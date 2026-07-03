Liquidity Scalper System MT5

------- Официальная цена релиза 65$ только за первые 10 экземпляров,после этого цена будет увеличена до 95$ -------
Liquidity Scalper System — это профессиональная торговая система нового поколения, объединяющая спектральный анализ рыночной структуры,динамическую тепловую карту ликвидности Liquidity Spectrum и интеллектуальный алгоритм оценки рыночного дисбаланса. Система непрерывно анализирует изменение структуры цены, определяет вероятные зоны концентрации лимитных и стоп-ордеров, выявляет потенциальные пулы ликвидности и оценивает силу пробойного импульса.
Для достижения максимальной точности дополнительно используется многоуровневая фильтрация сигналов, объединяющая анализ волатильности, объема, силы ценового движения и структуры рынка.
После формирования сигнала система автоматически рассчитывает адаптивные уровни Entry, SL и TP по модели Risk/Reward.
Превращая сложный рыночный анализ в полностью готовое торговое решение.
Ключевые особенности:
✅ 100% СИГНАЛЫ БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ (NO REPAINT)!
✅ Динамическая тепловая карта ликвидности.
Визуализирует скопления стоп-лоссов и лимитных ордеров выше и ниже цены в реальном времени.
Оранжевая зона (Liquidity POC) указывает на главный магнит цены — точку, куда рынок придет с наибольшей вероятностью.
✅ Расширенная статистика по уровням
Каждый значимый уровень ликвидности подписывается агрегированным объемом, позволяя оценить реальный вес зоны.
✅ Многоуровневая фильтрация сигналов с защитой от ложных пробоев:
ATR Filter — отсекает движения ниже порога волатильности
Volume Filter (Z-Score) — пропускает только сигналы с аномальным объемом
Price Action Filter — анализирует силу свечи (Marubozu → Closing Marubozu → Strong)
✅ Адаптивные уровни TP/SL с настраиваемым Risk:Reward.
✅ Кнопка LQD ON/OFF
Управление отображением профиля ликвидности в один клик прямо с графика. Удобно для быстрой очистки рабочего пространства без необходимасти захода в настройки.
✅ Подходит как начинающим, так и профессиональным трейдерам
📢 Оповещения и уведомления
Liquidity Scalper System - поддерживает все типы уведомлений:
🔔 Всплывающие уведомления
🔔 Оповещения по email
🔔 Push-уведомления
Сигналы приходят точно в момент подтверждённого дисбаланса без задержек и перерисовок.
Рекомендации по использованию:
Торговые инструменты:
Металлы: Золото/XAUUSD , XAGUSD
Индексы: US30 ,NASDAQ, SP500
Крипто: BTCUSD / ETHUSD
Валютные пары : EURUSD / GBPUSD / GBPJPY / EURJPY / XAUJPY
Таймфреймы:
M1–M5: Скальпинг
M15: Интрадей,Торговля внутри сессии
H1: Работа по тренду
Liquidity Scalper System сочетает интеллектуальный анализ рыночной структуры, динамический профиль ликвидности , многоуровневую фильтрацию сигналов и автоматическое построение торговых уровней в единой профессиональной системе. Индикатор помогает определять наиболее перспективные точки входа, оценивать потенциальные зоны ликвидности и получать полностью готовый торговый план с заранее рассчитанными уровнями Entry, Stop Loss и Take Profit. Благодаря сочетанию высокой информативности, гибких настроек Liquidity Scalper System станет эффективным инструментом как для активного скальпинга, так и для внутридневной торговли.