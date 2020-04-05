SwiftCap Trinity EA MT5

SwiftCap Trinity EA™ | Многостратегический советник MT5 для торговли золотом и услугами проп-фирм

SwiftCap Trinity EA™ — это профессиональный многостратегический советник для платформы MT5 , объединяющий четыре независимые торговые системы в единую, дисциплинированную систему.

Вместо того чтобы полагаться на одну стратегию или рыночные условия, Trinity создана для адаптации. Она обеспечивает сбалансированный, структурированный и последовательный подход к автоматизированной торговле в различных рыночных условиях.

Файлы настроек не требуются.

Полностью совместимо с риелторскими фирмами.

Примечание: Количество экземпляров ограничено. Цена скоро повысится.

Торговые условия

  • Платформа: MetaTrader 5 (MT5)
  • Поддерживаемый инструмент: золото (XAUUSD)
  • Временные рамки: Работает в любых временных рамках
  • Время на сервере брокера: только GMT+2 или GMT+3.
  • Тип счета: Требуется хеджирование
  • Минимальный депозит: 500 долларов США (может варьироваться в зависимости от суммы депозита).
  • Кредитное плечо : 1:100 или выше рекомендуется для небольших счетов.
  • VPS: Настоятельно рекомендуется для стабильной работы 24/5.

Важный:
Данный советник разработан специально для брокеров, работающих по времени GMT+2 / GMT+3. Производительность может отличаться в других часовых поясах из-за особенностей стратегии, зависящих от времени.

В число совместимых брокеров входят IC Markets, FP Markets, Fusion Markets, FTMO, FundedNext, The 5%ers и аналогичные платформы.

Четыре независимые системы. Одна структурированная структура.

Советник SwiftCap Trinity объединяет четыре полностью независимые торговые системы в один мощный механизм исполнения ордеров:

Система 1: Внутридневная свинг-стратегия
  • Выявляет ключевые рыночные структуры на начальной фазе торгового дня.
  • Занимает позиции для получения внутридневного импульса.
Система 2: Упрощенная сессионная торговля
  • Четкая и адаптируемая стратегия, основанная на сессиях.
  • Разработан для обеспечения стабильной работы в различных рыночных условиях.
Система 3: Ежедневный отлов на полигоне
  • Торговые операции, основанные на максимумах и минимумах предыдущего дня.
  • Использует механизмы контроля выхода на основе скользящего окна для оптимизации управления торговыми операциями.
Система 4: Стратегия ценового действия
  • Улавливание рыночного импульса на основе ценового движения
  • Обеспечивает дополнительную диверсификацию в рамках одного и того же инструмента.

Независимая работа с полным контролем.

Каждая система работает независимо, оставаясь при этом частью единой структуры:
  • Включайте или отключайте каждую систему по отдельности.
  • Отдельные настройки рисков для каждой системы.
  • Гибкие модели оценки рисков:
    • Процент риска
    • Фиксированная сумма в долларах США
    • Фиксированный размер участка
  • Уникальные магические числа и торговые комментарии для отслеживания.

Такая структура позволяет осуществлять внутреннюю диверсификацию без потери точности выполнения .

Расширенная защита учетных записей – готовность к использованию в проп-фирмах.

SwiftCap Trinity EA включает встроенные функции защиты учетных записей, разработанные в соответствии с правилами проп-фирм и требованиями профессионального управления рисками :
  • Максимально допустимый суточный риск (при достижении этого значения все системы отключаются)
  • Защита от превышения целевого уровня прибыли по акциям (закрытие всех сделок при достижении целевой прибыли).
  • Контроль максимального размера лота на сделку

Эти меры предосторожности помогают обеспечить соблюдение следующих требований:

  • Ежедневные лимиты убытков
  • Общие правила вывода средств
  • Требования к согласованности

Вы получаете диверсификацию, сохраняя при этом строгую дисциплину.

Инструкции по установке

  1. Откройте график золота (XAUUSD).
  2. Прикрепить SwiftCap Trinity EA
  3. Включите систему 1, 2, 3 и/или 4.
  4. Настройте индивидуальные параметры риска.
  5. Настройте правила защиты для всей учетной записи.
  6. Включить автоматическую торговлю в MT5

Важно: не подключайте советника к нескольким графикам одновременно. Один экземпляр управляет всеми системами.

Подключи и работай

Вся логика стратегии, время входа, правила выхода, управление точкой безубыточности и параметры трейлинга предварительно настроены.

Вы сосредоточитесь на управлении рисками и выборе системы. Архитектурное подразделение займется реализацией проекта.

• Файлы настроек не требуются
• Все параметры доступны во входных данных
• Простая установка

Поддержка и сообщество

Для получения поддержки, обновлений или предложений вы можете связаться со мной напрямую или присоединиться к сообществу: https://www.mql5.com/en/users/swiftcapeas

Раскрытие информации о рисках

Торговля сопряжена со значительным риском из-за волатильности рынка. Этот советник MT5 не гарантирует прибыль, и прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Торгуйте только тем капиталом, который вы можете позволить себе потерять, и убедитесь, что эта система соответствует вашей допустимой степени риска.

Даже многостратегические системы могут испытывать просадки. Всегда тестируйте и изучайте советника, прежде чем использовать его на реальных счетах.


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4.49 (59)
Эксперты
Gold House — Система торговли на пробоях свинг-структуры золота Один советник. Три торговых режима. Выберите тот, который подходит именно вам. Без сетки. Без мартингейла. Цена будет увеличиваться на 50 долларов после каждых 10 покупок. Окончательная запланированная цена: 1 999 долларов. Торговые сигналы в реальном времени: Режим Profit Priority: https://www.mql5.com/en/signals/2359124 Режим BE Priority:  https://www.mql5.com/en/signals/2372604 Адаптивный режим:   https://www.mql5.com/en/sign
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цена
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.32 (53)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
Эксперты
ГОТОВО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕКВИЗИТА! -->   СКАЧАТЬ ВСЕ ФАЙЛЫ ДЛЯ СЪЕМОК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ НОВИНКА (от 399$)   : Выберите 1 советника бесплатно! (ограничено 2 номерами торговых счетов, любые мои советники, кроме UBS) Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Live Signal 2 !! ЗОЛОТОЙ ФАНТОМ УЖЕ ЗДЕСЬ !! После оглушительного
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.33 (39)
Эксперты
Запустить промо! Осталось всего несколько экземпляров по 449$! Следующая цена: 599$ Окончательная цена: 999$ Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro присоединяется к клубу советников по
ToTheMoon MT5
Daniel Moraes Da Silva
5 (6)
Эксперты
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Full Throttle DMX
Stanislav Tomilov
5 (11)
Эксперты
Full Throttle DMX - Реальная стратегия,   реальные результаты   Full Throttle DMX — это мультивалютный торговый советник, предназначенный для работы с валютными парами EURUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURGBP и AUDNZD. Система построена на классическом торговом подходе, используя известные технические индикаторы и проверенную рыночную логику. Советник содержит 10 независимых стратегий, каждая из которых предназначена для выявления различных рыночных условий и возможностей. В отличие от многих современных
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
Эксперты
Syna 7 - ИИ, который остаётся со сделкой Большинство торговых систем перестают думать после входа. Syna так не делает. Syna 7 — это торговый ИИ-ассистент и автономная торговая система, созданная для того, чтобы участвовать в процессе от анализа до выхода. Она может отслеживать текущие условия, помнить контекст сделки, оценивать новости и волатильность, управлять позициями, координировать счета и продолжать пересматривать решения после открытия ордера. Торговля не заканчивается на входе. Интелле
Golden Conqueror
Taner Altinsoy
5 (1)
Эксперты
Welcome to Golden Conqueror , a highly advanced, fully automated active scalping algorithmic system designed exclusively for Gold (XAUUSD) . Built with institutional logic, this EA strictly avoids dangerous grid or martingale systems. Instead, it utilizes high-precision Pivot Breakouts to exploit market momentum and volume surges. To ensure absolute risk mitigation and capital protection, the algorithm strictly limits itself to a maximum of 1 open trade at a time . Furthermore, every single exe
Goldbot One MT5
Profalgo Limited
5 (15)
Эксперты
ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене осталось всего несколько экземпляров! Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: Купите Goldbot One и выберите 1 советник бесплатно!! (для 2 торговых счетов) ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь LIVE SIGNAL Представляем     Goldbot One   — высокотехнологичного торгового робота, разработанного для рынка золота. Goldbot One фокусируется на торговле на прорывах и использует как уровни поддержки, так и сопротивл
Wall Street Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.89 (18)
Эксперты
Wall Street Robot is a professional trading system developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to operate
ORB Revolution
Haidar Lionel Haj Ali
5 (24)
Эксперты
ORB Revolution — Советник MetaTrader 5 ORB Revolution — это профессиональный советник Opening Range Breakout (ORB) для MetaTrader 5, разработанный для дисциплинированной автоматической торговли с контролем рисков . Созданный с учетом институциональных стандартов, этот инструмент делает акцент на сохранении капитала , повторяемом исполнении и прозрачной логике принятия решений — идеально подходит для серьезных трейдеров и участников проп-трейдинг челленджей. ORB Revolution полностью поддерживает
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SwiftCap Grid EA MT5
Hassan Sarfraz
Эксперты
SwiftCap Grid EA — это профессионально разработанный советник, основанный на сетке возврата к среднему значению, ориентированный на стабильность и стабильную работу с течением времени. Стратегия активно используется на личных торговых счетах с 2023 года без какой-либо дальнейшей оптимизации, что демонстрирует ее устойчивость в различных рыночных условиях и режимах. В отличие от чрезмерно оптимизированных сеточных систем, советник SwiftCap Grid EA полагается на консервативное управление сделками,
SwiftCap Master EA
Hassan Sarfraz
5 (3)
Эксперты
SwiftCap Master EA   — это полностью автоматизированная торговая система, разработанная для работы на нескольких рынках с высокой волатильностью, включая форекс, металлы, индексы и криптовалюты. Советник определяет ключевые максимумы и минимумы рынка, размещает отложенные стоп-ордера в основных зонах прорыва и управляет открытыми позициями с помощью интеллектуальной логики трейлинг-стопа. Он следует дисциплинированному подходу к торговле по тренду с сильным акцентом на контроль рисков и стабильн
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