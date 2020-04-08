Advanced Reversal Hunter Pro

Advanced Reversal Hunter Pro (ARH) -это мощнейший,инновационный  индикатор импульсов,основанный на волатильности.Предназначенный для точного определения ключевых разворотов тренда. Разработанный с использованием  специального алгоритма, который обеспечивает четкое построение диапазона средней волатильности, без  перерисовки своих значений и их не меняет. Индикатор подстраивается под любую волатильность рынка и динамически корректирует ширину диапазона полос, в зависимости от текущих рыночных условий.

Преимущества индикатора: Advanced Reversal Hunter Pro

  •  100% сигналы - БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ.

  •  Простое отображение сигналов прямо на графике.

  •  Довольно четко определяет точки входа и выхода из позиции.

  •  Генерирует сигналы даже на волатильном рынке.

  •  Работает с любыми финансовыми инструментами (Forex, Metals, CFD, Futures, Crypto).

  •  Работает на всех периодах и тайм фреймах.

  •  Подходит для новичков и опытных трейдеров.

Основные компоненты индикатора: ARH

  1. Специальный Адаптивный Алгоритм:Обеспечивает построение диапазона, который не перерисовывает свои значения. Это гарантирует надежность сигналов и позволяет трейдерам делать более обоснованные решения.

  2. Алгоритм для сигнальных стрелок:Генерирует стрелки при выходе цены за границы диапазона волатильности, сигнализируя о потенциальных разворотах. Эти стрелки помогают быстро идентифицировать точки входа и выхода.

  3. ЕМА ( Экспоненциальная скользящая средняя):Эффективно выявляет сигналы на покупку и продажу в условиях перекупленности и перепроданности, что делает его важным инструментом для принятия торговых решений.

  4. ATR (Средний истинный диапазон):Оценивает волатильность и динамически корректирует ширину полос в зависимости от текущих рыночных условий, что позволяет лучше адаптироваться к изменчивым рыночным условиям.

  5. Отклонения от средней цены и  Коэффициент сглаживания диапазона:Оценка изменчивости цен, позволяющая сглаживать полосы в соответствии с изменениями в поведении цен. Это помогает трейдерам избежать ложных сигналов.

Уведомления и оповещения:

Индикатор поддерживает несколько видов звуковых оповещений:

  1. Оповещение о пробитии диапазона волатильности.
  2. Оповещение о появлении стрелок, при  полностью сформированном  сигнале.
  3. Push-уведомления на мобильные устройства.
  4. Уведомления на электронную почту, для быстрой реакции трейдеров на торговые сигналы.

Рекомендации по использованию индикатора

  • Валютные пары: Любые,включая Forex, Metals, CFD, Futures, Crypto.

  • Временные рамки :

    • M-1 : Идеально для скальпинга. Обеспечивает больше возможностей, но также сопровождается высоким уровнем шума.
    • M-5 : Отлично подходит для скальпинга и дневной торговли, позволяя быстро реагировать на изменения рынка.
    • M-15 M-30 H-1 : Наилучшие временные интервалы, для получения более точных сигналов.
    • H-4 D-1 : Рекомендуется для позиционной торговли.

Дополнительный инструмент: Volatility Sniper показанный на скриншотах № 5 и 10.

Volatility Sniper - это индикатор, который рассчитывает границы диапазона средней волатильности и отображает объёмы крупных участников рынка. Он визуально показывает всплески волатильности и ликвидности на графике в виде осциллятора, что помогает трейдерам принимать более обоснованные решения по открытию и закрытию позиций.

Совместное использование индикаторов Advanced Reversal Hunter Pro и Volatility Sniper, обеспечивает высокую эффективность сигналов и демонстрирует отличные результаты в торговле.

Пожалуйста, напишите мне после полноценной покупки!(без аренды по времени)

Для получения  бонусного индикатора Volatility Sniper + EA в подарок!



