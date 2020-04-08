Reversal Zones Pro MT5
Reversal Zones Pro – индикатор специально разработанный для точного определения ключевых зон разворота тренда.Он рассчитывает средний истинный диапазон движения цены от нижних до верхних границ и визуально отображает прямо на графике потенциальные зоны,помогая трейдерам эффективно выявлять важные точки разворотов тренда.
Основные функции:
Определение зон разворота: Визуальное отображение индикатором потенциальных зон разворота прямо на графике. Это помогает трейдерам эффективно выявлять важные точки разворота тренда.
Множественные таймфреймы: Reversal Zones Pro позволяет рассчитывать средний диапазон цены для Дневных, Недельных и Месячных таймфреймов, предоставляя гибкость в анализе различных периодов.
Многофункциональность: Индикатор можно использовать для различных торговых стратегий, включая скальпинг, интрадей и позиционную торговлю. Его гибкость и настраиваемость позволяют адаптировать его под индивидуальные стили торговли.
Преимущества:
Множественные индикаторы на одном графике: Вы можете использовать несколько индикаторов Reversal Zones Pro на одном графике, что помогает глубже анализировать рынок.
Оптимальные зоны для разворота: С помощью индикатора можно точно определять зоны, где лучше всего искать развороты рынка.
Поддержка текущих позиций: Reversal Zones Pro можно использовать для сопровождения уже открытых позиций, предоставляя ориентиры для тейк-профита.
Идеален для возвратных стратегий: Индикатор лучше всего подходит для возвратных стратегий, которые ориентированы на торговлю в условиях ярко выраженной тенденции. После того как инструмент превышает среднюю волатильность за определенный период, существует высокая вероятность возврата цены к среднему значению. Это делает Reversal Zones Pro особенно полезным для таких торговых подходов.
Совместимость с любыми финансовыми инструментами: Reversal Zones Pro работает с широким спектром финансовых инструментов, включая Forex, металлы, CFD, фьючерсы и криптовалюты. Это позволяет трейдерам использовать индикатор в различных рыночных условиях и для разных типов активов.
Оптимальные валютные пары: Индикатор показывает наилучшие результаты на валютных парах, таких как AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, EURGBP и EURCHF,которые подвержены тенденции возврата цены, что делает индикатор особенно эффективным на этих рынках.
Рекомендации:
Методы фиксации прибыли:
При достижении уровня медианы: Можно фиксировать прибыль, когда цена достигает уровня медианы.
При откате на 30%: Можно зафиксировать прибыль, если происходит откат на величину 30% от движения до появления сигнала.
Глубокий откат: Можно ожидать более глубокий откат на величину противоположной зоны ATR.
Комбинированный подход: Можно фиксировать часть объема на уровне коррекции 30%, а остаток перевести в безубыток, ожидая дальнейшего развития событий.
Для опытных трейдеров:При более профессиональном подходе,вы можете использовать Новостную Стратегию.
Методы расчета построения зон:
Рекомендуемый период для расчета ATR: 5 -10 Дней.
Дополнительно можно использовать : Ежемесячный Квартальный,Полугодовой и Годовой расчёт средней волатильности.
Использовать в комплексе с вашей торговой системой.
- Для достижения более точных результатов.Рекомендую производить, отдельно статистику средней волатильности по каждому торговому инструменту.
🔗 Ссылка на блог: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/758908
Индикатор Reversal Zones Pro предоставляет трейдерам необходимые инструменты для точного анализа рынка и принятия обоснованных торговых решений, что делает его незаменимым помощником для реализации различных видов стратегий и торговли на любом рынке.