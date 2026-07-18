One Click MA Cross Auto Close

Данный продукт — советник поддержки мониторинга MA и закрытия для трейдеров, торгующих по собственному усмотрению, который отслеживает пересечение MA или приближение цены к MA и выполняет автоматическое закрытие или уведомления. Он одновременно отслеживает несколько таймфреймов и позволяет свободно настраивать отслеживаемые MA, такие как 20MA, 75MA и 200MA.

Это не продукт, автоматизирующий торговые решения или открытие сделок. Он помогает выполнять уже принятые вами условия по MA — от мониторинга до уведомления и закрытия.

Что умеет

Автоматическое закрытие по заданному пересечению MA

Помимо самого пересечения MA, автоматическое закрытие или уведомление при приближении цены на заданное расстояние к MA

Одновременный мониторинг нескольких таймфреймов с выполнением при выполнении условия на любом из них

Свободная настройка отслеживаемых периодов MA, таких как 20MA, 75MA и 200MA

Можно настроить только на уведомление, без автоматического закрытия

Также можно использовать как инструмент мониторинга MA, уведомляющий о моменте для входа

Отображение MA таймфреймов 1H, 4H, дневного, недельного и месячного на текущем графике

Поддерживается режим AUTO — отображение только при приближении цены

MA значения можно выбрать из режима LIVE (в реальном времени) или CONFIRMED (по последней подтверждённой свече)

Когда этот продукт полезен

Даже если пересечение MA — ваше условие закрытия, оно может произойти, пока вы не можете проверить график, а когда пересечение действительно происходит, вы можете засомневаться, думая, что цена ещё вернётся, и отложить закрытие. Данный продукт не принимает решения за вас — он отслеживает уже принятое вами условие по MA и выполняет уведомление или закрытие.

Используйте, если хотите выполнять правило закрытия на основе MA, например «закрыть, если цена уйдёт ниже 20MA» или «закрыть при пересечении MA на 4-часовом графике».

Автоматическое закрытие по заданному пересечению MA

Одновременный мониторинг нескольких таймфреймов

Свободная настройка отслеживаемого периода MA

Условия отслеживаются даже во время работы, сна или отсутствия

Не дожидаясь подтверждения пересечения, вы можете получить уведомление или закрыть позицию, как только расстояние до MA достигнет заданного значения.

Автоматическое закрытие при приближении на заданное расстояние

Можно использовать только для уведомления, для собственного дискреционного решения

Также можно использовать для отслеживания потенциальных входов

Отображение отслеживаемых MA старших таймфреймов на текущем графике позволяет настраивать условия и анализировать график на одном экране.

Отображение MA таймфреймов 1H, 4H, дневного, недельного и месячного горизонтальными линиями

Режим AUTO — отображение только при приближении цены

Отображение LIVE в реальном времени

Отображение CONFIRMED по последней подтверждённой свече

Поддерживается также мигающий режим, снижающий риск не заметить линию

Сравнение продуктов

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Дополнительные особенности

Панель, встроенное руководство и уведомления поддерживают 9 языков (английский, японский, русский, китайский, корейский, португальский, испанский, индонезийский и тайский)

Встроенное руководство пользователя (также доступен экспорт в текстовый файл)

Изменение размера панели (от 1.0 до 2.0)

Ненужные элементы панели можно свернуть для компактного отображения

Настройки сохраняются и автоматически восстанавливаются после перезапуска

Функция сброса к настройкам по умолчанию

Цвет, тип и толщину линий, а также размер шрифта и положение подписей можно изменить (настройки сохраняются)

Данный продукт не гарантирует торговые решения или прибыль. Это вспомогательный инструмент, который помогает выполнять мониторинг, уведомление и закрытие на основе уже принятых вами условий по MA.

По вопросам и пожеланиям обращайтесь через систему сообщений MQL5.