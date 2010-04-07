Candle Confirm Alert MT4
- Утилиты
- Masamitsu Takahashi
- Версия: 1.0
Случалось ли вам поддаваться сиюминутным движениям рынка, когда тренд продолжается уже долгое время?
Этот инструмент был создан, чтобы избавить вас от стресса ожидания перед монитором и поддержать дисциплинированную торговлю.
Этот инструмент представляет собой простой советник для мониторинга, который подает сигнал в момент подтверждения бычьей или медвежьей свечи.
- Контртрендовая торговля из чувства, что «скоро наступит разворот».
- Преждевременная фиксация прибыли из-за страха «потерять то, что уже заработано».
- Операция: Просто выберите «Бычий» или «Медвежий» и нажмите кнопку SET.
- Уведомление: Оповещение в момент закрытия указанной свечи.
- Многоязычность: Поддержка 11 языков (переключение кнопкой Language).
