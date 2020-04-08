Отклонения от средней цены и Коэффициент сглаживания диапазона: Оценка изменчивости цен, позволяющая сглаживать полосы в соответствии с изменениями в поведении цен. Это помогает трейдерам избежать ложных сигналов.

ATR (Средний истинный диапазон) :Оценивает волатильность и динамически корректирует ширину полос в зависимости от текущих рыночных условий, что позволяет лучше адаптироваться к изменчивым рыночным условиям.

ЕМА ( Экспоненциальная скользящая средняя) :Эффективно выявляет сигналы на покупку и продажу в условиях перекупленности и перепроданности, что делает его важным инструментом для принятия торговых решений.

Алгоритм для сигнальных стрелок :Генерирует стрелки при выходе цены за границы диапазона волатильности, сигнализируя о потенциальных разворотах. Эти стрелки помогают быстро идентифицировать точки входа и выхода.

Специальный Адаптивный Алгоритм :Обеспечивает построение диапазона, который не перерисовывает свои значения. Это гарантирует надежность сигналов и позволяет трейдерам делать более обоснованные решения.

Индикатор поддерживает несколько видов звуковых оповещений:

Дополнительный инструмент: Volatility Sniper показанный на скриншотах № 5 и 10.

Volatility Sniper - это индикатор, который рассчитывает границы диапазона средней волатильности и отображает объёмы крупных участников рынка. Он визуально показывает всплески волатильности и ликвидности на графике в виде осциллятора, что помогает трейдерам принимать более обоснованные решения по открытию и закрытию позиций.

Совместное использование индикаторов Advanced Reversal Hunter Pro и Volatility Sniper, обеспечивает высокую эффективность сигналов и демонстрирует отличные результаты в торговле.