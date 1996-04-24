Ultimate SMC Dashboard Plus Price Action

Этот индикатор представляет собой **мультиинструментальную панель и торговый движок Smart Money Concepts (SMC)** для MetaTrader 5 (MQL5). Он автоматически находит сломы рыночной структуры, размечает институциональные зоны прямо на графике и одновременно сканирует целый список валютных пар.





Вот подробный разбор того, как устроен этот код и как читать его сигналы.





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## 1. Архитектура движка: Структура рынка





Индикатор автоматизирует три ключевых элемента концепции Smart Money:





* **Свинг-максимумы и минимумы (Свинг-точки):** Алгоритм ищет пики и впадины, проверяя, что центральный бар имеет High выше (или Low ниже), чем `SwingPeriod` (по умолчанию 5) баров слева и справа от него.

* **BOS (Break of Structure — Слом структуры):** Когда свеча закрывается телом за пределами последнего подтвержденного свинга, код проводит пунктирную линию и подписывает её: **«Bullish BOS»** (бычий слом) или **«Bearish BOS»** (медвежий слом).

* **Генерация зон (OB и FVG):** В момент фиксации BOS движок возвращается назад по графику и мгновенно строит два типа институциональных зон:

* **Ордер-блоки (OB):** Последняя противоположная свеча перед мощным импульсом, который привел к слому структуры.

* **Дисбаланс / Имбаланс (FVG):** Зона ценового разрыва, которая образуется между High 1-й свечи и Low 3-й свечи во время агрессивного движения.













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## 2. Мониторинг реакции на зоны в реальном времени





Индикатор не просто оставляет статичные прямоугольники на экране. Он непрерывно следит за тем, как цена ведет себя при возврате в эти зоны, и выводит текстовые подсказки:





> * **`WICK REJECTION` (Золотой цвет):** Цена коснулась зоны, но резко отскочила, оставив длинную тень (фитиль). Это говорит о сильной защите уровня крупным игроком.

> * **`BODY HOLD ZONE` (Голубой цвет):** Тело свечи закрылось внутри прямоугольника, но не пересекло критическую линию отмены. Значит, зона удерживается, и здесь происходит донабор позиций.

> * **`ZONE BREACHED (FAILED)` (Оранжево-красный цвет):** Свеча закрылась за противоположной границей зоны. Уровень себя исчерпал — индикатор стирает этот прямоугольник с экрана, чтобы не захламлять график.

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## 3. Информационная панель (HUD Matrix)





Если параметр `ShowDashboard` включен, в углу чарта отрисовывается таблица (координаты настраиваются через `DashboardX` и `DashboardY`). В фоновом режиме индикатор рассчитывает состояние рынка для всех пар из списка (например: *EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCAD*).





Таблица выглядит следующим образом:





| PAIR | BOS STATUS | ORDER BLOCK | FVG STATUS | SETUP STATUS |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| **EURUSD** | `BULL BOS` | `BULL OB` | `BULL FVG` | **VALID BUY** |

| **GBPUSD** | `BEAR BOS` | `BEAR OB` | `BEAR FVG` | **VALID SELL** |

| **USDJPY** | `NONE` | `NONE` | `NONE` | `NO SETUP` |





### Логика колонки "Setup Status" (Статус сетапа)





Сигнал меняется с `NO SETUP` на яркий **`VALID BUY`** или **`VALID SELL`** только при одновременном выполнении условий жесткой фильтрации:





1. Произошел свежий слом структуры (**BOS**).

2. Сформировались **И ордер-блок (OB), и имбаланс (FVG)**.

3. Цена **еще ни разу не возвращалась** к этим уровням после слома (то есть ликвидность крупных ордеров остается нетронутой / немитигированной).





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## 4. Интерактивная навигация





Вся панель работает как мини-интерфейс операционной системы. Названия валютных пар в первой колонке — это полноценные **кликабельные кнопки**.





Если вы анализируете график `EURUSD` и видите на панели, что по `GBPUSD` загорелся статус **`VALID BUY`**, вам не нужно искать инструмент в обзоре рынка. Достаточно кликнуть на кнопку «GBPUSD» прямо на панели, и индикатор мгновенно переключит текущее окно на эту пару, позволяя быстро оценить ситуацию и открыть сделку.