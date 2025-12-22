AlgoRadar
- Утилиты
- Stephen J Martret
- Версия: 1.0
Самый мощный анализатор эффективности на графике для MetaTrader 5
БЕЗ ВНЕШНЕГО ПО. БЕЗ ПОИСКА В ФАЙЛАХ. СТАТИСТИКА ПРЯМО НА ВАШЕМ ГРАФИКЕ.
В отличие от других анализаторов портфеля, которые заставляют вас запускать отдельные приложения или искать отчёты в папках MT5, AlgoRadar отображает полную статистику вашей торговли прямо на графиках в реальном времени.
АНАЛИЗИРУЙТЕ И РАНЖИРУЙТЕ ВСЕ ВАШИ СОВЕТНИКИ НА ОДНОМ ГРАФИКЕ!
Используете несколько торговых советников? Какой из них на самом деле ЛУЧШИЙ? AlgoRadar даёт полную картину! Мгновенно видите, какие стратегии приносят прибыль, а какие тянут вас вниз — всё отображается В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ на вашем графике MT5.
- ОДНА панель для ВСЕХ ваших счетов
- ОДИН клик, чтобы увидеть лучших/худших
- НОЛЬ настроек — просто нажмите "Сканировать"!
УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА РЕЙТИНГА И ОЦЕНКИ СОВЕТНИКОВ
Наконец-то ТОЧНО знайте, как ваши советники соотносятся друг с другом!
Визуальные рейтинги — Золотые, серебряные, бронзовые медали для лучших
Комплексная оценка — Собственная формула, учитывающая винрейт, профит-фактор, коэффициент Шарпа и просадку
Сортировка по клику — Мгновенная сортировка по прибыли, сделкам, Win%, PF, DD% или оценке
Сравнение бок о бок — Все стратегии в одной сортируемой таблице
Находите победителей — Определите своё преимущество, отсейте неэффективных
Больше никаких догадок, какой советник тянет ваш счёт. AlgoRadar показывает РЕАЛЬНЫЕ рейтинги на основе комплексных данных об эффективности!
КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ
Автоопределение советников — Мгновенно находит все ваши стратегии
Умный рейтинг — Кликните на любой столбец для сортировки по прибыли, Win%, PF, DD%, оценке
Агрегация нескольких брокеров — Неограниченное количество счетов в одном окне
Режим проп-фирмы — Отслеживание целей, лимитов просадки, этапа челленджа
6 временных периодов — Сегодня, вчера, неделя, месяц, год, всё время + произвольный
Почасовая тепловая карта — Найдите самое прибыльное время для торговли
Эффективность по символам — Лучшие/худшие пары для каждого советника
Скриншоты одним кликом — Мгновенный захват и отправка
7 МОЩНЫХ ВКЛАДОК
Обзор — График баланса в реальном времени, ключевые показатели, карточки периодов
Карточки советников — Визуальные снимки с мини-графиками эквити и медалями
Таблица советников — Сортируемая таблица рейтингов с полосами прибыли/убытка
Календарь — Тепловая карта дневного P/L, находите лучшие торговые дни
Графики — Наложение всех стратегий, визуальное сравнение эффективности
Проп-фирма — Отслеживание челленджа с 4 методами расчёта просадки
Настройки — Сканирование советников, переименование стратегий, настройка отображения
МОЩЬ МУЛЬТИАККАУНТА
Запускаете советников на нескольких проп-счетах или у разных брокеров? AlgoRadar объединяет ВСЁ!
- Агрегация неограниченного количества счетов и брокеров
- Объединённые рейтинги по всему вашему портфелю
- VPS, домашний ПК, ноутбук — всё синхронизируется автоматически
БЕСПЛАТНЫЙ AlgoRadar Exporter для синхронизации нескольких счетов!
РЕЖИМ ПРОП-ФИРМЫ
- Устанавливайте цели по прибыли и лимиты просадки в процентах
- Отслеживание Фазы 1 / Фазы 2 / Funded
- 4 метода расчёта дневной просадки (покрывает правила всех основных проп-фирм)
- Визуальный график прогресса с линиями цели и лимита просадки
- Отслеживание месячных целей
ОТСЛЕЖИВАЕМЫЕ МЕТРИКИ
Чистая прибыль/убыток, Винрейт %, Профит-фактор, Максимальная просадка ($,%), Коэффициент Шарпа, Математическое ожидание, Средний выигрыш, Средний проигрыш, Соотношение риск/прибыль, Лучшая сделка, Худшая сделка, Всего сделок, Серия выигрышей, Серия проигрышей, Комплексная оценка, Лучший символ, Худший символ, Прибыль по часам, Дневная просадка, Кривая баланса, Кривая эквити
НАСТРОЙКА ЗА 60 СЕКУНД
- Перетащите AlgoRadar на любой график
- Нажмите "Сканировать и настроить"
- Готово! Все ваши советники обнаружены и ранжированы автоматически.
ЧТО ВКЛЮЧЕНО
- AlgoRadar — Основная аналитическая панель
- AlgoRadar Exporter — БЕСПЛАТНО (для синхронизации нескольких счетов) — свяжитесь с разработчиком для получения
- Руководство пользователя (PDF)
- Пожизненные обновления и поддержка
ХВАТИТ ГАДАТЬ. НАЧНИТЕ ЗНАТЬ.
Нельзя улучшить то, что не измеряешь. Знайте, какие советники побеждают. Отсейте проигрывающих. Максимизируйте своё преимущество.
ПОЛУЧИТЕ ALGORADAR СЕЙЧАС!