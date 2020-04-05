SwiftCap Trinity EA MT5

SwiftCap Trinity EA™ | Многостратегический советник MT5 для торговли золотом и услугами проп-фирм

SwiftCap Trinity EA™ — это профессиональный многостратегический советник для платформы MT5 , объединяющий четыре независимые торговые системы в единую, дисциплинированную систему.

Вместо того чтобы полагаться на одну стратегию или рыночные условия, Trinity создана для адаптации. Она обеспечивает сбалансированный, структурированный и последовательный подход к автоматизированной торговле в различных рыночных условиях.

Файлы настроек не требуются. Полностью совместимо с риелторскими фирмами. Примечание: Количество экземпляров ограничено. Цена скоро повысится.

Торговые условия



Платформа: MetaTrader 5 (MT5)

MetaTrader 5 (MT5) Поддерживаемый инструмент: золото (XAUUSD)

золото (XAUUSD) Временные рамки: Работает в любых временных рамках

Работает в любых временных рамках Время на сервере брокера: только GMT+2 или GMT+3.

только GMT+2 или GMT+3. Тип счета: Требуется хеджирование

Требуется хеджирование Минимальный депозит: 500 долларов США (может варьироваться в зависимости от суммы депозита).

500 долларов США (может варьироваться в зависимости от суммы депозита). Кредитное плечо : 1:100 или выше рекомендуется для небольших счетов.

: 1:100 или выше рекомендуется для небольших счетов. VPS: Настоятельно рекомендуется для стабильной работы 24/5.

Важный:

Данный советник разработан специально для брокеров, работающих по времени GMT+2 / GMT+3. Производительность может отличаться в других часовых поясах из-за особенностей стратегии, зависящих от времени.

В число совместимых брокеров входят IC Markets, FP Markets, Fusion Markets, FTMO, FundedNext, The 5%ers и аналогичные платформы.

Четыре независимые системы. Одна структурированная структура. Советник SwiftCap Trinity объединяет четыре полностью независимые торговые системы в один мощный механизм исполнения ордеров: Система 1: Внутридневная свинг-стратегия



Выявляет ключевые рыночные структуры на начальной фазе торгового дня.

Занимает позиции для получения внутридневного импульса.

Система 2: Упрощенная сессионная торговля



Четкая и адаптируемая стратегия, основанная на сессиях.

Разработан для обеспечения стабильной работы в различных рыночных условиях.

Система 3: Ежедневный отлов на полигоне



Торговые операции, основанные на максимумах и минимумах предыдущего дня.

Использует механизмы контроля выхода на основе скользящего окна для оптимизации управления торговыми операциями.

Система 4: Стратегия ценового действия

Улавливание рыночного импульса на основе ценового движения

Обеспечивает дополнительную диверсификацию в рамках одного и того же инструмента.

Независимая работа с полным контролем.

Каждая система работает независимо, оставаясь при этом частью единой структуры:

Включайте или отключайте каждую систему по отдельности.

Отдельные настройки рисков для каждой системы.

Гибкие модели оценки рисков: Процент риска Фиксированная сумма в долларах США Фиксированный размер участка

Уникальные магические числа и торговые комментарии для отслеживания.

Такая структура позволяет осуществлять внутреннюю диверсификацию без потери точности выполнения .

Расширенная защита учетных записей – готовность к использованию в проп-фирмах.

SwiftCap Trinity EA включает встроенные функции защиты учетных записей, разработанные в соответствии с правилами проп-фирм и требованиями профессионального управления рисками :

Максимально допустимый суточный риск (при достижении этого значения все системы отключаются)

Защита от превышения целевого уровня прибыли по акциям (закрытие всех сделок при достижении целевой прибыли).

Контроль максимального размера лота на сделку

Эти меры предосторожности помогают обеспечить соблюдение следующих требований:

Ежедневные лимиты убытков

Общие правила вывода средств

Требования к согласованности

Вы получаете диверсификацию, сохраняя при этом строгую дисциплину.

Инструкции по установке

Откройте график золота (XAUUSD). Прикрепить SwiftCap Trinity EA Включите систему 1, 2, 3 и/или 4. Настройте индивидуальные параметры риска. Настройте правила защиты для всей учетной записи. Включить автоматическую торговлю в MT5

Важно: не подключайте советника к нескольким графикам одновременно. Один экземпляр управляет всеми системами.

Подключи и работай

Вся логика стратегии, время входа, правила выхода, управление точкой безубыточности и параметры трейлинга предварительно настроены.

Вы сосредоточитесь на управлении рисками и выборе системы. Архитектурное подразделение займется реализацией проекта.

• Файлы настроек не требуются

• Все параметры доступны во входных данных

• Простая установка

Поддержка и сообщество

Для получения поддержки, обновлений или предложений вы можете связаться со мной напрямую или присоединиться к сообществу: https://www.mql5.com/en/users/swiftcapeas

Раскрытие информации о рисках

Торговля сопряжена со значительным риском из-за волатильности рынка. Этот советник MT5 не гарантирует прибыль, и прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Торгуйте только тем капиталом, который вы можете позволить себе потерять, и убедитесь, что эта система соответствует вашей допустимой степени риска.

Даже многостратегические системы могут испытывать просадки. Всегда тестируйте и изучайте советника, прежде чем использовать его на реальных счетах.