SwiftCap Trinity EA MT5
- Эксперты
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Hassan SarfrazSwiftCap EAs develops strategy-based MT5 Expert Advisors focused on consistency, realistic performance, and disciplined risk management. Our systems are built on real trading logic with verified backtesting and forward-testing results.
• Live signals and transparent performance tracking
- Версия: 1.1
- Активации: 10
SwiftCap Trinity EA™ | Многостратегический советник MT5 для торговли золотом и услугами проп-фирм
SwiftCap Trinity EA™ — это профессиональный многостратегический советник для платформы MT5 , объединяющий четыре независимые торговые системы в единую, дисциплинированную систему.
Вместо того чтобы полагаться на одну стратегию или рыночные условия, Trinity создана для адаптации. Она обеспечивает сбалансированный, структурированный и последовательный подход к автоматизированной торговле в различных рыночных условиях.
Файлы настроек не требуются.
Полностью совместимо с риелторскими фирмами.
Примечание: Количество экземпляров ограничено. Цена скоро повысится.
Торговые условия
- Платформа: MetaTrader 5 (MT5)
- Поддерживаемый инструмент: золото (XAUUSD)
- Временные рамки: Работает в любых временных рамках
- Время на сервере брокера: только GMT+2 или GMT+3.
- Тип счета: Требуется хеджирование
- Минимальный депозит: 500 долларов США (может варьироваться в зависимости от суммы депозита).
- Кредитное плечо : 1:100 или выше рекомендуется для небольших счетов.
- VPS: Настоятельно рекомендуется для стабильной работы 24/5.
Важный:
Данный советник разработан специально для брокеров, работающих по времени GMT+2 / GMT+3. Производительность может отличаться в других часовых поясах из-за особенностей стратегии, зависящих от времени.
В число совместимых брокеров входят IC Markets, FP Markets, Fusion Markets, FTMO, FundedNext, The 5%ers и аналогичные платформы.
Четыре независимые системы. Одна структурированная структура.
Советник SwiftCap Trinity объединяет четыре полностью независимые торговые системы в один мощный механизм исполнения ордеров:Система 1: Внутридневная свинг-стратегия
- Выявляет ключевые рыночные структуры на начальной фазе торгового дня.
- Занимает позиции для получения внутридневного импульса.
- Четкая и адаптируемая стратегия, основанная на сессиях.
- Разработан для обеспечения стабильной работы в различных рыночных условиях.
- Торговые операции, основанные на максимумах и минимумах предыдущего дня.
- Использует механизмы контроля выхода на основе скользящего окна для оптимизации управления торговыми операциями.
- Улавливание рыночного импульса на основе ценового движения
- Обеспечивает дополнительную диверсификацию в рамках одного и того же инструмента.
Независимая работа с полным контролем.Каждая система работает независимо, оставаясь при этом частью единой структуры:
- Включайте или отключайте каждую систему по отдельности.
- Отдельные настройки рисков для каждой системы.
- Гибкие модели оценки рисков:
- Процент риска
- Фиксированная сумма в долларах США
- Фиксированный размер участка
- Уникальные магические числа и торговые комментарии для отслеживания.
Такая структура позволяет осуществлять внутреннюю диверсификацию без потери точности выполнения .
Расширенная защита учетных записей – готовность к использованию в проп-фирмах.SwiftCap Trinity EA включает встроенные функции защиты учетных записей, разработанные в соответствии с правилами проп-фирм и требованиями профессионального управления рисками :
- Максимально допустимый суточный риск (при достижении этого значения все системы отключаются)
- Защита от превышения целевого уровня прибыли по акциям (закрытие всех сделок при достижении целевой прибыли).
- Контроль максимального размера лота на сделку
Эти меры предосторожности помогают обеспечить соблюдение следующих требований:
- Ежедневные лимиты убытков
- Общие правила вывода средств
- Требования к согласованности
Вы получаете диверсификацию, сохраняя при этом строгую дисциплину.
Инструкции по установке
- Откройте график золота (XAUUSD).
- Прикрепить SwiftCap Trinity EA
- Включите систему 1, 2, 3 и/или 4.
- Настройте индивидуальные параметры риска.
- Настройте правила защиты для всей учетной записи.
- Включить автоматическую торговлю в MT5
Важно: не подключайте советника к нескольким графикам одновременно. Один экземпляр управляет всеми системами.
Подключи и работай
Вся логика стратегии, время входа, правила выхода, управление точкой безубыточности и параметры трейлинга предварительно настроены.
Вы сосредоточитесь на управлении рисками и выборе системы. Архитектурное подразделение займется реализацией проекта.
• Файлы настроек не требуются
• Все параметры доступны во входных данных
• Простая установка
Поддержка и сообщество
Для получения поддержки, обновлений или предложений вы можете связаться со мной напрямую или присоединиться к сообществу: https://www.mql5.com/en/users/swiftcapeas
Раскрытие информации о рисках
Торговля сопряжена со значительным риском из-за волатильности рынка. Этот советник MT5 не гарантирует прибыль, и прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Торгуйте только тем капиталом, который вы можете позволить себе потерять, и убедитесь, что эта система соответствует вашей допустимой степени риска.
Даже многостратегические системы могут испытывать просадки. Всегда тестируйте и изучайте советника, прежде чем использовать его на реальных счетах.