Gold Scalper System MT5

Официальная цена релиза 65$ только за первые 1 0 экземпляров, следующая цена 125$

Gold Scalper System — это многофункциональная торговая система, объединяющая стратегию прорыва ключевых уровней ликвидности с подтверждением и встроенный модуль Smart DOM Pro, для анализа рыночной глубины. Система определяет зоны скопления лимитных ордеров, отслеживает активность на уровнях поддержки и сопротивления и генерирует сигналы в момент их прорыва. Smart DOM Pro визуализирует объёмы Bid/Ask, выявляет кластеры ликвидности и помогает определить намерения крупных участников рынка.

Gold Scalper System — разработан специально для скальпинга на Золоте (XAUUSD), а также эффективно может работать на индексах, криптовалютах и высоковолатильных валютных парах. Индикатор не требует сложных настроек — подходит как для начинающих трейдеров, так и для профессионалов. Просто установите индикатор на график, выберите таймфрейм, и система начнет работать автоматически.



Ключевые особенности:



Уникальный алгоритм Smart DOM Pro:

Определяет уровни с максимальным скоплением ордеров через многоуровневую систему сканирования.

Анализирует распределение лимитных заявок на ценовых уровнях в обе стороны от текущей цены.

Выявляет зоны интереса крупных игроков с помощью новейших алгоритмов.

Показывает рыночный импульс через мониторинг тиковой активности в реальном времени.



✅ Визуализация глубины рынка ,где сосредоточены крупные заявки.

Система анализирует стакан цен и отображает зоны с максимальным скоплением лимитных ордеров.

✅ Высокоточная логика прорывов

Сигналы появляются только при истинном пробое значимых уровней, что исключает ложные импульсы и рыночный шум.

✅ 100% Сигналы без перерисовки

Все сигналы фиксируются на графике навсегда — важнейшее требование для скальперов.

✅ Интегрированный Smart DOM Pro

Интеллектуальный анализ рыночной глубины, выделение крупных ордеров и цветовая визуализация Bid/Ask потоков

✅ Профессиональная аналитическая панель

Панель отображает:

Статус Smart DOM Pro

Время Брокера

Торгуемый инструмент

Текущий Таймфрейм

Время до закрытия свечи

Активность :Покупателей и Продавцов

Спред

Панель можно отключать полностью.

📢 Оповещения и уведомления



Gold Scalper System поддерживает все типы уведомлений:

🔔 Всплывающие уведомления

🔔 Оповещения по email

🔔 Push-уведомления

Сигналы приходят точно в момент подтверждённого прорыва ликвидности без задержек и перерисовок.

⚙️ Принципы работы алгоритмов :



• Модель анализа распределения Bid/Ask Определяет скрытую активность крупных игроков и их защитные уровни.

• Алгоритм кластеризации уровней ликвидности Выявляет зоны, где скапливаются лимитные ордера.

• Мониторинг тиковых импульсов Оценивает внезапные всплески активности — ключевой признак начала движения.

• Динамический анализ рыночного давления Сравнивает силу покупателей/продавцов в реальном времени.

• Обнаружение истинного пробоя Фиксирует только те моменты, где пробой сопровождается объёмом и импульсом.

Рекомендации по использованию



Торговые инструменты:

Золото / XAUUSD (основной инструмент)

Индексы: US30 ,NASDAQ, SP500

Крипто: BTCUSD / ETHUSD

Высоковолатильные валютные пары :GBPJPY / XAUJPY

Таймфреймы:

M1–M5: Скальпинг

M15: Внутридневные входы

H1: Работа по тренду внутри сессии

— это мощная, современная и профессиональная торговая система, которая выводит анализ ликвидности на новый уровень. Она показывает реальные зоны, где находятся деньги крупных игроков, и даёт сигналы в момент истинного прорыва уровней. Если вам нужна максимальная точность, скорость и реальное понимание структуры рынка — Golden Scalper System станет вашим главным инструментом в скальпинге.