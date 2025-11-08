Chart Auto Flow Focus Edition


Chart Auto Flow Focus Edition объединяет функции Chart Auto Flow и Focus Time Line, предоставляя мощный инструмент для графиков MT5.

  1. Воспроизведение и перемотка графиков с переменной скоростью
    Анализируйте движения цены на высокой скорости или моделируйте сделки в замедленном режиме.
    Оснащён всеми функциями продукта Chart Auto Flow.

  2. Мгновенный фокус на нужных временных точках (Позволяет последовательно перемещать фокус по нескольким точкам)
    Мгновенно перемещайтесь к любой временной точке и эффективно анализируйте графики, не теряя ключевые моменты.
    Включает режим Single Line продукта Focus Time Line

  3. Выравнивает несколько окон графиков по выбранному моменту времени и одновременно перемещает фокус.
    Отображая в области графиков только нужные окна, вы можете выборочно определить, какие графики будут затронуты перемещением фокуса.
    Оснащен режимом SingleSync в продукте Focus Time Line

Подходит для Forex, акций, золота, криптовалют и других инструментов.
Идеально для анализа прошлых движений, выявления паттернов, тестирования стратегий и практики торговли.

Для тех, кто хочет попробовать сначала
Этот продукт является интегрированной версией Chart Auto Flow и Focus Time Line.
Попробуйте бесплатные пробные версии на 7 дней по отдельности ниже.

Chart Auto Flow Focus Edition Mini
https://www.mql5.com/ru/market/product/159033
Chart Auto Flow Mini
https://www.mql5.com/ru/market/product/151226
Focus Time Line Mini
https://www.mql5.com/ru/market/product/154878

Особенности и преимущества

  • Воспроизведение и перемотка с переменной скоростью
    Свободное управление движением графика с диапазоном скорости от 50 мс до 10 минут.

  • Мгновенный фокус на ключевых временных точках
    Мгновенно переходите к любой точке. Позицию фокуса можно переключать между правым краем, центром и левым краем экрана.

  • Интуитивное управление
    Все функции — пауза, возобновление, регулировка скорости и смещения свечей — управляются кнопками.

  • Совместимость со всеми таймфреймами и инструментами
    Подходит для дневной, свинговой и долгосрочной торговли.

Operation Image
Кнопка/Ярлык Функция Описание
Pause / Restart Пауза / Возобновление Контроль воспроизведения графика
Reset Сброс скорости и смещения свечей Reset Speed:1s, Bar:1 (сброс)
Slow / Fast Регулировка скорости Настройка от 50 мс до 10 минут
Bar+ / Bar- Регулировка смещения свечей Настраивается от 1 до 480 свечей
Past / Future Переключение направления Переключение воспроизведения вперед/назад
Speed / Bars (Ярлык) Отображение текущей скорости и смещения Проверка текущих настроек
FocusTimeLine Установка точки фокуса Задание времени для фокуса
Position Переключение позиции отображения Выбор между правым краем, центром, левым краем
Focus Перемещение фокуса Мгновенный переход к точке фокуса
END Завершение программы -


Важное замечание
Количество создаваемых линий FocusTimeLine ограничено одной. (В полной версии «Focus Time Line» доступно до 100 линий.)

Настройка

  1. Войдите в MT5, найдите этот продукт на Маркете, нажмите «Купить» и «Скачать» для автоматической установки.

  2. Он появится в Навигаторе → Эксперты → Market.

  3. Перетащите на график или дважды щелкните для добавления.

Рекомендуемая среда

  • OS: Windows 11

  • MT5: Build 5320 / Build 5260

  • CPU: Intel 11th Gen Core i5-1135G7 (4 ядра / 8 потоков)

  • ОЗУ: 8GB

※Должно работать и на Mac и других системах, но тестирование не проводилось, поэтому используйте на свой страх и риск.

Заявление о рисках

Продукт не содержит торговых функций, поэтому финансовый риск отсутствует.


