Liquidity Scalper System MT5

  • Индикаторы
  • Stanislav Konin
    Stanislav Konin

    Stanislav Konin

    4.9 (33)
    Свой путь на форексе я начал в 2017 году, а сейчас работаю на фондовом рынке и с фьючерсами.
    Много времени я уделяю,разработке и тестированию эффективных торговых систем.
    Вместе с единомышленниками мы создали команду опытных трейдеров,разработчиков с опытом в торговле более 10 лет.
    29 продуктов
  • Версия: 1.5
  • Обновлено: 22 июля 2026
  • Активации: 7

                                                  ------- Официальная цена релиза 65$ только за первые 10 экземпляров,после этого цена будет увеличена до 95$ -------

Liquidity Scalper System — это профессиональная торговая система нового поколения, объединяющая спектральный анализ рыночной структуры,динамическую тепловую карту ликвидности Liquidity Spectrum и интеллектуальный алгоритм оценки рыночного дисбаланса. Система непрерывно анализирует изменение структуры цены, определяет вероятные зоны концентрации лимитных и стоп-ордеров, выявляет потенциальные пулы ликвидности и оценивает силу пробойного импульса.

 Для достижения максимальной точности дополнительно  используется многоуровневая фильтрация сигналов, объединяющая анализ волатильности, объема, силы ценового движения и структуры рынка.
После формирования сигнала система автоматически рассчитывает адаптивные уровни Entry, SL и TP по модели Risk/Reward.
Превращая сложный рыночный анализ в полностью готовое торговое решение.

Ключевые особенности:
 100% СИГНАЛЫ БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ (NO REPAINT)!

 Динамическая тепловая карта ликвидности.
Визуализирует скопления стоп-лоссов и лимитных ордеров выше и ниже цены в реальном времени.
Оранжевая зона (Liquidity POC) указывает на главный магнит цены — точку, куда рынок придет с наибольшей вероятностью.

 Расширенная статистика по уровням
Каждый значимый уровень ликвидности подписывается агрегированным объемом, позволяя оценить реальный вес зоны.

 Многоуровневая фильтрация сигналов  с защитой от ложных пробоев:
ATR Filter — отсекает движения ниже порога волатильности
Volume Filter (Z-Score) — пропускает только сигналы с аномальным объемом
Price Action Filter — анализирует силу свечи (Marubozu → Closing Marubozu → Strong)

 Адаптивные уровни TP/SL с настраиваемым Risk:Reward.

 Кнопка LQD ON/OFF
Управление отображением профиля ликвидности в один клик прямо с графика. Удобно для быстрой очистки рабочего пространства без необходимасти захода в настройки.

✅ Подходит как начинающим, так и профессиональным трейдерам

📢 Оповещения и уведомления

Liquidity Scalper System - поддерживает все типы уведомлений:

🔔 Всплывающие уведомления

🔔 Оповещения по email

🔔 Push-уведомления

Сигналы приходят точно в момент подтверждённого дисбаланса без задержек и перерисовок.

Рекомендации по использованию:
Торговые инструменты:
 Металлы: Золото/XAUUSD , XAGUSD

Индексы: US30 ,NASDAQ, SP500 

Крипто: BTCUSD / ETHUSD 

Валютные пары : EURUSD / GBPUSD / GBPJPY /  EURJPY / XAUJPY

 Таймфреймы:
 M1–M5: Скальпинг 

 M15: Интрадей,Торговля внутри сессии

 H1: Работа по тренду

Liquidity Scalper System сочетает интеллектуальный анализ рыночной структуры, динамический профиль ликвидности , многоуровневую фильтрацию сигналов и автоматическое построение торговых уровней в единой профессиональной системе. Индикатор помогает определять наиболее перспективные точки входа, оценивать потенциальные зоны ликвидности и получать полностью готовый торговый план с заранее рассчитанными уровнями Entry, Stop Loss и Take Profit. Благодаря сочетанию высокой информативности, гибких настроек  Liquidity Scalper System станет эффективным инструментом как для активного скальпинга, так и для внутридневной торговли.

Рекомендуем также
Advanced CRT Indicator MT5
Tola Moses Hector
Индикаторы
Advanced CRT Indicator MT5 — Candle Range Theory Tool Advanced CRT Indicator MT5 is a professional analysis tool that automates Candle Range Theory. It identifies consolidation ranges, breakout levels, Fair Value Gaps (FVG), and profit targets, with a real-time dashboard and alerts. Overview - Multi-timeframe candle range detection   - Automatic breakout levels with buffer settings   - Fair Value Gap identification and tracking   - Up to three customizable target levels (Risk:Reward ratios)  
SMT divergence indicator
Ehsan Ashoori
5 (3)
Индикаторы
This SMT (Smart Money Technique) divergence indicator identifies discrepancies in price movement between two different trading symbols, helping traders detect potential market reversals. This tool compares the price action of two correlated assets, such as two currency pairs or indices, to spot divergences where one asset's price moves in the opposite direction of the other. For example, while one symbol may be making higher highs, the other might be making lower highs, signaling a divergence. T
FREE
Smooth Patterns
Roman Vashchilin
Индикаторы
Как известно, работа по паттернам на рынке форекс это высший пилотаж торговли, то, к чему стремятся все трейдеры! У профессиональных трейдеров уходят годы на то, чтобы запомнить и научиться определять паттерны (фигуры и комбинации свечей) на графике, а затем по ним определять, куда будет двигаться цена. Паттерны - это различные комбинации японских свечей на графике, фигуры классического тех. анализа, а также любые закономерности в поведении рынка, которые повторяются многократно при одинаковых у
Reversal Pattern AI MT5
Stanislav Konin
5 (2)
Индикаторы
Reversal Pattern AI — абсолютный прорыв в мире разработки индикаторов , сочетающий алгоритмы искусственного интеллекта, многоуровневый анализ рынка и классические методы технического анализа. Он не просто фиксирует разворотные паттерны, но и оценивает рыночные неэффективности, создавая высокоточные торговые сигналы.Благодаря гибридной модели, использующей анализ ценового движения, Объёмов, Волатильности, VWAP и Volume AVG %, индикатор легко адаптируется к любым рыночным условиям.              
Professional Renko Chart MT5
Elham Afsharpour
Индикаторы
Professional Renko Chart MT5 Professional Renko Chart MT5 — это чистый индикатор графика Renko для MetaTrader 5, предназначенный для отображения кирпичей Renko в отдельном окне индикатора, с возможностью дополнительной визуализации блоков Renko прямо на основном ценовом графике. Индикатор создан для трейдеров, которым нужен привычный стиль графика Renko внутри MetaTrader 5, похожий на визуализацию Renko, доступную на популярных современных графических платформах, таких как TradingView. Он преобр
Breakout Trend Scanner MT5
Elif Kaya
Индикаторы
Contact me for instruction, any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Introduction Breakout Trend Scanner indicator works based on the Elliott Wave in technical analysis describes price movements in the financial market that are related to changes in trader sentiment and psychology and finds end of movement and breakout trend. The Elliott Wave pattern that is f
Momentum Ninja Advanced MT5
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Индикаторы
Momentum Ninja Advanced MT5 This indicator is an enhanced version of the classic Momentum indicator.  Main features: - Based on NinjaTrader-style momentum logic. - Uses EMA-based smoothing for cleaner and more stable readings. - Displays dynamic color changes to highlight bullish and bearish strength. - Sends alerts when the momentum crosses above or below zero. - Fully customizable and completely non-repainting. - Lightweight and optimized for all symbols and timeframes. How it differs from t
Pattern Recognition EA
Claudiu-georgian Zavera
Эксперты
Pattern Recognition EA - From Learn to Earn. The market repeats itself. This EA finds every past repeat of the current candle sequence - and lets history vote the direction. ONE SHAPE. EVERY REPEAT IN HISTORY VOTES. The last N candles on your signal timeframe form a shape. The EA scans the history you choose - a fixed number of bars or everything your broker provides - for the SAME shape, and checks what happened next, every single time. Only when enough repeats exist AND a clear majority of t
GDS Renko Pip ST Chart
Andrey Goida
Индикаторы
GDS Renko Pip ST Chart - Pip-Based Renko Chart Indicator for MetaTrader 5 GDS Renko Pip ST Chart is a pip-based Renko chart indicator for MetaTrader 5. It helps traders build and study cleaner Renko price movement using a practical fixed pip or point-based brick structure. This tool is designed as a Renko chart foundation for manual analysis. It does not predict the market, does not generate buy or sell signals and does not decide whether a trade should be opened. What Pip ST Chart Does Renko ch
FREE
Advanced Price Flow Analytics 8
Rafael Vasili
Индикаторы
DAILY OH/OL SDEV QUANT MODEL - STATISTICAL TRADING WITH PRECISION RISK MANAGEMENT TRADE WITH MATHEMATICAL CERTAINTY - KNOW YOUR EXACT STOP-LOSS AND TAKE-PROFIT BEFORE YOU ENTER This indicator analyzes 5,000+ days of price history to give you: Exact entry levels (sigma bands locked at daily open) Exact stop-loss distance (from M
GDS Renko Ghost
Andrey Goida
Индикаторы
GDS Renko Ghost Free Renko Market Memory Visualization Indicator for MetaTrader 5 GDS Renko Ghost is a free MetaTrader 5 indicator for traders who use Renko charts and want to study how similar Renko structures behaved in the past. The indicator visualizes historical Renko memory: similar past structures, continuation paths, consensus behavior and uncertainty zones. It does not give buy or sell signals. It does not predict price movement. It is a visual research and context tool for manual Renko
FREE
Mathematical predictionn
Mikhail Bilan
Индикаторы
This indicator uses a mathematical calculation algorithm . This algorithm calculates the remainder between the updated model and the actual values and produces the possible progress of the graph on the graph. It is not a super prophet in trading, but it is very good for the trader when entering the market and to analyze it before entering. Applicable for all currencies. Данный индикатор использует алгоритм математических вычислений . Данный алгоритм вычисляет остаток между обновленной моделью и
Gann Price Level MT5
Kirill Borovskii
Индикаторы
Данный индикатор предназначен для работы на любом ТФ. Программа на основе авторских алгоритмов и математике W.D.Ganna позволяет рассчитать целевые уровни движения цены по трем точкам с высочайшей степенью достоверности. Является прекрасным инструментом для биржевой торговли. Индикатор оснащен тремя кнопками NEW - вызвать треугольник для расчета. DEL - удалить выбранный треугольник. DELS - полностью удалить все построения. Вероятность достижения целей более 80%. Так же индикатор оснащен сигналом
VibeFox SuperTrend
Andres Lume
Индикаторы
VibeFox Supertrend — динамические ATR-полосы тренда с адаптивным множителем и сигналами входа VibeFox Supertrend — это индикатор-оверлей реального времени для MetaTrader 5. Он рисует одну динамическую линию прямо на ценовом графике: линия идёт под барами в восходящем тренде и над ними в нисходящем, переходя на другую сторону только тогда, когда тренд действительно разворачивается. Полосы на основе ATR определяют, как далеко линия находится от цены, поэтому индикатор естественно расширяется на во
Cobalt Predictive Channel
Volkan Karatepe
Индикаторы
Cobalt Predictive Channel: Динамический регрессионный ассистент, предсказывающий будущее Перестаньте чертить каналы вручную, терять деньги на ложных пробоях (fakeouts) и всегда входить в тренды последними. Cobalt Predictive Channel — это ассистент институционального уровня для «Раннего предупреждения и регрессии», специально разработанный для высоковолатильных рынков, таких как XAUUSD, Bitcoin и основные валютные пары Forex. В отличие от традиционных индикаторов, он не просто рисует прошлое; он
FREE
Backtesting Indicator
Minh Truong Pham
Индикаторы
Introduction to the Manual Backtesting Indicator on MQL5 The MetaTrader platform provides an excellent backtesting tool for evaluating Expert Advisors (EAs). However, when it comes to manually backtesting a strategy to assess its effectiveness, this tool has some limitations: You cannot manually draw zones or trend lines while in backtesting mode. You cannot switch timeframes to check time alignment. For example, if my strategy requires additional confirmation from a higher timeframe (HTF), this
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.77 (22)
Индикаторы
PUMPING STATION – Ваша персональная стратегия "всё включено" Представляем PUMPING STATION — революционный индикатор Forex, который превратит вашу торговлю в увлекательный и эффективный процесс! Это не просто помощник, а полноценная торговая система с мощными алгоритмами, которые помогут вам начать торговать более стабильно! При покупке этого продукта вы БЕСПЛАТНО получаете: Эксклюзивные Set-файлы: Для автоматической настройки и максимальной эффективности. Пошаговое видео-руководство: Научитесь т
Auto Orderblock with Break of Structure MT5
Barend Paul Stander
4.28 (18)
Индикаторы
Auto Order Block with break of structure based on ICT and Smart Money Concepts (SMC) Futures Break of Structure ( BoS )             Order block ( OB )            Higher time frame Order block / Point of Interest ( POI )    shown on current chart           Fair value Gap ( FVG ) / Imbalance   -  MTF      ( Multi Time Frame )    HH/LL/HL/LH  -  MTF      ( Multi Time Frame )  Choch  MTF      ( Multi Time Frame )  Volume Imbalance     ,  MTF          vIMB Gap’s Power of 3 Equal High / Low’s  
GDS Renko Anatomy
Andrey Goida
Индикаторы
GDS Renko Anatomy Free Renko Structure and Movement Anatomy Indicator for MetaTrader 5 GDS Renko Anatomy is a free MetaTrader 5 indicator for traders who use Renko charts and want a clearer way to understand how brick-based movement is built. The indicator helps visualize Renko movement anatomy: structure, legs, pullbacks, pauses, continuation areas and weakening movement phases. It does not give buy or sell signals. It does not predict price movement. It is a visual context tool for manual Renk
FREE
Precision Spike Detector
Francisco Mandomo Simbine
5 (2)
Индикаторы
Precision Spike Detector V3 – Institutional-Grade AI Trading System Attention: The price increases by US$50 for every 10 purchases.  Final price: US$599 Precision Spike Detector V3   is a   state-of-the-art, institutional-grade market analysis system   for   MetaTrader 5 , designed to detect   high-probability market movements   in synthetic indices such as   Boom, Crash, GainX, and PainX . After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation
Support Resistance Break Zones PRO
Hoai Nam Trinh
Индикаторы
Support Resistance Break Zones PRO was built for a common problem I often see when trading XAUUSD and other fast-moving symbols: support and resistance levels are visible, but the chart becomes difficult to read when breakouts, retests and false breaks happen around the same area. Current price: $79 - increases by $10 after every 20 purchases until reaching the final price of $129 . Next price: $89 . Complete Buyer Kit: 42 Professional Resources included at no additional cost. MT5 Presets, PDF
Volume Profile Multi Mode
Opeyemi Fuad Anokwu
Индикаторы
Многорежимный анализ объема: анализируйте объем по-своему, а не по алгоритму индикатора. Большинство индикаторов профиля объема ограничивают трейдеров заранее определенными диапазонами анализа. Но рынок не движется в рамках фиксированных шаблонов, так почему же ваш анализ должен двигаться в их рамках? Индикатор Volume Profile Multi-Mode предоставляет вам полную свободу выбора места, времени и способа анализа объема. Независимо от того, изучаете ли вы структуру рынка, составляете профилю торговые
Opulence Levels
Tokunbo Greatpath Adebowale
Индикаторы
Opulence Levels is a precision-engineered, non-repainting indicator that automatically identifies the most critical price levels on any chart — the exact zones where smart money reacts, liquidity is hunted, and the next big move is born. Powered by swing-based structure analysis and multi-timeframe intelligence, Opulence Levels cuts through chart noise to deliver clean, high-probability BUY LEVELS and SELL LEVELS with surgical accuracy. No guesswork. No repainting. Just levels that matter. What
VWAP Wave
Rizwan Akram
Индикаторы
VWAP WAVE [Riz] - MT5 Indicator               Advanced VWAP Divergence Detection System VWAP Wave is a professional-grade Volume Weighted Average Price indicator with built-in divergence detection system. It identifies high-probability reversal and continuation signals by analyzing price-VWAP relationships across multiple timeframes.
FREE
Shtenco SMC Market Structure
Yevgeniy Koshtenko
Индикаторы
SMC Market Structure PRO — Order Blocks, FVG, Liquidity & Confluence Zones Перестаньте угадывать. Начните читать рынок так, как его видят крупные игроки. SMC Market Structure PRO автоматически находит на графике зоны интереса умных денег — Order Blocks, Fair Value Gaps (FVG) и временные дисбалансы — и подсвечивает зоны конфлюэнции, где три типа структуры пересекаются. Именно там цена реагирует чаще всего. Это комплексный инструмент анализа рыночной структуры по методологии Smart Money Concepts (
Bollinger Flipper indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Индикаторы
Introducing the Bollinger Flipper Indicator – Your Ultimate Trading Edge!   Are you tired of second-guessing your entries and exits? The Bollinger Flipper Indicator is here to flip the game in your favor.   Built with the power of Bollinger Bands + Level 3 Power System + ZigZag Fractals, this advanced tool is designed to spot high-probability buy & sell signals with precision. SPECIAL BONUS (VALID TILL JUNE 2026)- OUR DAILY SCALPER EA for BTCUSD and VIX75 •································
Heiken Plus Indicator
Filip Valkovic
Индикаторы
HEIKEN PLUS is the only indicator you really need to be a successful trader , without in depth knowledge of the forex trading or any tools. Also there is automatically trading EA available now: https://www.mql5.com/en/market/product/89517? with superb SL/TP management! and sky high profit targets !!! Very suitable tool for new traders or advanced traders too. This is MT5 version. For MT4 version visit :  https://www.mql5.com/en/market/product/85235?source=Site HEIKEN+ is a combination of 2 i
Renko Chart
Marcin Konieczny
3.56 (9)
Индикаторы
Индикатор Renko Chart позволяет отображать графики "ренко" в окне индикатора. Тип графиков "ренко" показывает лишь движения цены, большие заданного (box size). Он помогает устранить шум и сосредоточиться на основных трендах. При построении графика время не учитывается, используются лишь ценовые движения. По этой причине графики "Ренко" не похожи на графики цены. Индикатор работает в 2 режимах: CLOSE - при построении графика "ренко" используются только цены Close; HIGH_LOW - при построении график
FREE
SMC Smart Flow Pro
Thitipong Nookhunthod
Индикаторы
Short Description: SMC Smart Flow Pro is an advanced Smart Money Concept indicator that automatically detects Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), and projects precise TP/SL target levels on all timeframes — built for serious traders who trade with institutional flow. Full Description: SMC Smart Flow Pro is a premium Smart Money Concept (SMC) indicator for MetaTrader 5, engineered for traders who want to trade alongside institutional order flow. By automatically mapping m
Apex Market Structure MT5
Keattisuk Viriyasu
Индикаторы
Apex Market Structure is a complete Smart Money toolkit that maps market   structure, order blocks, liquidity and multi-timeframe trend in real time,   directly on your chart. It is built for traders who read price action the   way institutions do: structure breaks, liquidity sweeps, and reaction zones,   all detected automatically and confirmed at bar close.   Everything is drawn for you. No manual line drawing, no guesswork, no second   indicator needed.   How It Works   The indicator con
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.76 (136)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (8)
Индикаторы
Trend Sniper X — это индикатор следования за трендом с несколькими таймфреймами для MetaTrader 5, который помогает трейдерам четко и точно определять направление тренда и потенциальные точки разворота. Информация о цене: Текущая цена является промо-ценой и может измениться по мере выпуска обновлений и новых функций. Канал Code2Profit Освойте рынок с помощью анализа нескольких таймфреймов! Технические характеристики Платформа MetaTrader 5 Тип индикатора Трендовый индикатор с несколькими таймфрейм
Superhero
Ihor Otkydach
5 (1)
Индикаторы
SUPERHERO индикатор - это мультивалютная торговая система, которая создана по принципу "Все включено". Индикатор самостоятельно анализирует рынок и дает сигналы когда открывать и когда закрывать сделки. Используются ордера Стоп Лосс и Тейк профит. Соотношение R:R = 1:1 Время от времени я торгую по сигналам этого индикатора лично, и вот какие результаты я получаю - LIVE SIGNAL Эта система может присылать на смартфон PUSH-уведомления, так что вы сможете делать сделки "на ходу" без привязки к ПК. О
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
Индикаторы
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.6 (30)
Индикаторы
SuperScalp Pro – Профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов SuperScalp Pro — это профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов по нескольким факторам, разработанная для поиска торговых возможностей с более высокой вероятностью успеха. Она предоставляет более точные подтверждения входа, уровни Stop Loss и Take Profit на основе ATR, а также гибкую систему фильтрации сигналов для XAUUSD, BTCUSD и основных валютных пар Forex. Полная
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Индикаторы
Neuro Poseidon - новый индикатор от Дарьи Резуевой. Он сочетает точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL , в результате создавая максимально выгодные сделки! TO SWITCH TO   ENG   PLEASE CHOOSE IT IN THE UPPER-RIGHT CORNER OF THE WEBSITE Напишите мне и получите  Neuro Poseidon Assistant  в подарок для автоматизации вашей торговли! Что отличает его от других индикаторов? 1. Доказанная прибыльность на всех активах и таймфреймах 2. На графике присутствуют только подтвержденные сигналы н
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
Индикаторы
Легенда возвращается! Entry Points Pro 10. Перезапуск легендарного индикатора, который 3 года держался в Топ-3 MQL5 Market. Сотни восторженных отзывов (589 на две версии), тысячи трейдеров торгуют с его помощью каждый день, 31 000+ скачиваний демо MT4+MT5. Я прочитал каждый ваш отзыв за пять лет — и вместо обещаний встроил в версию 10 ответы. От автора, который в рынке с 1999 года и ценит честность, свою репутацию и своих клиентов . Стартовая цена $99 действует только на первые 10 копий.   Сразу
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
Индикаторы
M1 SNIPER   — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Индикаторы
Время от времени я торгую по этой системе лично.  Оцени, мой мануальный BOMBER трейдинг на реальном счету - LIVE SIGNAL Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Мин
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Индикаторы
Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Другие продукты этого автора
Adaptive Reversal Star MT5
Stanislav Konin
Индикаторы
Adaptive Reversal Star   - это индикатор нового поколения с   продвинутым Адаптивным алгоритмом .Который дополнительно при формировании основных сигналов индикатора,отслеживает потенциальные разворотные точки и сравнивает значения текущей волатильности рынка.Обеспечивает точность сигналов,в режиме реального времени   без задержек и перерисовок .Adaptive Reversal Star не требует каких либо сложных настроек и дополнительных расчетов,просто установите его на нужный вам таймфрейм и выберите параметр
Liquidity Scalper System
Stanislav Konin
5 (1)
Индикаторы
-------  Официальная цена релиза 65$ только за первые 10 экземпляров ,после этого цена будет увеличена до 95$ ------- Liquidity Scalper System — это профессиональная торговая система нового поколения, объединяющая спектральный анализ рыночной структуры, динамическую  тепловую карту ликвидности Liquidity Spectrum и интеллектуальный алгоритм оценки рыночного дисбаланса. Система непрерывно анализирует изменение структуры цены, определяет вероятные
Gold Scalper System MT5
Stanislav Konin
5 (1)
Индикаторы
Gold Scalper System  — это многофункциональная торговая система, объединяющая стратегию прорыва ключевых уровней ликвидности с подтверждением и встроенный модуль Smart DOM Pro, для анализа рыночной глубины. Система определяет зоны скопления лимитных ордеров, отслеживает активность на уровнях поддержки и сопротивления и генерирует сигналы в момент их прорыва. Smart DOM Pro визуализирует объёмы Bid/Ask, выявляет кластеры ликвидности и помогает определить намерения крупных участников рынка. Gold
Gold Prop Firm MT 5
Stanislav Konin
5 (1)
Индикаторы
Gold Prop Firm   — это профессиональный индикатор, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Он автоматически определяет диапазоны ценовой консолидации — ключевые зоны накопления ликвидности, где наиболее вероятны потенциальные прорывы. Алгоритм создает  Breakout Box  вокруг этих областей, анализирует распределение объема и определяет силу  триггера . При пробитии границ диапазона индикатор генерирует четкие торговые сигналы в виде стрелок. Gold Prop Firm  создан как для начинающи
Gold Scalper System MT4
Stanislav Konin
5 (1)
Индикаторы
Gold Scalper System — это многофункциональная торговая система, объединяющая стратегию прорыва ключевых уровней ликвидности с подтверждением и встроенный модуль Smart DOM Pro, для анализа рыночной глубины. Система определяет зоны скопления лимитных ордеров, отслеживает активность на уровнях поддержки и сопротивления и генерирует сигналы в момент их прорыва. Smart DOM Pro визуализирует объёмы Bid/Ask, выявляет кластеры ликвидности и помогает определить намерения крупных участников рынка. Gold S
Advanced Market Footprint Profiles
Stanislav Konin
5 (2)
Индикаторы
Advanced Market Footprint Profiles — это специализированный инструмент анализа рынка, представляющий собой кастомизированный профиль среза объёмов, дополненный профилями Delta и Bid/Ask. Индикатор строит фиксированные горизонтальные профили (Fixed Range), отображая распределение объёма, дельты и Bid/Ask по каждому ценовому уровню с высокой точностью. В отличие от стандартных горизонтальных профилей объёма, которые показывают только общее распределение объёма, данный индикатор объединяет объём
Cumulative Delta Pro
Stanislav Konin
5 (2)
Индикаторы
Cumulative Delta Pro — профессиональный индикатор, который выводит анализ рыночного потока данных на принципиально новый уровень.Кумулятивная дельта — это разница объемов между покупками и продажами, представленная в виде непрерывной накопительной суммы за определенный период времени от стартовой точки расчета. Этот показатель позволяет в реальном времени видеть, кто контролирует рынок: если положительная дельта растет — это свидетельствует о превосходстве активных покупателей, если отрицательна
Block Master Pro
Stanislav Konin
5 (3)
Индикаторы
Индикатор Block Master Pro предназначен для визуального определения зон на графике, где возможно сосредоточены объемы крупных участников рынка. Эти зоны, называемые ордер-блоками, представляют собой диапазоны цен, где крупные игроки размещают свои ордера, что может сигнализировать о возможном развороте цены и движении в противоположную сторону. Основные особенности: Идентификация ордер-блоков : Block Master Pro эффективно выявляет ордер-блоки, определяя ценовые диапазоны, где размещены крупные
Adaptive Reversal Star
Stanislav Konin
Индикаторы
Пожалуйста свяжитесь со мной после полной покупки,для получения отличных бонусов.                                     Вас ждет: Adaptive Reversal Star Expert Advisor  и дополнительный индикатор в подарок  Info Panel. Adaptive Reversal Star - это индикатор нового поколения с продвинутым Адаптивным алгоритмом .Который дополнительно при формировании основных сигналов индикатора,отслеживает потенциальные разворотные точки и сравнивает значения текущей во
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (7)
Индикаторы
Sniper Delta Imbalance — это профессиональный инструмент для глубокого анализа дельты, разницы между объемами покупателей и продавцов . Он выводит анализ объемов на новый уровень, позволяя трейдерам в реальном времени видеть, кто контролирует цену — покупатели или продавцы , и находить точные точки входа на основе действий крупных участников рынка.Этот инструмент представляет собой уникальный стиль анализа, основанный на соотношении объёмов спроса и предложения, и может быть использован для
Scalper Inside Volume Pro
Stanislav Konin
Индикаторы
Scalper Inside Volume Pro — это профессиональная торговая система, которая объединяет множество индикаторов для расчёта общего составного сигнала. В её основе лежит алгоритм, ориентированный на объёме, индексе денежного потока и концепции Smart Money. Индикатор  учитывает структурные точки Swing, в которых происходит разворот цены. Scalper Inside Volume Pro предоставляет все необходимые инструменты для успешного скальпинга. Эта полноценная торговая система подходит как для трейдеров на рынке Фор
Golden Trend Pulse
Stanislav Konin
5 (2)
Индикаторы
Golden Trend Pulse — трендовый индикатор разработан специально для Золота,также может использоваться на Криптовалютном и Фондовом рынках. Индикатор предназначенный для точного определения рыночных тенденций с помощью передовых аналитических методов. Инструмент объединяет многофакторный анализ ценовой динамики и адаптивную фильтрацию рыночного шума, обеспечивая высокую точность определения ключевых точек входа и выхода. Благодаря интеллектуальной системе индикатор эффективно справляется с изменч
Quantum Profile System MT5
Stanislav Konin
5 (1)
Индикаторы
Quantum Profile System — это полноценная профессиональная торговая система с продвинутыми алгоритмами, объединяющая в себе всё необходимое для уверенной и стабильной торговли. Индикатор сочетает анализ направления тренда, концентрации объемов на ключевых уровнях, динамическую адаптацию к рыночной волатильности и генерацию торговых сигналов без задержек и без перерисовки. Quantum Profile System —  объединяет функции объемного профиля на базе линейной регрессии Linear Regression Volume Profile с а
Patriot EA
Stanislav Konin
Эксперты
Patriot EA - это продвинутая сеточная система с улучшенными характеристиками.  Patriot EA   использует сложную технику для эффективного управления убыточными позициями.При возникновении убыточной серии ордеров,активируется алгоритм закрытия убыточных позиций. Эксперт делит  ордера на несколько независимых сеток, закрывая дальний(убыточный) ордер  последовательно усредняя часть ордеров с заданным Тейк профитом. Серия ордеров может делиться  на несколько перемешанных между собой серий с независ
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (4)
Индикаторы
Adaptive Volatility Range [AVR] - это мощнейший инструмент для определения ключевых  разворотов тренда. AVR  - с точностью отображает Средний Истинный Диапазон  волатильности с учетом Средневзвешенной по объему цены .Индикатор позволяет адаптироваться абсолютно под  любую волатильность рынка,путем расчета средней волатильности за определенный период времени -это обеспечивает устойчивый показатель положительных сделок. Вы получаете не просто индикатор,а  профессиональную автоматизированную торгов
Reversal Zones Pro
Stanislav Konin
Индикаторы
Reversal Zones Pro – это индикатор, специально разработанный для точного определения ключевых зон разворота тренда .Он рассчитывает средний истинный диапазон движения цены от  нижних до верхних границ и визуально отображает прямо на графике потенциальные зоны,помогая трейдерам эффективно выявлять важные точки разворотов тренда. Основные функции: Определение зон разворота :   Визуальное отображение индикатором потенциальных зон разворота прямо на графике. Это помогает трейдерам эффективно выявлят
Volume Pro Mt 4
Stanislav Konin
Индикаторы
Volume PRO — это инновационный и модернизированный индикатор для анализа торговых объемов, который представляет собой усовершенствованную версию традиционных инструментов анализа. Этот высокотехнологичный индикатор позволяет трейдерам эффективно отслеживать торговую активность без необходимости сложных вычислений. Он отображает тики за выбранный временной интервал, соответствующий выбранному таймфрейму, в виде динамической накопительной гистограммы, которая обновляется в реальном времени по мере
Advanced Reversal Hunter Pro
Stanislav Konin
Индикаторы
Advanced Reversal Hunter Pro (ARH) -это мощнейший,инновационный  индикатор импульсов,основанный на волатильности.Предназначенный для точного определения ключевых разворотов тренда . Разработанный с использованием  специального алгоритма, который обеспечивает четкое построение диапазона средней волатильности, без  перерисовки своих значений и их не меняет. Индикатор подстраивается под любую волатильность рынка и динамически корректирует ширину диапазона полос, в зависимости от текущих рыночных ус
Bull and Bear Zones
Stanislav Konin
Индикаторы
Индикатор  Bull and Bear Zones специально разработан для автоматического определения и визуального отображения зон поддержки и сопротивления прямо на графике. Его уникальный алгоритм позволяет отображать не только те зоны, которые рынок уже тестировал, но и выявлять  потенциальные целевые зоны,которые еще не были протестированные рынком.Индикатор отслеживает диапазоны, где наблюдается нарушение баланса между спросом и предложением. Основные особенности: Автоматическое определение зон поддержки и
Ultimate Volatility Insight
Stanislav Konin
Индикаторы
Ultimate Volatility Insight — это высоко-профессиональный инструмент для анализа и полного понимания рыночной активности на основе усовершенствованного ATR с применением улучшенных алгоритмов и формул расчета. Индикатор помогает трейдерам точно оценивать динамику рынка, определять ключевые уровни поддержки и сопротивления, а также грамотно управлять рисками. Ultimate Volatility Insight —  работает только на реальных данных с использованием живой настоящей статистики.Индикатор разрабатывался бол
Reversal Pattern AI
Stanislav Konin
5 (1)
Индикаторы
Reversal Pattern AI — абсолютный прорыв в мире разработки индикаторов , сочетающий алгоритмы искусственного интеллекта, многоуровневый анализ рынка и классические методы технического анализа. Он не просто фиксирует разворотные паттерны, но и оценивает рыночные неэффективности, создавая высокоточные торговые сигналы.Благодаря гибридной модели, использующей анализ ценового движения, Объёмов, Волатильности, VWAP и Volume AVG %, индикатор легко адаптируется к любым рыночным условиям. Reversal Patte
Gold Prop Firm MT4
Stanislav Konin
Индикаторы
Gold Prop Firm   — это профессиональный индикатор, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Он автоматически определяет диапазоны ценовой консолидации — ключевые зоны накопления ликвидности, где наиболее вероятны потенциальные прорывы. Алгоритм создает  Breakout Box  вокруг этих областей, анализирует распределение объема и определяет силу  триггера . При пробитии границ диапазона индикатор генерирует четкие торговые сигналы в виде стрелок. Gold Prop Firm  создан как для начинающи
Adaptive Volatility Range Mt5
Stanislav Konin
5 (2)
Индикаторы
Adaptive Volatility Range [AVR]  - это мощнейший инструмент для определения ключевых  разворотов тренда. AVR - с точностью отображает Средний Истинный Диапазон  волатильности с учетом Средневзвешенной по объему цены.Индикатор позволяет адаптироваться абсолютно под  любую волатильность рынка,путем расчета средней волатильности за определенный период времени -это обеспечивает устойчивый показатель положительных сделок. Преимущества индикатора AVR:     Полное отсутствие перерисовки (100% No Rep
Golden Trend Pulse MT5
Stanislav Konin
Индикаторы
Golden Trend Pulse   — трендовый индикатор разработан специально для Золота,также может использоваться на Криптовалютном и Фондовом рынках. Индикатор предназначенный для точного определения рыночных тенденций с помощью передовых аналитических методов. Инструмент объединяет многофакторный анализ ценовой динамики и адаптивную фильтрацию рыночного шума, обеспечивая высокую точность определения ключевых точек входа и выхода. Благодаря интеллектуальной системе индикатор эффективно справляется с измен
Reversal Zones Pro MT5
Stanislav Konin
Индикаторы
Reversal Zones Pro   – индикатор специально разработанный для точного определения   ключевых зон разворота тренда .Он рассчитывает средний истинный диапазон движения цены от  нижних до верхних границ и визуально отображает прямо на графике потенциальные зоны,помогая трейдерам эффективно выявлять важные точки разворотов тренда. Основные функции: Определение зон разворота :   Визуальное отображение индикатором потенциальных зон разворота прямо на графике. Это помогает трейдерам эффективно выявлять
Reversal Pattern AI MT5
Stanislav Konin
5 (2)
Индикаторы
Reversal Pattern AI — абсолютный прорыв в мире разработки индикаторов , сочетающий алгоритмы искусственного интеллекта, многоуровневый анализ рынка и классические методы технического анализа. Он не просто фиксирует разворотные паттерны, но и оценивает рыночные неэффективности, создавая высокоточные торговые сигналы.Благодаря гибридной модели, использующей анализ ценового движения, Объёмов, Волатильности, VWAP и Volume AVG %, индикатор легко адаптируется к любым рыночным условиям.              
Sniper Delta Imbalance MT5
Stanislav Konin
Индикаторы
Sniper Delta Imbalance   — это профессиональный инструмент для глубокого анализа дельты, разницы между объемами покупателей и продавцов . Он выводит анализ объемов на новый уровень, позволяя трейдерам в реальном времени видеть, кто контролирует цену — покупатели или продавцы , и находить точные точки входа на основе действий крупных участников рынка.Этот инструмент представляет собой уникальный стиль анализа, основанный на соотношении объёмов спроса и предложения, и может быть использован для вы
Cumulative Delta Pro MT5
Stanislav Konin
Индикаторы
Cumulative Delta Pro   — профессиональный индикатор, который выводит анализ рыночного потока данных на принципиально новый уровень.Кумулятивная дельта — это разница объемов между покупками и продажами, представленная в виде непрерывной накопительной суммы за определенный период времени от стартовой точки расчета. Этот показатель позволяет в реальном времени видеть, кто контролирует рынок: если положительная дельта растет — это свидетельствует о превосходстве активных покупателей, если отрицатель
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв