Ultimate SMC Dashboard Plus Price Action
- Индикаторы
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- Версия: 6.2
- Активации: 10
Этот индикатор представляет собой **мультиинструментальную панель и торговый движок Smart Money Concepts (SMC)** для MetaTrader 5 (MQL5). Он автоматически находит сломы рыночной структуры, размечает институциональные зоны прямо на графике и одновременно сканирует целый список валютных пар.
Вот подробный разбор того, как устроен этот код и как читать его сигналы.
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## 1. Архитектура движка: Структура рынка
Индикатор автоматизирует три ключевых элемента концепции Smart Money:
* **Свинг-максимумы и минимумы (Свинг-точки):** Алгоритм ищет пики и впадины, проверяя, что центральный бар имеет High выше (или Low ниже), чем `SwingPeriod` (по умолчанию 5) баров слева и справа от него.
* **BOS (Break of Structure — Слом структуры):** Когда свеча закрывается телом за пределами последнего подтвержденного свинга, код проводит пунктирную линию и подписывает её: **«Bullish BOS»** (бычий слом) или **«Bearish BOS»** (медвежий слом).
* **Генерация зон (OB и FVG):** В момент фиксации BOS движок возвращается назад по графику и мгновенно строит два типа институциональных зон:
* **Ордер-блоки (OB):** Последняя противоположная свеча перед мощным импульсом, который привел к слому структуры.
* **Дисбаланс / Имбаланс (FVG):** Зона ценового разрыва, которая образуется между High 1-й свечи и Low 3-й свечи во время агрессивного движения.
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## 2. Мониторинг реакции на зоны в реальном времени
Индикатор не просто оставляет статичные прямоугольники на экране. Он непрерывно следит за тем, как цена ведет себя при возврате в эти зоны, и выводит текстовые подсказки:
> * **`WICK REJECTION` (Золотой цвет):** Цена коснулась зоны, но резко отскочила, оставив длинную тень (фитиль). Это говорит о сильной защите уровня крупным игроком.
> * **`BODY HOLD ZONE` (Голубой цвет):** Тело свечи закрылось внутри прямоугольника, но не пересекло критическую линию отмены. Значит, зона удерживается, и здесь происходит донабор позиций.
> * **`ZONE BREACHED (FAILED)` (Оранжево-красный цвет):** Свеча закрылась за противоположной границей зоны. Уровень себя исчерпал — индикатор стирает этот прямоугольник с экрана, чтобы не захламлять график.
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## 3. Информационная панель (HUD Matrix)
Если параметр `ShowDashboard` включен, в углу чарта отрисовывается таблица (координаты настраиваются через `DashboardX` и `DashboardY`). В фоновом режиме индикатор рассчитывает состояние рынка для всех пар из списка (например: *EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCAD*).
Таблица выглядит следующим образом:
| PAIR | BOS STATUS | ORDER BLOCK | FVG STATUS | SETUP STATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EURUSD** | `BULL BOS` | `BULL OB` | `BULL FVG` | **VALID BUY** |
| **GBPUSD** | `BEAR BOS` | `BEAR OB` | `BEAR FVG` | **VALID SELL** |
| **USDJPY** | `NONE` | `NONE` | `NONE` | `NO SETUP` |
### Логика колонки "Setup Status" (Статус сетапа)
Сигнал меняется с `NO SETUP` на яркий **`VALID BUY`** или **`VALID SELL`** только при одновременном выполнении условий жесткой фильтрации:
1. Произошел свежий слом структуры (**BOS**).
2. Сформировались **И ордер-блок (OB), и имбаланс (FVG)**.
3. Цена **еще ни разу не возвращалась** к этим уровням после слома (то есть ликвидность крупных ордеров остается нетронутой / немитигированной).
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## 4. Интерактивная навигация
Вся панель работает как мини-интерфейс операционной системы. Названия валютных пар в первой колонке — это полноценные **кликабельные кнопки**.
Если вы анализируете график `EURUSD` и видите на панели, что по `GBPUSD` загорелся статус **`VALID BUY`**, вам не нужно искать инструмент в обзоре рынка. Достаточно кликнуть на кнопку «GBPUSD» прямо на панели, и индикатор мгновенно переключит текущее окно на эту пару, позволяя быстро оценить ситуацию и открыть сделку.