Shtenco SMC Market Structure

SMC Market Structure PRO — Order Blocks, FVG, Liquidity & Confluence Zones

Перестаньте угадывать. Начните читать рынок так, как его видят крупные игроки.

SMC Market Structure PRO автоматически находит на графике зоны интереса умных денег — Order Blocks, Fair Value Gaps (FVG) и временные дисбалансы — и подсвечивает зоны конфлюэнции, где три типа структуры пересекаются. Именно там цена реагирует чаще всего.

Это комплексный инструмент анализа рыночной структуры по методологии Smart Money Concepts (SMC / ICT). Он работает на любом символе и любом таймфрейме, обрабатывает историю автоматически при запуске и обновляется на каждом новом баре — без перерисовки уже сформированных зон. Вместо десятка разрозненных индикаторов вы получаете единую карту намерений крупного капитала прямо на графике.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Автоматические Order Blocks (бычьи и медвежьи) Индикатор не просто рисует крупную свечу. Он проверяет реальные SMC-условия: тело свечи не менее 60% диапазона, захват ликвидности (liquidity grab) и последующее смещение цены (displacement). Только подтверждённые блоки попадают на график.

Fair Value Gaps (FVG / имбалансы) Точное определение трёхсвечных ценовых разрывов с фильтром по минимальному размеру. Бычьи и медвежьи FVG разделены по цвету — вы мгновенно видите незакрытые зоны дисбаланса.

Time Gap Zones Анализ времени, проведённого ценой в каждой ценовой зоне. Зоны, которые цена проскакивала быстро, окрашиваются по силе (сильные / средние / слабые) — это скрытые уровни, которые не видны на обычных индикаторах SMC.

Зоны конфлюэнции (Confluence Zones) Когда Order Block, FVG и Time Gap пересекаются на одном ценовом уровне, индикатор подсвечивает эту зону отдельно. Это области максимальной вероятности реакции — ваши приоритетные точки внимания.

Индикатор силы тренда Отдельная панель на графике в реальном времени считает баланс бычьих и медвежьих структур и выводит силу тренда в процентах. Вы видите, на чьей стороне перевес.

Отслеживание митигации и алерты Зоны автоматически помечаются как протестированные и удаляются после отработки. Встроенные Alert-уведомления сообщат, когда цена тестирует Order Block, FVG или Time Gap — вы не пропустите момент.

ГИБКОСТЬ НАСТРОЕК

— Включение/отключение каждого типа зон отдельно (OB, FVG, Time Gaps) — Минимальные размеры блоков и FVG в пунктах — отсечение рыночного шума — Глубина истории, диапазон поиска, lookback-период — Заливка зон, фон, продление до текущего времени — Полная кастомизация цветов под вашу тему графика — Панель статистики прямо на графике

КОМУ ПОДХОДИТ

— Трейдерам, работающим по Smart Money Concepts, ICT, Order Flow — Тем, кто торгует с подтверждением по нескольким факторам (конфлюэнция) — Скальперам и интрадей-трейдерам — для поиска точных зон входа — Свинг-трейдерам — для определения ключевых институциональных уровней — Любому, кто устал от субъективной ручной разметки графика

РЫНКИ И ТАЙМФРЕЙМЫ Forex, металлы, индексы, криптовалюты, акции, сырьё. Работает на всех таймфреймах от M1 до MN.

SMC Market Structure PRO — это аналитический инструмент, а не готовый торговый сигнал. Он автоматизирует разметку рыночной структуры и помогает принимать решения, но не гарантирует прибыль. Любая торговля сопряжена с риском. Рекомендуется протестировать на демо-счёте перед применением на реальном.


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Индикатор FFx Patterns Alerter дает торговые рекомендации по входу в рынок, по уровням TP 1, TP 2 и SL на основе любого из выбранных паттернов (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar) Предлагаются следующие варианты: Для работы с несколькими парами можно запускать несколько экземпляров индикатора на одном графике. Рекомендации по входу - количество пипсов, которые будут добавлены после пробоя для входа в рынок 3 различных варианта расчета SL - по пипсам, с использованием множителя ATR или по м
FFx Basket Scanner MT5
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Версия для MetaTrader 4 доступна здесь : https://www.mql5.com/ru/market/product/24881 FFx Basket Scanner ищет до пяти индикаторов среди 16 доступных на всех парах и таймфреймах. Таким образом вы можете ясно увидеть торговли по каким валютам следует избегать, а на каких сосредоточить внимание. Когда валюта переходит в экстремальную зону (например, 20/80%), вы можете торговать всей корзиной с большей уверенностью. Другая область применения индикатора – определение сильных и слабых валют для поиск
FFx Pivot SR Suite Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Версия для MetaTrader 4 доступна здесь: https://www.mql5.com/ru/market/product/25793 FFx Pivot SR Suite PRO - это полный набор инструментов для построения уровней поддержки и сопротивления. Поддержка и сопротивление - самые используемые уровни во всех видах торговли. Их можно использовать для поиска разворотов тренда, установки уровней тейк-профита и стоп-лосса и т.д. Индикатор можно полностью настроить непосредственно с графика Выбор из 4 периодов для расчетов: 4-часовой, дневной, недельный и
ClassicSBA
Umri Azkia Zulkarnaen
Индикаторы
this indicator very simple and easy if you understand and agree with setup and rule basic teknical sba you can cek in link : please cek my youtube channel for detail chanel : an for detail info  contact me  basicly setup buy (long) for this indicator is Magenta- blue and green candle or magenta - green  and green candlestik and for setup sell (short) is Black - yellow - and red candle or black - red  and red candlestik
Pendiente de Precio
Cesar Juan Flores Navarro
Индикаторы
Indicador en base a la pendiente de la linea de precio, dibuja una línea de color cuando sube a base de los precios que previamente has sido procesados o linealizados, y cuando baja la pendiente la linea linealizada toma otro color. En este caso se a considerado 6 lineas de diferentes procesos desde pendientes largas hacia las cortas, observándose que cuando coincidan las pendientes se produce un máximo o mínimo, lo que a simple vista nos permitirá hacer una COMPRA O VENTA.
WanaScalper
Isaac Wanasolo
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Индикаторы
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
Coefficient Of Determination
Dmytro Nabatov
Индикаторы
Индикатор Coefficient Of Determination (COD) представляет собой значение коэффициента детерминации или квадрат коэффициента корреляции между зависимой переменной — ценой и объясняющей переменной — тиковым объемом. Что это дает нам на практике? COD отлично распознает кульминацию трендовых движений, что позволяет подбирать оптимальные точки и ловить развороты рынка. Как использовать индикатор: Наиболее популярная торговая стратегия строится совместно с трендовым индикатором Moving Average (MA), пе
Fibonacci Multiple 12
Cesar Juan Flores Navarro
Индикаторы
Fibonacci Múltiple 12, utiliza la serie fibonacci plasmado en el indicador fibonacci, aumentadolo 12 veces según su secuencia. El indicador fibonacci normalmente muestra una vez, el presente indicador se mostrara 12 veces empezando el numero que le indique siguiendo la secuencia. Se puede utilizar para ver la tendencia en periodos cortos y largos, de minutos a meses, solo aumentado el numero MULTIPLICA.
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