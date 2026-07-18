One Click MA Cross Auto Close

Данный продукт — советник поддержки мониторинга MA и закрытия для трейдеров, торгующих по собственному усмотрению, который отслеживает пересечение MA или приближение цены к MA и выполняет автоматическое закрытие или уведомления. Он одновременно отслеживает несколько таймфреймов и позволяет свободно настраивать отслеживаемые MA, такие как 20MA, 75MA и 200MA.

Это не продукт, автоматизирующий торговые решения или открытие сделок. Он помогает выполнять уже принятые вами условия по MA — от мониторинга до уведомления и закрытия.

Что умеет

  • Автоматическое закрытие по заданному пересечению MA
  • Помимо самого пересечения MA, автоматическое закрытие или уведомление при приближении цены на заданное расстояние к MA
  • Одновременный мониторинг нескольких таймфреймов с выполнением при выполнении условия на любом из них
  • Свободная настройка отслеживаемых периодов MA, таких как 20MA, 75MA и 200MA
  • Можно настроить только на уведомление, без автоматического закрытия
  • Также можно использовать как инструмент мониторинга MA, уведомляющий о моменте для входа
  • Отображение MA таймфреймов 1H, 4H, дневного, недельного и месячного на текущем графике
  • Поддерживается режим AUTO — отображение только при приближении цены
  • MA значения можно выбрать из режима LIVE (в реальном времени) или CONFIRMED (по последней подтверждённой свече)

Когда этот продукт полезен

Даже если пересечение MA — ваше условие закрытия, оно может произойти, пока вы не можете проверить график, а когда пересечение действительно происходит, вы можете засомневаться, думая, что цена ещё вернётся, и отложить закрытие. Данный продукт не принимает решения за вас — он отслеживает уже принятое вами условие по MA и выполняет уведомление или закрытие.

Использование MA как условия закрытия

Используйте, если хотите выполнять правило закрытия на основе MA, например «закрыть, если цена уйдёт ниже 20MA» или «закрыть при пересечении MA на 4-часовом графике».

  • Автоматическое закрытие по заданному пересечению MA
  • Одновременный мониторинг нескольких таймфреймов
  • Свободная настройка отслеживаемого периода MA
  • Условия отслеживаются даже во время работы, сна или отсутствия
Раннее отслеживание приближения к MA

Не дожидаясь подтверждения пересечения, вы можете получить уведомление или закрыть позицию, как только расстояние до MA достигнет заданного значения.

  • Автоматическое закрытие при приближении на заданное расстояние
  • Можно использовать только для уведомления, для собственного дискреционного решения
  • Также можно использовать для отслеживания потенциальных входов
Анализ по MA старших таймфреймов

Отображение отслеживаемых MA старших таймфреймов на текущем графике позволяет настраивать условия и анализировать график на одном экране.

  • Отображение MA таймфреймов 1H, 4H, дневного, недельного и месячного горизонтальными линиями
  • Режим AUTO — отображение только при приближении цены
  • Отображение LIVE в реальном времени
  • Отображение CONFIRMED по последней подтверждённой свече
  • Поддерживается также мигающий режим, снижающий риск не заметить линию

Сравнение продуктов

Продукт TP/SL
пакетно		 Ордер по
линии		 Закрытие
клавишей		 Точка
безубыточности (BE)		 Оценка
P/L		 Пересечение
MA		 Подтверждение
свечи		 Заданное
время		 Линии
MA		 Цена
One Click Pro SL TP Batch Auto Close $86
One Click Plus SL TP Batch and MA Line $55
One Click Core SL TP Batch $46
One Click Auto Close Suite $43
One Click MA Cross Auto Close (этот продукт) $30

Нажмите на название продукта, чтобы перейти на его страницу.

Дополнительные особенности

  • Панель, встроенное руководство и уведомления поддерживают 9 языков (английский, японский, русский, китайский, корейский, португальский, испанский, индонезийский и тайский)
  • Встроенное руководство пользователя (также доступен экспорт в текстовый файл)
  • Изменение размера панели (от 1.0 до 2.0)
  • Ненужные элементы панели можно свернуть для компактного отображения
  • Настройки сохраняются и автоматически восстанавливаются после перезапуска
  • Функция сброса к настройкам по умолчанию
  • Цвет, тип и толщину линий, а также размер шрифта и положение подписей можно изменить (настройки сохраняются)

Данный продукт не гарантирует торговые решения или прибыль. Это вспомогательный инструмент, который помогает выполнять мониторинг, уведомление и закрытие на основе уже принятых вами условий по MA.

По вопросам и пожеланиям обращайтесь через систему сообщений MQL5.

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Equity Protect Pro: Ваш эксперт по комплексной защите счетов для спокойной торговли Если вы ищете такие функции, как защита счета, защита капитала, защита портфеля, защита мультистратегий, защита прибыли, сбор прибыли, безопасность торговли, программы контроля рисков, автоматический контроль рисков, автоматическая ликвидация, условная ликвидация, запланированная ликвидация, динамическая ликвидация, скользящий стоп-лосс, закрытие в один клик, ликвидация в один клик и восстановление в один клик,
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
Утилиты
Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
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Обзор продукта Этот инструмент позволяет пакетно устанавливать Take Profit (TP) и Stop Loss (SL) для всех позиций на графике. Он избавляет от необходимости вручную настраивать каждую позицию, обеспечивая быстрое управление рисками. Попробуйте «One Click Pro SL TP Batch Auto Close» для более практичного пакетного управления и автоматического закрытия. https://www.mql5.com/ru/market/product/186278 Инструкция по эксплуатации 1. Ввод значений: Введите желаемую цену в соответствующие поля в об
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Chart Auto Flow Player
Masamitsu Takahashi
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Воспроизводите прошлые графики и мгновенно перемещайтесь к конкретным временным точкам.   Перемещайте график к созданной линии фокуса, чтобы эффективно наблюдать и анализировать важные моменты времени. Если вам понравилось, пожалуйста, обратите внимание на «Chart Auto Flow Focus Edition»:  https://www.mql5.com/ru/market/product/154905 Быстрая прокрутка для поиска на графике, медленная прокрутка для симуляции и синхронизация нескольких графиков на одном и том же времени MTF значительно облегчаю
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Focus Time Line Player
Masamitsu Takahashi
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Мгновенно фокусируйтесь на выбранной временной точке, независимо от перемещения графика. Если вам понравилось, пожалуйста, обратите внимание на «Focus Time Line»:  https://www.mql5.com/ru/market/product/154363 В дополнение к этой функции он позволяет синхронизировать несколько графиков на одном и том же времени MTF, что значительно облегчает мультитаймфреймовый анализ. 【Функции】 ・Focus Mode: SingleLine (отображение по умолчанию) ・Crt FocusLine: Создать одну фокусную линию в любое выбранное в
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Утилиты
Когда рынок находится выше MA 4H или 1H, рассмотрение покупки, а когда ниже — рассмотрение продажи, снижает риск крупных убытков. Это повышает вероятность выигрыша.  Система уведомляет вас в тот самый момент, когда закрытие 5-минутной свечи пересекает 20MA 1-часового (H1) или 4-часового (H4) таймфрейма. Эта утилита предназначена для трейдеров, которые ценят подтверждение на старших таймфреймах. Она отслеживает рынок в фоновом режиме, позволяя вам сосредоточиться на любом графике, не пропуская
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Candle Confirm Alert MT4
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Случалось ли вам поддаваться сиюминутным движениям рынка, когда тренд продолжается уже долгое время? Контртрендовая торговля из чувства, что «скоро наступит разворот». Преждевременная фиксация прибыли из-за страха «потерять то, что уже заработано». Всех этих сожалений можно было бы избежать, если бы вы просто дождались закрытия свечи. Этот инструмент был создан, чтобы избавить вас от стресса ожидания перед монитором и поддержать дисциплинированную торговлю. Этот инструмент представляет собой
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Candle Confirm Alert
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Случалось ли вам поддаваться сиюминутным движениям рынка, когда тренд продолжается уже долгое время? Контртрендовая торговля из чувства, что «скоро наступит разворот». Преждевременная фиксация прибыли из-за страха «потерять то, что уже заработано». Всех этих сожалений можно было бы избежать, если бы вы просто дождались закрытия свечи. Этот инструмент был создан, чтобы избавить вас от стресса ожидания перед монитором и поддержать дисциплинированную торговлю. Этот инструмент представляет собой п
FREE
Chart Auto Flow Focus Edition MT4
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Акция: только для первых 10 покупателей. Спеццена: $ 50   (Обычно: $90). Осталось: 10 Для повышения узнаваемости я предлагаю скидку первым 10 покупателям. После этого цена вернется к $90. Вы тратите слишком много времени на поиск прошлых графиков и ценовых паттернов? Вы снова и снова прокручиваете график, чтобы найти конкретную торговую ситуацию. Когда вам кажется, что вы наконец её нашли, вы теряете понимание, где она находится на меньшем таймфрейме. Даже небольшое смещение или масштабировани
Focus Time Line MT4
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Акция: только для первых 10 покупателей. Спеццена: $30 (Обычно: $40). Осталось: 10 Для повышения узнаваемости я предлагаю скидку первым 10 покупателям.  Легко и мгновенно находите «нужное время». Ультимативная синхронизация для мультитаймфреймового анализа. Где именно на младшем таймфрейме находится та точка, которую вы отметили на старшем? Вам больше не нужно бесконечно прокручивать график в поисках этого места. Мгновенный и высокоточный фокус на нужной временной точке как на одном графике, т
Chart Auto Flow MT4
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Акция: только для первых 10 покупателей. Спеццена: $30 (Обычно: $40). Осталось: 10 Для повышения узнаваемости я предлагаю скидку первым 10 покупателям.  «Воспроизведение прошлых графиков с движением в реальном времени» Chart Auto Flow — это инструмент поддержки тестирования, который позволяет   воспроизводить и перематывать   прошлые графики на основе   японских свечей с изменяемой скоростью . Вместо того чтобы просто смотреть на застывшие графики, вы можете воспроизводить движение,   максимал
Chart Auto Flow
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Акция: только для первых 10 покупателей. Спеццена: $30 (Обычно: $40). Осталось: 10 Для повышения узнаваемости я предлагаю скидку первым 10 покупателям.  «Воспроизведение прошлых графиков с движением в реальном времени» Chart Auto Flow — это инструмент поддержки тестирования, который позволяет воспроизводить и перематывать прошлые графики на основе японских свечей с изменяемой скоростью . Вместо того чтобы просто смотреть на застывшие графики, вы можете воспроизводить движение, максимально приб
Focus Time Line
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Акция: только для первых 10 покупателей. Спеццена: $30 (Обычно: $40). Осталось: 10 Для повышения узнаваемости я предлагаю скидку первым 10 покупателям.  Легко и мгновенно находите «нужное время». Ультимативная синхронизация для мультитаймфреймового анализа. Где именно на младшем таймфрейме находится та точка, которую вы отметили на старшем? Вам больше не нужно бесконечно прокручивать график в поисках этого места. Мгновенный и высокоточный фокус на нужной временной точке как на одном графике, т
Chart Auto Flow Focus Edition
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Акция: только для первых 10 покупателей. Спеццена: $35   (Обычно: $90). Осталось: 10 Для повышения узнаваемости я предлагаю скидку первым 10 покупателям.  Вы тратите слишком много времени на поиск прошлых графиков и ценовых паттернов? Вы снова и снова прокручиваете график, чтобы найти конкретную торговую ситуацию. Когда вам кажется, что вы наконец её нашли, вы теряете понимание, где она находится на меньшем таймфрейме. Даже небольшое смещение или масштабирование графика может снова привести к
One Click Pro SL TP Batch Auto Close
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Данный продукт — советник для управления позициями и поддержки закрытия сделок, предназначенный для трейдеров, торгующих по собственному усмотрению. Из одного советника вы можете пакетно устанавливать TP/SL для нескольких позиций, проверять точку безубыточности (BE) и предполагаемую прибыль/убыток, автоматически закрывать сделки по заданным правилам, отображать MA старших таймфреймов и мгновенно закрывать все позиции клавишей Enter. Это не продукт, автоматизирующий торговые решения или открытие
One Click Plus SL TP Batch and MA Line
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Данный продукт — советник для управления позициями, предназначенный для трейдеров, торгующих по собственному усмотрению. Он позволяет управлять несколькими позициями и проверять MA старших таймфреймов из одного советника. Помимо пакетной установки TP/SL и проверки прибыли/убытка, он отображает MA таймфреймов 1H, 4H, дневного, недельного и месячного на текущем графике, поэтому проверять их можно без переключения графиков. Это не продукт, автоматизирующий торговые решения или открытие сделок. Он п
One Click Core SL TP Batch
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Данный продукт — советник для управления позициями, предназначенный для трейдеров, торгующих по собственному усмотрению, и сосредоточенный на функциях, необходимых для управления TP/SL по нескольким позициям. От пакетной установки TP/SL до проверки точки безубыточности (BE) и предполагаемой прибыли/убытка — все операции, необходимые для управления несколькими позициями, доступны в одном советнике. Это не продукт, автоматизирующий торговые решения или открытие сделок. Он помогает выполнять уже пр
One Click AUTO Close Suite
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Данный продукт — советник поддержки автоматического закрытия, который помогает трейдерам, торгующим по собственному усмотрению, выполнять уже принятые правила закрытия. Вы можете задавать условия закрытия по заданному времени, подтверждению свечи или пересечению/приближению MA, и использовать TIME, CANDLE и MA CROSS по отдельности или одновременно. Также можно отображать MA таймфреймов 1H, 4H, дневного, недельного и месячного на текущем графике. Это не продукт, автоматизирующий торговые решения
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