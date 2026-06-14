Shtenco SMC Market Structure

SMC Market Structure PRO — Order Blocks, FVG, Liquidity & Confluence Zones

Перестаньте угадывать. Начните читать рынок так, как его видят крупные игроки.

SMC Market Structure PRO автоматически находит на графике зоны интереса умных денег — Order Blocks, Fair Value Gaps (FVG) и временные дисбалансы — и подсвечивает зоны конфлюэнции, где три типа структуры пересекаются. Именно там цена реагирует чаще всего.

Это комплексный инструмент анализа рыночной структуры по методологии Smart Money Concepts (SMC / ICT). Он работает на любом символе и любом таймфрейме, обрабатывает историю автоматически при запуске и обновляется на каждом новом баре — без перерисовки уже сформированных зон. Вместо десятка разрозненных индикаторов вы получаете единую карту намерений крупного капитала прямо на графике.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Автоматические Order Blocks (бычьи и медвежьи) Индикатор не просто рисует крупную свечу. Он проверяет реальные SMC-условия: тело свечи не менее 60% диапазона, захват ликвидности (liquidity grab) и последующее смещение цены (displacement). Только подтверждённые блоки попадают на график.

Fair Value Gaps (FVG / имбалансы) Точное определение трёхсвечных ценовых разрывов с фильтром по минимальному размеру. Бычьи и медвежьи FVG разделены по цвету — вы мгновенно видите незакрытые зоны дисбаланса.

Time Gap Zones Анализ времени, проведённого ценой в каждой ценовой зоне. Зоны, которые цена проскакивала быстро, окрашиваются по силе (сильные / средние / слабые) — это скрытые уровни, которые не видны на обычных индикаторах SMC.

Зоны конфлюэнции (Confluence Zones) Когда Order Block, FVG и Time Gap пересекаются на одном ценовом уровне, индикатор подсвечивает эту зону отдельно. Это области максимальной вероятности реакции — ваши приоритетные точки внимания.

Индикатор силы тренда Отдельная панель на графике в реальном времени считает баланс бычьих и медвежьих структур и выводит силу тренда в процентах. Вы видите, на чьей стороне перевес.

Отслеживание митигации и алерты Зоны автоматически помечаются как протестированные и удаляются после отработки. Встроенные Alert-уведомления сообщат, когда цена тестирует Order Block, FVG или Time Gap — вы не пропустите момент.

ГИБКОСТЬ НАСТРОЕК

— Включение/отключение каждого типа зон отдельно (OB, FVG, Time Gaps) — Минимальные размеры блоков и FVG в пунктах — отсечение рыночного шума — Глубина истории, диапазон поиска, lookback-период — Заливка зон, фон, продление до текущего времени — Полная кастомизация цветов под вашу тему графика — Панель статистики прямо на графике

КОМУ ПОДХОДИТ

— Трейдерам, работающим по Smart Money Concepts, ICT, Order Flow — Тем, кто торгует с подтверждением по нескольким факторам (конфлюэнция) — Скальперам и интрадей-трейдерам — для поиска точных зон входа — Свинг-трейдерам — для определения ключевых институциональных уровней — Любому, кто устал от субъективной ручной разметки графика

РЫНКИ И ТАЙМФРЕЙМЫ Forex, металлы, индексы, криптовалюты, акции, сырьё. Работает на всех таймфреймах от M1 до MN.

SMC Market Structure PRO — это аналитический инструмент, а не готовый торговый сигнал. Он автоматизирует разметку рыночной структуры и помогает принимать решения, но не гарантирует прибыль. Любая торговля сопряжена с риском. Рекомендуется протестировать на демо-счёте перед применением на реальном.