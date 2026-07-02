Chart Copilot

Chart Copilot — это торговый ассистент, разработанный для того, чтобы помочь трейдерам быстрее размещать сделки, управлять открытыми позициями и устанавливать оповещения любого типа непосредственно с графика. Все эти функции доступны как через графическую панель, так и через чат-бота.

Дополнительные материалы и инструкции:

Пробная версия - Инструкции по настройке

Чат-бот

Chart Copilot поставляется с выделенным сервером, работающим с большой языковой моделью — это означает, что нет необходимости создавать собственный API-ключ, и вы сразу же сможете взаимодействовать с чат-ботом после установки.

Chart Copilot отличается от обычных чат-ботов, с которыми вы все знакомы, тем, что он может напрямую выполнять операции, связанные с вашей торговлей. Вот несколько примеров того, что вы можете спросить:

  • Напомнить мне за 30 минут до любых новостных событий, которые повлияют на волатильность на моем текущем графике.
  • Посмотреть мои исторические сделки и сказать, как я могу улучшить свои результаты.
  • Найти уровни поддержки и сопротивления на моем графике и оповестить меня, когда цена их пробьет.
  • Разместить Buy Stop на максимуме вчерашнего диапазона, со стоп-лоссом на минимуме. Риск 1% от моего счета
  • Переместить все мои позиции до точки безубыточности

Однако гибкость не имеет границ. И я призываю пользователей быть амбициозными в своих запросах. Среди других функций — экспорт ваших исторических сделок в файл CSV (вы также можете запросить только сделки на покупку или, например, определенный символ). Или запросить технический анализ — чат-бот имеет доступ ко всем доступным индикаторам MT5.

Графическая панель

Если вы предпочитаете более традиционный подход к торговле, Chart Copilot вам подойдет.

Размещение сделок — на вашем графике можно включить селектор линий, позволяющий просто перетаскивать их для достижения желаемых уровней тейк-профита, стоп-лосса и входа. Кроме того, вы можете установить эти значения точно в пунктах, валюте счета или цене — что значительно упрощает расчеты. Вы также можете скрыть свои уровни от брокера, включив виртуальный тейк-профит или стоп-лосс для ваших ордеров перед их размещением.

Управление рисками — также доступно расширенное управление рисками. Chart Copilot позволяет зафиксировать процент от баланса счета, который вы готовы рискнуть в данной сделке, и автоматически корректирует размер лота при выборе стоп-лосса. Кроме того, вы можете включить защиту счета с помощью трейлинг-стопов и функций безубыточности.

Частичное закрытие – закрывайте позиции по частям – в процентах от размера лота или фиксированным размером лота. Это означает, что вы можете установить несколько уровней тейк-профита и стоп-лосса.

Другие функции:

  • Закрытие или удаление множества сделок и позиций одновременно, или автоматическое закрытие при достижении заданной прибыли или просадки
  • Настройка оповещений на основе индикаторов (например, пересечения скользящих средних)
  • Получение статистики производительности, по символу и по счету

Эта утилита работает на любом таймфрейме или символе и требует минимальной настройки. Если у вас возникнут вопросы или проблемы, отправьте мне сообщение на платформе MQL5.

 

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Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
Prop Firm Os
Gayathiri Gopalakrishnan
5 (1)
Утилиты
PROP FIRM OS Structured Trading Assistant for MetaTrader 5 PROP FIRM OS is a structured trading assistant designed for MetaTrader 5 users who prefer rule-based market analysis and organized trading workflows. The Expert Advisor combines market analysis tools, scanner functions, dashboard monitoring, alerts, risk-control settings, and trade management features inside one system. PROP FIRM OS is designed to help traders follow selected rules, filters, and monitoring conditions during trading activ
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (8)
Утилиты
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 *****this is the local HTML version of Ultimate Extractor. !!!!!it is not compatible with Cloud!!!! For the online version please reach out to me directly****** Ultimate EA manager also now available when you use cloud pro and above for free!! Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automa
Indicator Automation XT
Fatih Klavun
5 (1)
Утилиты
Indicator Automation XT - Elite Universal Signal Engine Transform any indicator into a high-performance automated trading system instantly. Stop chasing signals and start executing with precision. Indicator Automation XT is the ultimate evolution of signal-to-trade technology for MetaTrader 5. Designed for traders who demand speed, reliability, and institutional-grade risk management, the XT version bridges the gap between your favorite technical indicators and the live market. Whether it is a
MT5 Trading Deck
Manuel Michiels
5 (2)
Утилиты
One button. One trade. MT5 Trading Deck is a hotkey trading panel for MetaTrader 5 that turns the platform into a keyboard-driven execution cockpit. Stop loss, take profit and lot size are pre-calculated for every key; the moment you press, a market order is live on the broker. A complete technical user manual is attached in the product Comments section. It documents every input parameter, the full hotkey map, the recommended Stream Deck XL layout, and the advanced workflows for Pre-Limit orders
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Утилиты
Это визуальный конструктор стратегий. Единственный в своем роде. Превратите свои торговые стратегии и идеи в советники, не написав ни одной строчки кода. Создавайте файлы исходного кода mql в несколько кликов и получайте полнофункциональных советников, готовых к реальной работе, тестеру стратегий и облачной оптимизации. Вариантов для тех, кто не имеет навыков программирования и не может создавать свои торговые решения на языке MQL, очень мало. Теперь с помощью Bots Builder Pro каждый может созд
QCML Assistant
Maxime Turcotte-lafreniere
Утилиты
QCML Assistant MT5 Your Trading. Our Assistant. Your Edge. Looking for a tool that completely transforms your experience on MetaTrader 5? QCML Assistant is the all-in-one solution built by traders, for traders. Just one tool installed on your chart, and you get access to an ultra-complete, ultra-fast, and ultra-simple trading platform. No more hours wasted setting up your workspace. No more complicated trade entries. With QCML Assistant, everything becomes simple, smooth, and efficient right fro
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George Angelo Boutselis
3.67 (6)
Эксперты
Williams Wizard — это автоматизированная торговая система, разработанная для рынка и построенная на основе надежных торговых принципов. В отличие от многих других систем, он не использует сетку или стратегию мартингейла, которые часто могут приводить к рискованной и непредсказуемой торговле. Вместо этого в этой торговой системе используются высоконадежные и эффективные технические индикаторы, которые измеряют импульс рынка и помогают определить потенциальные возможности для покупки и продажи.Я р
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Williams Pro EA
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Williams pro — это автоматизированная торговая система, разработанная для рынка и построенная на основе надежных торговых принципов. В отличие от многих других торговых систем, он не использует сетку или стратегию мартингейла, которые часто могут приводить к рискованной и непредсказуемой торговле. Вместо этого этот алгоритм использует высоконадежные и эффективные технические индикаторы, которые измеряют импульс рынка и помогают определить потенциальные возможности для покупки и продажи. Алгоритм
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Стратегия:  Когда рынок США открывается, наблюдается огромный рост объема и, следовательно, волатильность. Цена, как правило, «прорывается» из предопределенного диапазона, например, одного набора в предыдущие торговые часы в Великобритании. Time Breakout позволяет нам легко торговать этими возможностями прорыва. Особенности: Анализ прорыва на основе времени: Стратегия фокусируется на конкретных временных интервалах, которые исторически демонстрируют более высокую волатильность рынка и повышенную
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Фильтр:
Tom
32
Tom 2026.07.04 17:16 
 

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