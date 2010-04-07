Candle Confirm Alert MT4

Случалось ли вам поддаваться сиюминутным движениям рынка, когда тренд продолжается уже долгое время?

Контртрендовая торговля из чувства, что «скоро наступит разворот».

Преждевременная фиксация прибыли из-за страха «потерять то, что уже заработано».

Всех этих сожалений можно было бы избежать, если бы вы просто дождались закрытия свечи.

Этот инструмент был создан, чтобы избавить вас от стресса ожидания перед монитором и поддержать дисциплинированную торговлю.

Этот инструмент представляет собой простой советник для мониторинга, который подает сигнал в момент подтверждения бычьей или медвежьей свечи.

Операция: Просто выберите «Бычий» или «Медвежий» и нажмите кнопку SET. Уведомление: Оповещение в момент закрытия указанной свечи. Многоязычность: Поддержка 11 языков (переключение кнопкой Language).

