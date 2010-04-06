Adaptive Scalping Oscillator MT5 r
- Индикаторы
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- Версия: 5.21
- Активации: 10
Усовершенствованный пользовательский индикатор Crypto_Forex «Адаптивный скальпинговый осциллятор» — эффективный торговый инструмент для MT5!
- - Этот индикатор представляет собой осцилляторы нового поколения.
- - «Адаптивный скальпинговый осциллятор» имеет настраиваемые адаптивные зоны перепроданности/перекупленности и другие полезные параметры.
- - Этот осциллятор подходит для поиска точных точек входа в сделку на выходе из динамических зон перепроданности/перекупленности.
- - Зона перепроданности: ниже зеленой линии.
- - Зона перекупленности: выше оранжевой линии.
- - Этот индикатор хорош для быстрого скальпинга — просто настройте несколько параметров в соответствии с вашими потребностями.
- - Осциллятор также отлично сочетается с паттернами Price Action.
- - Он намного точнее стандартных осцилляторов.
- - Индикатор можно использовать на любом таймфрейме.
- - Со встроенными оповещениями для ПК и мобильных устройств.
Это оригинальный продукт, предлагаемый только на этом сайте MQL5.