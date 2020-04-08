Advanced Reversal Hunter Pro
- Индикаторы
- Stanislav Konin
- Версия: 1.0
- Активации: 10
Advanced Reversal Hunter Pro (ARH) -это мощнейший,инновационный индикатор импульсов,основанный на волатильности.Предназначенный для точного определения ключевых разворотов тренда. Разработанный с использованием специального алгоритма, который обеспечивает четкое построение диапазона средней волатильности, без перерисовки своих значений и их не меняет. Индикатор подстраивается под любую волатильность рынка и динамически корректирует ширину диапазона полос, в зависимости от текущих рыночных условий.
Преимущества индикатора: Advanced Reversal Hunter Pro
-
100% сигналы - БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ.
-
Простое отображение сигналов прямо на графике.
-
Довольно четко определяет точки входа и выхода из позиции.
-
Генерирует сигналы даже на волатильном рынке.
-
Работает с любыми финансовыми инструментами (Forex, Metals, CFD, Futures, Crypto).
-
Работает на всех периодах и тайм фреймах.
-
Подходит для новичков и опытных трейдеров.
Основные компоненты индикатора: ARH
-
Специальный Адаптивный Алгоритм:Обеспечивает построение диапазона, который не перерисовывает свои значения. Это гарантирует надежность сигналов и позволяет трейдерам делать более обоснованные решения.
-
Алгоритм для сигнальных стрелок:Генерирует стрелки при выходе цены за границы диапазона волатильности, сигнализируя о потенциальных разворотах. Эти стрелки помогают быстро идентифицировать точки входа и выхода.
-
ЕМА ( Экспоненциальная скользящая средняя):Эффективно выявляет сигналы на покупку и продажу в условиях перекупленности и перепроданности, что делает его важным инструментом для принятия торговых решений.
-
ATR (Средний истинный диапазон):Оценивает волатильность и динамически корректирует ширину полос в зависимости от текущих рыночных условий, что позволяет лучше адаптироваться к изменчивым рыночным условиям.
-
Отклонения от средней цены и Коэффициент сглаживания диапазона:Оценка изменчивости цен, позволяющая сглаживать полосы в соответствии с изменениями в поведении цен. Это помогает трейдерам избежать ложных сигналов.
Уведомления и оповещения:
Индикатор поддерживает несколько видов звуковых оповещений:
- Оповещение о пробитии диапазона волатильности.
- Оповещение о появлении стрелок, при полностью сформированном сигнале.
- Push-уведомления на мобильные устройства.
- Уведомления на электронную почту, для быстрой реакции трейдеров на торговые сигналы.
Рекомендации по использованию индикатора
-
Валютные пары: Любые,включая : Forex, Metals, CFD, Futures, Crypto.
-
Временные рамки :
- M-1 : Идеально для скальпинга. Обеспечивает больше возможностей, но также сопровождается высоким уровнем шума.
- M-5 : Отлично подходит для скальпинга и дневной торговли, позволяя быстро реагировать на изменения рынка.
- M-15 M-30 H-1 : Наилучшие временные интервалы, для получения более точных сигналов.
- H-4 D-1 : Рекомендуется для позиционной торговли.
Дополнительный инструмент: Volatility Sniper показанный на скриншотах № 5 и 10.
Volatility Sniper - это индикатор, который рассчитывает границы диапазона средней волатильности и отображает объёмы крупных участников рынка. Он визуально показывает всплески волатильности и ликвидности на графике в виде осциллятора, что помогает трейдерам принимать более обоснованные решения по открытию и закрытию позиций.
Совместное использование индикаторов Advanced Reversal Hunter Pro и Volatility Sniper, обеспечивает высокую эффективность сигналов и демонстрирует отличные результаты в торговле.
|
Пожалуйста, напишите мне после полноценной покупки!(без аренды по времени)
Для получения бонусного индикатора Volatility Sniper + EA в подарок!