ALGORADAR - АНАЛИТИКА СДЕЛОК В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Самый мощный анализатор эффективности на графике для MetaTrader 5

БЕЗ ВНЕШНЕГО ПО. БЕЗ ПОИСКА В ФАЙЛАХ. СТАТИСТИКА ПРЯМО НА ВАШЕМ ГРАФИКЕ.

В отличие от других анализаторов портфеля, которые заставляют вас запускать отдельные приложения или искать отчёты в папках MT5, AlgoRadar отображает полную статистику вашей торговли прямо на графиках в реальном времени.

АНАЛИЗИРУЙТЕ И РАНЖИРУЙТЕ ВСЕ ВАШИ СОВЕТНИКИ НА ОДНОМ ГРАФИКЕ!

Используете несколько торговых советников? Какой из них на самом деле ЛУЧШИЙ? AlgoRadar даёт полную картину! Мгновенно видите, какие стратегии приносят прибыль, а какие тянут вас вниз — всё отображается В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ на вашем графике MT5.

ОДНА панель для ВСЕХ ваших счетов

ОДИН клик, чтобы увидеть лучших/худших

НОЛЬ настроек — просто нажмите "Сканировать"!

УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА РЕЙТИНГА И ОЦЕНКИ СОВЕТНИКОВ

Наконец-то ТОЧНО знайте, как ваши советники соотносятся друг с другом!

Визуальные рейтинги — Золотые, серебряные, бронзовые медали для лучших

Комплексная оценка — Собственная формула, учитывающая винрейт, профит-фактор, коэффициент Шарпа и просадку

Сортировка по клику — Мгновенная сортировка по прибыли, сделкам, Win%, PF, DD% или оценке

Сравнение бок о бок — Все стратегии в одной сортируемой таблице

Находите победителей — Определите своё преимущество, отсейте неэффективных

Больше никаких догадок, какой советник тянет ваш счёт. AlgoRadar показывает РЕАЛЬНЫЕ рейтинги на основе комплексных данных об эффективности!

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ

Автоопределение советников — Мгновенно находит все ваши стратегии

Умный рейтинг — Кликните на любой столбец для сортировки по прибыли, Win%, PF, DD%, оценке

Агрегация нескольких брокеров — Неограниченное количество счетов в одном окне

Режим проп-фирмы — Отслеживание целей, лимитов просадки, этапа челленджа

6 временных периодов — Сегодня, вчера, неделя, месяц, год, всё время + произвольный

Почасовая тепловая карта — Найдите самое прибыльное время для торговли

Эффективность по символам — Лучшие/худшие пары для каждого советника

Скриншоты одним кликом — Мгновенный захват и отправка

7 МОЩНЫХ ВКЛАДОК

Обзор — График баланса в реальном времени, ключевые показатели, карточки периодов

Карточки советников — Визуальные снимки с мини-графиками эквити и медалями

Таблица советников — Сортируемая таблица рейтингов с полосами прибыли/убытка

Календарь — Тепловая карта дневного P/L, находите лучшие торговые дни

Графики — Наложение всех стратегий, визуальное сравнение эффективности

Проп-фирма — Отслеживание челленджа с 4 методами расчёта просадки

Настройки — Сканирование советников, переименование стратегий, настройка отображения

МОЩЬ МУЛЬТИАККАУНТА

Запускаете советников на нескольких проп-счетах или у разных брокеров? AlgoRadar объединяет ВСЁ!

Агрегация неограниченного количества счетов и брокеров

Объединённые рейтинги по всему вашему портфелю

VPS, домашний ПК, ноутбук — всё синхронизируется автоматически

БЕСПЛАТНЫЙ AlgoRadar Exporter для синхронизации нескольких счетов!

РЕЖИМ ПРОП-ФИРМЫ

Устанавливайте цели по прибыли и лимиты просадки в процентах

Отслеживание Фазы 1 / Фазы 2 / Funded

4 метода расчёта дневной просадки (покрывает правила всех основных проп-фирм)

Визуальный график прогресса с линиями цели и лимита просадки

Отслеживание месячных целей

ОТСЛЕЖИВАЕМЫЕ МЕТРИКИ

Чистая прибыль/убыток, Винрейт %, Профит-фактор, Максимальная просадка ($,%), Коэффициент Шарпа, Математическое ожидание, Средний выигрыш, Средний проигрыш, Соотношение риск/прибыль, Лучшая сделка, Худшая сделка, Всего сделок, Серия выигрышей, Серия проигрышей, Комплексная оценка, Лучший символ, Худший символ, Прибыль по часам, Дневная просадка, Кривая баланса, Кривая эквити

НАСТРОЙКА ЗА 60 СЕКУНД

Перетащите AlgoRadar на любой график Нажмите "Сканировать и настроить" Готово! Все ваши советники обнаружены и ранжированы автоматически.

ЧТО ВКЛЮЧЕНО

AlgoRadar — Основная аналитическая панель

AlgoRadar Exporter — БЕСПЛАТНО (для синхронизации нескольких счетов) — свяжитесь с разработчиком для получения

Руководство пользователя (PDF)

Пожизненные обновления и поддержка

ХВАТИТ ГАДАТЬ. НАЧНИТЕ ЗНАТЬ.

Нельзя улучшить то, что не измеряешь. Знайте, какие советники побеждают. Отсейте проигрывающих. Максимизируйте своё преимущество.

ПОЛУЧИТЕ ALGORADAR СЕЙЧАС!