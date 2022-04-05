Chart Auto Flow Focus Edition MT4


Chart Auto Flow Focus Edition MT4 объединяет функции Chart Auto Flow и Focus Time Line, предоставляя мощный инструмент для графиков MT4.

  1. Воспроизведение и перемотка графиков с переменной скоростью
    Анализируйте движения цены на высокой скорости или моделируйте сделки в замедленном режиме.
    Оснащён всеми функциями продукта Chart Auto Flow.

  2. Мгновенный фокус на нужных временных точках (Позволяет последовательно перемещать фокус по нескольким точкам)
    Мгновенно перемещайтесь к любой временной точке и эффективно анализируйте графики, не теряя ключевые моменты.
    Включает режим Single Line продукта Focus Time Line

  3. Выравнивает несколько окон графиков по выбранному моменту времени и одновременно перемещает фокус.
    Отображая в области графиков только нужные окна, вы можете выборочно определить, какие графики будут затронуты перемещением фокуса.
    Оснащен режимом SingleSync в продукте Focus Time Line

Подходит для Forex, акций, золота, криптовалют и других инструментов.
Идеально для анализа прошлых движений, выявления паттернов, тестирования стратегий и практики торговли.

Внимание: Эта пробная версия может использоваться только с брокером, у которого она была установлена впервые. Платная версия не имеет таких ограничений.

Особенности и преимущества

  • Воспроизведение и перемотка с переменной скоростью
    Свободное управление движением графика с диапазоном скорости от 50 мс до 10 минут.

  • Мгновенный фокус на ключевых временных точках
    Мгновенно переходите к любой точке. Позицию фокуса можно переключать между правым краем, центром и левым краем экрана.

  • Интуитивное управление
    Все функции — пауза, возобновление, регулировка скорости и смещения свечей — управляются кнопками.

  • Совместимость со всеми таймфреймами и инструментами
    Подходит для дневной, свинговой и долгосрочной торговли.

Operation Image
Кнопка/Ярлык Функция Описание
Pause / Restart Пауза / Возобновление Контроль воспроизведения графика
Reset Сброс скорости и смещения свечей Reset Speed:1s, Bar:1 (сброс)
Slow / Fast Регулировка скорости Настройка от 50 мс до 10 минут
Bar+ / Bar- Регулировка смещения свечей Настраивается от 1 до 480 свечей
Past / Future Переключение направления Переключение воспроизведения вперед/назад
Speed / Bars (Ярлык) Отображение текущей скорости и смещения Проверка текущих настроек
FocusTimeLine Установка точки фокуса Задание времени для фокуса
Position Переключение позиции отображения Выбор между правым краем, центром, левым краем
Focus Перемещение фокуса Мгновенный переход к точке фокуса
END Завершение программы -


Важное замечание
Количество создаваемых линий FocusTimeLine ограничено одной. (В полной версии «Focus Time Line» доступно до 100 линий.)

Настройка

  1. Войдите в MT4, найдите этот продукт на Маркете, нажмите «Купить» и «Скачать» для автоматической установки.

  2. Он появится в Навигаторе → Эксперты → Market.

  3. Перетащите на график или дважды щелкните для добавления.

Рекомендуемая среда

  • OS: Windows 11

  • MT4: Build 1441

  • CPU: Intel 11th Gen Core i5-1135G7 (4 ядра / 8 потоков)

  • ОЗУ: 8GB

※Должно работать и на Mac и других системах, но тестирование не проводилось, поэтому используйте на свой страх и риск.

Заявление о рисках

Продукт не содержит торговых функций, поэтому финансовый риск отсутствует.


Just Copier MT4
Agung Imaduddin
5 (4)
Утилиты
Утилита "Just copier" предназначена для копирования торговли без каких-либо сложных настроек. Сделки можно копировать на одном компьютере. Одну программу можно настроить как провайдер сделок (мастер) или получатель сделок. Размер лота на получателе можно установить с коэффициентом. Доступен любой тип копирования. MT4 --> MT5 MT4 --> MT4 MT5 --> MT5 MT5 --> MT4 Если вам нужно копировать MT4 --> MT5 или MT5 --> MT4 , отдельно приобретите "Just copier" для MT4 и "Just copier" для MT5. Утилита Just
Synchronization of multiple charts
Zhi Hua Zhou
Утилиты
MultiChartSync4 - Multi-Chart Auto-Sync Tool  Program Overview MultiChartSync4 is a professional MetaTrader 4 multi-chart synchronization tool that enables automatic timeline alignment and synchronized navigation across multiple chart windows, significantly improving efficiency for multi-instrument and multi-timeframe analysis. Core Features 1. Intelligent Chart Synchronization Automatic Chart Alignment : All secondary charts automatically align with the master chart's candlestick timeline Re
Forex Price Alert HighLow on No of Candles 7 Pair
Jairzino Rivelino Williams
Утилиты
Forex Candle High/Low Alert Indicator Overview: Forex Candle High/Low Alert Indicator, designed to provide real-time insights and alerts for major currency pairs. This custom-built tool displays key High and Low values over a chosen number of candles and time frame, ensuring you stay informed about critical price movements and trends. (The candles observed are from the 1st candle back - The amount of the chosen number of candles) Key Features: Real-Time High/Low Tracking : The indicator dynamica
Trade Manager MT4 Mr Sam Gold
Leonardo Antonio Camacaro Armas
Утилиты
️ Discover the powerful Trade Manager for MetaTrader, a tool that will revolutionize your trading experience in the financial market. This innovative software provides you with efficiency and speed, allowing you to execute all your trades quickly and visually. ️ With just a click of a button, the Trade Manager creates three strategic lines: a blue line for order placement, a green line for take profit, and a red line for stop loss. These lines offer you a clear focus and enable you to manage
FastAutolot MT4
Francesco Vitale
5 (2)
Утилиты
Big Promo 40%! Introducing Autolot 2.0: The Revolutionary Trading Utility is Now Even MORE POWERFUL and EFFICIENT! We're proud to announce the launch of Autolot 2.0, the upgrade that takes your trading to a whole new level! We've listened to your feedback and improved the utility to make it even more versatile and user-friendly. Here are the key features we've added: Fixed Risk: Now you can set a fixed risk for your trades, regardless of the balance percentage. For example, in the settings, yo
FiboPlusWaves
Sergey Malysh
5 (1)
Утилиты
Серия продуктов под маркой  FiboPlusWave Готовая торговая система на основе  волн Эллиотта и уровней Фибоначчи . Просто и доступно. Отображение разметки волн Эллиотта (основной или альтернативный вариант) на графике. Построение горизонтальных уровней, линий поддержек и сопротивления, канала. Наложение уровней Фибоначчи на волны 1, 3, 5, A Система алертов (на экран, E-Mail, Push уведомления).    Особенности: не вникая в волновую теорию Эллиотта, можно сразу открыть один из возможных вариантов вхо
Mfg Breakout Boss V8
Tendekai Ngundu Maposa
Индикаторы
MFG breakout boss indicator is a Semi Autom ated  Asian session range breakout System which seeks to identify the High and low of the asian session when the Market is ranging with no major movement, With the help of sofisticated Algorithm within the system, a breakout in either direction coupled with momentum the system gives High Accurate entries, with predefined Stop loss and 3 Take profit levels.
Horizontal Ray Pro
Lukasz Kubisz
Утилиты
Description: Please tick "Show object descriptions" in chart properties to enable hrays views That utility converts a trendline into a horizontal ray known as tool for drawing supply and demand zones. Simply create a trendline on a chart and once selected, it will get converted. Ray remains horizontal while dragging.  Quick ray plot: press "R" key to create horizontal ray. It will be snapped to the nearest OHLC value Further versions will be improved. For feature request please post new comm
Moving Charts
Asep Saepudin
Индикаторы
The Symbol Changer Indicator for MT4 is an amazing tool to switch and display any desired currency pair chart and any time frame. Forex traders can display the desired charts with the click of a mouse directly from any open chart. The symbol changer indicator for Metatrader is an essential tool for trend traders working with a top-down approach. The symbol changer indicator shows all the available trading instruments in the market watch window. It also displays all the currency pairs as buttons
FREE
Projected Volatility Distribution
Tsvetan Tsvetanov
Индикаторы
Данный индикатор применяет центральную предельную теорему в сочетании с исторической волатильностью и коэффициентами Фибоначчи для создания уникального графического инструмента, называемого Projected Volatility Distribution. Этот инструмент позволяет выполнять высокоточный внутридневной технический анализ, где за доли секунды можно обнаружить состояния перекупленности и перепроданности, а также сильные тенденции. Кроме того, имеется многофункциональная панель, которая показывает сигналы в реальн
Info Trader
Kalinka Capital OU
Утилиты
Рады представить Вашему вниманию информационный индикатор “Info Trader”. Так как мы сами трейдеры и создаем программные продукты, которые в первую очередь мы используем сами в своей торговле. Во время внутри дневной мультивалютной торговли мы нуждались в информации находящейся «под рукой». Очевидно, что и Вы замечали, часто нужно принимать решение по фиксированию прибыли на счете учитывая отдельно профит нескольких инструментов, а для этого нужно сразу видеть всю картину по каждой сделке подробн
Supply and Demand Draw MTF for MT4
Jorge Delgado Segura
Утилиты
Just $30 for six months!!!. This will draw Supply & Demand zones just by clicking on a candle. It can also draw a 50% line on the zone. https://youtu.be/XeO_x7cpx8g As a drawing tool, it is not active all the time after adding it to the chart. Activate by pressing 's' twice on the keyboard within a second. If activated but then decided not to draw, deactivate by pressing 's' once.  Box color depends if candle is above or below current price. Features: Draw the box up to the last current candl
RoachMasterMind
Matimu Romeo Ngoveni
Утилиты
This Utility seeks to establish points of interest in a given trading week, by visually plotting the areas on a given chart. Some of the features include: Opening range of the week(Monday) Initial balance of the week(Monday + Tuesday) Daily abiter definitions(opening range for each day[Monday through Friday] - first 8 hours) Fibonacci retracement(representing the weeks area of interest, by calculating the retracement levels for the given week) Page lines(which define the weekly page, an area in
ForexcopyLocalMT4
Wei Ming Ding
Утилиты
Инструкция по использованию: https://www.mql5.com/zh/blogs/post/754946 Версия для МТ4: https://www.mql5.com/zh/market/product/88205 Версия для МТ5: https://www.mql5.com/zh/market/product/88204 -------------------------------------------------- 1. Копировать заказы с 12 мастер-аккаунтов на 100 подчиненных аккаунтов. Количество подчиненных учетных записей может быть настроено от 12 до 100. 2. Поддержка MT4 до MT4, MT4 до MT5, MT5 до MT4, MT5 до MT5. 3. Определите суффиксы разновидностей торговли
Arrow Micro Scalper
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Arrow Micro Scalper - индикатор предназначенный для скальпинга и краткосрочного трейдинга, интегрируется к любому графику и финансовому инструменту(Валюты, крипта, акции, металлы). В своей работе использует волновой анализ и фильтр трендового направления. Рекомендуется использовать на Тайм-фреймах от M1 до H4. Как работать с индикатором. Индикатор содержит 2 внешних параметра для изменения настроек, остальные уже настроены по умолчанию. Большие стрелки означают о смене направлений тренда,  син
PnL Calendar MT4
Keni Chetankumar Gajanan -
Утилиты
PnL Calendar ... analyse to profit PnL Calendar transforms your trading history into a clear calendar view, helping you spot profitable days, monitor risk in real time, and unify accounts with the new Multi‑Broker data export feature. Core Features Calendar Panel: Profit breakdowns by day, week, month, and year Account Panel: Balance, equity, margin alerts, multi‑timeframe summaries, overnight gap adjustments Risk Dashboard: Leverage, drawdown, profit factor, consistency ratio, holding time, ri
Watermark Manager
Thushara Dissanayake
Утилиты
Представляем   утилиту Watermark Manager   — мощный инструмент, предназначенный для простого добавления персонализированных водяных знаков на фоны диаграмм. Благодаря уникальным параметрам настройки вы можете создавать потрясающие водяные знаки, используя несколько текстовых полей и полей с информацией об учетной записи. Независимо от того, являетесь ли вы YouTuber, поставщиком сигналов, блоггером или кем-либо, кому нужны диаграммы водяных знаков, эта утилита идеально подходит для вас. Эта утили
Semiautomatic Breakout and Pullback
Mauricio Esteban Villegas Guzman
Утилиты
SEMIAUTOMATIC STRATEGY OPERATOR – El copiloto inteligente para tu trading ¿Quieres operar con más precisión, menos errores y mayor control? SEMIAUTOMATIC STRATEGY OPERATOR es un asistente profesional que combina automatización y control manual, ayudándote a ejecutar tus estrategias semiautomáticas con la máxima eficiencia utilizando Pullback & Breakout a líneas horizontales o tendenciales insertadas en el gráfico, además puede utilizar Pullback a una Media móvil   definida por el usuario. Solici
Strong Levels MT4
Mikhail Mitin
Утилиты
Индикатор рисует   сильные уровни   цены (уровни консолидации цены). Построение уровней происходит с помощью   2-х индикаторов МА и 1 MACD по   сложному алгоритму . Алгоритм используется в эксперте, который находится в личной эксплуатации.  Данные уровни имеют 4 варианта (цвета вариантов могут быть изменены пользователем): сильный вверх, слабый вверх, сильный вниз, слабый вниз. В свою очередь, уровень появляется всегда как правило слабый, и потом может стать сильным. Сильный уровень тоже может
News Dashboard MT4
Taras Slobodyanik
4.5 (8)
Утилиты
Этот дашбоард отображает текущие новости с сайтов ForexFactory.com (календарь FFC) и Investing.com. Вы можете одним кликом сортировать новости по важности и стране, и отображать их на чарте. При удержании клавиши 'Ctrl' вы можете выбрать несколько разных валют или 'важностей влияния' для сортировки. Также это утилита показывает не только прогноз, но и актуальные значения после их появления на сайте. На каждую новость вы можете устанавливать отдельное уведомление. Вы можете использовать новости
Multi Chart Synchronization MT4
Yu Zhang
5 (1)
Утилиты
This product can be used to synchronize multiple Charts, and each Chart can be set to a different sync mode. With this product you can better view and manipulate charts: different time frames for a single Symbol, the same time frame for multiple Symbols... and more. PS: The link below is the FreeDemo product, you can use it on EURUSD/XUAUSD/USDCNH symbol: https://www.mql5.com/en/market/product/38557 Feature: Chart settings  can be synchronized, including : background, indentation, size, etc. M
Swap Detector
Dustin Ricardo Pierenz
Утилиты
The Swap Detector is an essential MQL4 utility that displays the swap costs of any instrument when applied to a chart. It helps traders make informed decisions by visually indicating the swap value in customizable colors— green for positive (good) and red for negative (bad) by default. This tool ensures transparency in overnight holding costs, enabling better trade planning and risk management
FREE
RainbowTrend
Sergey Rozhnov
4 (2)
Утилиты
Наглядный индикатор тренда и силы валют в виде гистограммы и таблицы на основном графике, графика изменения трендов валют и блока анализа на дополнительном окне графика. Анализирует 28 валютных пар образованных из 8 основных валют (EUR, USD, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD). Возможности индикатора Определяет направление и силу тренда валют и символов и строит на основании этого разноцветные гистограммы, таблицы, информируя цифровым значением и графиками Показывает взаимное расположение и изменение
