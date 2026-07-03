Liquidity Scalper System MT5

------- Официальная цена релиза 65$ только за первые 10 экземпляров,после этого цена будет увеличена до 95$ ------- Liquidity Scalper System — это профессиональная торговая система нового поколения, объединяющая спектральный анализ рыночной структуры,динамическую тепловую карту ликвидности Liquidity Spectrum и интеллектуальный алгоритм оценки рыночного дисбаланса. Система непрерывно анализирует изменение структуры цены, определяет вероятные зоны концентрации лимитных и стоп-ордеров, выявляет потенциальные пулы ликвидности и оценивает силу пробойного импульса.

Для достижения максимальной точности дополнительно используется многоуровневая фильтрация сигналов, объединяющая анализ волатильности, объема, силы ценового движения и структуры рынка.

После формирования сигнала система автоматически рассчитывает адаптивные уровни Entry, SL и TP по модели Risk/Reward.

Превращая сложный рыночный анализ в полностью готовое торговое решение.





Ключевые особенности:





✅ 100% СИГНАЛЫ БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ (NO REPAINT)!





✅ Динамическая тепловая карта ликвидности.

Визуализирует скопления стоп-лоссов и лимитных ордеров выше и ниже цены в реальном времени.

Оранжевая зона (Liquidity POC) указывает на главный магнит цены — точку, куда рынок придет с наибольшей вероятностью.





✅ Расширенная статистика по уровням

Каждый значимый уровень ликвидности подписывается агрегированным объемом, позволяя оценить реальный вес зоны.





✅ Многоуровневая фильтрация сигналов с защитой от ложных пробоев:

ATR Filter — отсекает движения ниже порога волатильности

Volume Filter (Z-Score) — пропускает только сигналы с аномальным объемом

Price Action Filter — анализирует силу свечи (Marubozu → Closing Marubozu → Strong)





✅ Адаптивные уровни TP/SL с настраиваемым Risk:Reward.





✅ Кнопка LQD ON/OFF

Управление отображением профиля ликвидности в один клик прямо с графика. Удобно для быстрой очистки рабочего пространства без необходимасти захода в настройки.





✅ Подходит как начинающим, так и профессиональным трейдерам





📢 Оповещения и уведомления

Liquidity Scalper System - поддерживает все типы уведомлений:





🔔 Всплывающие уведомления





🔔 Оповещения по email





🔔 Push-уведомления





Сигналы приходят точно в момент подтверждённого дисбаланса без задержек и перерисовок.





Рекомендации по использованию:





Торговые инструменты:

Металлы: Золото/XAUUSD , XAGUSD





Индексы: US30 ,NASDAQ, SP500





Крипто: BTCUSD / ETHUSD





Валютные пары : EURUSD / GBPUSD / GBPJPY / EURJPY / XAUJPY





Таймфреймы:

M1–M5: Скальпинг





M15: Интрадей,Торговля внутри сессии





H1: Работа по тренду



