Focus Time Line MT4

Легко и мгновенно находите «нужное время». Ультимативная синхронизация для мультитаймфреймового анализа.



Где именно на младшем таймфрейме находится та точка, которую вы отметили на старшем?

Вам больше не нужно бесконечно прокручивать график в поисках этого места.

Мгновенный и высокоточный фокус на нужной временной точке как на одном графике, так и при синхронизации нескольких окон одновременно.

Сведите «стресс от поиска» к нулю и доведите точность анализа до максимума.

Специализированный инструмент фокусировки, который кардинально изменит ваш графический анализ.

Обзор продукта



[3 режима фокусировки на выбор]

Single Line: Перемещение фокуса на одну временную точку одним кликом. Multi Lines: Установка нескольких временных точек и последовательное перемещение фокуса между ними. SnglSync: Синхронизация нескольких графиков и одновременное перемещение фокуса на одну временную точку.

[Основные преимущества]

Мгновенный возврат: Как бы далеко вы ни прокрутили график или ни изменили масштаб/таймфрейм, вы можете мгновенно вернуть фокус к нужной точке одним кликом.

Эффективность тестирования: Плавное перемещение фокуса между несколькими точками значительно ускоряет процесс тестирования стратегий и сравнительного анализа.

Многосторонний анализ: Синхронизация разных таймфреймов или коррелирующих пар для одновременной фокусировки обеспечивает мощную поддержку при анализе рынка и обучении.

Основные функции кнопок



Имя кнопки Функция Описание FocusMode Переключение FocusMode Установка SingleLine / MultiLines / SnglSync Crt FocusLine Установка временной точки Создание FocusTimeLine (вертикальная линия) на любое время Position Позиция отображения Переключение между правым краем, центром и левым краем Focus Перемещение фокуса Перемещение графика на выбранную временную точку

Установка



Авторизуйтесь в MT4, найдите продукт в Маркете и нажмите «Download» — установка на терминал произойдёт автоматически.

В Навигаторе: Экспертные Советники (EA) → Market.

Перетащите на график или дважды кликните для добавления.

Рекомендованные параметры



OS: Windows 11

MT4: Build 1441

CPU: Intel 11th Gen Core i5‑1135G7 (4 ядра / 8 потоков)

ОЗУ: 8 GB

*Хотя программа должна работать и в других средах, таких как Mac, работа не проверялась. Пожалуйста, используйте на свое усмотрение.

Отказ от ответственности



Функции для торговли не встроены, поэтому финансовых рисков нет.