在帮助您回放历史市场数据，从而更好地理解市场的动态和价格走势。   使用本播放器，您可以逐根推进K线，按顺序确认市场走势，   并可以分析特定交易策略在不同市场情况下的表现。   通过反复观察关键价格点和趋势变化，   您能够有效地提升交易决策的准确性和操作信心。   播放过程中可以暂停，   并在需要时继续播放。   【功能特点】   从过去向未来方向自动播放   以固定间隔逐根K线推进   支持播放中的暂停   【播放规格】   播放方向：过去 → 未来   播放速度：固定   移动K线数量：1根固定   播放暂停 / 继续   使用END结束播放   【操作方法】   Pause / Restart：暂停或继续播放   END：结束播放并停止程序 版本比较   下表显示了本产品（Player版）与高端型号（Full Version）之间的功能差异。虽然用户界面（控制面板）的布局完全相同，但可用的模式和设置范围有所不同。 功能项目 Player版 (本产品) Full Version (完整版) 用户界面 完全相同 (通用
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Chart Auto Flow Player
Masamitsu Takahashi
实用工具
本程序是为交易者和投资者设计的简单图表播放器，旨在帮助您回放历史市场数据，从而更好地理解市场的动态和价格走势。   使用本播放器，您可以逐根推进K线，按顺序确认市场走势，   并可以分析特定交易策略在不同市场情况下的表现。   通过反复观察关键价格点和趋势变化，   您能够有效地提升交易决策的准确性和操作信心。   播放过程中可以暂停，   并在需要时继续播放。  如果您喜欢，也请考虑使用 “Chart Auto Flow Focus Edition”： https://www.mql5.com/zh/market/product/154905 它支持通过快速滚动进行图表检索、通过慢速滚动进行模拟，并在多个图表上进行多周期（MTF）同一时间同步，让多周期分析变得更加轻松。 【功能特点】   从过去向未来方向自动播放   以固定间隔逐根K线推进   支持播放中的暂停   【播放规格】   播放方向：过去 → 未来   播放速度：固定   移动K线数量：1根固定   播放暂停 / 继续   使用END结束播放   【操作方法】   Pause / Restart：暂停或继续播放
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Chart Auto Flow Focus Edition Player MT4
Masamitsu Takahashi
实用工具
播放过去的图表，并可瞬间聚焦到特定时间点。   将图表移动到创建的焦点线，可高效观察和分析重要时间点。 功能 瞬间将图表移动到关注时间点 自动播放可用于掌握图表走势、动态并进行模式搜索 播放规格 播放方向：过去 → 未来 每次移动的K线数：1 播放速度：固定 播放中可暂停 / 恢复 END按钮结束程序 操作 Crt FocusLine：创建焦点线 Position：切换显示位置（右 / 中 / 左） Focus：瞬间将图表移动到创建的焦点线 Pause / Restart：暂停 / 恢复播放 END：退出程序 版本比较 下表显示了本产品（Player版）与高端型号（Full Version）之间的功能差异。虽然用户界面（控制面板）的布局完全相同，但可用的模式和设置范围有所不同。 功能项目 Player版 (本产品) Full Version (完整版) 用户界面 完全相同 (通用界面) 完全相同 (通用界面) 播放方向 仅限未来方向 支持未来与过去 (双向) 播放速度 固定 (0.5秒 / 柱) 可变 (50毫秒 - 10分钟) 移动K线数 固定 1根 可调节 (1根 - 480根)
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Focus Time Line Player MT4
Masamitsu Takahashi
实用工具
无论如何移动图表，都可以瞬间聚焦到您选择的时间点，轻松查看目标时刻的数据，非常方便分析和操作。 Focus Time Line Player 操作简便，可以快速关注任意时间点，提升分析效率。 【功能】 ・Focus Mode: SingleLine（默认显示） ・Crt FocusLine: 在任意时间创建一条焦点线 ・Position: 切换显示位置 ・Focus: 将图表视图移动到创建的焦点线上 ・X按钮: 退出程序 【操作步骤】 ・Focus Mode 保持默认 SingleLine 使用 ・点击 Crt FocusLine 创建一条 FocusTimeLine ・使用 Position 按钮选择显示位置 ・点击 Focus 将图表移动到选定的焦点 ・点击 X 按钮退出程序 版本比较   下表显示了本产品（Player版）与高端型号（Full Version）之间的功能差异。虽然用户界面（控制面板）的布局完全相同，但可用的模式和设置范围有所不同。 功能类别 Player Edition Full Version 基础聚焦 SingleLine SingleLine 扩展聚
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Focus Time Line Player
Masamitsu Takahashi
实用工具
无论如何移动图表，都可以瞬间聚焦到您选择的时间点，轻松查看目标时刻的数据，非常方便分析和操作。 Focus Time Line Player 操作简便，可以快速关注任意时间点，提升分析效率。 如果您喜欢，也请考虑使用 “Focus Time Line”： https://www.mql5.com/zh/market/product/154363 除此功能外，它还能在多个图表上进行多周期（MTF）同一时间同步，让多周期分析变得更加轻松。 【功能】 ・Focus Mode: SingleLine（默认显示） ・Crt FocusLine: 在任意时间创建一条焦点线 ・Position: 切换显示位置 ・Focus: 将图表视图移动到创建的焦点线上 ・X按钮: 退出程序 【操作步骤】 ・Focus Mode 保持默认 SingleLine 使用 ・点击 Crt FocusLine 创建一条 FocusTimeLine ・使用 Position 按钮选择显示位置 ・点击 Focus 将图表移动到选定的焦点 ・点击 X 按钮退出程序 版本比较   下表显示了本产品（Player版）与高
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MTF MA Cross Alert M4
Masamitsu Takahashi
实用工具
当市场处于 4H 或 1H 均线上方时考虑买入，处于下方时考虑卖出，可以降低大额亏损的风险。这会提高胜率。  它会在 5 分钟 K 线收盘价穿过 1 小时 (H1) 或 4 小时 (H4) 20MA 的准确时刻向您发出警报。 此工具专为重视高时段确认的交易者设计。它在后台监控市场，让您可以专注于任何图表，而不会错过关键的趋势转变。通过使用 M5 收盘价进行确认，它成功消除了由临时价格飙升（影线）引起的“噪音”和虚假信号。  主要特点： 实时监控 H1 和 H4 的 20 周期移动平均线。 仅在 M5 K 线确认收盘时触发警报。 适用于任何交易品种，即使您正在查看其他图表，它也能保持运行。 简洁、轻便且专业的警报消息。 旨在通过更高级别的趋势确认，帮助您建立更严谨的交易纪律。 本产品作为一个简单的实用工具提供。 同一开发者的其他产品也已在市场中发布。
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Candle Confirm Alert MT4
Masamitsu Takahashi
实用工具
当一段趋势持续了很长时间时，你是否曾被眼前的行情波动所左右？ 基于“行情快要反转了”这种直觉的逆势交易。 因为“不想失去既得利益”的焦虑而过早止盈。 如果能等到蜡烛线确定，所有这些后悔都是可以避免的。为了消除长时间盯着屏幕的压力，并支持纪律性交易，我开发了这款工具。 核心优势本工具是一个简单的监控EA，专门为您捕捉趋势中的关键时刻。 当看涨或看跌蜡烛线确定（收盘）时，它会立即发出警报通知，帮助您在波动的市场中保持冷静，坚守交易纪律，不再因心理压力而做出错误的判断。 功能特点 操作：只需选择“看涨”或“看跌”并按下SET按钮。 通知：在指定的蜡烛线确定的瞬间，通过警报音和弹窗实时通知。 多语言支持：支持11种语言（可通过Language按钮快速切换）。 FX交易的核心在于“等待”。希望这款EA能成为您交易台上的得力助手，助您迈向成功的职业交易者之路。 We also offer other useful products. Check them out!
FREE
Candle Confirm Alert
Masamitsu Takahashi
实用工具
当一段趋势持续了很长时间时，你是否曾被眼前的行情波动所左右？ 基于“行情快要反转了”这种直觉的逆势交易。 因为“不想失去既得利益”的焦虑而过早止盈。 如果能等到蜡烛线确定，所有这些后悔都是可以避免的。为了消除长时间盯着屏幕的压力，并支持纪律性交易，我开发了这款工具。 核心优势本工具是一个简单的监控EA，专门为您捕捉趋势中的关键时刻。 当看涨或看跌蜡烛线确定（收盘）时，它会立即发出警报通知，帮助您在波动的市场中保持冷静，坚守交易纪律，不再因心理压力而做出错误的判断。 功能特点 操作：只需选择“看涨”或“看跌”并按下SET按钮。 通知：在指定的蜡烛线确定的瞬间，通过警报音和弹窗实时通知。 多语言支持：支持11种语言（可通过Language按钮快速切换）。 FX交易的核心在于“等待”。希望这款EA能成为您交易台上的得力助手，助您迈向成功的职业交易者之路。 We also offer other useful products. Check them out!
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Chart Auto Flow Focus Edition MT4
Masamitsu Takahashi
实用工具
新店优惠：仅限前10名。特价：$ 50   (原价：$90)。剩余名额：10 为了提高知名度，前10位购买者可享受此折扣。名额满后价格将恢复至$90。 你是否把时间都花在寻找过去的走势图和图形模式上了？ 多次滚动屏幕，一直寻找目标图形模式。 好不容易找到，但在更低时间框架上就看不出它的位置。 略微移动图表或缩放图表后，又找不到了。 使用本工具： 您可以自动且高速地移动过去的图表，从而高效地搜索。 一旦确定了想要关注的时间点，无论如何移动图表，都可以瞬间访问该时间点。 还可以重放过去的图表并像实时一样重现价格走势。 这将通过提高分析效率和模拟交易体验的重复性来显著提升您的交易技能。 产品概要 这是一款专为 MT4 设计的强大混合工具，将最大化图表搜索和模拟交易效率的 “Chart Auto Flow” 与提升分析精度的 “Focus Time Line” 完全集成。 可以以可变速度自由 重放和逆向重放图表 通过快速重放回顾价格走势，或通过慢速重放进行模拟交易练习。 瞬间移动到想要关注的时间点 即使移动图表也不会丢失分析位置。 还可以连续移动到多个关注点，从而更高效地分析图表。 将
Focus Time Line MT4
Masamitsu Takahashi
实用工具
新店优惠：仅限前10名。特价：$30 (原价：$40)。剩余名额：10 为了提高知名度，前10位购买者可享受此折扣。 轻松瞬间捕捉“想要查看的时间”。为多周期分析提供极致同步。 在高周期关注的时间点，在低周期图表的什么位置？ 您再也不用为了寻找它而反复滚动图表。 不仅支持单图表高速移动，更能高精度同步多个图表，实现目标时间点的一齐聚焦。 消除“寻找的压力”，将分析精度提升至极限。 这是一款能显著改变您图表分析方式的聚焦特化型工具。 产品概要 【3种可选聚焦模式】 Single Line：一键聚焦移动至一个指定的时间点 Multi Lines：设定多个时间点，按顺序进行聚焦移动 SnglSync：同步多个图表，一齐聚焦移动至一个指定的时间点 【主要使用优势】 瞬间复归：无论如何移动图表、缩放或更改周期，只需点击一下即可瞬间将焦点移回原目标点。 提高验证效率：在多个设定的时间点之间平滑地进行聚焦移动，飞速提升回测和比较分析的速度。 多角度分析：通过同步不同周期或相关货币对进行一齐聚焦，强力支撑多维度的环境识别和复盘训练。
Chart Auto Flow MT4
Masamitsu Takahashi
实用工具
新店优惠：仅限前10名。特价：$30 (原价：$40)。剩余名额：10 为了提高知名度，前10位购买者可享受此折扣。 “以实时动态再现历史图表” Chart Auto Flow 是一款支持以 可变速度 、按 蜡烛图单位 进行 回放和倒放 历史图表的验证辅助工具。 它不仅仅是查看静态图表，而是能以 更接近实时动态 的方式进行再现，从而实现 更贴近实战的训练 。 此外，通过 高速回放 ，您可以从海量的历史图表中 短时间内找寻到目标图表形态 。 适用于所有金融产品，包括外汇、股票、黄金和加密货币。 【推荐人群】 想要提高裁量交易练习和验证效率的用户 可以通过高速回放快速查找双底或头肩顶等特定形态，并通过慢速回放详细分析其形成过程。 想要研究特定形态“出现瞬间”的用户 通过反复倒放和回放（例如指标信号出现的瞬间或价格在趋势线附近的表现），您可以进一步提高入场精度。 想要在周末集中进行验证的用户 与模拟账户交易不同，即使在市场休市期间，您也可以通过移动图表进行模拟练习。 操作界面 按钮 功能 说明 [Pause / Restart] 暂停 / 继续 控制图表重放 [Reset] 重置 重
Chart Auto Flow
Masamitsu Takahashi
实用工具
新店优惠：仅限前10名。特价：$30 (原价：$40)。剩余名额：10 为了提高知名度，前10位购买者可享受此折扣。 “以实时动态再现历史图表” Chart Auto Flow 是一款支持以 可变速度 、按 蜡烛图单位 进行 回放和倒放 历史图表的验证辅助工具。 它不仅仅是查看静态图表，而是能以 更接近实时动态 的方式进行再现，从而实现 更贴近实战的训练 。 此外，通过 高速回放 ，您可以从海量的历史图表中 短时间内找寻到目标图表形态 。 适用于所有金融产品，包括外汇、股票、黄金和加密货币。 【推荐人群】 想要提高裁量交易练习和验证效率的用户 可以通过高速回放快速查找双底或头肩顶等特定形态，并通过慢速回放详细分析其形成过程。 想要研究特定形态“出现瞬间”的用户 通过反复倒放和回放（例如指标信号出现的瞬间或价格在趋势线附近的表现），您可以进一步提高入场精度。 想要在周末集中进行验证的用户 与模拟账户交易不同，即使在市场休市期间，您也可以通过移动图表进行模拟练习。 操作界面 按钮 功能 说明 [Pause / Restart] 暂停 / 继续 控制图表重放 [Reset] 重置 重
Focus Time Line
Masamitsu Takahashi
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新店优惠：仅限前10名。特价：$30 (原价：$40)。剩余名额：10 为了提高知名度，前10位购买者可享受此折扣。 轻松瞬间捕捉“想要查看的时间”。为多周期分析提供极致同步。 在高周期关注的时间点，在低周期图表的什么位置？ 您再也不用为了寻找它而反复滚动图表。 不仅支持单图表高速移动，更能高精度同步多个图表，实现目标时间点的一齐聚焦。 消除“寻找的压力”，将分析精度提升至极限。 这是一款能显著改变您图表分析方式的聚焦特化型工具。 产品概要 【3种可选聚焦模式】 Single Line：一键聚焦移动至一个指定的时间点 Multi Lines：设定多个时间点，按顺序进行聚焦移动 SnglSync：同步多个图表，一齐聚焦移动至一个指定的时间点 【主要使用优势】 瞬间复归：无论如何移动图表、缩放或更改周期，只需点击一下即可瞬间将焦点移回原目标点。 提高验证效率：在多个设定的时间点之间平滑地进行聚焦移动，飞速提升回测和比较分析的速度。 多角度分析：通过同步不同周期或相关货币对进行一齐聚焦，强力支撑多维度的环境识别和复盘训练。 主要按钮功能 按钮名称 功能 说明 FocusMode 切换聚
Chart Auto Flow Focus Edition
Masamitsu Takahashi
实用工具
新店优惠：仅限前10名。特价：$35   (原价：$90)。剩余名额：10 为了提高知名度，前10位购买者可享受此折扣。 你是否把时间都花在寻找过去的走势图和图形模式上了？ 多次滚动屏幕，一直寻找目标图形模式。 好不容易找到，但在更低时间框架上就看不出它的位置。 略微移动图表或缩放图表后，又找不到了。 使用本工具： 您可以自动且高速地移动过去的图表，从而高效地搜索。 一旦确定了想要关注的时间点，无论如何移动图表，都可以瞬间访问该时间点。 还可以重放过去的图表并像实时一样重现价格走势。 这将通过提高分析效率和模拟交易体验的重复性来显著提升您的交易技能。 产品概要 这是一款专为 MT5 设计的强大混合工具，将最大化图表搜索和模拟交易效率的 “Chart Auto Flow” 与提升分析精度的 “Focus Time Line” 完全集成。 可以以可变速度自由 重放和逆向重放图表 通过快速重放回顾价格走势，或通过慢速重放进行模拟交易练习。 瞬间移动到想要关注的时间点 即使移动图表也不会丢失分析位置。 还可以连续移动到多个关注点，从而更高效地分析图表。 将多个图表窗口同步并同时关注选定时间
One Click Plus SL TP Batch and MA Line
Masamitsu Takahashi
实用工具
本产品是面向自由裁量交易者的仓位管理EA，可在同一个EA中管理多个仓位并确认上位周期MA。除了批量设置TP/SL和确认盈亏外，还可在当前图表上显示1小时、4小时、日线、周线、月线的MA，无需切换图表即可确认。 本产品并非自动完成交易判断或开仓的产品，而是帮助您执行自己已经决定的管理规则和分析，从确认条件到设置数值、执行操作均可获得支持。 功能 一键批量设置所有仓位的TP/SL，即使持有多个仓位也能迅速完成操作（支持价格、pips、账户货币金额指定） 只需以账户货币指定目标盈利额或可承受亏损额，即可自动计算并设置对应的TP/SL价格 综合考虑点差、手续费和隔夜利息，一眼掌握多仓位整体的盈亏平衡（BE）价格（All-In BE线） 显示任意价格下的预估总盈亏，为平仓判断提供参考（P/L Preview线） 在图表上拖动P/L Preview线，直接按确认的价格批量设置TP/SL 无需切换图表即可显示1小时、4小时、日线、周线、月线的MA，减少遗漏上位周期MA的风险（支持仅在价格接近时显示、闪烁显示） 通过Enter键立即全部平仓 适用场景 持有多个仓位时，逐一设置TP/SL会更费时间，盈亏
One Click Core SL TP Batch
Masamitsu Takahashi
实用工具
本产品是面向自由裁量交易者的仓位管理EA，专注于多仓位TP/SL管理所需的功能。从批量设置TP/SL到确认盈亏平衡（BE）与预估盈亏，多仓位管理所需的操作均可在同一个EA中完成。 本产品并非自动完成交易判断或开仓的产品，而是帮助您执行自己已经决定的盈亏目标与风险管理，从确认条件到设置数值、执行平仓均可获得支持。 功能 一键批量设置所有仓位的TP/SL，即使持有多个仓位也能迅速完成操作（支持价格、pips、账户货币金额指定） 只需以账户货币指定目标盈利额或可承受亏损额，即可自动计算并设置对应的TP/SL价格 综合考虑点差、手续费和隔夜利息，一眼掌握多仓位整体的盈亏平衡（BE）价格（All-In BE线） 显示任意价格下的预估总盈亏，为平仓判断提供参考（P/L Preview线） 在图表上拖动P/L Preview线，直接按确认的价格批量设置TP/SL 通过Enter键立即全部平仓 适用场景 持有多个仓位时，逐一设置TP/SL会更费时间，盈亏平衡价格或目标价格的计算也会变得复杂。本产品并非代替您做判断，而是帮助您让这项管理变得简单。 管理多个仓位时 适用于无法一次性统一更改所有仓位TP/S
One Click AUTO Close Suite
Masamitsu Takahashi
实用工具
本产品是自动平仓支持EA，帮助自由裁量交易者更容易执行自己已经决定的平仓规则。您可以设置基于指定时间、K线确认或MA交叉/接近的平仓条件，并可单独或同时使用TIME、CANDLE、MA CROSS。同时还可在当前图表上显示1小时、4小时、日线、周线、月线的MA。 本产品并非自动完成交易判断或开仓的产品，而是帮助您执行自己已经决定的平仓规则，从条件设置到监控、执行均可获得支持。 功能 在指定时间自动平仓（如财经数据公布前、睡前等） 在指定周期的阳线/阴线确认时自动平仓 在指定MA交叉，或价格接近至指定距离时自动平仓 可单独设置TIME、CANDLE、MA CROSS并同时监控 以上任一条件均可仅设置为提醒通知，不进行平仓 在当前图表上显示1小时、4小时、日线、周线、月线的MA（支持仅在价格接近时显示、闪烁显示） 适用场景 即使已经决定好平仓规则，眼前的浮盈或浮亏也可能改变判断，而工作、睡眠或外出等无法查看图表的情况，也可能导致无法按计划平仓。本产品并非代替您做判断，而是帮助您执行自己已经决定的平仓条件。 裁量入场与规则平仓结合 当您希望自行判断入场，同时按照预先设定的时间、K线或MA条件
One Click MA Cross Auto Close
Masamitsu Takahashi
实用工具
本产品是面向自由裁量交易者的MA监控与平仓支持EA，可监控MA交叉或价格接近MA的情况，并执行自动平仓或提醒通知。可同时监控多个时间周期，并可自由设置需要监控的MA，例如20MA、75MA、200MA。 本产品并非自动完成交易判断或开仓的产品，而是帮助您执行自己已经决定的MA条件，从监控到通知、平仓均可获得支持。 功能 在指定MA交叉时自动平仓 除MA交叉本身外，价格接近至MA指定距离时也可自动平仓或提醒通知 同时监控多个时间周期，任一周期满足条件即执行 可自由设置需要监控的MA周期，例如20MA、75MA、200MA 也可仅设置为提醒通知，不进行自动平仓 也可作为提示入场时机的MA监控工具使用 在当前图表上显示1小时、4小时、日线、周线、月线的MA 支持仅在价格接近时显示的AUTO模式 MA数值可选择实时的LIVE，或以最近确定K线为基准的CONFIRMED 适用场景 即使将MA交叉设为平仓条件，条件也可能在您无法查看图表时成立；而实际发生交叉时，您也可能因为犹豫「价格或许还会回升」而推迟平仓。本产品并非代替您做判断，而是监控您预先设定的MA条件，并执行通知或平仓。 将MA用作平仓条
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