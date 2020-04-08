Reversal Zones Pro MT5

Reversal Zones Pro – индикатор специально разработанный для точного определения ключевых зон разворота тренда.Он рассчитывает средний истинный диапазон движения цены от  нижних до верхних границ и визуально отображает прямо на графике потенциальные зоны,помогая трейдерам эффективно выявлять важные точки разворотов тренда.

Основные функции:

  • Определение зон разворота:  Визуальное отображение индикатором потенциальных зон разворота прямо на графике. Это помогает трейдерам эффективно выявлять важные точки разворота тренда.

  • Множественные таймфреймы: Reversal Zones Pro позволяет рассчитывать средний диапазон цены для  Дневных, Недельных и Месячных таймфреймов, предоставляя гибкость в анализе различных периодов.

  • Многофункциональность: Индикатор можно использовать для различных торговых стратегий, включая скальпинг, интрадей и позиционную торговлю. Его гибкость и настраиваемость позволяют адаптировать его под индивидуальные стили торговли.

Преимущества:

  • Множественные индикаторы на одном графике: Вы можете использовать несколько индикаторов Reversal Zones Pro на одном графике, что помогает глубже анализировать рынок.

  • Оптимальные зоны для разворота: С помощью индикатора можно точно определять зоны, где лучше всего искать развороты рынка.

  • Поддержка текущих позиций: Reversal Zones Pro можно использовать для сопровождения уже открытых позиций, предоставляя ориентиры для тейк-профита.

  • Идеален для возвратных стратегий: Индикатор лучше всего подходит для возвратных стратегий, которые ориентированы на торговлю в условиях ярко выраженной тенденции. После того как инструмент превышает среднюю волатильность за определенный период, существует высокая вероятность возврата цены к среднему значению. Это делает Reversal Zones Pro особенно полезным для таких торговых подходов.

  • Совместимость с любыми финансовыми инструментами: Reversal Zones Pro работает с широким спектром финансовых инструментов, включая Forex, металлы, CFD, фьючерсы и криптовалюты. Это позволяет трейдерам использовать индикатор в различных рыночных условиях и для разных типов активов.

  • Оптимальные валютные пары: Индикатор показывает наилучшие результаты на валютных парах, таких как AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, EURGBP и EURCHF,которые подвержены тенденции возврата цены, что делает индикатор особенно эффективным на этих рынках.

Рекомендации:

  Методы фиксации прибыли:

  1. При достижении уровня медианы: Можно фиксировать прибыль, когда цена достигает уровня медианы.

  2. При откате на 30%: Можно зафиксировать прибыль, если происходит откат на величину 30% от движения до появления сигнала.

  3. Глубокий откат: Можно ожидать более глубокий откат на величину противоположной зоны ATR.

  4. Комбинированный подход: Можно фиксировать часть объема на уровне коррекции 30%, а остаток перевести в безубыток, ожидая дальнейшего развития событий.

  5. Для опытных трейдеров:При более профессиональном подходе,вы можете использовать Новостную Стратегию.

 Методы расчета построения зон:

  • Рекомендуемый период для расчета ATR: 5 -10 Дней.

  • Дополнительно можно использовать : Ежемесячный Квартальный,Полугодовой и Годовой расчёт средней волатильности.

  • Использовать в комплексе с вашей торговой системой.

  • Для достижения более точных результатов.Рекомендую производить, отдельно статистику средней волатильности по каждому торговому инструменту.

  🔗 Ссылка на блог: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/758908

Индикатор Reversal Zones Pro предоставляет трейдерам необходимые инструменты для точного анализа рынка и принятия обоснованных торговых решений, что делает его незаменимым помощником для реализации различных видов стратегий и торговли на любом рынке.


