One Click MA Cross Auto Close
- Утилиты
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Masamitsu TakahashiCreating only what is truly necessary.
My mission is to develop high-quality, high-performance tools that eliminate complexity, allowing you to focus entirely on the market.
- Версия: 1.1
- Обновлено: 30 июля 2026
- Активации: 5
Данный продукт — советник поддержки мониторинга MA и закрытия для трейдеров, торгующих по собственному усмотрению, который отслеживает пересечение MA или приближение цены к MA и выполняет автоматическое закрытие или уведомления. Он одновременно отслеживает несколько таймфреймов и позволяет свободно настраивать отслеживаемые MA, такие как 20MA, 75MA и 200MA.
Это не продукт, автоматизирующий торговые решения или открытие сделок. Он помогает выполнять уже принятые вами условия по MA — от мониторинга до уведомления и закрытия.
Что умеет
- Автоматическое закрытие по заданному пересечению MA
- Помимо самого пересечения MA, автоматическое закрытие или уведомление при приближении цены на заданное расстояние к MA
- Одновременный мониторинг нескольких таймфреймов с выполнением при выполнении условия на любом из них
- Свободная настройка отслеживаемых периодов MA, таких как 20MA, 75MA и 200MA
- Можно настроить только на уведомление, без автоматического закрытия
- Также можно использовать как инструмент мониторинга MA, уведомляющий о моменте для входа
- Отображение MA таймфреймов 1H, 4H, дневного, недельного и месячного на текущем графике
- Поддерживается режим AUTO — отображение только при приближении цены
- MA значения можно выбрать из режима LIVE (в реальном времени) или CONFIRMED (по последней подтверждённой свече)
Когда этот продукт полезен
Даже если пересечение MA — ваше условие закрытия, оно может произойти, пока вы не можете проверить график, а когда пересечение действительно происходит, вы можете засомневаться, думая, что цена ещё вернётся, и отложить закрытие. Данный продукт не принимает решения за вас — он отслеживает уже принятое вами условие по MA и выполняет уведомление или закрытие.Использование MA как условия закрытия
Используйте, если хотите выполнять правило закрытия на основе MA, например «закрыть, если цена уйдёт ниже 20MA» или «закрыть при пересечении MA на 4-часовом графике».
- Автоматическое закрытие по заданному пересечению MA
- Одновременный мониторинг нескольких таймфреймов
- Свободная настройка отслеживаемого периода MA
- Условия отслеживаются даже во время работы, сна или отсутствия
Не дожидаясь подтверждения пересечения, вы можете получить уведомление или закрыть позицию, как только расстояние до MA достигнет заданного значения.
- Автоматическое закрытие при приближении на заданное расстояние
- Можно использовать только для уведомления, для собственного дискреционного решения
- Также можно использовать для отслеживания потенциальных входов
Отображение отслеживаемых MA старших таймфреймов на текущем графике позволяет настраивать условия и анализировать график на одном экране.
- Отображение MA таймфреймов 1H, 4H, дневного, недельного и месячного горизонтальными линиями
- Режим AUTO — отображение только при приближении цены
- Отображение LIVE в реальном времени
- Отображение CONFIRMED по последней подтверждённой свече
- Поддерживается также мигающий режим, снижающий риск не заметить линию
Сравнение продуктов
|Продукт
|TP/SL
пакетно
|Ордер по
линии
|Закрытие
клавишей
|Точка
безубыточности (BE)
|Оценка
P/L
|Пересечение
MA
|Подтверждение
свечи
|Заданное
время
|Линии
MA
|Цена
|One Click Pro SL TP Batch Auto Close
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|$86
|One Click Plus SL TP Batch and MA Line
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|$55
|One Click Core SL TP Batch
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|$46
|One Click Auto Close Suite
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|$43
|One Click MA Cross Auto Close (этот продукт)
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|$30
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Дополнительные особенности
- Панель, встроенное руководство и уведомления поддерживают 9 языков (английский, японский, русский, китайский, корейский, португальский, испанский, индонезийский и тайский)
- Встроенное руководство пользователя (также доступен экспорт в текстовый файл)
- Изменение размера панели (от 1.0 до 2.0)
- Ненужные элементы панели можно свернуть для компактного отображения
- Настройки сохраняются и автоматически восстанавливаются после перезапуска
- Функция сброса к настройкам по умолчанию
- Цвет, тип и толщину линий, а также размер шрифта и положение подписей можно изменить (настройки сохраняются)
Данный продукт не гарантирует торговые решения или прибыль. Это вспомогательный инструмент, который помогает выполнять мониторинг, уведомление и закрытие на основе уже принятых вами условий по MA.
По вопросам и пожеланиям обращайтесь через систему сообщений MQL5.