Scalper Inside Volume Pro — это профессиональная торговая система, которая объединяет множество индикаторов для расчёта общего составного сигнала. В её основе лежит алгоритм, ориентированный на объёме, индексе денежного потока и концепции Smart Money. Индикатор учитывает структурные точки Swing, в которых происходит разворот цены.

Scalper Inside Volume Pro предоставляет все необходимые инструменты для успешного скальпинга. Эта полноценная торговая система подходит как для трейдеров на рынке Форекс, так и для использования в Бинарных опционах. С ее помощью вы сможете принимать обоснованные решения и повышать эффективность своей торговли

Ключевые характеристики:

Анализ объема: Индикатор использует данные о торговом объеме для выявления скрытых трендов и точек разворота, что помогает трейдерам принимать обоснованные решения.

Индекс денежного потока: Включение индекса денежного потока позволяет оценить силу текущего тренда и предсказать его дальнейшее развитие.

Концепция Smart Money: Scalper Inside Volume Pro основан на принципах смарт-менеджмента, что позволяет трейдерам лучше понимать поведение "умных денег" на рынке. Индикатор анализирует действия крупных участников и помогает определить направления, в которых движется крупный капитал, что способствует принятию более обоснованных торговых решений.

Анализ структурных точек Swing: индикатор эффективно определяет ключевые структурные точки Swing High - Swing Low, в которых происходит разворот цен. Это позволяет трейдерам фиксировать прибыль на наиболее выгодных уровнях и минимизировать убытки, используя данные о потенциальных точках разворота.

Преимущества:

Широкая применимость: Scalper Inside Volume Pro подходит как для торговли на рынке Форекс , так и для Бинарных опционов , обеспечивая универсальность в различных торговых стратегиях. Комплексный подход: индикатор предлагает трейдерам все необходимые инструменты для анализа и принятия решений, значительно упрощая процесс торговли. Мгновенные уведомления: индикатор поддерживает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления на ваш телефон, что помогает вам оставаться в курсе важных сигналов и быстро реагировать на изменения рынка. Настраиваемые сигналы: возможность выбора Сигнального Бара для получения оповещений позволяет адаптировать индикатор под ваши индивидуальные предпочтения.

Рекомендации Для более точных сигналов используйте настройки уровней Time frame: M-1 в диапазоне Level Overbought от 50 до 55, Level Oversold от -50 до -55 Time frame: M-5 в диапазоне Level Overbought от 45 до 50, Level Oversold от -45 до -50 Time frame: M-15 в диапазоне Level Overbought от 40 до 45, Level Oversold от -40 до -45

Заключение:

Scalper Inside Volume Pro — идеальный инструмент для трейдеров, стремящихся повысить свою эффективность и прибыль. Откройте для себя новые горизонты в скальпинге и улучшите свои торговые результаты с помощью этого надежного индикатора, который объединяет анализ Объема, концепцию Smart Money и Структурные точки Swing!



















































