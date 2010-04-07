MTF MA Cross Alert M4

Вы тратите слишком много времени на поиск прошлых графиков и ценовых паттернов? Вы снова и снова прокручиваете график, чтобы найти конкретную торговую ситуацию. Когда вам кажется, что вы наконец её нашли, вы теряете понимание, где она находится на меньшем таймфрейме. Даже небольшое смещение или масштабирование графика может снова привести к её потере. С помощью этого инструмента: Вы можете автоматически и быстро просматривать прошлые графики с высокой эффективностью. После задания интересующей в