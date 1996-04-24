Ultimate SMC Dashboard Plus Price Action
- 指标
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- 版本: 6.2
- 激活: 10
这个代码是一个为 MetaTrader 5 (MQL5) 编写的 Smart Money Concepts (SMC) 智能货币概念交易引擎与多品种看板 indicator。它能够全自动识别市场结构破位，在图表上精确绘制机构订单块与不平衡区，并同时在后台扫描一整篮子货币对的市场动态。
以下是该指标的核心功能逻辑与信号解读：
1. 核心架构：市场结构计算引擎
该指标将 Smart Money Concepts 中的三大核心要素进行了自动化建模：
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摇摆高低点 (Swing High / Low)： 算法通过 SwingPeriod 参数（默认 5 根 K 线）来寻找波峰和波波谷。只有当一根 K 线的最高点（或最低点）同时高于（或低于）左右两侧各 5 根 K 线时，才会被确认为有效的结构点。
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结构破位 (BOS - Break of Structure)： 当市场价格（以收盘价为准）完全突破上方或下方的有效摇摆点时，指标会在图表上绘制一条彩色虚线，并标注 "Bullish BOS"（牛市结构破位） 或 "Bearish BOS"（熊市结构破位）。
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机构足迹生成 (OB & FVG)： 一旦 BOS 破位信号触发，引擎会自动回溯历史，瞬间在图表上生成两类核心区域：
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订单块 (OB - Order Block)： 引发这一波暴涨或暴跌之前，最后的反向蓄势 K 线。
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公允价值缺口 (FVG - Fair Value Gap)： 价格急速扩张留下的多空失衡区（由第 1 根 K 线的最高/最低点与第 3 根 K 线的最低/最高点之间的跳空缺口决定）。
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2. 动态区域监控（K线行为实时追踪）
该指标不仅仅是死板地在图表上画框，它具有高智能的“动态监控”功能。当价格重新回调入这些 OB 或 FVG 区域时，它会实时分析 K 线的反应并在图表上打印文字提示：
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WICK REJECTION （金黄色）： 价格刺入了该区域，但被迅速抽回，留下了长长的影线（针头）。这表明机构资金在强力防守该价格水平。
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BODY HOLD ZONE （青蓝色）： K 线的实体收盘在了区域内部，但并未跌破/突破关键的失效边界。这意味着该区域依然有效，资金可能正在此处进行二次吸筹或派发。
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ZONE BREACHED (FAILED) （橙红色）： K 线实体收盘直接打穿了该区域的相反边界。这意味着此结构位宣告失效，指标会立即将该“死框”从图表上擦除，保持盘面干净整洁。
3. HUD 数据矩阵看板
如果开启了 ShowDashboard ，指标会在图表左上角（位置由 DashboardX 和 DashboardY 决定）生成一个半透明的 HUD 监控面板，在后台同时扫描预设的一篮子品种（如：EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCAD）。
它的数据矩阵结构非常清晰：
|PAIR (品种)
|BOS STATUS (结构状态)
|ORDER BLOCK (订单块)
|FVG STATUS (缺口状态)
|SETUP STATUS (交易信号)
|EURUSD
|BULL BOS
|BULL OB
|BULL FVG
|VALID BUY (确立买入)
|GBPUSD
|BEAR BOS
|BEAR OB
|BEAR FVG
|VALID SELL (确立卖出)
|USDJPY
|NONE
|NONE
|NONE
|NO SETUP
交易信号 (Setup Status) 的判定逻辑
面板中的信号要变成亮眼的 VALID BUY 或 VALID SELL ，必须严苛地同时满足以下三个条件：
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刚刚发生了新鲜的结构破位（BOS）。
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该破位留下了同时存在的有效订单块（OB）与不平衡区（FVG）。
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价格在破位后尚未回调触碰过这两个区域（意味着机构挂单的剩余流动性完全没有被缓解/消化，属于纯处女位）。
4. 全交互式一键切表
该面板拥有极佳的交互体验。面板第一列中的所有货币对标签（PAIR），在底层都被代码渲染成了可点击的交互式按钮。
当你正在主图分析 EURUSD 时，如果突然看到看板上 GBPUSD 触发了 VALID BUY 信号，你不需要去软件左侧的“市场报价”里翻找品种。直接用鼠标点击面板上的“GBPUSD”按钮，整个主图窗口会自动发生联动跳转，瞬间切换到 GBPUSD 图表，方便你迅速评估并切入交易。