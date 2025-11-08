Chart Auto Flow Focus Edition объединяет функции Chart Auto Flow и Focus Time Line, предоставляя мощный инструмент для графиков MT5.



Воспроизведение и перемотка графиков с переменной скоростью

Анализируйте движения цены на высокой скорости или моделируйте сделки в замедленном режиме.

Оснащён всеми функциями продукта Chart Auto Flow.

Мгновенный фокус на нужных временных точках (Позволяет последовательно перемещать фокус по нескольким точкам)

Мгновенно перемещайтесь к любой временной точке и эффективно анализируйте графики, не теряя ключевые моменты.

Включает режим Single Line продукта Focus Time Line Выравнивает несколько окон графиков по выбранному моменту времени и одновременно перемещает фокус.

Отображая в области графиков только нужные окна, вы можете выборочно определить, какие графики будут затронуты перемещением фокуса.

Оснащен режимом SingleSync в продукте Focus Time Line

Подходит для Forex, акций, золота, криптовалют и других инструментов.

Идеально для анализа прошлых движений, выявления паттернов, тестирования стратегий и практики торговли.

Для тех, кто хочет попробовать сначала

Этот продукт является интегрированной версией Chart Auto Flow и Focus Time Line.

Попробуйте бесплатные пробные версии на 7 дней по отдельности ниже.



Воспроизведение и перемотка с переменной скоростью

Свободное управление движением графика с диапазоном скорости от 50 мс до 10 минут.

Мгновенный фокус на ключевых временных точках

Мгновенно переходите к любой точке. Позицию фокуса можно переключать между правым краем, центром и левым краем экрана.

Интуитивное управление

Все функции — пауза, возобновление, регулировка скорости и смещения свечей — управляются кнопками.

Совместимость со всеми таймфреймами и инструментами

Подходит для дневной, свинговой и долгосрочной торговли.

Кнопка/Ярлык Функция Описание Pause / Restart Пауза / Возобновление Контроль воспроизведения графика Reset Сброс скорости и смещения свечей Reset Speed:1s, Bar:1 (сброс) Slow / Fast Регулировка скорости Настройка от 50 мс до 10 минут Bar+ / Bar- Регулировка смещения свечей Настраивается от 1 до 480 свечей Past / Future Переключение направления Переключение воспроизведения вперед/назад Speed / Bars (Ярлык) Отображение текущей скорости и смещения Проверка текущих настроек FocusTimeLine Установка точки фокуса Задание времени для фокуса Position Переключение позиции отображения Выбор между правым краем, центром, левым краем Focus Перемещение фокуса Мгновенный переход к точке фокуса END Завершение программы -

Особенности и преимуществаOperation Image





Важное замечание

Количество создаваемых линий FocusTimeLine ограничено одной. (В полной версии «Focus Time Line» доступно до 100 линий.)



Войдите в MT5, найдите этот продукт на Маркете, нажмите «Купить» и «Скачать» для автоматической установки. Он появится в Навигаторе → Эксперты → Market. Перетащите на график или дважды щелкните для добавления.

OS: Windows 11

MT5: Build 5320 / Build 5260

CPU: Intel 11th Gen Core i5-1135G7 (4 ядра / 8 потоков)

ОЗУ: 8GB

НастройкаРекомендуемая среда

※Должно работать и на Mac и других системах, но тестирование не проводилось, поэтому используйте на свой страх и риск.

Заявление о рисках

Продукт не содержит торговых функций, поэтому финансовый риск отсутствует.



