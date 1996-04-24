Ultimate SMC Dashboard Plus Price Action

这个代码是一个为 MetaTrader 5 (MQL5) 编写的 Smart Money Concepts (SMC) 智能货币概念交易引擎与多品种看板 indicator。它能够全自动识别市场结构破位，在图表上精确绘制机构订单块与不平衡区，并同时在后台扫描一整篮子货币对的市场动态。

以下是该指标的核心功能逻辑与信号解读：

1. 核心架构：市场结构计算引擎

该指标将 Smart Money Concepts 中的三大核心要素进行了自动化建模：

摇摆高低点 (Swing High / Low)： 算法通过 SwingPeriod 参数（默认 5 根 K 线）来寻找波峰和波波谷。只有当一根 K 线的最高点（或最低点）同时高于（或低于）左右两侧各 5 根 K 线时，才会被确认为有效的结构点。

结构破位 (BOS - Break of Structure)： 当市场价格（以 收盘价 为准）完全突破上方或下方的有效摇摆点时，指标会在图表上绘制一条彩色虚线，并标注 "Bullish BOS"（牛市结构破位） 或 "Bearish BOS"（熊市结构破位） 。

机构足迹生成 (OB & FVG)： 一旦 BOS 破位信号触发，引擎会自动回溯历史，瞬间在图表上生成两类核心区域： 订单块 (OB - Order Block)： 引发这一波暴涨或暴跌之前，最后的反向蓄势 K 线。 公允价值缺口 (FVG - Fair Value Gap)： 价格急速扩张留下的多空失衡区（由第 1 根 K 线的最高/最低点与第 3 根 K 线的最低/最高点之间的跳空缺口决定）。



2. 动态区域监控（K线行为实时追踪）

该指标不仅仅是死板地在图表上画框，它具有高智能的“动态监控”功能。当价格重新回调入这些 OB 或 FVG 区域时，它会实时分析 K 线的反应并在图表上打印文字提示：

WICK REJECTION （金黄色）： 价格刺入了该区域，但被迅速抽回，留下了长长的影线（针头）。这表明机构资金在强力防守该价格水平。

BODY HOLD ZONE （青蓝色）： K 线的实体收盘在了区域内部，但并未跌破/突破关键的失效边界。这意味着该区域依然有效，资金可能正在此处进行二次吸筹或派发。

ZONE BREACHED (FAILED) （橙红色）： K 线实体收盘直接打穿了该区域的相反边界。这意味着此结构位宣告失效，指标会立即将该“死框”从图表上擦除，保持盘面干净整洁。

3. HUD 数据矩阵看板

如果开启了 ShowDashboard ，指标会在图表左上角（位置由 DashboardX 和 DashboardY 决定）生成一个半透明的 HUD 监控面板，在后台同时扫描预设的一篮子品种（如：EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCAD）。

它的数据矩阵结构非常清晰：

PAIR (品种) BOS STATUS (结构状态) ORDER BLOCK (订单块) FVG STATUS (缺口状态) SETUP STATUS (交易信号) EURUSD BULL BOS BULL OB BULL FVG VALID BUY (确立买入) GBPUSD BEAR BOS BEAR OB BEAR FVG VALID SELL (确立卖出) USDJPY NONE NONE NONE NO SETUP

交易信号 (Setup Status) 的判定逻辑

面板中的信号要变成亮眼的 VALID BUY 或 VALID SELL ，必须严苛地同时满足以下三个条件：

刚刚发生了新鲜的结构破位（BOS）。 该破位留下了同时存在的有效订单块（OB）与不平衡区（FVG）。 价格在破位后尚未回调触碰过这两个区域（意味着机构挂单的剩余流动性完全没有被缓解/消化，属于纯处女位）。

4. 全交互式一键切表

该面板拥有极佳的交互体验。面板第一列中的所有货币对标签（PAIR），在底层都被代码渲染成了可点击的交互式按钮。

当你正在主图分析 EURUSD 时，如果突然看到看板上 GBPUSD 触发了 VALID BUY 信号，你不需要去软件左侧的“市场报价”里翻找品种。直接用鼠标点击面板上的“GBPUSD”按钮，整个主图窗口会自动发生联动跳转，瞬间切换到 GBPUSD 图表，方便你迅速评估并切入交易。