Ultimate SMC Dashboard Plus Price Action

这个代码是一个为 MetaTrader 5 (MQL5) 编写的 Smart Money Concepts (SMC) 智能货币概念交易引擎与多品种看板 indicator。它能够全自动识别市场结构破位，在图表上精确绘制机构订单块与不平衡区，并同时在后台扫描一整篮子货币对的市场动态。

以下是该指标的核心功能逻辑与信号解读：

1. 核心架构：市场结构计算引擎

该指标将 Smart Money Concepts 中的三大核心要素进行了自动化建模：

  • 摇摆高低点 (Swing High / Low)： 算法通过 SwingPeriod 参数（默认 5 根 K 线）来寻找波峰和波波谷。只有当一根 K 线的最高点（或最低点）同时高于（或低于）左右两侧各 5 根 K 线时，才会被确认为有效的结构点。

  • 结构破位 (BOS - Break of Structure)： 当市场价格（以收盘价为准）完全突破上方或下方的有效摇摆点时，指标会在图表上绘制一条彩色虚线，并标注 "Bullish BOS"（牛市结构破位）"Bearish BOS"（熊市结构破位）

  • 机构足迹生成 (OB & FVG)： 一旦 BOS 破位信号触发，引擎会自动回溯历史，瞬间在图表上生成两类核心区域：

    • 订单块 (OB - Order Block)： 引发这一波暴涨或暴跌之前，最后的反向蓄势 K 线。

    • 公允价值缺口 (FVG - Fair Value Gap)： 价格急速扩张留下的多空失衡区（由第 1 根 K 线的最高/最低点与第 3 根 K 线的最低/最高点之间的跳空缺口决定）。

2. 动态区域监控（K线行为实时追踪）

该指标不仅仅是死板地在图表上画框，它具有高智能的“动态监控”功能。当价格重新回调入这些 OB 或 FVG 区域时，它会实时分析 K 线的反应并在图表上打印文字提示：

  • WICK REJECTION （金黄色）： 价格刺入了该区域，但被迅速抽回，留下了长长的影线（针头）。这表明机构资金在强力防守该价格水平。

  • BODY HOLD ZONE （青蓝色）： K 线的实体收盘在了区域内部，但并未跌破/突破关键的失效边界。这意味着该区域依然有效，资金可能正在此处进行二次吸筹或派发。

  • ZONE BREACHED (FAILED) （橙红色）： K 线实体收盘直接打穿了该区域的相反边界。这意味着此结构位宣告失效，指标会立即将该“死框”从图表上擦除，保持盘面干净整洁。

3. HUD 数据矩阵看板

如果开启了 ShowDashboard ，指标会在图表左上角（位置由 DashboardX 和 DashboardY 决定）生成一个半透明的 HUD 监控面板，在后台同时扫描预设的一篮子品种（如：EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCAD）。

它的数据矩阵结构非常清晰：

PAIR (品种) BOS STATUS (结构状态) ORDER BLOCK (订单块) FVG STATUS (缺口状态) SETUP STATUS (交易信号)
EURUSD BULL BOS BULL OB BULL FVG VALID BUY (确立买入)
GBPUSD BEAR BOS BEAR OB BEAR FVG VALID SELL (确立卖出)
USDJPY NONE NONE NONE NO SETUP

交易信号 (Setup Status) 的判定逻辑

面板中的信号要变成亮眼的 VALID BUY VALID SELL ，必须严苛地同时满足以下三个条件：

  1. 刚刚发生了新鲜的结构破位（BOS）。

  2. 该破位留下了同时存在的有效订单块（OB）与不平衡区（FVG）。

  3. 价格在破位后尚未回调触碰过这两个区域（意味着机构挂单的剩余流动性完全没有被缓解/消化，属于纯处女位）。

4. 全交互式一键切表

该面板拥有极佳的交互体验。面板第一列中的所有货币对标签（PAIR），在底层都被代码渲染成了可点击的交互式按钮

当你正在主图分析 EURUSD 时，如果突然看到看板上 GBPUSD 触发了 VALID BUY 信号，你不需要去软件左侧的“市场报价”里翻找品种。直接用鼠标点击面板上的“GBPUSD”按钮，整个主图窗口会自动发生联动跳转，瞬间切换到 GBPUSD 图表，方便你迅速评估并切入交易。


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4.27 (11)
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使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
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指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
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指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
指标
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (11)
指标
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Analyzes the chart using Bill Williams' "Profitunity" system. Signals are displayed in a table in the corner of the screen and on the price chart. 2. Finds all known AO and AC signals, as well as zone signals. Equipped with a trend filter based on the Alligator. 3. Finds "Divergence Bar
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
指标
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
指标
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
Smart Market Structure Toolkit
Garry James Goodchild
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指标
Smart Market Structure Pro by G-Labs — ICT and Smart Money Concepts toolkit with built-in multi-symbol scanner for MetaTrader 5. Break of structure, change of character, order blocks, fair value gaps, liquidity sweeps, premium and discount zones, ICT sessions, confluence scoring, AI trade ideas, and a traffic-light scanner across up to 30 pairs and four timeframes from one chart. Map SMC and ICT on the active chart while the built-in scanner monitors your full watchlist. Each cell shows BUY, S
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
指标
介绍     Quantum Breakout PRO   ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您交易突破区域的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子突破 PRO     旨在通过其创新和动态的突破区域策略将您的交易之旅推向新的高度。 量子突破指标将为您提供带有 5 个利润目标区域的突破区域的信号箭头，以及基于突破框的止损建议。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 重要的！购买后请私信我领取安装手册。 建议： 时间范围：M15 货币对：GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪商时间：GMT +3 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 规格： 不重漆！ 最多 5 个建议利润目标区域 建议止损水平 可定制的盒子。您可以设置自己的 Box Time Start 和 Box Time End。 接触 如果您有任何疑问或需要帮助，请通过私人消息与我联系。
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。   该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
指标
GEM Signal Pro GEM Signal Pro 是一款適用於 MetaTrader 5 的趨勢跟隨指標，專為希望在圖表上獲得更清晰訊號、更有結構的交易設定，以及更實用風險管理的交易者而設計。 它不僅僅顯示一個簡單的箭頭，GEM Signal Pro 還能以更清晰、更易讀的方式呈現完整的交易思路。當條件確認完成後，指標可在圖表上顯示進場價、止損價與止盈目標，幫助交易者更有效率地評估交易設定。 運作方式 該指標首先根據其內部邏輯識別有效的初始訊號。 當確認條件滿足後，GEM Signal Pro 會在圖表上顯示完整的交易設定。這讓交易者可以更清楚地看到交易結構，並減少手動分析與計算的工作量。 圖表上的交易價位 對於已確認的訊號，GEM Signal Pro 可顯示： 進場價 止損價 止盈 1 止盈 2 止盈 3 風險報酬比 這讓交易設定更容易理解，也有助於讓圖表分析更有條理。 內建風險管理 風險管理是此指標設計的重要部分。 止損位基於近期市場結構，結合附近的擺動高低點與可選的 ATR 緩衝距離。這能讓交易價位更貼近當前市場條件，而不只是依賴固定距離。 圖表資訊面板 GEM Si
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
指标
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.96 (24)
指标
RelicusRoad Pro: 量化市场操作系统 终身访问限时 70% 折扣 - 加入 2,000+ 交易员社区 为什么大多数交易者即使拥有“完美”指标也会失败？ 因为他们在真空中交易 单一概念 。没有背景的信号是赌博。要持续获胜，您需要 共振 (CONFLUENCE) 。 RelicusRoad Pro 不是一个简单的箭头指标。它是一个完整的 量化市场生态系统 。它描绘价格运行的“公允价值之路”，区分市场噪音和真实的结构性突破。 停止猜测。开始用机构级“路”逻辑进行交易。 核心引擎：“Road” (路) 算法 系统的核心是 Road Algo ，一个实时适应市场条件的动态波动率通道。它投射出 安全线 (平衡) 和价格可能反转的 扩展水平 。 Simple Road: 典型市场的标准结构映射。 Smooth Road: 针对震荡盘整的降噪计算。 Breakout Road: 专为识别波动率扩张和爆发性走势而调整。 1. 算法动量与确认 我们的“剥头皮箭头”不只是简单的交叉。它们利用 高阶多项式逻辑 过滤噪音，确保信号与主周期一致。我们检测动量、价格行为和 Road 结构汇聚的精确入场
Turtle Soup Liquidity Sweep
Khayotkhon Akhmedova
指标
Turtle Soup Liquidity Sweep is a smart liquidity analysis tool designed to identify Buy-Side Liquidity (BSL), Sell-Side Liquidity (SSL), liquidity sweeps, and potential reversal setups. The indicator detects important swing highs and lows, combines nearby liquidity levels, and waits for price rejection and confirmation after a liquidity grab. It also supports Order Block (OB), Fair Value Gap (FVG), and Inverse Fair Value Gap (IFVG) confluence to help filter potential setups. Entry signals, Stop
CRT Confluence Pro
Jessica Victoria Huera Rodriguez
指标
CRT Confluence Pro by TraderJess92 is a professional MetaTrader 5 indicator designed for traders who use the CRT methodology , institutional structure, liquidity sweeps, FVG, CISD and multi-timeframe analysis. The indicator helps identify high-confluence CRT setups through a clean visual sequence: HTF candles, TS / liquidity sweep, first CISD after the TS, FVG zones, Daily/Weekly Bias and DOL as the logical target of the setup . Main Features Displays HTF candles directly on the main chart. Aut
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
指标
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (10)
指标
Berma 波段 (BBs) 指标对于寻求识别和利用市场趋势的交易者来说是一种有价值的工具。通过分析价格与 BBs 之间的关系，交易者可以辨别市场是处于趋势阶段还是区间波动阶段。 访问[ Berma Home Blog ] 了解更多信息。 Berma 带由三条不同的线组成：上 Berma 带、中 Berma 带和下 Berma 带。这些线围绕价格绘制，直观地表示价格相对于整体趋势的变动。这些带之间的距离可以洞察波动性和潜在的趋势逆转。 当 Berma Bands 线相互分离时，通常表明市场正在进入横盘或区间波动时期。这表明缺乏明确的方向性。交易者可能会发现在这些时期内很难识别趋势，因此可能需要等待更清晰的趋势出现。 当 Berma Bands 线汇聚成一条线时，通常表示趋势环境强劲。这种汇聚表明存在明显的方向性偏差，因为价格波动性足以随趋势而变化。交易者可能会发现在这些时期更容易识别潜在的入场点和出场点，因为趋势的势头可以提供有利的交易机会。然而，重要的是要注意整体趋势中的潜在回调或修正。 Berma 带根据价格蜡烛图与上带和下带的相互作用提供明确的买入和卖出信号。当价格蜡烛图首
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
指标
Ultimate Boom and Crash 指标 Ultimate Boom and Crash 指标由 Coetsee Digital 开发，是一款先进工具，旨在识别市场中的潜在暴涨机会。该指标专为关注 Deriv 和 Weltrade 合成市场的交易者设计，仅在 3 分钟 (M3)、5 分钟 (M5)、15 分钟 (M15)、30 分钟 (M30) 和 1 小时 (H1) 时间周期上运行，并仅支持以下交易对：PainX 1200、PainX 999、PainX 800、PainX 600、PainX 400、GainX 1200、GainX 999、GainX 800、GainX 600、GainX 400、BreakX 600、BreakX 1200、BreakX 1800、SwitchX 600、SwitchX 1200、SwitchX 1800、Crash 1000 Index、Crash 900 Index、Crash 600 Index、Crash 500 Index、Crash 300 Index、Boom 1000 Index、Boom 900 Index、Bo
作者的更多信息
Dual Vision Pro EA
Godwin Edward Enyali
5 (1)
专家
DualVision Pro EA ( 赠送配套可视化指标)  核心特色 完全可视化同步： 随附的配套指标可在图表上精确实时显示 EA 所使用的追踪止损（Trailing Stop）层级与趋势反转信号。 多币种扫描引擎： 仅需挂载至单个图表，即可同时监控并交易多个货币对。 智能资金管理： 内置手数动态调整与实时可用保证金检查，确保在不同资金规模下均能稳定运行。 Smoothed Heikin-Ashi 过滤： 采用平滑的价格行为过滤算法，有效规避高波动时段的假突破。 严格的交易执行： 内置持仓追踪机制，杜绝重复开仓，并在趋势反转时自动平仓并翻转持仓，无需人工干预。 兼容各类经纪商与自营自律考评（Prop Firm）： 完美支持 Netting（净额）与 Hedging（套期保值）账户类型，轻松应对高滑点与点差扩大环境。  策略与交易逻辑 DualVision Pro 基于动态趋势跟踪架构运行： 趋势识别： 根据 ATR 波动率与 K 线动态，实时计算自适应追踪止损边界。 反转确认： 仅在 Bar（K线）收盘确认价格突破动态止损边界（多空趋势翻转）时触发交易。 持仓管理： 自动平掉反向持
Asian Manipulation Detector Plus Alert Indicator
Godwin Edward Enyali
指标
亚洲操纵检测器 + 伦敦入场方向系统 概述 亚洲操纵检测器是一款基于SMC（智能资金概念）的交易指标，旨在识别亚洲交易时段中的机构市场行为，并确认伦敦交易时段的方向偏向。 该系统结合了亚洲时段区间分析、H4结构确认以及突破验证，提供高概率的买入和卖出方向信号，并配备实时提醒和手机推送通知。 工作原理 1. 亚洲时段区间识别 指标会自动识别00:00的第一根H4亚洲时段K线，并绘制： 最高价 最低价 完整区间框 时段开始的垂直线 该区间代表初始流动性区域，也是机构常进行市场操纵的位置。 2. 操纵识别逻辑 系统使用基于ATR的波动率过滤器来衡量亚洲区间，只筛选有意义的价格波动。 随后对04:00的第二根H4 K线进行确认： 如果价格跌破亚洲最低点 → 表示卖方流动性被扫 如果价格突破亚洲最高点 → 表示买方扩展 3. 方向确认规则（Bias） 卖出方向确认（Sell Bias） 当满足以下条件时确认卖出方向： 亚洲区间超过ATR阈值 且第二根H4 K线收于亚洲最低点下方，或扫过该低点（取决于模式） 买入方向确认（Buy Bias） 当满足以下条件时确认买入方向： 第二根H4 K
Multi Engine UT Bot Trend Tracker Matrix
Godwin Edward Enyali
指标
Multi-Engine UT Bot Trend Tracker Matrix (MT5) Multi-Engine UT Bot Trend Tracker Matrix 是一款专为 MetaTrader 5 平台设计的高级多层技术分析指标。该指标专为精准趋势跟踪而打造，将两个完全独立的跟踪引擎与内置的高性能移动平均滤波器以及屏幕上的战术动量看板完美结合。 与普通的移动止损（Trailing Stop）变体不同，该系统采用了 条件依赖执行模型 。这意味着在确认高概率交易信号之前，需要多个市场条件在不同灵敏度下完全对齐。 核心结构特性 引擎 1（方向锚定 / Engine 1）： 作为主要的宏观趋势过滤器。它使用基于 ATR 的移动矩阵来确立基础市场格局（牛市/熊市）。 引擎 2（依赖执行引擎 / Engine 2）： 一个次级的、高度灵敏的微观引擎。 仅当 其方向与引擎 1 确立的状态完美一致时，它才会生成入场执行警报，从而在震荡市或剧烈的趋势转换期间彻底过滤掉市场噪音。 多模式趋势过滤 MA： 内置移动平均滤波器，支持五种结构类型： SMA、EMA、SMMA、LWMA 以及高响
Price Action Demand and Supply Reversal Dashboard
Godwin Edward Enyali
指标
Price Action Demand & Supply Reversal Dashboard 是一款强大的多品种扫描指标，用于在您的市场观察列表中识别高概率的价格反转机会，并通过实时仪表盘清晰展示。 该指标融合了核心的智能资金概念（SMC）与价格行为分析，帮助交易者无需手动分析大量图表即可快速找到最强的反转机会。 核心功能 多品种反转扫描器 指标会自动扫描 Market Watch 中的所有交易品种，并基于以下因素进行评分： 流动性扫盘（Liquidity Sweep） 市场结构变化（ChoCH） 订单块（Order Block） 公允价值缺口（FVG） 供需区域（Supply and Demand Zones） 每个条件都会为总评分提供权重，从而实现对交易机会的客观排序。 智能评分系统 每个品种都会被赋予 0 到 100 的反转强度评分： 70 及以上 表示有效反转信号 85 及以上 表示高置信度强信号 同时给出方向判断： 看涨反转 看跌反转 中性 前10交易品种筛选（核心功能） 仪表盘会自动： 按评分对所有品种排序 仅显示评分最高的前10个品种 帮助您专注于最佳交易机会 该功能显
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Institutional Buy Sell Zones with Alerts
Godwin Edward Enyali
指标
机构买卖区及警报 概述： “机构买卖区及警报”是一款专业的全能型指标，将每日趋势线、性格变化信号（CHoCH）以及过去7天的机构供需区结合在一起，为交易者提供清晰的市场结构、趋势方向和高概率反转点的可视化。 主要功能： 每日趋势线检测： 自动绘制从前一天高/低点到当天高/低点的趋势线。 识别趋势线突破，并发出潜在的CHoCH反转信号。 性格变化（CHoCH）警报： 仅在趋势线被突破且价格收盘穿过趋势线时显示市场反转信号。 显示买入/卖出箭头，并可选择触发警报。 每日支撑与阻力区： 绘制前一天高/低点、中线、前一天开盘价及当天收盘价的垂直线。 可调节区域宽度和厚度，确保可视化清晰。 7天机构区： 高亮过去7天的主要机构买入（需求）和卖出（供应）区域。 识别价格拒绝及三次触碰设置，用于高概率反转。 交易确认逻辑： 仅在发生CHoCH、趋势线被突破并且蜡烛收盘穿越趋势线时才考虑交易。 过滤掉虚假信号，专注于强趋势反转的交易设置。 警报与通知： 提供CHoCH、趋势线突破以及供需区拒绝的推送、邮件和声音警报。 随时提醒交易者高概率交易机会。 高度可定制： 可调整趋势线、每日支撑阻力区和7天区
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Institutional Liquidity Flow System Plus Alert
Godwin Edward Enyali
指标
机构流动性流动系统（Institutional Liquidity Flow System） 该指标是一种混合型机构流动性与突破回踩延续策略系统，旨在通过前一日高点与前一日低点水平、平滑移动平均过滤器以及结构化突破回踩逻辑，识别高概率的市场反应与趋势延续入场机会。 它将流动性扫盘行为、趋势确认以及延续入场整合为一个统一的交易模型。 核心组件 关键流动性水平 PDH 与 PDL 该指标会自动绘制： 前一日最高价（PDH） 前一日最低价（PDL） 这些水平作为机构流动性区域，价格往往会在这些位置： 扫描流动性（sweep liquidity） 发生反转 或突破后继续运行 日内结构可视化 系统显示垂直分隔线，用于标识： 前一日开始位置 当前日开始位置 当前交易日结构与走势进程 帮助交易者清晰对齐价格行为与日内周期。 移动平均趋势过滤器 MA 7 SMMA 系统使用7周期平滑移动平均线（SMMA）基于收盘价进行趋势过滤： 价格在均线上方 → 多头环境 价格在均线下方 → 空头环境 用于确保只考虑同方向的动量确认信号。 流动性反应确认（反转逻辑） PDL区域的多头反应 当价格扫过或触及 PDL
TrendSeeker Dashboard
Godwin Edward Enyali
指标
TrendSeeker Dashboard —— 高概率交易的智能市场过滤器 TrendSeeker Dashboard 是一款强大的多品种市场智能分析工具，旨在帮助交易者避开震荡行情，只专注于 H4 时间周期 上的高质量趋势交易品种。 该仪表盘会持续扫描所有可用交易品种，并将每个品种自动分类为： 上升趋势（Trending UP） 下降趋势（Trending DOWN） 震荡 / 不交易状态（Ranging / No-Trade） 通过结合 EMA 趋势方向、ADX 趋势强度 以及 ATR 波动率 ，TrendSeeker 能即时揭示真正存在动能的市场，并明确指出哪些行情应当回避。 如何使用 TrendSeeker 作为独立工具使用 TrendSeeker 可独立作为市场扫描器和趋势偏向仪表盘使用，帮助交易者： 一眼识别当前的趋势交易品种 避开低概率的震荡市场 在交易前建立明确的方向偏向（只做 BUY 或只做 SELL） 即使单独使用，TrendSeeker 也能为交易者带来显著的专业优势。 与 H4 + M30 Turning Point 交易系统配合使用（最佳效果） 为了获得更高
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Smc Mtf Reversal Indicator Plus Alert
Godwin Edward Enyali
指标
SMC Reversal Indicator Pro Plus Alert 利用强大的 蓝线 (%K) 交叉 ，即时捕捉市场反转！当蓝线上升超过 20 时，立即显示 买入箭头 ；当蓝线下降低于 80 时，显示 卖出箭头 。每个信号都伴随 即时提醒 ——在屏幕上、带声音，或者直接发送到手机。 以前所未有的方式可视化价格的转折点，通过 反转区（Reversal Zones） ——在 H4 和 D1 图表上精美标注的供需区域，显示价格最可能反转的地方。对于波动性较高的工具，如 黄金 (XAUUSD) 和 比特币 (BTCUSD) ，区域宽度会自动扩展至 2000 点 ，确保高影响力区域清晰显示。 将 智能随机指标信号 与高概率反转区结合，获得一个 快速、可靠且易于解读 的交易优势。有了这个指标，你再也不会错过反转！ 重要提示： 为获得最佳效果，请使用提供的截图中的 默认设置 。按照 超买超卖规则 开仓买入或卖出会更加安全，这可以有效避免在震荡市场和陷阱中入场。
Multi Timeframe Supply Demand Histogram
Godwin Edward Enyali
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指标
多时间框架供需直方图 描述： 多时间框架供需直方图是一款强大且简洁的指标，可显示多个时间框架（特别是 H4 和 D1）下的市场供需强度。它通过直方图突出显示买方或卖方的主导地位，使交易者能够快速识别关键的市场压力区域。 主要特点： H4 与 D1 直方图： 清晰展示高时间框架的市场力量。 直方图变化提醒： 可选通知，当供需发生变化时提醒交易者。 图表整洁： 仅关注最重要的信号，避免杂乱。 可自定义显示： 可启用或禁用各时间框架的直方图，可选择是否接收提醒。 推荐使用 15 分钟图表： 非常适合日内波段交易设置。 与 Ultimate Scalpers Zone 指标结合效果最佳： 多重确认交易信号。 优势： 快速识别高概率支撑和阻力区域。 一眼掌握多时间框架的市场动量。 为活跃交易者提供清晰、精确且可操作的见解。
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Industry Machine
Godwin Edward Enyali
指标
Industry Machine 是一个多功能交易工具，集成了动态仪表盘、供需区域、反转信号和多时间框架柱状图分析，为交易者提供市场的全面视图。它能够让交易者一眼就掌握市场动态。 系统核心是 仪表盘 ，它实时跟踪所有交易对，并显示它们在不同时间框架下的状态。仪表盘会标记每个交易对在 H4 和 M30 时间框架下是多头还是空头，显示价格力量百分比，并突出潜在的入场点。这让交易者能够快速识别最强和最弱的交易对，并判断值得关注的交易机会。 静态买卖标签 为交易者提供参考。例如，“DODGER BLUE upon RED” 标签表示在突破趋势线时可能出现的上涨反转，而“LIME upon DODGER BLUE” 指示价格在趋势线之上延续上涨。对应的卖出标签，如“LIME upon MAROON”，提示可能的下跌反转，而“MAROON upon RED” 表示价格在趋势线下延续下跌。当所有信号完全一致时，会出现“强买入”或“强卖出”标签，帮助交易者区分普通信号和高可靠机会。 供需区域 辅助分析，它会识别价格的关键高点和低点，并在这些重要区域绘制矩形。当价格触及这些区域时，系统会生成 反转箭头
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Artemis Sub Window Reversal System
Godwin Edward Enyali
指标
ARTEMIS 子窗口反转系统 是一款功能强大的无重绘外汇指标，旨在通过结合 Smart Money Concepts（智能资金概念）和随机动量分析来识别高概率的反转交易机会。 该指标专为追求精准入场的交易者设计，将流动性扫单检测、市场结构变化以及动量确认整合为一个简洁且专业的交易工具。 为什么这个指标脱颖而出 大多数指标都会给出随机信号，而 ARTEMIS 专注于真实的市场行为： 检测流动性扫单（猎杀止损） 确认市场结构变化（ChoCH） 使用 K/D 交叉进行入场时机判断 提供清晰的买入/卖出箭头 基于无重绘逻辑构建 这意味着更少的虚假信号，以及更高质量的交易机会。 完美买入信号系统（核心优势） 该指标在做多（Buy）方面尤为强大： 步骤 1：空头动能减弱 随机指标 K 和 D 显示动能开始变化。 步骤 2：流动性扫单 价格跌破前低，触发止损猎杀。 步骤 3：结构反转确认 市场向上转变，确认看涨意图。 步骤 4：精准买入箭头 在反转区域出现明确的 Buy 信号。 步骤 5：看涨柱状图确认 动能柱状图转为多头，确认趋势一致。 这一组合为交易者提供高置信度的买入信号。 完美卖出信号系统
Ultimate market move master trend
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终极市场趋势大师 精准掌握市场方向的力量 Ultimate Market Master Trend 是一款为追求 清晰、精准与信心 的交易者打造的多功能市场趋势分析指标。 它融合了 智能趋势识别系统、多时间周期随机指标 以及 动态可视信号，帮助您轻松捕捉高胜率的买卖机会。  核心功能 1. 智能趋势系统（主图显示） 采用 LWMA200（线性加权移动平均线） 来确定市场主方向。 通过颜色区分趋势状态： 绿色云层 = 多头趋势（买入） 红色云层 = 空头趋势（卖出） 当价格与趋势线交互时显示 实时买卖箭头，帮助您及时识别趋势反转点。 2. 多时间周期随机指标面板（副窗口显示） 同时显示多个时间周期（如 M5、M15、M30）的随机指标信号。 每个时间周期以颜色代表动能方向：  绿色 → 上升动能  红色 → 下降动能  黄色 → 中性震荡 让您轻松确认主要趋势与当前周期的一致性，避免逆势操作。 3. 智能信号与提醒系统 仅在 趋势真正变化或确认交叉 时发送提醒。 启用 每日一次信号模式，避免重复提示。 适用于 手动交易者、信号服务提供者 与 EA 策略开发者。 4. 完全可调节参数
Super Reversal Indicator with Alert
Godwin Edward Enyali
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Super Reversal Indicator with Alert 概述 Super Reversal Indicator with Alert 是一款多时间周期交易工具，旨在通过结合随机指标动量、供需区域以及价格反转信号，帮助交易者识别高概率的市场反转机会。 该指标通过清晰的视觉信号和实时提醒，帮助交易者发现潜在的市场转折点。 核心功能 多时间周期随机指标分析 使用来自更高时间周期的随机振荡器（用户可自定义） 识别动量变化和交叉信号 包含超买和超卖水平，帮助实现更精准的入场 反转拒绝信号 检测关键价位上的强烈拒绝形态 识别以下位置的反转 日内高点卖出反转 日内低点买入反转 在图表上直接绘制箭头，直观清晰 供需区域 自动绘制来自 H4 和 D1 时间周期的重要区域 标记 供应区（潜在卖出区域） 需求区（潜在买入区域） 区域会动态更新并延伸至图表 智能提醒系统 弹出提醒 声音提醒 手机推送通知 邮件提醒（可选） 提醒触发条件包括 随机指标信号 拒绝信号 价格进入区域 可视化信号 在图表上显示买入和卖出箭头 清晰标注反转条件 界面简洁，易于阅读 交易逻辑 该指标结合三大核心要素来识别反
Trend Reversal Zone and Alert
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Trend Reversal Zone and Alert 专业级多周期供需区 + 精准趋势反转信号 Trend Reversal Zone and Alert 是一款 不重绘（Non-Repainting） 的专业市场结构指标，专为希望在 机构级关键价位 捕捉 高概率趋势反转 的交易者而设计。 该指标智能融合了 高周期（H4 与 D1）的供给/需求区 与 当日高低点的强势影线拒绝信号 ，帮助交易者在 M15、M30、H1 等低周期上实现 精准进场 。  为什么它如此强大   多周期机构级供需区 自动识别 H4 与 D1 的供给 / 需求区 清晰投射到低周期图表 帮助交易始终 顺应高周期资金方向 区域 稳定不重绘 ，仅在新交易日更新  精准趋势反转识别 实时监控 当日最高价与最低价 识别 强势影线拒绝（Wick Rejection） 仅在条件完全满足时绘制 Buy / Sell 箭头 目标是 抓住反转初期 ，而非追涨杀跌  智能预警系统 当出现以下情况时立即提醒： 价格进入供给或需求区 当日高/低点形成有效拒绝K线 支持多种提醒方式： 弹窗提示 声音提醒 手机推送通知 邮件提醒 每个品
Extreme Pro Engine
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EXTREME PRO ULTRA CLEAN 将复杂的市场分析转化为清晰直观的决策框架，旨在识别高概率的交易环境。 该系统不依赖滞后指标或主观判断，而是通过以下真实市场条件进行评估： 平均日波幅（ADR） 基于每日开盘价的方向偏向 价格位移强度 概率评分模型 机构级决策矩阵 最终呈现为一个简洁的仪表盘，清晰显示何时交易、何时等待，以及何时避免不利的市场条件。 机构级概率引擎 该指标基于真实市场行为计算一个 0 至 100 的统一概率评分。 两个仪表盘使用相同的计算引擎： 图表引擎 市场扫描器 这确保所有交易品种的 ADR 和评分读数完全一致。 引擎仪表盘（图表视图） 显示内容： 方向偏向（上涨或下跌） 距离每日开盘价的距离 ADR 使用百分比 机构评分 质量评级 交易决策 界面布局旨在实现即时清晰阅读，同时避免图表杂乱。 市场扫描器仪表盘 扫描 Market Watch 中的所有交易品种，并通过结构化表格对机会进行排名： PAIR | DIR | ADR | SCORE | QUALITY | ACTION 功能： 最佳交易机会自动排序至顶部 实时概率对比 高质量交易设置高亮显示 单
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Follow the Labels Indicator
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Follow The Labels 指标 — 这是一个多功能 MT4 指标，旨在为交易者提供跨多个维度的市场状况综合可视化概览。它将趋势分析、前一日的价格水平、随机指标动量以及拒绝信号整合到一个易于阅读的界面中。 主要功能： 多时间框架 MA200 趋势滤波器 (H1→M15) 显示 MA200（LWMA）在三个时间框架上的对齐情况：H1、M30、M15。 显示整体趋势标签：看涨、看跌或混合。 当趋势对齐发生变化时，可选择弹窗、推送或邮件提醒。 前一日趋势 + 随机指标摘要 + 拒绝箭头 整体趋势：看跌。 标签 1：前一日价格上涨。 标签 2：前一日随机指标下跌。 分析前一日的价格走势和随机指标生成摘要。 标签显示前一日是看涨、看跌还是中性。 拒绝箭头（买入/卖出）每天仅绘制一次，基于蜡烛影线行为。 标签在图表上保持可见，方便快速参考。 Ultimate Levels：前一日高/低 + 中线 + 垂直线 绘制前一日的最高价、最低价和中线。 添加标记前一日开始和当日结束的垂直线。 价格突破或测试这些水平时提供警报（弹窗、推送、邮件）。 Ultimate Stochastics（独立子窗
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Ultimate Pro Panel with Trade Zone
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ULTIMATE PRO PANEL WITH TRADE THE RANGE SYSTEM (MT4) 指标描述 ULTIMATE PRO PANEL WITH TRADE THE RANGE SYSTEM 是一款高级决策支持指标，用于 MetaTrader 4，将复杂的市场分析转化为简单直观的交易系统。 该指标通过量化市场行为模型评估实时市场状况，帮助识别高概率交易机会和价格区间。 系统结合概率分析与区间逻辑，使交易者了解市场何时处于扩展、趋势或价格控制范围内。 核心分析参数 指标使用三大机构级参数： 1. 市场评分（动量强度） 衡量方向性压力，包括： 相对动量失衡 货币强弱偏差 价格行为 高分表明市场存在强烈方向性意图。 2. ADR 剩余（每日扩展潜力） 显示每日平均波动范围（ADR）内价格仍可移动的空间。 低 ADR 表明市场接近疲软，价格可能进入整理区间。 3. AI 概率（%） 结合动量强度和剩余波动潜力的概率模型： AI Probability = (Score + ADR Remaining) / 2 以百分比显示价格延续或扩展区间的可能性。 Trade the Ra
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Ultimate Daily Zones Arrow
Godwin Edward Enyali
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Ultimate Daily Zone Arrow — 指标说明（中文） Ultimate Daily Zone Arrow 是一款智能交易指标，通过自动识别市场的“上方日区间（Upper Daily Zone）”和“下方日区间（Lower Daily Zone）”，并在关键区域给出 精确的买卖箭头信号 。 它适用于所有金融品种，包括外汇、黄金、指数、加密货币等。  指标主要功能  自动绘制每日上、下价格区间 指标会识别当天的重要高点和低点区域。 区域以清晰的图形显示，便于交易者观察市场结构。  上方区域出现红色下跌箭头（Sell Signal） 当价格触及或进入上方的日区间，并出现反转迹象时：  指标会在图表上自动显示 红色向下箭头 ，提示可能的卖出机会。  下方区域出现绿色上升箭头（Buy Signal） 当价格触及或进入下方的日区间，并出现反转迹象时：  指标会显示 绿色向上箭头 ，提示潜在买入机会。  清晰直观、对新手友好 无需复杂设置，开图即用。 非常适合： 日内交易 区间反转策略 顺势与逆势结合交易 想要图表上“看到箭头就能理解”的交易者  不重绘、不延迟 所有信号在满足
Ultimate Super Rejection Zones
Godwin Edward Enyali
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Ultimate Super Rejection Zones is a powerful MT4 indicator designed to detect accurate intraday reversal points using a combination of: Previous Day High & Low Midline equilibrium zone Rejection candle patterns Double-layer confirmation using two Stochastic filters Smart alert and arrow system Daily auto-reset filtering Optional trend filter using Moving Averages The indicator helps traders find high-probability reversal entries at premium and discount zones. It automatically marks:  Sell Reject
Buy and Sell Levels with Alerts
Godwin Edward Enyali
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Buy & Sell Levels with Alerts 是一款强大的综合交易指标，将随机指标（Stochastics）、前一天关键价格水平、多周期趋势仪表（MTF Trend Meter）以及蜡烛反转检测整合在一起。它帮助交易者快速识别重要支撑/阻力区域、市场趋势方向以及高概率反转信号，并通过可视化箭头和自动提醒提供辅助。 主要功能： 随机指标（Stochastic Oscillator）： 在独立窗口中显示快速线 (%K) 和慢速线 (%D) 帮助识别超买与超卖行情区域 前一天价格水平（Previous Day Levels）： 在图表上绘制前一天的最高价、最低价和中间线 当价格突破、回测或接近关键水平时给出提醒 反转信号箭头（Rejection Arrows）： 利用影线长度、实体大小和 Pin Bar（针形线）形态检测买卖反转 绘制买/卖箭头并发送提醒，提示潜在反转机会 多周期趋势仪表（MTF Trend Meter）： 使用 LWMA 显示 M5、M15、M30 周期的趋势方向 快速判断市场是偏多还是偏空 自定义提醒与通知： 当价格触达关键水平或反转区域时自动通知 可开启或
Ultimate HTF Bias Plus Smart Turning Point System
Godwin Edward Enyali
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利用 H4 & M30 Turning Point PRO 最大化您的趋势交易！ 告别猜测和混乱的图表。这个高级指标结合了高时间框架的趋势检测与精确的短期转折点信号，为您提供清晰的买入和卖出机会。 交易者为何喜爱它： H4 EMA200 趋势偏向： 一目了然地掌握主导趋势，仅按趋势方向交易。 M30 执行箭头： 等待高概率转折点，由趋势、结构和波动性确认。 智能标签： 始终知道何时等待 BUY 或 SELL 箭头——无混乱，无遗漏信号。 可选提醒： 弹出窗口、推送通知和邮件每个设置仅触发一次，避免提醒过载。 可自定义线条与视觉效果： 显示或隐藏 H4 & M30 EMA 线，并附清晰标签，实现专业图表布局。 Swing + ATR 过滤器： 仅在强劲市场结构时触发信号——自信交易！ 适用人群： 希望按趋势入场的外汇、贵金属及差价合约交易者。 需要可靠 M30 执行信号的活跃交易者。 希望通过清晰视觉提示交易而不造成图表混乱的新手。 推荐时间框架： H4： 决定趋势偏向 M30： 执行与转折点 专业提示： 配合适当的风险管理以最大化成功。仅当 M30 转折点箭头与 H4 趋势一致时入场。
Ultimate Scalper Zone
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Scalpers Zone – 终极供需区 + 随机指标反转 & 三次触碰指标 Scalpers Zone 专为寻找高概率短线入场点的交易者设计。它能够识别日线和7日的供需区，并突出显示这些区域完美重合的地方，标示出最强的潜在反转点。对于波动性大的资产，如加密货币和黄金，可增加区域厚度以提高可见性和精确度。 主要功能： 重合区检测： 日线和7日供需区重叠 → 高概率入场点。 随机指标反转提示： 确认关键区域的超买/超卖反应。 三次触碰反转检测： 在强支撑/阻力位进行重复触碰，提供额外确认。 自定义提示与可视化： 彩色箭头与厚实阴影区域，支持声音、邮件和推送通知。 可调节区域厚度： 特别适用于波动性大的资产，如加密货币和黄金。 为什么选择 Scalpers Zone： 在重合区交易最强的反转点。 通过随机指标和三次触碰确认，过滤虚假信号。 非常适合外汇、加密货币和黄金的短线交易。
Trade The Range
Godwin Edward Enyali
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Trade the Range – H4 区间市场检测器与每日支撑/阻力区及烛芯反转提醒 概述： “Trade the Range” 是一款专为希望 专注于高概率区间市场 的交易者设计的精密工具。 与其盲目跟随每一个趋势，这个指标能够 自动识别 H4 时间框架的盘整阶段 ，并帮助您自信地在区间的顶部和底部进行交易。 主要功能： H4 区间检测： 自动识别 H4 时间框架是处于区间还是趋势状态。 在 左上角显示清晰标签 ： H4 区间 → 显示副标题，引导您在区间的顶部和底部进行交易。 H4 趋势 → 标签更新为趋势方向，区间交易建议隐藏。 每日支撑和阻力区： 绘制前一日高点和低点区域，可配置厚度。 高亮显示 中线 、 前一日开盘价 和 当前收盘价 ，提高精度。 区域颜色编码，便于视觉识别： 绿色表示支撑，红色表示阻力 。 烛芯反转箭头： 在每日支撑/阻力水平检测强烈烛芯反转，用于确认潜在反转点。 买入/卖出箭头会自动出现在反转烛上，减少猜测。 提醒与通知： 可配置提醒：MT4 弹窗、移动通知、电子邮件及自定义声音。 提醒仅在新确认时触发，避免重复信号。 可视化清晰与易用性： 主标签和
TrendSeeker Dashboard Pro
Godwin Edward Enyali
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TrendSeeker Pro —— 终极趋势与拐点交易仪表盘 + H4 区间识别器 Ultimate Trend & Turning Point Dashboard（终极趋势与拐点仪表盘） 是一套完整的多时间框架市场决策系统，旨在帮助交易者始终顺势而为，过滤低概率的震荡行情，并以高度自信捕捉精准的拐点入场机会。 这不仅仅是一个指标——它是一套完整的交易框架，在你下单之前清晰回答三个核心问题： 市场是在趋势中还是震荡中？ H4 高时间框架的市场方向（Bias）是什么？ 最安全、最可靠的拐点入场位置在哪里？ 1. 智能多品种趋势仪表盘（基于 H4） 内置的趋势仪表盘会自动扫描所有可用交易品种，并基于 H4 时间框架的 EMA、ADX 与 ATR 逻辑，对每一个品种进行即时分类。 每个交易品种都会清晰显示： PAIR —— 交易品种 TREND → UP / DOWN / RANGE（上涨 / 下跌 / 震荡） BIAS → BUY / SELL（做多 / 做空） ACTION → WAIT BUY / WAIT SELL / NO TRADE（等待做多 / 等待做空 / 不交易） 仪表盘
Trend Reversal Zone and Alert EA
Godwin Edward Enyali
专家
Trend Reversal Zone and Alert EA 智能供需区趋势反转交易系统 Trend Reversal Zone and Alert EA 是一款专业的、 不重绘（Non-Repainting） 的智能交易系统（EA），专为捕捉 机构级供需区域中的高概率趋势反转 而设计，并通过 日内高点/低点的影线拒绝（Wick Rejection）价格行为 进行确认。 该 EA 将 多时间周期的市场结构 与 精准的入场时机 相结合，使交易者能够在趋势反转的早期介入，同时保持严格的风险控制。  核心交易逻辑 本 EA 采用 三重确认机制 ： 1. 高时间周期供需区域 自动识别以下时间周期中的关键 摆动高点与低点 ： H4（4 小时） D1（日线） 这些区域代表 机构级决策区间 。 只有当价格位于 有效的供给区或需求区内 时，才允许开仓。 2. 日内高点 / 低点影线拒绝确认 EA 持续监控 当日最高价（High）与最低价（Low） 。 只有在出现以下条件时才会触发交易： 明显而强烈的 影线拒绝 清晰的 看涨或看跌蜡烛形态结构 此机制可有效避免 追高/追低 和 假突破 。 3. 每
Premium Supply and Demand Zones with Alerts
Godwin Edward Enyali
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PREMIUM SUPPLY AND DEMAND ZONES WITH ALERTS Premium Supply and Demand Zones with Alerts 是一款专业级 Smart Money（聪明资金）交易指标 ，将 机构级供需区 与 多时间周期趋势直方图 相结合，用于捕捉 高置信度的价格回调与拒绝信号 。 该指标会在主图上自动识别 高质量供需区域 ，并通过 强势影线拒绝逻辑 确认进场信号。所有交易信号 仅在主导趋势方向上触发 ，而该趋势由 供需直方图清晰判定 。 核心优势 直方图即趋势过滤器。 它直观显示在高时间周期中， 需求还是供给占据主导 ，确保交易始终顺势而为，而非逆势操作。 区域质量控制（您的核心优势） 通过调节 SwingDepth 参数 ，交易者可以精准定义 高质量（Premium）供需区域 ： 更大的 SwingDepth → 更强、更可靠的机构级区域 更小的 SwingDepth → 更频繁但强度较低的区域 这使您能够有效 过滤市场噪音 ，只专注于 最佳价格结构 ，以 机构级视角 参与市场。 核心功能 主图显示 高级供需区域 有效区域内的 价格
Moving Average of Supply and Demand
Godwin Edward Enyali
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Moving Average of Supply and Demand 是一款功能强大且非常适合初学者使用的趋势跟随指标，旨在帮助交易者清晰地识别市场方向，并在交易中建立信心，即使没有深厚的技术分析基础也能轻松使用。 与传统基于价格计算的移动平均线不同，该指标将移动平均平滑技术应用于供需力量本身，并以动态图表直方图区的形式直接显示在价格图表上。 这种方式可以清楚直观地展示当前市场是由买方还是卖方主导，使趋势变化即使对新手交易者来说也一目了然。 指标的工作原理如下。 当需求占据主导时，指标会在价格下方绘制看涨的供需直方图。 当供应占据主导时，指标会在价格上方绘制看跌的直方图。 直方图经过平滑处理，有效减少市场噪音，使真实趋势更加突出。 当价格短暂进入直方图区并随后被拒绝返回时，通常意味着趋势有较高概率继续。 新手交易者无需预测市场。 只需等待趋势形成，然后顺势而为。 拒绝信号逻辑基于清晰而严格的规则。 买入拒绝信号出现在供需趋势为看涨状态时，价格向下刺破看涨区域，但蜡烛收盘重新回到区域之上。 卖出拒绝信号出现在供需趋势为看跌状态时，价格向上刺破看跌区域，但蜡烛收盘重新回到区域之下。 这
Impulse Zone Hunter
Godwin Edward Enyali
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Impulse Zone Hunter – 精准交易工具 Impulse Zone Hunter 是一款 高性能的MT4指标 ，旨在为交易者提供 视觉上的优势 ，帮助检测高概率的市场走势。它专注于 供求区、订单区块 和 ChoCH（市场特征变化） ，直接在您的价格图表上提供 清晰的信号 。 主要功能： 双模式交易 可选择显示 供求区 或 订单区块与ChoCH线 。 轻松切换模式，其他设置保持不变。 蜡烛图拒绝信号 自动识别 关键区域内的高概率反转蜡烛 。 自动绘制 买卖箭头 ，帮助快速决策。 订单区块与ChoCH分析 检测 多头和空头订单区块 ，并检查是否被消解。 绘制 ChoCH水平线 ，标识趋势变化和突破点。 自定义警报 提供 视觉、音频和推送通知 ，每次信号生成时都会提醒。 不错过任何 重要的市场反转 。 完全自定义 为 供求区 和 订单区块 设置独立的颜色。 调整 区域厚度 、 箭头偏移 和 蜡烛图拒绝敏感度 。 智能多时间框架过滤 使用 高时间框架趋势 来过滤信号，确保高概率交易。 为什么选择 Impulse Zone Hunter？ Impulse Zone Hunter
FibStrike Fibonacci with Zone Rejection
Godwin Edward Enyali
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FibStrike Rejection 是一款功能强大的 MT4 指标，专为希望使用斐波那契回撤结合烛芯反转信号来可视化高概率买卖区的交易者设计。 该指标会根据可自定义的回溯周期自动识别最近的高点和低点，并绘制 100% 到 40% 的斐波那契水平。在这些水平内，高亮显示买入和卖出区域。 此外，指标会检测斐波那契区间和当日最高/最低价的烛芯反转，只在 定义的区域内生成箭头，从而减少噪音和错误信号。警报可选，包括声音提醒、手机通知和电子邮件提醒。 此指标适合使用 价格行为（Price Action）、烛芯反转或智能资金（Smart Money Concepts）进行入场的交易者，有助于识别关键区间内的强烈反转。 功能特点： 使用斐波那契回撤自动检测买卖区（100% → 40%） 烛芯反转箭头仅在 BUY/SELL 区域内显示 检测当日最高/最低烛芯反转，可选警报 斐波那契和每日烛芯检测参数分开设置 可配置箭头颜色、代码和阈值 支持弹窗、声音、手机和邮件提醒 区域标签及矩形高亮显示，便于视觉参考 可自定义回溯周期和区域延伸长度 工作原理： 检测回溯周期内的最新高点和低点。 在 100% 到
Liquidity Sentinel Dashboard Pro with alert
Godwin Edward Enyali
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Liquidity Sentinel Pro – 多时间框架仪表盘与烛芯反转警报 描述： Liquidity Sentinel Pro 是一款功能强大的 MT4 综合指标，能够为交易者提供完整的市场动态视图，通过结合多时间框架趋势分析、供需强度和精确的烛芯反转警报。 该工具可提供可操作的见解，帮助识别哪些货币对或资产处于趋势中，高概率反转点，以及过滤市场噪音，让交易者在顺应市场动量的情况下自信下单。 主要功能： 多时间框架趋势仪表盘 显示两个可选时间框架（例如 H4 和 M30）的趋势方向。 根据强势信号快速识别买入（BUY）或卖出（SELL）机会。 仪表盘警报提示交易对何时准备好潜在交易。 供需柱状图 可视化买盘（需求）和卖盘（供给）力量。 跟踪两个独立时间框架的市场动量，清晰呈现市场概况。 帮助识别超买/超卖走势及潜在反转区域。 智能烛芯反转警报 检测当日的看涨和看跌烛芯反转。 仅在仪表盘趋势一致时发出警报，避免误报。 支持声音、手机和电子邮件通知，及时更新。 可自定义警报与可视化 可更改箭头颜色、烛芯阈值和警报偏好，适应您的交易风格。 高亮关键市场时刻，同时保持图表整洁。 自信交
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