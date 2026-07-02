Chart Copilot — это торговый ассистент, разработанный для того, чтобы помочь трейдерам быстрее размещать сделки, управлять открытыми позициями и устанавливать оповещения любого типа непосредственно с графика. Все эти функции доступны как через графическую панель, так и через чат-бота.

Чат-бот



Chart Copilot поставляется с выделенным сервером, работающим с большой языковой моделью — это означает, что нет необходимости создавать собственный API-ключ, и вы сразу же сможете взаимодействовать с чат-ботом после установки.

Chart Copilot отличается от обычных чат-ботов, с которыми вы все знакомы, тем, что он может напрямую выполнять операции, связанные с вашей торговлей. Вот несколько примеров того, что вы можете спросить:

Напомнить мне за 30 минут до любых новостных событий, которые повлияют на волатильность на моем текущем графике.

Посмотреть мои исторические сделки и сказать, как я могу улучшить свои результаты.

Найти уровни поддержки и сопротивления на моем графике и оповестить меня, когда цена их пробьет.

Разместить Buy Stop на максимуме вчерашнего диапазона, со стоп-лоссом на минимуме. Риск 1% от моего счета

Переместить все мои позиции до точки безубыточности

Однако гибкость не имеет границ. И я призываю пользователей быть амбициозными в своих запросах. Среди других функций — экспорт ваших исторических сделок в файл CSV (вы также можете запросить только сделки на покупку или, например, определенный символ). Или запросить технический анализ — чат-бот имеет доступ ко всем доступным индикаторам MT5.

Графическая панель



Если вы предпочитаете более традиционный подход к торговле, Chart Copilot вам подойдет.

Размещение сделок — на вашем графике можно включить селектор линий, позволяющий просто перетаскивать их для достижения желаемых уровней тейк-профита, стоп-лосса и входа. Кроме того, вы можете установить эти значения точно в пунктах, валюте счета или цене — что значительно упрощает расчеты. Вы также можете скрыть свои уровни от брокера, включив виртуальный тейк-профит или стоп-лосс для ваших ордеров перед их размещением.

Управление рисками — также доступно расширенное управление рисками. Chart Copilot позволяет зафиксировать процент от баланса счета, который вы готовы рискнуть в данной сделке, и автоматически корректирует размер лота при выборе стоп-лосса. Кроме того, вы можете включить защиту счета с помощью трейлинг-стопов и функций безубыточности.

Частичное закрытие – закрывайте позиции по частям – в процентах от размера лота или фиксированным размером лота. Это означает, что вы можете установить несколько уровней тейк-профита и стоп-лосса.

Другие функции:

Закрытие или удаление множества сделок и позиций одновременно, или автоматическое закрытие при достижении заданной прибыли или просадки

Настройка оповещений на основе индикаторов (например, пересечения скользящих средних)

Получение статистики производительности, по символу и по счету

Эта утилита работает на любом таймфрейме или символе и требует минимальной настройки. Если у вас возникнут вопросы или проблемы, отправьте мне сообщение на платформе MQL5.