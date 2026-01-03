Focus Time Line MT4
- Утилиты
- Masamitsu Takahashi
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Легко и мгновенно находите «нужное время». Ультимативная синхронизация для мультитаймфреймового анализа.
Где именно на младшем таймфрейме находится та точка, которую вы отметили на старшем?
Вам больше не нужно бесконечно прокручивать график в поисках этого места.
Мгновенный и высокоточный фокус на нужной временной точке как на одном графике, так и при синхронизации нескольких окон одновременно.
Сведите «стресс от поиска» к нулю и доведите точность анализа до максимума.
Специализированный инструмент фокусировки, который кардинально изменит ваш графический анализ.
Обзор продукта
[3 режима фокусировки на выбор]
- Single Line: Перемещение фокуса на одну временную точку одним кликом.
- Multi Lines: Установка нескольких временных точек и последовательное перемещение фокуса между ними.
- SnglSync: Синхронизация нескольких графиков и одновременное перемещение фокуса на одну временную точку.
[Основные преимущества]
- Мгновенный возврат: Как бы далеко вы ни прокрутили график или ни изменили масштаб/таймфрейм, вы можете мгновенно вернуть фокус к нужной точке одним кликом.
- Эффективность тестирования: Плавное перемещение фокуса между несколькими точками значительно ускоряет процесс тестирования стратегий и сравнительного анализа.
- Многосторонний анализ: Синхронизация разных таймфреймов или коррелирующих пар для одновременной фокусировки обеспечивает мощную поддержку при анализе рынка и обучении.
Основные функции кнопок
|Имя кнопки
|Функция
|Описание
|FocusMode
|Переключение FocusMode
|Установка SingleLine / MultiLines / SnglSync
|Crt FocusLine
|Установка временной точки
|Создание FocusTimeLine (вертикальная линия) на любое время
|Position
|Позиция отображения
|Переключение между правым краем, центром и левым краем
|Focus
|Перемещение фокуса
|Перемещение графика на выбранную временную точку
Установка
Авторизуйтесь в MT4, найдите продукт в Маркете и нажмите «Download» — установка на терминал произойдёт автоматически.
В Навигаторе: Экспертные Советники (EA) → Market.
Перетащите на график или дважды кликните для добавления.
Рекомендованные параметры
OS: Windows 11
MT4: Build 1441
CPU: Intel 11th Gen Core i5‑1135G7 (4 ядра / 8 потоков)
ОЗУ: 8 GB
*Хотя программа должна работать и в других средах, таких как Mac, работа не проверялась. Пожалуйста, используйте на свое усмотрение.
Отказ от ответственности
Функции для торговли не встроены, поэтому финансовых рисков нет.